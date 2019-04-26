Как оформить кухню в стиле прованс: идеи ReRooms

Хотите чувствовать себя дома по-настоящему расслабленно? Удачным решением будет оформление интерьера в прованском стиле, вызывающем только приятные и жизнерадостные ассоциации. Он хорош в любой жилой комнате, но особенно уместен прованс на кухне , где современные интерьерные стилистики не позволяют в полной мере создать ту самую магию домашнего очага.

Стиль прованс набирает популярность во всем мире. Он покоряет изяществом и простотой, благодаря которым в жилищах создается романтический настрой и легкость деревенской атмосферы, адаптированной к городской жизни. На фоне техногенного прогресса мегаполисов прованс очень уютно смотрится в современных квартирах — с его помощью в интерьере образуется настоящий уголок природы, который заряжает позитивом каждый день.

ReRooms рассказывает, как оформить кухню в стиле прованс, и делится практичными идеями на примере собственного дизайн-проекта по созданию особенного и воодушевляющего интерьера в духе французов в наших реалиях.

Особенности стиля прованс

Прованская интерьерная стилистика отражает быт французских крестьян, живущих в городках Лазурного побережья. В их домах в отделке преобладают натуральные материалы, цветочные узоры и светлые тона, пропитанные неповторимым шармом одного из самых красивых уголков Средиземноморья. Характерными особенностями стиля прованс выступают:

воздушность пространства, которая достигается за счет открытых поверхностей;

массивная состаренная мебель с резьбой и патиной и плетеные предметы — никакой хромированной фурнитуры и глянцевых поверхностей, все элементы должны сочетать сельскую простоту с французской изысканностью;

натуральные материалы в отделке — состаренные доски для оформления потолочных балок, декоративная штукатурка вместо обоев, керамическая плитка под камень;

пастельная, будто выгоревшая на солнце цветовая гамма — отлично подойдут оттенки голубого, лавандового, песочного, оливкового, мятного, желтого, серого, бежевого и кремового;

цветочные и растительные узоры;

тематический декор — расписная посуда, вазы и кувшины, плетеные корзинки, кружевной текстиль, старинные часы, картины с сельскими пейзажами. С этими элементами интерьеры наполняются кукольной нарядностью, без которой невозможен прованс;

мягкий свет, приближенный к естественному. Хорошо, если светильники будут перекликаться с растительными и цветочными мотивами.

А теперь мы покажем на реальном проекте, как красиво выглядит стиль прованс в городской кухне, и поделимся дизайнерскими идеями по оформлению такого интерьера.

Кухня в стиле прованс: дизайн-проект ReRooms

К нашим дизайнерам обратились заказчики, приветствующие современные вещи и простой стиль. Они попросили оформить спокойный, комфортный и удобный интерьер на их кухне, чтобы он гармонично вписывался в интерьер, который уже был оформлен в гостиной. Специалисты отлично справились с задачей, несмотря на то, что скромная площадь кухни не позволяла сильно разгуляться дизайнерской фантазии. Кухня получилась стильной, удобной, функциональной, а главное — наполненной французским уютом и элегантностью.

Планировка

Кухня имеет прямоугольную форму и окно посередине, проход к которому заказчики попросили оставить свободным. Поэтому было решено разделить кухню на две части: на одной стороне разместили рабочую зону, а на противоположной — обеденную. В кухне есть все необходимое для приготовления пищи и семейных ужинов и при этом сохранилось свободное пространство и воздушность прованса.

Фото: rerooms.ru

Цвет и отделка

Интерьер в стиле прованс подразумевает использование пастельных оттенков, словно выгоревших на солнце, и натуральных материалов в отделке — этого принципа придерживались и наши дизайнеры. Стены оклеили светло-кремовыми обоями с полинялым цветочным принтом, потолок окрасили в белый цвет, пол покрыли темным ламинатом, отлично имитирующим деревянные доски. Подчеркнули прованскую натуральность бордюром из натурального камня по всему периметру комнаты — он стал убедительным штрихом в образе деревенской кухни с французским шармом.

Фото: rerooms.ru

Удачным оказалось колористическое решение и в мебели: фасады кухонного гарнитура выполнены в светло-оливковом оттенке, словно размытом белилами. Таким образом дизайнеры ушли от прохладного и строгого белого цвета, который чаще всего используется в интерьерах маленьких прованских кухонь, но сохранили нужную легкость и воздушность.

Нельзя не заметить и выбивающийся из общего светлого фона красочный кухонный фартук. Его отделали керамической плиткой, на которой в шахматном порядке размещены рисунки с овощами, фруктами, цветами и травами. Они оживили очень светлое пространство и подчеркнули эстетику прованса.

Мебель

Создание реалистичного образа прованской кухни невозможно без состаренной мебели, сочетающей сельскую простоту и французскую изысканность с классическими нотками. Следуя этому обязательному правилу, наши дизайнеры для интерьера кухни выбрали г-образный гарнитур с лаконичными формами и чистыми линиями — он задал в помещении романтический настрой и атмосферу загородного дома в уединенном уголке Франции.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что часть гарнитура утопили в образованной за счет выступающего угла нише — тем самым специалисты и площадь рационально использовали, и угол сгладили, и дополнительную систему хранения организовали.

Чтобы отделить рабочую зону от столовой, мебель для обеденной зоны решили оформить в белом цвете. Там поставили круглый стол и обычные стулья, которые соответствуют деревенской тематике.

Декор

Для того чтобы разбавить однородность интерьера кухни в стиле прованс, дизайнеры воспользовались хитрыми приемами. Декоративную роль они возложили на несколько картинок с изображением домашних цветов, изящный плетеный абажур люстры и оригинальные занавески, собранные по типу австрийских моделей. Тем самым в кухню внесли прованское своеобразие, но не заставили скромное пространство лишними предметами.

Фото: rerooms.ru