Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу


4674
Получить образец дизайн-проекта

В такой ванной комнате вы сможете по-настоящему расслабиться.

Содержание

Зачем идти куда-то еще, если у вас дома есть собственный спа-салон? Иногда каждому необходимо побыть наедине с собой, расслабить тело и душу и получить заряд энергии и вдохновения. Наш эксперт и дизайнер ReRooms Анастасия Светлова знает, как превратить ванную комнату в спа.

1. Дерево

Дерево — это лучший выбор для любого помещения, где вы хотите создать уютную и расслабляющую обстановку. В ванной комнате можно использовать плитку и декор с текстурой и фактурой дерева, потому что настоящее дерево не любит повышенной влажности. Или выбирайте те породы, которые устойчивы к воде и пару, например тик. Из него можно сделать замечательную мебель, и в качестве напольного покрытия он тоже хорош.

Фото № 1: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу

Фото: sofacope.com

Стены в ванной можно отделать при помощи стеновых панелей под дерево — как из гипса, так и из натурального материала.

Эффектно смотрится, например, стеновая панель «Термоясень рыжий» от производителя WallArt:

Фото № 2: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу
Стеновая панель “Термоясень рыжий”
9 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться

А в качестве напольного решения стоит обратить внимание на керамическую плитку под дерево. Такая есть в том числе в каталоге Kerama Marazzi — например в коллекции «Хокку»:

Керамическая плитка Хокку
678 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Природная палитра

Представьте, что вы оказались на острове и принимаете душ под водопадом. Какие цвета вас окружают? Коричневые, бежевые, зеленые, серые, синие. Вот их и нужно использовать в интерьере домашнего спа в первую очередь. Не увлекайтесь орнаментами и принтами, разве что с изображением тропических растений. В таком естественном природном окружении вы почувствуете себя частью дикой природы и отдохнете ничуть не хуже, чем на курорте.

Фото: weiwenku.net

Например, можно оформить ванну при помощи влагостойких стеновых панелей под бамбук:

Фото № 3: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу
Стеновых панелей “под бамбук”
2 765 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В интерьер домашнего спа отлично впишется керамическая плитка — например зеленая плитка-мозаика из коллекции Barcelona польского производителя Tubadzin:

Зеленая плитка-мозаика
1 182 руб.*
Купить
*Цена может измениться

При помощи плитки можно создать и тропическую атмосферу — решение есть в коллекции Palm от российского производителя AltaCera.

И конечно, нужную атмосферу в домашнем спа создадут живые растения. Например комнатный бамбук:

Бамбук комнатный
595 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Теплые полы

Это очень важная деталь для комфорта, о которой часто забывают. Выходя из ванны, мало кто обрадуется холодному полу, ведь хочется надолго сохранить ощущение безмятежности и релакса. Теплый пол поможет сделать переход из горячей воды в холодную реальность менее травмирующим и более приятным. Необязательно делать теплый пол по всей ванной комнате, достаточно оформить область вокруг самой ванны.

Фото: notkurdu.com

Основные элементы, в том числе нагревательный кабель, можно приобрести в «Леруа Мерлен».

4. Гидромассаж и сауна

Есть много приспособлений для домашнего спа-салона. Это может быть ванна с гидромассажем, душевая установка с десятками типов струй, душевой гидромассаж, который встраивается в стены. Есть даже душевые кабины с функцией сауны, а можно сделать мини-сауну и отдельно от душа и ванны, если позволяет площадь комнаты. Все эти технологии помогут вам взбодриться или расслабиться, когда это необходимо, вернут силы, станут прекрасным союзником для занятий спортом и вашим другом на пути к идеальной фигуре.

Фото № 4: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу

Фото: feedx.club

На рынке представлено множество подходящих моделей гидромассажных ванн и душевых кабин под спа. Например, обратите внимание на ванну Gemy G9057-II O:

Фото № 5: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу
Гидромассажная ванна Gemy G9057-II O
192 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Или на душевую кабину Appollo AG-0202L с сауной и гидромассажем:

Душевая кабина Appollo AG-0202L
123 285 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Правильный декор

В спа декор имеет огромное значение. Здесь просто необходимы свечи и аромалампы. Приятные запахи, мерцание света и тепло играют важную роль в восстановлении душевных сил, они убаюкивают и помогают ощутить внутреннюю гармонию. Украсить домашний спа-салон можно и декором, позаимствованным у природы. Это могут быть ракушки, камешки, живые растения. Все вместе эти мелочи сделают вашу ванную комнату более живой и домашней, а не просто техническим помещением для умывания.

Фото: futblogtotal.com

На рынке представлено множество аксессуаров для ванной. Можно обратить внимание, например, на набор Super Kristal «Ракушка».

6. Натуральные ткани

Очень важны в спа и тактильные ощущения. Поэтому кроме приятных на ощупь фактур и теплого пола нужно использовать максимально качественный текстиль мягких природных оттенков. Ведь гораздо приятнее пользоваться пушистым белым полотенцем, чем старым, застиранным, с уже надоевшим рисунком. Если в ванной у вас есть декоративный текстиль, коврики, корзины и другие предметы из ткани, выбирайте хлопок, лен и рогожку. Это натуральные ткани, которые естественно смотрятся в атмосфере спа.

Фото № 6: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу

Фото: elizabethstamosdesign.com

Создать подходящую обстановку помогут:

Фото № 7: Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу
Коврик “Альмтьерн”
1 499 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Набор полотенец London
5 640 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Корзина для белья из натурального ротанга
12 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Штора для ванной из натуральной ткани
1 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Продуманное освещение

Свет в спа имеет не меньшее значение, чем тепло и приятные запахи. Он должен не раздражать, а помогать расслабиться и испытывать позитивные эмоции. Поэтому важно использовать разные источники освещения, рассеянный свет, подсветку разных зон. Высший класс, если можно регулировать температуру и количество света, его цвет. Например, красные оттенки взбодрят, синие настроят на отдых.

Фото: lovingit.pl

А еще вместо электрических светильников можно использовать ароматические свечи в стакане — например от Togos:

Ароматические свечи
1 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#дизайн#комната#спа#квартира. интерьер#Ванная
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#Интерьер#кабинет
Место, где воплощаются смелые начинания: 19 примеров кабинета от ReRooms
#Интерьер#неоклассика#Ванная
Как оформить ванную в стиле неоклассика
#дизайн#столешница#Интерьер#деревянные столешницы#Кухня
Как не ошибиться с выбором деревянной столешницы: 10 лайфхаков с товарами и ценами от ReRooms
#дизайн#Ванная комната#ванна#Интерьер
Какого цвета сделать ванную: 40 фотопримеров
#Идеи#дизайн#оформление#Интерьер#Квартира
12 оригинальных способов спрятать батареи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия