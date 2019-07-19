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Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идей


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ReRooms публикует подборку удобных аксессуаров и делится лайфхаками, как лучше всего хранить важные мелочи в кухне.

Кухня — такое место в наших квартирах и домах, которое больше всего нуждается в правильной системе хранения. Зачастую возможностей ящиков в кухонном гарнитуре для хранения посуды, круп, кухонной утвари и бытовых приборов недостаточно — приходится проявлять фантазию, находя место для всего необходимого. ReRooms сейчас расскажет о 14 хитростях, которые помогут раз и навсегда оптимизировать систему хранения.

1. Магнитные полочки сбоку холодильника

Фото № 1: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идей

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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Очень простой и эффективный способ найти дополнительное место для хранения в кухне — использовать вертикальные поверхности. Например, смастерить самостоятельно или приобрести магнитные держатели-полки, которые легко крепятся сбоку холодильника. 

2. Магнитные поверхности для ножей и кастрюль

Фото № 2: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: gizmodo.com

Удобно и гигиенично хранить ножи и металлическую кухонную утварь можно при помощи магнитного держателя. Закрепив такой аксессуар в рабочей зоне кухни, вы получите незаменимого помощника: все ножи будут на виду, любой из них можно быстро найти в процессе приготовления пищи.

Фото № 3: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: instructables.com

Можно разместить на одной из стен кухни держатель побольше и с более мощными магнитами, который позволит хранить вертикально кастрюли и сковородки, чтобы освободить место в шкафах кухонного гарнитура. Это не только практичный, но еще и визуально привлекательный аксессуар: посуда станет весьма уместной частью декора кухонного интерьера. К сожалению, готовые магнитные панели для кухни с мощными магнитами найти в магазинах крайне сложно: можно изготовить ее самостоятельно, наклеив на пластиковый лист неодимовые магниты, а можно попробовать приспособить для кухни магнитные панели для инструментов.

3. Подвесной держатель для сковородок

Фото № 4: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: absarchitects.com

Подвесной держатель (или стеллаж) для сковородок — важная часть американских классических кухонь, интерьеров в стиле прованс. Обычно такие конструкции изготавливаются из рейлингов и крепятся на потолок — прямо над островом.

4. Выдвижной шкафчик-стеллаж

Фото № 5: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: gastronomiqueenvogue.com

Если кухонный гарнитур имеет высокие шкафы, один или несколько можно переделать в систему хранения при помощи металлических выдвижных пеналов. Несмотря на абстрактное название, это довольно простая конструкция, представляющая собой стеллаж на колесах с сетчатыми полками-ящиками или узкий выдвижной ящик с множеством секций. Сегодня производители предлагают стеллажи с регулирующейся высотой и шириной, поэтому подобрать подходящий под ваш шкаф труда не составит.

5. Ящики с крышками

Фото № 6: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: addis.co.za

Один из самых распространенных, удобных и практичных способов организовать хранение в кухне — рассортировать важные мелочи по ящикам с крышками. Вы можете приобрести ящики в нескольких цветах и приспособить варианты одного цвета под специи, а другого — под крупы. 

6. Карусели

Фото № 7: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: pineoakiofurniture.com

Помните вращающиеся металлические конструкции с поздравительными открытками из супермаркетов и магазинов подарков? Похожие решения есть и для кухни: поворотные корзины и «карусели» можно разместить в шкафах нижнего фасада гарнитура и в тех уголках, которые сложно использовать. Только представьте: у вас появится возможность достать что-то из дальнего угла шкафа без необходимости вынимать все остальное!

7. Полки-кармашки

Фото № 8: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: hgtv.com

Свободное пространство на стенах, в том числе в зоне кухонного фартука, также можно приспособить под хранение всего необходимого, если разместить там полки-кармашки. Эта идея не потребует проведения сложных ремонтных работ — достаточно приобрести подходящую полку и придумать, как закрепить ее на стене (например повесив на гвоздь).

8. Стойки для кастрюль и сковородок

Фото № 9: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: shopify.com

Для хранения кастрюль и сковородок есть еще одно практичное решение: специальные стойки, подобранные точно под габариты шкафа. Благодаря такому решению вы сможете использовать под хранение все пространство шкафчика. А еще вам больше не придется доставать все сковородки и кастрюли в процессе готовки, чтобы взять нужную: стойка обеспечивает быстрый доступ к любому предмету.

9. Разделители для кухонных ящиков

Фото № 10: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: magnet.co.uk

Зонировать можно не только помещение, но и выдвижные кухонные ящики. Для этого есть разные приспособления: помимо цельных пластиковых конструкций с нишами для вилок, ложек и ножей, которые видели все, существуют также отдельные разделители для кухонной утвари. При помощи разделителей можно раз и навсегда навести порядок в ящиках с другими предметами, которыми вы пользуетесь не так часто.

10. Добавочные сетчатые корзины

Фото № 11: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: aliexpress.com

Наверное, у всех в кухне есть шкафчик, заполненный наполовину. Свободное пространство в верхней части не должно пропадать: его можно использовать для хранения, подвесив там добавочную сетчатую корзину (или даже несколько). Конечно, придется потратить время на поиск корзин нужных габаритов и крепление их внутри ящика, но результат того стоит.

11. Рейлинги

Фото № 12: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: sekelskifte.se

Рейлинги с крючками для полотенец и кухонной утвари, закрепленные на стене, — еще одно универсальное решение для кухни. Это тонкая металлическая труба с крючками, которую можно закрепить в любом месте. Практика показывает: лучше всего размещать рейлинги с крючками в рабочей зоне под верхним фасадом кухонного фартука.

12. Лотки и кухонные органайзеры

Фото № 13: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: ayzaa.co

Недорогой и очень эффективный способ навести порядок в зоне приготовления пищи и рядом с мойкой — разместить там лотки и кухонные органайзеры. Производители предлагают всевозможные решения для хранения моющих средств, мочалок и тряпочек, кухонной утвари, баночек со специями и прочих мелочей, которые обычно создают визуальный беспорядок. Осталось только выбрать подходящие варианты!

13. Корзина под мойкой 

Фото № 14: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: sociedadred.org

Не отводите зону под мойкой для одного лишь мусорного ведра. Выдвижные мини-стеллажи и корзины, крепящиеся при помощи «рельсов» и доводчиков, позволяют использовать это пространство для хранения моющих средств и принадлежностей для уборки. А если свободного пространства под мойкой много, можно разместить там бутылочницу, полотенцедержатели, стеллаж для противней.

14. Держатели для крышек от кастрюль

Фото № 15: Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идейФото: sociedadred.org

Для хранения крышек от кастрюль тоже существуют приспособления. Вариаций несколько:

  • подставки для шкафов, которые позволяют хранить крышки, поставив их на бок (похожие конструкции мы обычно используем для хранения тарелок);
  • вертикальные держатели-стойки, позволяющие строить из крышек пирамиды внутри шкафов;
  • настенные держатели (можно закрепить, например, на дверцу шкафа).
#Хранение#Кухня#советы дизайнеров
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