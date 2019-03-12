Какого цвета сделать ванную: 40 фотопримеров

Цвет играет значимую роль в ванной. С его помощью можно визуально увеличить маленькую комнату, а в большой оптимизировать пространство. Не знаете, в каком цвете оформить ванную, чтобы в ней было уютно и комфортно? Дизайнеры ReRooms подобрали 40 фотопримеров, которые помогут вам сделать выбор.

Ванная комната в черном цвете

Это богатая классика, неподвластная времени. Черная ванная станет настоящей секретной пещерой для творческих людей. Но будьте осторожны! В комнате не должно быть чрезмерно много темных оттенков. Белая сантехника, светлый декор, яркие аксессуары – все это позволит создать красивый дизайн, но при этом нейтрализует мрачность черного цвета.

Фото: tinostone.com

1 /2 Фото: trendsideas.com

2 /2

Ванная комната в красном цвете

Красный побуждает действовать, двигаться, творить. Такое цветовое решение станет удачным для активных людей, ежедневно погружающихся в бурлящий ритм жизни. Но важно не переусердствовать — насыщенный красный может раздражать. Избежать этого помогут его сочетания с оттенками пастельной гаммы.

Фото: psychefolk.com

1 /2 Фото: myriadlit.com

2 /2

Ванная комната в сером цвете

Серый — один из самых практичных и нейтральных цветов. Он создает ощущение простора, но в одиночном применении будет выглядеть пресно. Смело разбавляйте серый другими цветами. Создать выигрышный микс можно с зелеными, синими, оранжевыми, коричневыми оттенками.

Фото: cdn.home-designing.com

1 /2 Фото: birtansogutma.com

2 /2

Ванная комната в синем цвете

Синий цвет символизирует чистоту и свежесть. Его часто применяют в морском интерьере. В просторных ванных комнатах выигрышно будут смотреться оттенки ночного неба. Привлекательный и приятный фон для расслабления после тяжелого дня создаст цвет морской волны. Если жаждете динамики — комбинируйте синий с золотом и оттенками натурального дерева.

Фото: feedinspiration.com

1 /2 Фото: oresundscienceregion.org

2 /2

Ванная комната в зеленом цвете

Зеленый ассоциируется с природой и свежестью. Этот оттенок стимулирует мозговую активность и при этом успокаивающе влияет на психику. Если его комбинировать с желтым, кремовым или оранжевым цветами, то ванная превратится в место для релакса. Интересно смотрятся в ванной насыщенные оттенки зеленого на контрасте со светлой сантехникой и стеклом.

Фото: qssupplies.co.uk

1 /2 Фото: mdmguesthouse.com

2 /2

Салатовый цвет внесет нотку игривости в ванную, наполнив ее легкостью и прохладой. Особенно хорошо он смотрится в сочетании с бирюзовыми, голубыми, древесными и белыми оттенками.

Фото: mathewguiver.com

1 /3 Фото: thotel.it

2 /3 Фото: hips.hearstapps.com

3 /3

Ванная комната в коричневом цвете

Это вариант для любителей релакса. Если вы хотите шоколадную ванную, обратите внимание на древесные оттенки, которые способствует расслаблению и погружению в свои мысли. В тренде также темные тона коричневого — они гармонично сочетаются с белыми, песочными, зелеными, бежевыми, серыми тонами и с золотом.

Фото: mavalsanca.com

1 /2 Фото: ordinetoscano.it

2 /2

Ванная комната в бежевом цвете

Считаете коричневый слишком темным? Тогда обратите внимание на бежевый цвет, обладающий магией элегантности и роскоши. По-настоящему богато смотрятся оттенки бежевого, дополненные серым и золотым. Сочности и свежести интерьеру комнаты придаст дуэт бежевого и зеленого.

