Как найти место для музыкальных инструментов в интерьере: 35 фотоидей

Ваш ребенок поступает в музыкальную школу, нужно приобретать для него пианино, а места для его размещения не хватает? Хотите осуществить свою давнюю мечту и купить электрогитару, чтобы сыграть на ней шедевры рока, но хранить ее негде? Не расстраивайтесь раньше времени. Сегодня мы расскажем о лучших способах хранения музыкальных инструментов не только в квартирах, но и в частных домах.

1. Повесить на стену

Любимая гитара не должна пылиться в темном чулане квартиры и ждать своего звездного часа. Мы понимаем, что не каждый может позволить себе из-за ограниченного метража городских квартир помещение, которое стало бы музыкальной студией. Однако существуют очень интересные способы, благодаря которым музыкальный инструмент всегда будет на виду. Например, можно повесить его на стену. Такой способ подойдет для струнных или духовых инструментов, так как вряд ли вам удастся закрепить фортепиано на стене. Поставить инструмент можно в любой комнате, все зависит лишь от ваших пожеланий. Этот способ можно обыграть, и тогда получится очень интересная композиция. Можно сделать вокруг гитары рамку или повесить ее на необычный крепеж в виде ветки или деревянной гитары.

2. Поставить в угол комнаты

Если в гостиной или спальне пустуют углы, используйте их как место для пианино. Его можно поставить и вдоль стены, и под углом. Наиболее роскошно будет выглядеть музыкальный инструмент в лучах солнечного света. В угол также можно поставить гитару или арфу, так они не займут много места. В любое время дня и ночи вы сможете поиграть на любимом музыкальном инструменте.

3. Приобрести специальные держатели или полки

Благодаря таким держателям и полкам можно хранить сразу несколько инструментов в подвешенном виде. На них можно поставить и другие музыкальные принадлежности, например метроном, маленький комбик или палочки от барабанов. Очень удобная и многофункциональная вещь, которая позволит сохранить место на полу или в шкафах.

4. Поставить на полку

Этот способ подойдет только для небольших по размеру инструментов: духовых и струнных (укулеле). Это могут быть обычные полочки, на которых станет красоваться ваш музыкальный друг, а могут быть большие составные полки, вмещающие помимо инструмента и другие декоративные элементы. Последний вариант выглядит очень оригинально в любом интерьере. Размещайте такую мебель не очень высоко, чтобы вы всегда имели свободный доступ к инструменту.

5. Скрыть в нише

Такой вариант станет настоящим спасением для маленьких помещений. Пианино будет смотреться мило в небольшой нише, и такое расположение сделает его акцентным элементом. Это может быть как углубление в стене, так и ниша в шкафу. Подобный способ подойдет для невысоких и компактных моделей — массивный рояль вряд ли поместится в такое углубление.

6. Купить специальные подставки

Если вы счастливый обладатель сразу нескольких музыкальных инструментов, то задумайтесь о приобретении специальной подставки. Как правило, они продаются в специализированных музыкальных магазинах. Поставьте ее вдоль стены или кровати, чтобы она не занимала слишком много места.

Можно включить фантазию и отдекорировать подставку, чтобы она стала настоящим украшением вашей комнаты

7. Спрятать в шкафу

Если места в комнате нет совсем, тогда все-таки придется спрятать инструмент в шкафу. Однако чтобы он не пылился в темном пространстве, приобретите шкаф со стеклянными дверцами. Это будет и практично, и очень красиво.

Фото: homemydesign.com



8. … или в столе

Можно пойти еще дальше и спрятать, например, гитару в столе со стеклянной крышкой. Плюс такого хранения — инструмент не занимает отдельное место в комнате и при этом все равно смотрится очень стильно и оригинально. Так можно хранить не только гитары, на которых вы играете время от времени, но и коллекционные модели.

Фото: brentanosinc.com



9. Разместить под лестницей

Счастливым обладателям многоуровневых квартир или двухэтажных домов этот вариант придется по душе. В зависимости от свободной площади под лестницей можно хранить гитару, диджейскую установку или даже барабаны.

10. Совместите с мебелью

И снова способ для хозяев маленьких квартир. Правда, подойдет он не для всех музыкальных инструментов, а только для клавишных или специальных мини-диджейских установок. Используйте обычный стол с выдвижной полкой, которая, как правило, предназначается для клавиатуры, и установите на нее свой инструмент.

Самый простой и недорогой способ — поставить музыкальный инструмент посреди комнаты. Делать это лучше в просторных гостиных, без ущерба полезному пространству. Расположите, например, пианино не посреди комнаты, а по центру одной из свободных стен.

