Тканевые шкафы в интерьере: 15 идей для любого пространства

Однако не стоит отказываться и от ярких расцветок, которые привнесут в интерьер хорошее настроение. Компактный темно-красный шкаф отлично впишется как в спальню, так и в гостиную благодаря своим размерам.

Наличие штанги позволяет повесить одежду, а полочки предназначены для хранения как вещей, так и обуви.

В спальне лучше использовать скромные модели белого или бежевого цветов с застежкой-молнией. Они отлично сочетаются с окружающей обстановкой, особенно если в комнате есть белоснежная мебель и пушистый ковер. Подойдет такой шкаф как в минималистичную спальню, так и в скандинавскую.

Тканевый шкаф станет не только практичной вещью в вашем интерьере, но и красивым предметом. Например, в стиле лофт используйте черный шкаф большого размера.

Тканевый шкаф — прекрасная альтернатива классическому деревянному или сделанному из других материалов гардеробу , который обладает легкостью, компактностью, удобен в монтаже и эксплуатации. Тканевая мебель обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной. Сегодня ReRooms расскажет об основных плюсах и минусах такой мебели и покажет 15 интересных моделей.

Фото: aliexpress.com



Тканевый шкаф — незаменимая вещь для детской комнаты. Он идеально подойдет для хранения игрушек и других мелочей. Это может быть как маленьких размеров шкафчик, так и полноценный гардероб, в который можно сложить вещи ребенка. Цвет и форма полностью зависят от стилевого направления и предпочтений ребенка и родителей. Однако предпочтение лучше отдать ярким теплым цветам.

Фото: aliexpress.com

В каждом из нас живет внутренний ребенок, поэтому не лишайте себя удовольствия поставить в спальне ярко-розовый шкаф в горошек. Тем более на улице весна, и это подходящее время для обновления квартиры и добавления в нее насыщенных оттенков.

Фото: ebay.com



Тканевый шкаф впишется даже в футуристичный дизайн квартиры. Приобретите для этого модель с необычным абстрактным рисунком. На фотографии представлен очень интересный вариант, напоминающий шкаф, который словно только что доставили с комического корабля.

Фото: amazon.co.uk



Выбирая шкаф в детскую, отдавайте предпочтение моделям с немаркой тканью, которую в случае чего можно будет оперативно почистить. Для этого полотно должно быть водоотталкивающим и довольно плотным.

Фото: amazon.com



Чтобы разрушить все стереотипы, выберите ярко-фиолетовый шкаф и поставьте его в гостиную с классической мебелью. Игра на контрастах создаст невероятный интерьер, на который мало кто решится. Зато игра стоит свеч!

Кто-то подумает, что это безумие, а мы считаем, что это необычно и классно. То, что нужно для приближающегося лета.

Фото: gpwih.com



Если вы не любитель броской мебели — не беда, для вас у нас тоже найдется интересный вариант. Нежный шкаф с цветочным рисунком подойдет как для гостиной, так и для спальни. Дополните его интересными предметами декора, например картиной с высушенными цветами, и получится очень легкий и романтичный интерьер.

Фото: miifotos.com



Большой шкаф с оборками, напоминающий сцену с занавесом, лучше установить в прихожую. В такой мебели удобно хранить обувь и сезонную массивную одежду. Цвет лучше выбрать темный, коричневый или черный, потому что прихожая — это зона повышенного загрязнения. Заранее облегчите себе жизнь, ведь вряд ли вы захотите каждую неделю стирать некогда белоснежный чехол.

Фото: overstock.com



Еще один вариант, который подойдет для прихожей или коридора. Благодаря своему маленькому размеру он удобен для квартир с ограниченной площадью.

Фото: amazon.com



Синий шкаф, напоминающий цвет морской волны, станет практичным украшением любого помещения. Особенно классно такая мебель будет смотреться в детской комнате для мальчика, дополненная белоснежной кроватью и яркими игрушками.

Фото: bidorbuy.co.za



Такой вариант заменит полноценный шкаф-купе. Сюда поместится и одежда, и обувь, и даже постельное белье, которому порой так тяжело найти место.

Фото: ebay.com



Для детской комнаты девочки отличным решением станет розовый шкаф с интересным принтом. Если площадь комнаты позволяет, используйте сразу два таких шкафа: один для одежды, а другой для игрушек. Разноцветный принт с цветами точно понравится вашему ребенку.

Фото: ebay.com



Не нравятся яркие модели и абстрактные рисунки на ткани, хочется чего-то более строгого и при этом красивого? Такой вариант специально для вас. Сегодня производители предлагают огромное количество рисунков на выбор, среди них особое место занимают шкафы с 3D-узором. Украсьте комнату при помощи такой мебели: пусть с дивана у вас открывается вид на Трафальгарскую площадь в Англии. Чудеса!