Фото: myriadlit.com

1 /2 Фото: pictures.lonny.com

2 /2

Ванная комната в бирюзовом цвете

Психологи считают бирюзовый цветом интуиции, творчества, чистоты, вдохновения и уверенности, а значит, это подходящее решение для оформления ванной. По утрам этот цвет будет вдохновлять вас, вечером поможет расслабиться. Бирюза имеет богатую палитру. Используя ее светлые оттенки, вы сможете визуально расширить комнату. Мечтаете о царстве расслабления в духе турецких хаммамов — комбинируйте темную бирюзу с черным, коричневым, красным, оранжевым.

Фото: dreamascream.com

1 /2 Фото: homestratosphere.com

2 /2

Ванная комната в голубом цвете

Голубой цвет положительно влияет на физическое и моральное состояние человека. Такое оформление станет удачным решением для тех, кто любит часами нежиться в пенной ванне. Голубые оттенки неназойливы: светлые тона всегда смотрятся свежо и зрительно расширяют пространство в комнате, а темные помогают придать ей визуальную глубину.

Фото: simpleandsweets.com

1 /2 Фото: jamesaturner.co.uk

2 /2

Ванная комната в розовом цвете

Если вы хотите эксклюзива, обратите внимание на розовый цвет. В такой цветовой гамме можно создать модную и современную ванную, впечатление от которой не будет приторным. Разбавляйте розовый оттенками белого, черного, коричневого или бежевого — и ваш санузел станет украшением квартиры.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /2 Фото: gannett-cdn.com

2 /2

Ванная комната в фиолетовом цвете

Фиолетовый вдохновляет на эксперименты. Он придется по душе творческим и незаурядным личностям, а также станет раем для ценителей роскоши как в городских квартирах, так и в загородных домах. Но здесь важно выбрать оттенок в зависимости от того, какое настроение в комнате вы хотите создать. Лавандовый и сиреневый отлично подойдут для любителей прованса. Романтикам придется по душе лиловый, пурпурный или цвет фуксии. Ощущение роскоши в интерьер внесут темные оттенки: черничный или баклажановый.

Фото: michelenails.com

1 /5 Фото: cdn.home-designing.com

2 /5 Фото: australianwild.org

3 /5 Фото: visitavinces.com

4 /5 Фото: cdn.home-designing.com

5 /5

Ванная комната в желтом цвете

Желтый — цвет позитива и тепла. Он отождествляется с солнцем и золотом, поэтому может повлиять на визуальное восприятие комнаты. С помощью желтого можно расставить яркие акценты в плохо освещенном помещении, придать экспрессии спокойным тонам. Черно-белые полы и светлый потолок в желтой ванной сделают контрастной общую цветовую композицию комнаты.

Фото: learningspacesasia.com

1 /4 Фото: static.houselogic.com

2 /4 Фото: beantownhoops.com

3 /4 Фото: interiorgod.com

4 /4

Ванная комната в оранжевом цвете

Согласно психологии восприятия цвета, оранжевый символизирует счастье, энергию, энтузиазм и тепло. Он будет способствовать легкому пробуждению по утрам и избавлению от плохого настроения в любое время суток. Если в ванной мало естественного света, на помощь придут морковный, абрикосовый, терракотовый оттенки — они внесут лучик солнца в мрачную комнату.

Фото: cdn.decoist.com

1 /3 Фото: tremontgrand.com

2 /3 Фото: vcdn.bergfex.at

3 /3

Ванная комната в золотом цвете

Блеск золота напоминает сияние солнца. Золотая ванная даже без особого декора будет роскошной и элегантной. Здесь главное — не перейти грань. Избегайте излишеств, разбавляйте золото нейтральными тонами. Такая игра на контрастах придаст комнате выразительности, но не будет смотреться вычурно.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /2 Фото: mavalsanca.com

2 /2

Ванная комната в темном цвете

Считается, что темные оттенки визуально съедают квадратные метры, поэтому владельцы квартир с малогабаритными ванными часто не могут решиться на такой дизайн. Избежать невыгодной оптической иллюзии можно за счет контрастных тонов: оформите стены в темных тонах, а потолок и пол — в светлых. Пространство благодаря этому визуально расширится.

