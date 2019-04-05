Как оформить кухню с балконом: 50 современных интерьеров

Как грамотно использовать балконные метры, чтобы сделать интерьер кухни стильным и более функциональным, рассказывает ReRooms.
Хрущевки, типовые квартиры и бюджетные новостройки обычно имеют небольшие кухни с выходом на балкон, который либо пустует, либо становится местом хранения остатков строительных материалов и разного хлама. Учитывая, что площади жилья этого типа не отличаются габаритностью, оставлять балкон таким «тунеядцем» — дорогое удовольствие. Итак, что можно сделать.
Объединить балкон с кухней
Многие квартиры имеют тесные балконы площадью до 3 метров (1 x 2, 1 x 3, 2 x 2 метра). В таком случае лучше соединить балкон с кухней — естественно, если для этого есть техническая возможность. Так вы сделаете помещение просторнее и светлее, сможете организовать мини-столовую.
Устроить удобную и аккуратную кладовую
Если у вас маленький балкон, можно тем не менее организовать на нем довольно вместительную кладовую. Система полок и ящиков позволит хранить всю посуду и продукты. Освободившиеся на кухне навесные шкафчики можно снять, а на стене установить телевизор. Еще вариант — поставить на кухне маленький диванчик (120—160 см длиной) или стол побольше.
Но важно не забыть о дополнительной системе отопления балкона. А для хранения купить удобные стеллажи и ящики.
Обустроить зону отдыха
Если вы не хотите превращать балкон в склад и у вас есть другие места хранения (кладовка, прихожая или тамбур), можно оставить эту площадь в качестве зоны отдыха. Здесь может поместиться даже небольшой диванчик. В дизайне даже очень маленькой кухни с выходом на балкон обычно достаточно площади для размещения журнального столика, кресла и полки для книг. Если лоджия не остеклена, то эта идея хороша только для летнего времени.
Вынести кухню на балконвки, типовые квартиры и бюджетные новостройки обычно имеют небольшие кухни с выходом на балкон, который либо пустует, либо становится местом хранения остатков строительных материалов и разного хлама. Учитывая, что площади жилья этого типа не отличаются габаритностью, оставлять балкон таким «тунеядцем» — дорогое удовольствие. Итак, что можно сделать.
Объединить балкон с кухней
Многие квартиры имеют тесные балконы площадью до 3 метров (1 x 2, 1 x 3, 2 x 2 метра). В таком случае лучше соединить балкон с кухней — естественно, если для этого есть техническая возможность. Так вы сделаете помещение просторнее и светлее, сможете организовать мини-столовую.
Устроить удобную и аккуратную кладовую
Если у вас маленький балкон, можно тем не менее организовать на нем довольно вместительную кладовую. Система полок и ящиков позволит хранить всю посуду и продукты. Освободившиеся на кухне навесные шкафчики можно снять, а на стене установить телевизор. Еще вариант — поставить на кухне маленький диванчик (120—160 см длиной) или стол побольше.
Но важно не забыть о дополнительной системе отопления балкона. А для хранения купить удобные стеллажи и ящики.
Обустроить зону отдыха
Если вы не хотите превращать балкон в склад и у вас есть другие места хранения (кладовка, прихожая или тамбур), можно оставить эту площадь в качестве зоны отдыха. Здесь может поместиться даже небольшой диванчик. В дизайне даже очень маленькой кухни с выходом на балкон обычно достаточно площади для размещения журнального столика, кресла и полки для книг. Если лоджия не остеклена, то эта идея хороша только для летнего времени.
Вынести кухню на балкон
Наше портфолио более 10 000 проектов
Планировки новых домов обычного и премиум-классов обычно предусматривают просторные балконы. Не хочется, чтобы эта площадь пустовала (учитывая стоимость жилья). Поэтому вопросы по выбору дизайна кухни с балконом площадью 10, 11 и 12 метров часто задаются в поисковиках. Фактически это площадь комнаты в хрущевке. И можно всю кухню, рабочую и обеденную зоны или одну из них вынести на балкон — с соблюдением надлежащих норм безопасности. Тогда у вас останется помещение, которое можно использовать в качестве гостиной или кабинета. Дизайн кухни, объединенной с балконом (фото ниже) таких размеров, весьма интересен. По сути, это будет кухня с ливингом — как в квартирах-студиях. Здесь светло, уютно и очень удобно принимать гостей. Вот такой столик из ротанга отлично подходит для обеда или чаепития.
Обратить внимание на мебель
Важно учитывать не только размеры балкона и кухни, но и форму помещений. Оптимально, когда длина стен одинакова. Для дизайна квадратной кухни с балконом можно выбрать любую планировку — однорядную расстановку мебели, г-образную, п-образную (если кухня имеет площадь более 8 метров). В любом из вариантов легко перемещаться во время приготовления блюд. Стол можно как оставить в комнате, так и вынести на балкон. При объединении квадратной кухни с лоджией в качестве элемента зонирования красиво смотрится барная стойка. Остров тоже станет уместен при площади кухни от 10 метров. И форма комнаты позволяет покупать готовые кухонные гарнитуры. К примеру, роскошно смотрится кухня «Серсея» от компании «Кухни-лебеди».
Дизайн прямоугольной длинной кухни с балконом существенно отличается. В помещении такой формы лучше ставить однорядную кухонную мебель и, если есть возможность, выносить обеденную зону на балкон. Но есть и маленькие столы, которые не утяжеляют пространство и могут быть размещены в самой кухне. К примеру, проект от Rerooms — узкая кухня (дизайн). Смотрим фото:
Дизайн угловой кухни с балконом тоже подходит для прямоугольных, вытянутых помещений. Однако лучше поместить короткую часть вдоль окна балкона — если речь идет о дизайне кухни, объединенной с балконом. Если вы разделяете кухню и балкон барной стойкой, на ней можно установить варочную панель, чтобы сохранить пространство.
Заменить двери и окна
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Не всем нравится open space — дизайн кухни, совмещенной с балконом. Тогда ничего не мешает оставить дверь. Можно установить французский вариант — с остеклением от пола до потолка. Это даст больше света в помещении, но позволит закрывать балкон.
Дизайн штор и окна на кухне с балконом тоже придется продумать. Чтобы защитить мебель, текстиль и аксессуары от воздействия ярких лучей, нужно подобрать жалюзи, рулонные шторы, занавески из плотной ткани. Для украшения оставьте и легкие, невесомые, а в сильный зной можно опустить основные. Подойдут натуральные материалы: лен, хлопок, бамбук.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники