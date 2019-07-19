Примеры удобных систем хранения в кухне: 14 идей

ReRooms публикует подборку удобных аксессуаров и делится лайфхаками, как лучше всего хранить важные мелочи в кухне.
Кухня — такое место в наших квартирах и домах, которое больше всего нуждается в правильной системе хранения. Зачастую возможностей ящиков в кухонном гарнитуре для хранения посуды, круп, кухонной утвари и бытовых приборов недостаточно — приходится проявлять фантазию, находя место для всего необходимого. ReRooms сейчас расскажет о 14 хитростях, которые помогут раз и навсегда оптимизировать систему хранения.
1. Магнитные полочки сбоку холодильника
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Очень простой и эффективный способ найти дополнительное место для хранения в кухне — использовать вертикальные поверхности. Например, смастерить самостоятельно или приобрести магнитные держатели-полки, которые легко крепятся сбоку холодильника.
2. Магнитные поверхности для ножей и кастрюль
Удобно и гигиенично хранить ножи и металлическую кухонную утварь можно при помощи магнитного держателя. Закрепив такой аксессуар в рабочей зоне кухни, вы получите незаменимого помощника: все ножи будут на виду, любой из них можно быстро найти в процессе приготовления пищи.
Можно разместить на одной из стен кухни держатель побольше и с более мощными магнитами, который позволит хранить вертикально кастрюли и сковородки, чтобы освободить место в шкафах кухонного гарнитура. Это не только практичный, но еще и визуально привлекательный аксессуар: посуда станет весьма уместной частью декора кухонного интерьера. К сожалению, готовые магнитные панели для кухни с мощными магнитами найти в магазинах крайне сложно: можно изготовить ее самостоятельно, наклеив на пластиковый лист неодимовые магниты, а можно попробовать приспособить для кухни магнитные панели для инструментов.
3. Подвесной держатель для сковородок
Подвесной держатель (или стеллаж) для сковородок — важная часть американских классических кухонь, интерьеров в стиле прованс. Обычно такие конструкции изготавливаются из рейлингов и крепятся на потолок — прямо над островом.
4. Выдвижной шкафчик-стеллаж
Если кухонный гарнитур имеет высокие шкафы, один или несколько можно переделать в систему хранения при помощи металлических выдвижных пеналов. Несмотря на абстрактное название, это довольно простая конструкция, представляющая собой стеллаж на колесах с сетчатыми полками-ящиками или узкий выдвижной ящик с множеством секций. Сегодня производители предлагают стеллажи с регулирующейся высотой и шириной, поэтому подобрать подходящий под ваш шкаф труда не составит.
5. Ящики с крышками
Один из самых распространенных, удобных и практичных способов организовать хранение в кухне — рассортировать важные мелочи по ящикам с крышками. Вы можете приобрести ящики в нескольких цветах и приспособить варианты одного цвета под специи, а другого — под крупы.
6. Карусели
Помните вращающиеся металлические конструкции с поздравительными открытками из супермаркетов и магазинов подарков? Похожие решения есть и для кухни: поворотные корзины и «карусели» можно разместить в шкафах нижнего фасада гарнитура и в тех уголках, которые сложно использовать. Только представьте: у вас появится возможность достать что-то из дальнего угла шкафа без необходимости вынимать все остальное!
7. Полки-кармашки
Свободное пространство на стенах, в том числе в зоне кухонного фартука, также можно приспособить под хранение всего необходимого, если разместить там полки-кармашки. Эта идея не потребует проведения сложных ремонтных работ — достаточно приобрести подходящую полку и придумать, как закрепить ее на стене (например повесив на гвоздь).
8. Стойки для кастрюль и сковородок
Для хранения кастрюль и сковородок есть еще одно практичное решение: специальные стойки, подобранные точно под габариты шкафа. Благодаря такому решению вы сможете использовать под хранение все пространство шкафчика. А еще вам больше не придется доставать все сковородки и кастрюли в процессе готовки, чтобы взять нужную: стойка обеспечивает быстрый доступ к любому предмету.
9. Разделители для кухонных ящиков
Зонировать можно не только помещение, но и выдвижные кухонные ящики. Для этого есть разные приспособления: помимо цельных пластиковых конструкций с нишами для вилок, ложек и ножей, которые видели все, существуют также отдельные разделители для кухонной утвари. При помощи разделителей можно раз и навсегда навести порядок в ящиках с другими предметами, которыми вы пользуетесь не так часто.
10. Добавочные сетчатые корзины
Наверное, у всех в кухне есть шкафчик, заполненный наполовину. Свободное пространство в верхней части не должно пропадать: его можно использовать для хранения, подвесив там добавочную сетчатую корзину (или даже несколько). Конечно, придется потратить время на поиск корзин нужных габаритов и крепление их внутри ящика, но результат того стоит.
11. Рейлинги
Рейлинги с крючками для полотенец и кухонной утвари, закрепленные на стене, — еще одно универсальное решение для кухни. Это тонкая металлическая труба с крючками, которую можно закрепить в любом месте. Практика показывает: лучше всего размещать рейлинги с крючками в рабочей зоне под верхним фасадом кухонного фартука.
12. Лотки и кухонные органайзеры
Недорогой и очень эффективный способ навести порядок в зоне приготовления пищи и рядом с мойкой — разместить там лотки и кухонные органайзеры. Производители предлагают всевозможные решения для хранения моющих средств, мочалок и тряпочек, кухонной утвари, баночек со специями и прочих мелочей, которые обычно создают визуальный беспорядок. Осталось только выбрать подходящие варианты!
13. Корзина под мойкой
Не отводите зону под мойкой для одного лишь мусорного ведра. Выдвижные мини-стеллажи и корзины, крепящиеся при помощи «рельсов» и доводчиков, позволяют использовать это пространство для хранения моющих средств и принадлежностей для уборки. А если свободного пространства под мойкой много, можно разместить там бутылочницу, полотенцедержатели, стеллаж для противней.
14. Держатели для крышек от кастрюль
Для хранения крышек от кастрюль тоже существуют приспособления. Вариаций несколько:
- подставки для шкафов, которые позволяют хранить крышки, поставив их на бок (похожие конструкции мы обычно используем для хранения тарелок);
- вертикальные держатели-стойки, позволяющие строить из крышек пирамиды внутри шкафов;
- настенные держатели (можно закрепить, например, на дверцу шкафа).
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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