Фото: otterrun.info

1 /3 Фото: loonaonline.com

2 /3 Фото: homeanddecor.com.sg

3 /3

Ванная комната в черном цвете

ltr">Цвет играет значимую роль в ванной. С его помощью можно визуально увеличить маленькую комнату, а в большой оптимизировать пространство. Не знаете, в каком цвете оформить ванную , чтобы в ней было уютно и комфортно? Дизайнеры ReRooms подобрали 40 фотопримеров, которые помогут вам сделать выбор.

Это богатая классика, неподвластная времени. Черная ванная станет настоящей секретной пещерой для творческих людей. Но будьте осторожны! В комнате не должно быть чрезмерно много темных оттенков. Белая сантехника, светлый декор, яркие аксессуары – все это позволит создать красивый дизайн, но при этом нейтрализует мрачность черного цвета.

Фото: tinostone.com

1 /2 Фото: trendsideas.com

2 /2

Ванная комната в красном цвете

Красный побуждает действовать, двигаться, творить. Такое цветовое решение станет удачным для активных людей, ежедневно погружающихся в бурлящий ритм жизни. Но важно не переусердствовать — насыщенный красный может раздражать. Избежать этого помогут его сочетания с оттенками пастельной гаммы.

Фото: psychefolk.com

1 /2 Фото: myriadlit.com

2 /2

Ванная комната в сером цвете

Серый — один из самых практичных и нейтральных цветов. Он создает ощущение простора, но в одиночном применении будет выглядеть пресно. Смело разбавляйте серый другими цветами. Создать выигрышный микс можно с зелеными, синими, оранжевыми, коричневыми оттенками.

Фото: cdn.home-designing.com

1 /2 Фото: birtansogutma.com

2 /2

Ванная комната в синем цвете

Синий цвет символизирует чистоту и свежесть. Его часто применяют в морском интерьере. В просторных ванных комнатах выигрышно будут смотреться оттенки ночного неба. Привлекательный и приятный фон для расслабления после тяжелого дня создаст цвет морской волны. Если жаждете динамики — комбинируйте синий с золотом и оттенками натурального дерева.

Фото: feedinspiration.com

1 /2 Фото: oresundscienceregion.org

2 /2

Ванная комната в зеленом цвете

Зеленый ассоциируется с природой и свежестью. Этот оттенок стимулирует мозговую активность и при этом успокаивающе влияет на психику. Если его комбинировать с желтым, кремовым или оранжевым цветами, то ванная превратится в место для релакса. Интересно смотрятся в ванной насыщенные оттенки зеленого на контрасте со светлой сантехникой и стеклом.

Фото: qssupplies.co.uk

1 /2 Фото: mdmguesthouse.com

2 /2

Салатовый цвет внесет нотку игривости в ванную, наполнив ее легкостью и прохладой. Особенно хорошо он смотрится в сочетании с бирюзовыми, голубыми, древесными и белыми оттенками.

Фото: mathewguiver.com

1 /3 Фото: thotel.it

2 /3 Фото: hips.hearstapps.com

3 /3

Ванная комната в коричневом цвете

Это вариант для любителей релакса. Если вы хотите шоколадную ванную, обратите внимание на древесные оттенки, которые способствует расслаблению и погружению в свои мысли. В тренде также темные тона коричневого — они гармонично сочетаются с белыми, песочными, зелеными, бежевыми, серыми тонами и с золотом.

Фото: mavalsanca.com

1 /2 Фото: ordinetoscano.it

2 /2

Ванная комната в бежевом цвете

Считаете коричневый слишком темным? Тогда обратите внимание на бежевый цвет, обладающий магией элегантности и роскоши. По-настоящему богато смотрятся оттенки бежевого, дополненные серым и золотым. Сочности и свежести интерьеру комнаты придаст дуэт бежевого и зеленого.

