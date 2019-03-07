Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу

Зачем идти куда-то еще, если у вас дома есть собственный спа-салон? Иногда каждому необходимо побыть наедине с собой, расслабить тело и душу и получить заряд энергии и вдохновения. Наш эксперт и дизайнер ReRooms Анастасия Светлова знает, как превратить ванную комнату в спа.

1. Дерево

Дерево — это лучший выбор для любого помещения, где вы хотите создать уютную и расслабляющую обстановку. В ванной комнате можно использовать плитку и декор с текстурой и фактурой дерева, потому что настоящее дерево не любит повышенной влажности. Или выбирайте те породы, которые устойчивы к воде и пару, например тик. Из него можно сделать замечательную мебель, и в качестве напольного покрытия он тоже хорош.

Фото: sofacope.com

Стены в ванной можно отделать при помощи стеновых панелей под дерево — как из гипса, так и из натурального материала.

Эффектно смотрится, например, стеновая панель «Термоясень рыжий» от производителя WallArt:

Стеновая панель “Термоясень рыжий” 9 700 руб.* Купить *Цена может измениться

А в качестве напольного решения стоит обратить внимание на керамическую плитку под дерево. Такая есть в том числе в каталоге Kerama Marazzi — например в коллекции «Хокку»:

Керамическая плитка Хокку 678 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Природная палитра

Представьте, что вы оказались на острове и принимаете душ под водопадом. Какие цвета вас окружают? Коричневые, бежевые, зеленые, серые, синие. Вот их и нужно использовать в интерьере домашнего спа в первую очередь. Не увлекайтесь орнаментами и принтами, разве что с изображением тропических растений. В таком естественном природном окружении вы почувствуете себя частью дикой природы и отдохнете ничуть не хуже, чем на курорте.

Фото: weiwenku.net

Например, можно оформить ванну при помощи влагостойких стеновых панелей под бамбук:

Стеновых панелей “под бамбук” 2 765 руб.* Купить *Цена может измениться

В интерьер домашнего спа отлично впишется керамическая плитка — например зеленая плитка-мозаика из коллекции Barcelona польского производителя Tubadzin:

Зеленая плитка-мозаика 1 182 руб.* Купить *Цена может измениться

При помощи плитки можно создать и тропическую атмосферу — решение есть в коллекции Palm от российского производителя AltaCera.

И конечно, нужную атмосферу в домашнем спа создадут живые растения. Например комнатный бамбук:

Бамбук комнатный 595 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Теплые полы

Это очень важная деталь для комфорта, о которой часто забывают. Выходя из ванны, мало кто обрадуется холодному полу, ведь хочется надолго сохранить ощущение безмятежности и релакса. Теплый пол поможет сделать переход из горячей воды в холодную реальность менее травмирующим и более приятным. Необязательно делать теплый пол по всей ванной комнате, достаточно оформить область вокруг самой ванны.

Фото: notkurdu.com

Основные элементы, в том числе нагревательный кабель, можно приобрести в «Леруа Мерлен» .

4. Гидромассаж и сауна

Есть много приспособлений для домашнего спа-салона. Это может быть ванна с гидромассажем, душевая установка с десятками типов струй, душевой гидромассаж, который встраивается в стены. Есть даже душевые кабины с функцией сауны, а можно сделать мини-сауну и отдельно от душа и ванны, если позволяет площадь комнаты. Все эти технологии помогут вам взбодриться или расслабиться, когда это необходимо, вернут силы, станут прекрасным союзником для занятий спортом и вашим другом на пути к идеальной фигуре.

Фото: feedx.club

На рынке представлено множество подходящих моделей гидромассажных ванн и душевых кабин под спа. Например, обратите внимание на ванну Gemy G9057-II O:

Гидромассажная ванна Gemy G9057-II O 192 400 руб.* Купить *Цена может измениться

Или на душевую кабину Appollo AG-0202L с сауной и гидромассажем:

Душевая кабина Appollo AG-0202L 123 285 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Правильный декор

В спа декор имеет огромное значение. Здесь просто необходимы свечи и аромалампы. Приятные запахи, мерцание света и тепло играют важную роль в восстановлении душевных сил, они убаюкивают и помогают ощутить внутреннюю гармонию. Украсить домашний спа-салон можно и декором, позаимствованным у природы. Это могут быть ракушки, камешки, живые растения. Все вместе эти мелочи сделают вашу ванную комнату более живой и домашней, а не просто техническим помещением для умывания.

Фото: futblogtotal.com

На рынке представлено множество аксессуаров для ванной. Можно обратить внимание, например, на набор Super Kristal «Ракушка» .

6. Натуральные ткани

Очень важны в спа и тактильные ощущения. Поэтому кроме приятных на ощупь фактур и теплого пола нужно использовать максимально качественный текстиль мягких природных оттенков. Ведь гораздо приятнее пользоваться пушистым белым полотенцем, чем старым, застиранным, с уже надоевшим рисунком. Если в ванной у вас есть декоративный текстиль, коврики, корзины и другие предметы из ткани, выбирайте хлопок, лен и рогожку. Это натуральные ткани, которые естественно смотрятся в атмосфере спа.

Фото: elizabethstamosdesign.com

Создать подходящую обстановку помогут:

Коврик “Альмтьерн” 1 499 руб.* Купить *Цена может измениться Набор полотенец London 5 640 руб.* Купить *Цена может измениться Корзина для белья из натурального ротанга 12 600 руб.* Купить *Цена может измениться Штора для ванной из натуральной ткани 1 400 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Продуманное освещение

Свет в спа имеет не меньшее значение, чем тепло и приятные запахи. Он должен не раздражать, а помогать расслабиться и испытывать позитивные эмоции. Поэтому важно использовать разные источники освещения, рассеянный свет, подсветку разных зон. Высший класс, если можно регулировать температуру и количество света, его цвет. Например, красные оттенки взбодрят, синие настроят на отдых.

Фото: lovingit.pl

А еще вместо электрических светильников можно использовать ароматические свечи в стакане — например от Togos: