НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионалов


1423
Получить образец дизайн-проекта

ReRooms публикует лайфхаки, с помощью которых вы сможете создать дизайн ванной комнаты в современном стиле.

Все варианты дизайна ванных комнат в современном стиле, которые вам нравятся на фото из мебельных каталогов или сетевых профильных изданий, это приемы дизайнерского искусства. В интерьере ванной тоже есть где разгуляться — здесь дизайнер может творить и удивлять, даже если пространство ограниченное... 

1. Сделайте акцент на потолке...

В ванных часто можно наблюдать белый скучный потолок. Дизайнеры предлагают мыслить шире: пусть его украсят, например, обои с рыбками. Подобное решение будет регулярно привлекать ваш взгляд во время принятия водных процедур.

Фото № 1: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: ronnetteriley.com

2. … или найдите место для акцента на полу

Если вы не хотите отходить от традиции белых монотонных потолков, обратите внимание на пол. Просто белая плитка — скучно, а вот яркий и незаурядный орнамент будет привлекать внимание. 

Лучше использовать плитку с ярким узором для акцента. Эта ванная комната сочетает сдержанность и экстравагантность. Плитка насыщенного зеленого цвета удачно контрастирует с основным белым цветом. 

Фото № 2: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: bhg.com

3. Декоративный экран в душевой

Не стоит забывать, что защитные экраны тоже служат объектами для творчества. Зачастую эти прозрачные, выполненные из закаленного стекла элементы остаются без должного внимания, хотя можно подобрать варианты с рисунками, узорами или металлическими элементами.

Фото № 3: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: ssitrueframeless.co.uk

4. Особое внимание освещению

Часто светильники в ванную покупают без долгих раздумий, но именно освещение в декоре играет одну из главных ролей. Выбирая светильники для ванной комнаты, необходимо обращать внимание на три вещи: форма, материал и цвет. Обязательно нужно соблюдать правила и законы строительства, но освещение — это дело творчества.

Фото № 4: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: homedit.com

5. Живые растения в ванной

Цветы — самый простой и дешевый способ освежить и кардинально преобразить ванную комнату, а ваза может стать декоративным элементом. Даже букет из веток эвкалипта или бамбука в вазе из итальянского стекла будет удачно смотреться в качестве декора. 

Фото № 5: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: countryliving.com

6. Акцент на стену

Конечно, дорогой мрамор доступен не всем, но акцентную стену под мрамор можно сделать при помощи плитки, обоев или краски. Необычная керамическая плитка на одной из стен в ванной комнате обязательно будет привлекать внимание гостей.

Фото № 6: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: limitlesswalls.com

7. Шкафчики

Шкафчики солнечного желтого цвета благодаря своему дизайну не только решают проблему с хранением вещей, но и служат незаурядными элементами декора. 

Фото № 7: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: behr.com

8. Яркий акцент в белоснежном интерьере

Белый цвет — лучший выбор для небольшого пространства, но полностью белая комната будет казаться неуютной. Если вы продумываете дизайн современной маленькой ванной, хороший компромисс — намек на цвет на стенах: остается ощущение легкости и воздушности, но интерьер приобретает свой неповторимый характер.

Фото № 8: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: hative.com

9. Придерживайтесь монотонной палитры

Снова прием для небольших ванных: добавлять цвет, текстуру и рисунок всегда с помощью аксессуаров, а стены выдержать в светлых тонах. Выигрышной комбинацией в дизайне небольшой ванной комнаты станет сочетание белой плитки и черной затирки.

Фото № 9: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: johnsontiles.com.au

10. Откажитесь от лишнего

Современная ванная — это максимум практичности и свободного пространства. При хорошо продуманном дизайне ванной комнаты все необходимое можно разместить на двух квадратных метрах (и даже меньше, если вы решите установить не ванну, а душевую кабину).

Фото № 10: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: impressiveinteriordesign.com

11. Встроенные полки

Такие ниши делают интерьер ванной интересным и современным. К тому же «утопленные» в стену полки — отличный способ сэкономить пространство, да еще и сохранить туалетные принадлежности в аккуратном порядке. 

Фото № 11: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: homedit.com

12. Освободите пол

Подвешенные на стену предметы мебели или сантехника визуально увеличивают пространство, так как поверхность пола под ними остается свободной. Использовать освободившуюся область вы можете для хранения туалетных принадлежностей в симпатичных плетеных корзинах.

Фото № 12: Современный дизайн ванной комнаты: 12 приемов от профессионаловФото: zedinteriors.com

#Ванная комната#Современный стиль
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Ванная комната#Интерьер#Тенденции
10 тенденций оформления ванной комнаты
#дизайн#Ванная комната
Дизайн маленькой ванной комнаты: 10 принципов
#дизайн#Ванная комната#ванна#Интерьер
Какого цвета сделать ванную: 40 фотопримеров
#Ванная комната#черный цвет в интерьере#интерьер ванной комнаты
Черный цвет в ванной комнате: 15 интересных идей
#Ванная комната#Интерьер
Как обустроить маленькую ванную: 10 советов от профи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия