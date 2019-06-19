Все оттенки красного в интерьере: 20 идей оформления и декора

Главный круг цветового спектра состоит из красного, желтого и синего. За ними следуют три так называемых вторичных цвета, полученные при смешивании основных, — это зеленый, оранжевый и фиолетовый. То есть если вы купили для своей гостиной оранжевый диван, в нем точно есть значительная доля красного оттенка.

Главный круг цветового спектра состоит из красного, желтого и синего. За ними следуют три так называемых вторичных цвета, полученные при смешивании основных, — это зеленый, оранжевый и фиолетовый. То есть если вы купили для своей гостиной оранжевый диван, в нем точно есть значительная доля красного оттенка.ый — один из самых ярких цветов в палитре красок. Он помогает выразить любое настроение: от сердитого и печального до жизнерадостного и даже счастливого. Важно знать, какие цвета и как именно сочетаются с красным, прежде чем привносить его в свой интерьер. Любые оттенки красного влияют на пространство — вопрос в количестве, насыщенности цвета и назначении помещения, которое вы решили раскрасить.

Красный — один из самых ярких цветов в палитре красок. Он помогает выразить любое настроение: от сердитого и печального до жизнерадостного и даже счастливого. Важно знать, какие цвета и как именно сочетаются с красным, прежде чем привносить его в свой интерьер. Любые оттенки красного влияют на пространство — вопрос в количестве, насыщенности цвета и назначении помещения, которое вы решили раскрасить.

Следующие по значимости — шестерка сложных оттенков, полученных в результате смешивания основных и вторичных цветов, таких как сине-зеленый или красно-фиолетовый. Считается, что наиболее органично сочетаются друг с другом цвета, которые стоят друг напротив друга в цветовом круге: красный и зеленый, синий и оранжевый, фиолетовый и желтый.

Основной красный хорошо сочетается с желтым, белым, коричнево-оранжевым, зеленым, синим и черным. Цвет спелого помидора хорошо сочетается с голубым, мятно-зеленым, песочным, кремово-белым и серым. Вишневый красный подружится с лазурным, серым, светло-оранжевым, песчаным, бледно-желтым и бежевым. Красная малина уютно себя чувствует с белой, черной и дамасской розами.

В зависимости от оттенка красного, который вы хотите использовать, можно сочетать его с черным, темно-синим, оттенками изумрудного, серого, белого, кремового, розового, металликом и другими цветами.

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Фото: deezinth.com

Красный — очень сильный, доминирующий цвет, поэтому не следует сочетать его с другими активными оттенками, особенно если вы хотите, чтобы красный был акцентным.

Идеи оформления интерьеров оттенками красного

Не рекомендуется заливать всю комнату красным — он может очень быстро вам надоесть, а менять его в таких масштабах — дело очень хлопотное. Используйте красный цвет в элементах мягкой мебели, в виде декора стены, в текстиле, подушках и ковриках у кровати. При обилии белого цвета даже небольшое количество красного цвета будет бросаться в глаза и согревать все пространство.

Фото: bhg.com.au

Черный — хороший фоновый цвет и партнер для красного: он создает немного капризную и в некотором смысле даже драматическую атмосферу. Используйте его в деталях — например в виде картин или панно на стене или подушках на диване — в чуть большем количестве, чем красный.

Можно выкрасить в контрастные акценты две смежные стены — остальная палитра при этом должна быть спокойной, с игрой полутонов. Деревянные предметы мебели и декора тоже смягчат броскость доминирующего красного.

Фото: societrends.com

Фото: viraldonk.com

Серый оттенок может преобладать над красным — небольшой акцент яркого доминирующего цвета будет заметен в помещении, будь оно даже все выполнено в оттенках серого.

Фото: sekerkadin.com



Фото: jackolanternliquors.com

Изумрудные оттенки, особенно их сочетание, сразу задают яркий тон пространству комнаты. Добавляем пару небольших подушек на кресло и диван — и вот уже баланс цвета меняется, акценты смещаются и помещение становится ярким, теплым и гармонично насыщенным красками.

Фото: freshme.de



Неожиданное сочетание — красный, желтый и белый цвета. Результат — яркое и теплое помещение. Кажется, что даже воздух тут всегда горячий!

Фото: reviva.me



Темно-красная мебель на фоне темно-синих стен — это классическая цветовая комбинация, которая громко заявляет о своей элегантности.

Фото: viraldonk.com



Используйте красный цвет экономно, если вы применяете его в спальне или детской. Ни к чему будоражить психику малыша, да и взрослому человеку спать в яркой комнате спокойным сном вряд ли удастся. А вот в гостиной обилие красного может быть вполне оправданно. Яркие стены придадут жизнерадостности комнате, особенно если она выполнена с намеком на этнические мотивы.

Фото: viraldonk.com



Фото: homebunch.com

Фото: inspirationbycolor.com

В столовой тотальный красный на стенах более чем уместен, если вы любите принимать гостей и устраивать умные застолья. Аппетита и хорошего настроения у них точно прибавится! Но помните, что при таком броском оформлении интерьер может угнетать даже людей с крепкими нервами, поэтому при планировании пространства не устанавливайте здесь межкомнатные двери и позаботьтесь о ярком освещении — как естественном, так и дополнительном.

Фото: viraldonk.com



Красный и сливовый оттенки могут как сочетаться, так и сливаться друг с другом, создавая современный и женственный образ пространства. Идеально оттеняет их белый теплый цвет, близкий к сливочному.

Фото: societyaberdeen.co.uk



Дизайнеры любят использовать красный цвет в художественных работах, пуфиках, вазах, книгах или декоративных предметах, которые не слишком активно ведут себя в интерьере. Чем хорош такой декор: в любой момент можно поменять эти предметы местами или просто переставить что-то на другую полку, перевесить картину — и облик комнаты изменится моментально.

Фото: freshme.de



Фото: viraldonk.com



Если у вас нет каких-то особых пожеланий по оформлению комнаты, но красный вы там хотите видеть непременно, дизайнеры предлагают использовать его в минимальном количестве, чтобы можно было понять, приживется он в вашем доме или нет. Иначе придется менять красную обивку дивана на более спокойную или покупать другие кресла в гостиную.

Фото: inspirationbycolor.com



Фото: inspirationbycolor.com



Фото: inspirationbycolor.com



Идеальный способ «примерки» красного в интерьере — шторы или жалюзи на окна. Легко выбрать, просто повесить, быстро можно снять.

Фото: elledecor.com





