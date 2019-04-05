Как оформить кухню с балконом: 50 современных интерьеров

Хрущевки, типовые квартиры и бюджетные новостройки обычно имеют небольшие кухни с выходом на балкон, который либо пустует, либо становится местом хранения остатков строительных материалов и разного хлама. Учитывая, что площади жилья этого типа не отличаются габаритностью, оставлять балкон таким «тунеядцем» — дорогое удовольствие. Итак, что можно сделать.

Объединить балкон с кухней

Многие квартиры имеют тесные балконы площадью до 3 метров (1 x 2, 1 x 3, 2 x 2 метра). В таком случае лучше соединить балкон с кухней — естественно, если для этого есть техническая возможность. Так вы сделаете помещение просторнее и светлее, сможете организовать мини-столовую.

Фото: homeklondike.com

1 /7 Фото: 10por15.net

2 /7 Фото: eurodom-ua.com

3 /7 Фото: dekoriko.ru

4 /7 Фото: stroy-podskazka.ru

5 /7 Фото: t-dreams.com

6 /7 Фото: avatars.mds.yandex.net

7 /7

Устроить удобную и аккуратную кладовую

Если у вас маленький балкон, можно тем не менее организовать на нем довольно вместительную кладовую. Система полок и ящиков позволит хранить всю посуду и продукты. Освободившиеся на кухне навесные шкафчики можно снять, а на стене установить телевизор. Еще вариант — поставить на кухне маленький диванчик (120—160 см длиной) или стол побольше.

Но важно не забыть о дополнительной системе отопления балкона. А для хранения купить удобные стеллажи и ящики.

Фото: sambalkon.ru

1 /2 Фото: uutvdome.ru

2 /2

Обустроить зону отдыха

Если вы не хотите превращать балкон в склад и у вас есть другие места хранения (кладовка, прихожая или тамбур), можно оставить эту площадь в качестве зоны отдыха. Здесь может поместиться даже небольшой диванчик. В дизайне даже очень маленькой кухни с выходом на балкон обычно достаточно площади для размещения журнального столика, кресла и полки для книг. Если лоджия не остеклена, то эта идея хороша только для летнего времени.

Фото: homeanddecor.com.sg

1 /7 Фото: homemydesign.com

2 /7 Фото: t-dreams.com

3 /7 Фото: avatars.mds.yandex.ne

4 /7 Фото: t-dreams.com

5 /7 Фото: i.shelterness.com

6 /7 Фото: latelierdelafleur.fr

7 /7

Вынести кухню на балконвки, типовые квартиры и бюджетные новостройки обычно имеют небольшие кухни с выходом на балкон, который либо пустует, либо становится местом хранения остатков строительных материалов и разного хлама. Учитывая, что площади жилья этого типа не отличаются габаритностью, оставлять балкон таким «тунеядцем» — дорогое удовольствие. Итак, что можно сделать. Объединить балкон с кухней

Многие квартиры имеют тесные балконы площадью до 3 метров (1 x 2, 1 x 3, 2 x 2 метра). В таком случае лучше соединить балкон с кухней — естественно, если для этого есть техническая возможность. Так вы сделаете помещение просторнее и светлее, сможете организовать мини-столовую.

Фото: homeklondike.com

1 /7 Фото: 10por15.net

2 /7 Фото: eurodom-ua.com

3 /7 Фото: dekoriko.ru

4 /7 Фото: stroy-podskazka.ru

5 /7 Фото: t-dreams.com

6 /7 Фото: avatars.mds.yandex.net

7 /7

Устроить удобную и аккуратную кладовую

Если у вас маленький балкон, можно тем не менее организовать на нем довольно вместительную кладовую. Система полок и ящиков позволит хранить всю посуду и продукты. Освободившиеся на кухне навесные шкафчики можно снять, а на стене установить телевизор. Еще вариант — поставить на кухне маленький диванчик (120—160 см длиной) или стол побольше.

Но важно не забыть о дополнительной системе отопления балкона. А для хранения купить удобные стеллажи и ящики.

Фото: sambalkon.ru

1 /2 Фото: uutvdome.ru

2 /2

Обустроить зону отдыха

Если вы не хотите превращать балкон в склад и у вас есть другие места хранения (кладовка, прихожая или тамбур), можно оставить эту площадь в качестве зоны отдыха. Здесь может поместиться даже небольшой диванчик. В дизайне даже очень маленькой кухни с выходом на балкон обычно достаточно площади для размещения журнального столика, кресла и полки для книг. Если лоджия не остеклена, то эта идея хороша только для летнего времени.

Фото: homeanddecor.com.sg

1 /7 Фото: homemydesign.com

2 /7 Фото: t-dreams.com

3 /7 Фото: avatars.mds.yandex.ne

4 /7 Фото: t-dreams.com

5 /7 Фото: i.shelterness.com

6 /7 Фото: latelierdelafleur.fr

7 /7

Вынести кухню на балкон