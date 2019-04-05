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Как оформить кухню с балконом: 50 современных интерьеров


3729
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Как грамотно использовать балконные метры, чтобы сделать интерьер кухни стильным и более функциональным, рассказывает ReRooms.

Хрущевки, типовые квартиры и бюджетные новостройки обычно имеют небольшие кухни с выходом на балкон, который либо пустует, либо становится местом хранения остатков строительных материалов и разного хлама. Учитывая, что площади жилья этого типа не отличаются габаритностью, оставлять балкон таким «тунеядцем» — дорогое удовольствие. Итак, что можно сделать.

Объединить балкон с кухней

Многие квартиры имеют тесные балконы площадью до 3 метров (1 x 2, 1 x 3, 2 x 2 метра). В таком случае лучше соединить балкон с кухней — естественно, если для этого есть техническая возможность. Так вы сделаете помещение просторнее и светлее, сможете организовать мини-столовую.

Фото: homeklondike.com
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Фото: 10por15.net
2/7
Фото: eurodom-ua.com
3/7
Фото: dekoriko.ru
4/7
Фото: stroy-podskazka.ru
5/7
Фото: t-dreams.com
6/7
Фото: avatars.mds.yandex.net
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Устроить удобную и аккуратную кладовую

Если у вас маленький балкон, можно тем не менее организовать на нем довольно вместительную кладовую. Система полок и ящиков позволит хранить всю посуду и продукты. Освободившиеся на кухне навесные шкафчики можно снять, а на стене установить телевизор. Еще вариант — поставить на кухне маленький диванчик (120—160 см длиной) или стол побольше. 

Но важно не забыть о дополнительной системе отопления балкона. А для хранения купить удобные стеллажи и ящики.

Фото: sambalkon.ru
1/2
Фото: uutvdome.ru
2/2

Обустроить зону отдыха

Если вы не хотите превращать балкон в склад и у вас есть другие места хранения (кладовка, прихожая или тамбур), можно оставить эту площадь в качестве зоны отдыха. Здесь может поместиться даже небольшой диванчик. В дизайне даже очень маленькой кухни с выходом на балкон обычно достаточно площади для размещения журнального столика, кресла и полки для книг. Если лоджия не остеклена, то эта идея хороша только для летнего времени.

Фото: homeanddecor.com.sg
1/7
Фото: homemydesign.com
2/7
Фото: t-dreams.com
3/7
Фото: avatars.mds.yandex.ne
4/7
Фото: t-dreams.com
5/7
Фото: i.shelterness.com
6/7
Фото: latelierdelafleur.fr
7/7

Вынести кухню на балконвки, типовые квартиры и бюджетные новостройки обычно имеют небольшие кухни с выходом на балкон, который либо пустует, либо становится местом хранения остатков строительных материалов и разного хлама. Учитывая, что площади жилья этого типа не отличаются габаритностью, оставлять балкон таким «тунеядцем» — дорогое удовольствие. Итак, что можно сделать.

Объединить балкон с кухней

Многие квартиры имеют тесные балконы площадью до 3 метров (1 x 2, 1 x 3, 2 x 2 метра). В таком случае лучше соединить балкон с кухней — естественно, если для этого есть техническая возможность. Так вы сделаете помещение просторнее и светлее, сможете организовать мини-столовую.

Фото: homeklondike.com
1/7
Фото: 10por15.net
2/7
Фото: eurodom-ua.com
3/7
Фото: dekoriko.ru
4/7
Фото: stroy-podskazka.ru
5/7
Фото: t-dreams.com
6/7
Фото: avatars.mds.yandex.net
7/7

Устроить удобную и аккуратную кладовую

Если у вас маленький балкон, можно тем не менее организовать на нем довольно вместительную кладовую. Система полок и ящиков позволит хранить всю посуду и продукты. Освободившиеся на кухне навесные шкафчики можно снять, а на стене установить телевизор. Еще вариант — поставить на кухне маленький диванчик (120—160 см длиной) или стол побольше. 

Но важно не забыть о дополнительной системе отопления балкона. А для хранения купить удобные стеллажи и ящики.