Предлагаем вам посмотреть еще несколько ярких фотоидей:

1. Повесить на стену

ltr">Ваш ребенок поступает в музыкальную школу, нужно приобретать для него пианино, а места для его размещения не хватает? Хотите осуществить свою давнюю мечту и купить электрогитару, чтобы сыграть на ней шедевры рока, но хранить ее негде? Не расстраивайтесь раньше времени. Сегодня мы расскажем о лучших способах хранения музыкальных инструментов не только в квартирах, но и в частных домах.

Любимая гитара не должна пылиться в темном чулане квартиры и ждать своего звездного часа. Мы понимаем, что не каждый может позволить себе из-за ограниченного метража городских квартир помещение, которое стало бы музыкальной студией. Однако существуют очень интересные способы, благодаря которым музыкальный инструмент всегда будет на виду. Например, можно повесить его на стену. Такой способ подойдет для струнных или духовых инструментов, так как вряд ли вам удастся закрепить фортепиано на стене. Поставить инструмент можно в любой комнате, все зависит лишь от ваших пожеланий. Этот способ можно обыграть, и тогда получится очень интересная композиция. Можно сделать вокруг гитары рамку или повесить ее на необычный крепеж в виде ветки или деревянной гитары.

2. Поставить в угол комнаты

Если в гостиной или спальне пустуют углы, используйте их как место для пианино. Его можно поставить и вдоль стены, и под углом. Наиболее роскошно будет выглядеть музыкальный инструмент в лучах солнечного света. В угол также можно поставить гитару или арфу, так они не займут много места. В любое время дня и ночи вы сможете поиграть на любимом музыкальном инструменте.

3. Приобрести специальные держатели или полки

Благодаря таким держателям и полкам можно хранить сразу несколько инструментов в подвешенном виде. На них можно поставить и другие музыкальные принадлежности, например метроном, маленький комбик или палочки от барабанов. Очень удобная и многофункциональная вещь, которая позволит сохранить место на полу или в шкафах.

4. Поставить на полку

Этот способ подойдет только для небольших по размеру инструментов: духовых и струнных (укулеле). Это могут быть обычные полочки, на которых станет красоваться ваш музыкальный друг, а могут быть большие составные полки, вмещающие помимо инструмента и другие декоративные элементы. Последний вариант выглядит очень оригинально в любом интерьере. Размещайте такую мебель не очень высоко, чтобы вы всегда имели свободный доступ к инструменту.

5. Скрыть в нише

Такой вариант станет настоящим спасением для маленьких помещений. Пианино будет смотреться мило в небольшой нише, и такое расположение сделает его акцентным элементом. Это может быть как углубление в стене, так и ниша в шкафу. Подобный способ подойдет для невысоких и компактных моделей — массивный рояль вряд ли поместится в такое углубление.

6. Купить специальные подставки

Если вы счастливый обладатель сразу нескольких музыкальных инструментов, то задумайтесь о приобретении специальной подставки. Как правило, они продаются в специализированных музыкальных магазинах. Поставьте ее вдоль стены или кровати, чтобы она не занимала слишком много места.

Можно включить фантазию и отдекорировать подставку, чтобы она стала настоящим украшением вашей комнаты

7. Спрятать в шкафу

Если места в комнате нет совсем, тогда все-таки придется спрятать инструмент в шкафу. Однако чтобы он не пылился в темном пространстве, приобретите шкаф со стеклянными дверцами. Это будет и практично, и очень красиво.

Фото: homemydesign.com



8. … или в столе

Можно пойти еще дальше и спрятать, например, гитару в столе со стеклянной крышкой. Плюс такого хранения — инструмент не занимает отдельное место в комнате и при этом все равно смотрится очень стильно и оригинально. Так можно хранить не только гитары, на которых вы играете время от времени, но и коллекционные модели.

Фото: brentanosinc.com



9. Разместить под лестницей

Счастливым обладателям многоуровневых квартир или двухэтажных домов этот вариант придется по душе. В зависимости от свободной площади под лестницей можно хранить гитару, диджейскую установку или даже барабаны.

10. Совместите с мебелью

И снова способ для хозяев маленьких квартир. Правда, подойдет он не для всех музыкальных инструментов, а только для клавишных или специальных мини-диджейских установок. Используйте обычный стол с выдвижной полкой, которая, как правило, предназначается для клавиатуры, и установите на нее свой инструмент.

Самый простой и недорогой способ — поставить музыкальный инструмент посреди комнаты. Делать это лучше в просторных гостиных, без ущерба полезному пространству. Расположите, например, пианино не посреди комнаты, а по центру одной из свободных стен.

Предлагаем вам посмотреть еще несколько ярких фотоидей: