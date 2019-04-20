Тканевые шкафы в интерьере: 15 идей для любого пространства

В этой статье мы покажем, что тканевые шкафы — это не только удобно, но и красиво!
Тканевый шкаф — прекрасная альтернатива классическому деревянному или сделанному из других материалов гардеробу, который обладает легкостью, компактностью, удобен в монтаже и эксплуатации. Тканевая мебель обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной. Сегодня ReRooms расскажет об основных плюсах и минусах такой мебели и покажет 15 интересных моделей.
Преимущества
- В тканевом шкафу, как и в классическом, можно хранить разные по назначению вещи: одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары и даже посуду.
- Удобно использовать тканевый шкаф на съемных квартирах, на дачах, во время ремонта и при частых переездах. Он легко собирается и разбирается, поэтому его просто перевозить. Чаще всего такие модели выбирают как временный, передвижной вариант.
- Большое разнообразие цветов, форм и рисунков позволят выбрать понравившуюся модель и вписать ее в интерьер.
- Такой шкаф прост в уходе: просто снимите с железного каркаса тканевый чехол и постирайте в машинке.
- Как правило, при изготовлении таких шкафов используется водонепроницаемая ткань, так что можете не беспокоиться о сохранности в нем вещей.
- Очень прост в монтаже: для сборки тканевого шкафа не нужны специальные инструменты или умения.
- По сравнению с деревянным шкафом такой стоит значительно меньше, поэтому его могут себе позволить хозяева с любым бюджетом.
Недостатки
- Внешний вид: тканевый шкаф смотрится довольно скромно, поэтому подойдет не для каждого интерьера.
- Кому-то проще выстирать чехол, а кому-то проще протереть классический шкаф влажной тряпкой.
Фотоидеи
Тканевый шкаф станет не только практичной вещью в вашем интерьере, но и красивым предметом. Например, в стиле лофт используйте черный шкаф большого размера.
В спальне лучше использовать скромные модели белого или бежевого цветов с застежкой-молнией. Они отлично сочетаются с окружающей обстановкой, особенно если в комнате есть белоснежная мебель и пушистый ковер. Подойдет такой шкаф как в минималистичную спальню, так и в скандинавскую.
Наличие штанги позволяет повесить одежду, а полочки предназначены для хранения как вещей, так и обуви.
Однако не стоит отказываться и от ярких расцветок, которые привнесут в интерьер хорошее настроение. Компактный темно-красный шкаф отлично впишется как в спальню, так и в гостиную благодаря своим размерам.
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Тканевый шкаф — незаменимая вещь для детской комнаты. Он идеально подойдет для хранения игрушек и других мелочей. Это может быть как маленьких размеров шкафчик, так и полноценный гардероб, в который можно сложить вещи ребенка. Цвет и форма полностью зависят от стилевого направления и предпочтений ребенка и родителей. Однако предпочтение лучше отдать ярким теплым цветам.
В каждом из нас живет внутренний ребенок, поэтому не лишайте себя удовольствия поставить в спальне ярко-розовый шкаф в горошек. Тем более на улице весна, и это подходящее время для обновления квартиры и добавления в нее насыщенных оттенков.
Тканевый шкаф впишется даже в футуристичный дизайн квартиры. Приобретите для этого модель с необычным абстрактным рисунком. На фотографии представлен очень интересный вариант, напоминающий шкаф, который словно только что доставили с комического корабля.
Выбирая шкаф в детскую, отдавайте предпочтение моделям с немаркой тканью, которую в случае чего можно будет оперативно почистить. Для этого полотно должно быть водоотталкивающим и довольно плотным.
Чтобы разрушить все стереотипы, выберите ярко-фиолетовый шкаф и поставьте его в гостиную с классической мебелью. Игра на контрастах создаст невероятный интерьер, на который мало кто решится. Зато игра стоит свеч!
Кто-то подумает, что это безумие, а мы считаем, что это необычно и классно. То, что нужно для приближающегося лета.
Если вы не любитель броской мебели — не беда, для вас у нас тоже найдется интересный вариант. Нежный шкаф с цветочным рисунком подойдет как для гостиной, так и для спальни. Дополните его интересными предметами декора, например картиной с высушенными цветами, и получится очень легкий и романтичный интерьер.
Большой шкаф с оборками, напоминающий сцену с занавесом, лучше установить в прихожую. В такой мебели удобно хранить обувь и сезонную массивную одежду. Цвет лучше выбрать темный, коричневый или черный, потому что прихожая — это зона повышенного загрязнения. Заранее облегчите себе жизнь, ведь вряд ли вы захотите каждую неделю стирать некогда белоснежный чехол.
Еще один вариант, который подойдет для прихожей или коридора. Благодаря своему маленькому размеру он удобен для квартир с ограниченной площадью.
Синий шкаф, напоминающий цвет морской волны, станет практичным украшением любого помещения. Особенно классно такая мебель будет смотреться в детской комнате для мальчика, дополненная белоснежной кроватью и яркими игрушками.
Такой вариант заменит полноценный шкаф-купе. Сюда поместится и одежда, и обувь, и даже постельное белье, которому порой так тяжело найти место.
Для детской комнаты девочки отличным решением станет розовый шкаф с интересным принтом. Если площадь комнаты позволяет, используйте сразу два таких шкафа: один для одежды, а другой для игрушек. Разноцветный принт с цветами точно понравится вашему ребенку.
Не нравятся яркие модели и абстрактные рисунки на ткани, хочется чего-то более строгого и при этом красивого? Такой вариант специально для вас. Сегодня производители предлагают огромное количество рисунков на выбор, среди них особое место занимают шкафы с 3D-узором. Украсьте комнату при помощи такой мебели: пусть с дивана у вас открывается вид на Трафальгарскую площадь в Англии. Чудеса!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
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04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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04. План расстановки сантехники
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01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники