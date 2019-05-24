Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионалов

ReRooms публикует лайфхаки, с помощью которых вы сможете создать дизайн ванной комнаты в современном стиле.

Все варианты дизайна ванных комнат в современном стиле, которые вам нравятся на фото из мебельных каталогов или сетевых профильных изданий, это приемы дизайнерского искусства. В интерьере ванной тоже есть где разгуляться — здесь дизайнер может творить и удивлять, даже если пространство ограниченное...

1. Сделайте акцент на потолке...

В ванных часто можно наблюдать белый скучный потолок. Дизайнеры предлагают мыслить шире: пусть его украсят, например, обои с рыбками. Подобное решение будет регулярно привлекать ваш взгляд во время принятия водных процедур.

Фото: ronnetteriley.com

2. … или найдите место для акцента на полу

Если вы не хотите отходить от традиции белых монотонных потолков, обратите внимание на пол. Просто белая плитка — скучно, а вот яркий и незаурядный орнамент будет привлекать внимание.

Лучше использовать плитку с ярким узором для акцента. Эта ванная комната сочетает сдержанность и экстравагантность. Плитка насыщенного зеленого цвета удачно контрастирует с основным белым цветом.

Фото: bhg.com

3. Декоративный экран в душевой

Не стоит забывать, что защитные экраны тоже служат объектами для творчества. Зачастую эти прозрачные, выполненные из закаленного стекла элементы остаются без должного внимания, хотя можно подобрать варианты с рисунками, узорами или металлическими элементами.

Фото: ssitrueframeless.co.uk

4. Особое внимание освещению

Часто светильники в ванную покупают без долгих раздумий, но именно освещение в декоре играет одну из главных ролей. Выбирая светильники для ванной комнаты, необходимо обращать внимание на три вещи: форма, материал и цвет. Обязательно нужно соблюдать правила и законы строительства, но освещение — это дело творчества.

Фото: homedit.com

5. Живые растения в ванной

Цветы — самый простой и дешевый способ освежить и кардинально преобразить ванную комнату, а ваза может стать декоративным элементом. Даже букет из веток эвкалипта или бамбука в вазе из итальянского стекла будет удачно смотреться в качестве декора.

Фото: countryliving.com

6. Акцент на стену

Конечно, дорогой мрамор доступен не всем, но акцентную стену под мрамор можно сделать при помощи плитки, обоев или краски. Необычная керамическая плитка на одной из стен в ванной комнате обязательно будет привлекать внимание гостей.

Фото: limitlesswalls.com

7. Шкафчики

Шкафчики солнечного желтого цвета благодаря своему дизайну не только решают проблему с хранением вещей, но и служат незаурядными элементами декора.

Фото: behr.com

8. Яркий акцент в белоснежном интерьере

Белый цвет — лучший выбор для небольшого пространства, но полностью белая комната будет казаться неуютной. Если вы продумываете дизайн современной маленькой ванной, хороший компромисс — намек на цвет на стенах: остается ощущение легкости и воздушности, но интерьер приобретает свой неповторимый характер.

Фото: hative.com

9. Придерживайтесь монотонной палитры

Снова прием для небольших ванных: добавлять цвет, текстуру и рисунок всегда с помощью аксессуаров, а стены выдержать в светлых тонах. Выигрышной комбинацией в дизайне небольшой ванной комнаты станет сочетание белой плитки и черной затирки.

Фото: johnsontiles.com.au

10. Откажитесь от лишнего

Современная ванная — это максимум практичности и свободного пространства. При хорошо продуманном дизайне ванной комнаты все необходимое можно разместить на двух квадратных метрах (и даже меньше, если вы решите установить не ванну, а душевую кабину).

Фото: impressiveinteriordesign.com

11. Встроенные полки

Такие ниши делают интерьер ванной интересным и современным. К тому же «утопленные» в стену полки — отличный способ сэкономить пространство, да еще и сохранить туалетные принадлежности в аккуратном порядке.

Фото: homedit.com

12. Освободите пол

Подвешенные на стену предметы мебели или сантехника визуально увеличивают пространство, так как поверхность пола под ними остается свободной. Использовать освободившуюся область вы можете для хранения туалетных принадлежностей в симпатичных плетеных корзинах.