Фото: myriadlit.com

1 /2 Фото: pictures.lonny.com

2 /2

Ванная комната в бирюзовом цвете

Психологи считают бирюзовый цветом интуиции, творчества, чистоты, вдохновения и уверенности, а значит, это подходящее решение для оформления ванной. По утрам этот цвет будет вдохновлять вас, вечером поможет расслабиться. Бирюза имеет богатую палитру. Используя ее светлые оттенки, вы сможете визуально расширить комнату. Мечтаете о царстве расслабления в духе турецких хаммамов — комбинируйте темную бирюзу с черным, коричневым, красным, оранжевым.

Фото: dreamascream.com

1 /2 Фото: homestratosphere.com

2 /2

Ванная комната в голубом цвете

Голубой цвет положительно влияет на физическое и моральное состояние человека. Такое оформление станет удачным решением для тех, кто любит часами нежиться в пенной ванне. Голубые оттенки неназойливы: светлые тона всегда смотрятся свежо и зрительно расширяют пространство в комнате, а темные помогают придать ей визуальную глубину.

Фото: simpleandsweets.com

1 /2 Фото: jamesaturner.co.uk

2 /2

Ванная комната в розовом цвете

Если вы хотите эксклюзива, обратите внимание на розовый цвет. В такой цветовой гамме можно создать модную и современную ванную, впечатление от которой не будет приторным. Разбавляйте розовый оттенками белого, черного, коричневого или бежевого — и ваш санузел станет украшением квартиры.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /2 Фото: gannett-cdn.com

2 /2

Ванная комната в фиолетовом цвете

Фиолетовый вдохновляет на эксперименты. Он придется по душе творческим и незаурядным личностям, а также станет раем для ценителей роскоши как в городских квартирах, так и в загородных домах. Но здесь важно выбрать оттенок в зависимости от того, какое настроение в комнате вы хотите создать. Лавандовый и сиреневый отлично подойдут для любителей прованса. Романтикам придется по душе лиловый, пурпурный или цвет фуксии. Ощущение роскоши в интерьер внесут темные оттенки: черничный или баклажановый.

Фото: michelenails.com

1 /5 Фото: cdn.home-designing.com

2 /5 Фото: australianwild.org

3 /5 Фото: visitavinces.com

4 /5 Фото: cdn.home-designing.com

5 /5

Ванная комната в желтом цвете

Желтый — цвет позитива и тепла. Он отождествляется с солнцем и золотом, поэтому может повлиять на визуальное восприятие комнаты. С помощью желтого можно расставить яркие акценты в плохо освещенном помещении, придать экспрессии спокойным тонам. Черно-белые полы и светлый потолок в желтой ванной сделают контрастной общую цветовую композицию комнаты.

Фото: learningspacesasia.com

1 /4 Фото: static.houselogic.com

2 /4 Фото: beantownhoops.com

3 /4 Фото: interiorgod.com

4 /4

Ванная комната в оранжевом цвете

Согласно психологии восприятия цвета, оранжевый символизирует счастье, энергию, энтузиазм и тепло. Он будет способствовать легкому пробуждению по утрам и избавлению от плохого настроения в любое время суток. Если в ванной мало естественного света, на помощь придут морковный, абрикосовый, терракотовый оттенки — они внесут лучик солнца в мрачную комнату.

Фото: cdn.decoist.com

1 /3 Фото: tremontgrand.com

2 /3 Фото: vcdn.bergfex.at

3 /3

Ванная комната в золотом цвете

Блеск золота напоминает сияние солнца. Золотая ванная даже без особого декора будет роскошной и элегантной. Здесь главное — не перейти грань. Избегайте излишеств, разбавляйте золото нейтральными тонами. Такая игра на контрастах придаст комнате выразительности, но не будет смотреться вычурно.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

1 /2 Фото: mavalsanca.com

2 /2

Ванная комната в темном цвете

Считается, что темные оттенки визуально съедают квадратные метры, поэтому владельцы квартир с малогабаритными ванными часто не могут решиться на такой дизайн. Избежать невыгодной оптической иллюзии можно за счет контрастных тонов: оформите стены в темных тонах, а потолок и пол — в светлых. Пространство благодаря этому визуально расширится.