Фото: sambalkon.ru
1/2
Фото: uutvdome.ru
2/2

Обустроить зону отдыха

Если вы не хотите превращать балкон в склад и у вас есть другие места хранения (кладовка, прихожая или тамбур), можно оставить эту площадь в качестве зоны отдыха. Здесь может поместиться даже небольшой диванчик. В дизайне даже очень маленькой кухни с выходом на балкон обычно достаточно площади для размещения журнального столика, кресла и полки для книг. Если лоджия не остеклена, то эта идея хороша только для летнего времени.

Фото: homeanddecor.com.sg
1/7
Фото: homemydesign.com
2/7
Фото: t-dreams.com
3/7
Фото: avatars.mds.yandex.ne
4/7
Фото: t-dreams.com
5/7
Фото: i.shelterness.com
6/7
Фото: latelierdelafleur.fr
7/7

Вынести кухню на балкон

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Планировки новых домов обычного и премиум-классов обычно предусматривают просторные балконы. Не хочется, чтобы эта площадь пустовала (учитывая стоимость жилья). Поэтому вопросы по выбору дизайна кухни с балконом площадью 10, 11 и 12 метров часто задаются в поисковиках. Фактически это площадь комнаты в хрущевке. И можно всю кухню, рабочую и обеденную зоны или одну из них вынести на балкон — с соблюдением надлежащих норм безопасности. Тогда у вас останется помещение, которое можно использовать в качестве гостиной или кабинета. Дизайн кухни, объединенной с балконом (фото ниже) таких размеров, весьма интересен. По сути, это будет кухня с ливингом — как в квартирах-студиях. Здесь светло, уютно и очень удобно принимать гостей. Вот такой столик из ротанга отлично подходит для обеда или чаепития.

Фото: images.traditionalhome.mdpcdn.com
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Фото: images.traditionalhome.mdpcdn.com
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Фото: prokuhni.info
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Фото: lushome.com
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Фото: dekoriko.ru
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*Цена может измениться

Обратить внимание на мебель

Важно учитывать не только размеры балкона и кухни, но и форму помещений. Оптимально, когда длина стен одинакова. Для дизайна квадратной кухни с балконом можно выбрать любую планировку — однорядную расстановку мебели, г-образную, п-образную (если кухня имеет площадь более 8 метров). В любом из вариантов легко перемещаться во время приготовления блюд. Стол можно как оставить в комнате, так и вынести на балкон. При объединении квадратной кухни с лоджией в качестве элемента зонирования красиво смотрится барная стойка. Остров тоже станет уместен при площади кухни от 10 метров. И форма комнаты позволяет покупать готовые кухонные гарнитуры. К примеру, роскошно смотрится кухня «Серсея» от компании «Кухни-лебеди».

Фото: smalldesignideas.com
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Фото: stevenwardhair.com
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*Цена может измениться

Дизайн прямоугольной длинной кухни с балконом существенно отличается. В помещении такой формы лучше ставить однорядную кухонную мебель и, если есть возможность, выносить обеденную зону на балкон. Но есть и маленькие столы, которые не утяжеляют пространство и могут быть размещены в самой кухне. К примеру, проект от Rerooms — узкая кухня (дизайн). Смотрим фото:


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Дизайн угловой кухни с балконом тоже подходит для прямоугольных, вытянутых помещений. Однако лучше поместить короткую часть вдоль окна балкона  — если речь идет о дизайне кухни, объединенной с балконом. Если вы разделяете кухню и балкон барной стойкой, на ней можно установить варочную панель, чтобы сохранить пространство.

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Не всем нравится open space — дизайн кухни, совмещенной с балконом. Тогда ничего не мешает оставить дверь. Можно установить французский вариант — с остеклением от пола до потолка. Это даст больше света в помещении, но позволит закрывать балкон.

Фото: rank.at
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Фото: izfurniture.com
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Фото: trend4homy.com
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Фото: enycart.com
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Фото: lespot.info
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Фото: ikea.com
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Дизайн штор и окна на кухне с балконом тоже придется продумать. Чтобы защитить мебель, текстиль и аксессуары от воздействия ярких лучей, нужно подобрать жалюзи, рулонные шторы, занавески из плотной ткани. Для украшения оставьте и легкие, невесомые, а в сильный зной можно опустить основные. Подойдут натуральные материалы: лен, хлопок, бамбук.

Фото: imguol.com
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Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: carillonhotel.com
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#дизайн#Балкон#Интерьер#Кухня
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