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Как оформить кухню в стиле прованс: идеи ReRooms


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Всего нескольких приемов достаточно, чтобы окутать кухню волшебной атмосферой французских провинций.

Стиль прованс набирает популярность во всем мире. Он покоряет изяществом и простотой, благодаря которым в жилищах создается романтический настрой и легкость деревенской атмосферы, адаптированной к городской жизни. На фоне техногенного прогресса мегаполисов прованс очень уютно смотрится в современных квартирах — с его помощью в интерьере образуется настоящий уголок природы, который заряжает позитивом каждый день. 

Хотите чувствовать себя дома по-настоящему расслабленно? Удачным решением будет оформление интерьера в прованском стиле, вызывающем только приятные и жизнерадостные ассоциации. Он хорош в любой жилой комнате, но особенно уместен прованс на кухне, где современные интерьерные стилистики не позволяют в полной мере создать ту самую магию домашнего очага.   

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

ReRooms рассказывает, как оформить кухню в стиле прованс, и делится практичными идеями на примере собственного дизайн-проекта по созданию особенного и воодушевляющего интерьера в духе французов в наших реалиях.

Особенности стиля прованс

Прованская интерьерная стилистика отражает быт французских крестьян, живущих в городках Лазурного побережья. В их домах в отделке преобладают натуральные материалы, цветочные узоры и светлые тона, пропитанные неповторимым шармом одного из самых красивых уголков Средиземноморья. Характерными особенностями стиля прованс выступают:

  • воздушность пространства, которая достигается за счет открытых поверхностей;
  • массивная состаренная мебель с резьбой и патиной и плетеные предметы — никакой хромированной фурнитуры и глянцевых поверхностей, все элементы должны сочетать сельскую простоту с французской изысканностью;
  • натуральные материалы в отделке — состаренные доски для оформления потолочных балок, декоративная штукатурка вместо обоев, керамическая плитка под камень;
  • пастельная, будто выгоревшая на солнце цветовая гамма — отлично подойдут оттенки голубого, лавандового, песочного, оливкового, мятного, желтого, серого, бежевого и кремового;
  • цветочные и растительные узоры;
  • тематический декор — расписная посуда, вазы и кувшины, плетеные корзинки, кружевной текстиль, старинные часы, картины с сельскими пейзажами. С этими элементами интерьеры наполняются кукольной нарядностью, без которой невозможен прованс;
  • мягкий свет, приближенный к естественному. Хорошо, если светильники будут перекликаться с растительными и цветочными мотивами.

btfdesign.com
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behance.net
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bestdesignideas.com
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benimmulku.com
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decoratorist.com
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А теперь мы покажем на реальном проекте, как красиво выглядит стиль прованс в городской кухне, и поделимся дизайнерскими идеями по оформлению такого интерьера.

Кухня в стиле прованс: дизайн-проект ReRooms

К нашим дизайнерам обратились заказчики, приветствующие современные вещи и простой стиль. Они попросили оформить спокойный, комфортный и удобный интерьер на их кухне, чтобы он гармонично вписывался в интерьер, который уже был оформлен в гостиной. Специалисты отлично справились с задачей, несмотря на то, что скромная площадь кухни не позволяла сильно разгуляться дизайнерской фантазии. Кухня получилась стильной, удобной, функциональной, а главное — наполненной французским уютом и элегантностью.

Планировка

Кухня имеет прямоугольную форму и окно посередине, проход к которому заказчики попросили оставить свободным. Поэтому было решено разделить кухню на две части: на одной стороне разместили рабочую зону, а на противоположной — обеденную. В кухне есть все необходимое для приготовления пищи и семейных ужинов и при этом сохранилось свободное пространство и воздушность прованса.

Фото № 1: Как оформить кухню в стиле прованс: идеи ReRoomsФото: rerooms.ru

Цвет и отделка

Интерьер в стиле прованс подразумевает использование пастельных оттенков, словно выгоревших на солнце, и натуральных материалов в отделке — этого принципа придерживались и наши дизайнеры. Стены оклеили светло-кремовыми обоями с полинялым цветочным принтом, потолок окрасили в белый цвет, пол покрыли темным ламинатом, отлично имитирующим деревянные доски. Подчеркнули прованскую натуральность бордюром из натурального камня по всему периметру комнаты — он стал убедительным штрихом в образе деревенской кухни с французским шармом. 

Фото № 2: Как оформить кухню в стиле прованс: идеи ReRoomsФото: rerooms.ru

Удачным оказалось колористическое решение и в мебели: фасады кухонного гарнитура выполнены в светло-оливковом оттенке, словно размытом белилами. Таким образом дизайнеры ушли от прохладного и строгого белого цвета, который чаще всего используется в интерьерах маленьких прованских кухонь, но сохранили нужную легкость и воздушность.

Нельзя не заметить и выбивающийся из общего светлого фона красочный кухонный фартук. Его отделали керамической плиткой, на которой в шахматном порядке размещены рисунки с овощами, фруктами, цветами и травами. Они оживили очень светлое пространство и подчеркнули эстетику прованса.

Мебель

Создание реалистичного образа прованской кухни невозможно без состаренной мебели, сочетающей сельскую простоту и французскую изысканность с классическими нотками. Следуя этому обязательному правилу, наши дизайнеры для интерьера кухни выбрали г-образный гарнитур с лаконичными формами и чистыми линиями — он задал в помещении романтический настрой и атмосферу загородного дома в уединенном уголке Франции.

Фото № 3: Как оформить кухню в стиле прованс: идеи ReRoomsФото: rerooms.ru

Обратите внимание, что часть гарнитура утопили в образованной за счет выступающего угла нише — тем самым специалисты и площадь рационально использовали, и угол сгладили, и дополнительную систему хранения организовали.

Чтобы отделить рабочую зону от столовой, мебель для обеденной зоны решили оформить в белом цвете. Там поставили круглый стол и обычные стулья, которые соответствуют деревенской тематике. 

Декор

Для того чтобы разбавить однородность интерьера кухни в стиле прованс, дизайнеры воспользовались хитрыми приемами. Декоративную роль они возложили на несколько картинок с изображением домашних цветов, изящный плетеный абажур люстры и оригинальные занавески, собранные по типу австрийских моделей. Тем самым в кухню внесли прованское своеобразие, но не заставили скромное пространство лишними предметами. 

Фото № 4: Как оформить кухню в стиле прованс: идеи ReRoomsФото: rerooms.ru

Дизайн-проект для этой кухни стоит 14 990 рублей. Детально ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, использованной в интерьере, вы можете в нашей ведомости.

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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