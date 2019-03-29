Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Совмещенный санузел может быть большим или маленьким, узким или квадратным — но в любом случае он обязан быть удобным, уютным и красивым.
Современные планировки большинства квартир меньше всего рассчитаны на комфортное пребывание в туалетной комнате. Водные процедуры тоже не всегда полны неги и комфорта. И тем важнее обустроить совмещенный санузел таким образом, чтобы в нем было приятно находиться самим хозяевам, ну и гостям показать не стыдно.
менные планировки большинства квартир меньше всего рассчитаны на комфортное пребывание в туалетной комнате. Водные процедуры тоже не всегда полны неги и комфорта. И тем важнее обустроить совмещенный санузел таким образом, чтобы в нем было приятно находиться самим хозяевам, ну и гостям показать не стыдно.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Душевая без кабины и поддона – дизайн-проект, подходящий для небольшого помещения. Прозрачная перегородка делит пространство на две функциональные зоны и при этом сохраняет его целостность.
Три стены и шторка — это стильный душ, если стены отделаны современными материалами, а черная штора эффектно перекликается с черными же аксессуарами и потолком. Дизайнер не стал зонировать душевую часть визуально и ставить поддон — модное решение налицо!
Фото:
Компания ReRooms предлагает отличное решение для совмещения душа и санузла — обратите внимание на этот интересный проект.
Скошенный потолок с окном — отличный повод устроить здесь душ. Достаточно отгородить небольшое пространство со сложной геометрией прозрачными перегородками. Правда, унитаз все же хочется замаскировать со стороны душевой кабины.
Фото:
Магазин
Минималистичный минимализм. Никаких перегородок, никаких условностей. Все просто, естественно и удобно. И какой визуальный простор!
Фото:
В такой интерьер отлично впишется сантехника от
Тот же минимализм плюс небольшая ниша и стильная отделка раковины — получаем тот же комфорт, но значительно больше уюта.
Фото:
Когда будете выбирать обстановку для такой ванной, обратите внимание на мебель
В таком помещении могла бы быть спальня — скошенные окна пропускают много естественного света. Но дизайнер решил сделать здесь санузел с душем. Получился прекрасный дизайн проект интерьера в Москве! Обилие света уравновешивает темную отделку и визуально расширяет пространство.
Фото:
Нет такого узкого пространства, которое не могло бы вместить санузел. Нет такого санузла, который нельзя было бы снабдить душем. Белая плитка и немножко белого декора раздвигают границы.
Фото:
Оттенки морского побережья где-то на жарком юге — их подарил санузлу дизайнер с большим опытом и отличной фантазией. Вышло мило. Кажется, что после принятия душа здесь можно даже немножко загореть.
Фото:
Все хорошо, но мы бы добавили легкую темную шторку между унитазом и стеклянной перегородкой душа.
Фото:
И обязательно выбрали бы столешницу под раковину
Черно-белая гамма любого помещения всегда выглядит выигрышно. Черно-белый санузел всегда идеален! Почти невидимая перегородка и плитка на полу помогает объединить помещение в довольно большое пространство.
Фото:
В таком санузле можно проводить несколько часов ежедневно. Брутальность и эстетика совмещены здесь невероятным образом.
Фото:
Дизайн этого санузла строг и холоден, как норвежский зимний пейзаж. Но так же рационален и логичен!
Фото:
Бетон и плитка в средиземноморском стиле — очень необычно и привлекательно. Сложный сценарий освещения подчеркивает странную форму потолка. Картины в качестве декора санузла — интересная идея. Но душем придется пользоваться очень аккуратно.
Фото:
Задача: найди перегородку. Подсказка: она здесь есть. Плитка на полу изумительна.
Фото:
Сюда тоже можно вставить наш проект. Если санузел отделан деревом или материалом, его имитирующем, все остальное автоматически выглядит отлично.
Современный дизайн-проект ванны с туалетом в стиле лофт.
Фото:
Черная сантехника — это роскошно. Ну а маленькая душевая кабина хороша уже тем, что ее удалось вписать в такой крохотный санузел.
Фото:
Наверное, самая необычная душевая кабинка из всей подборки. Возможно, с элементами хаммама.
Фото:
Отличное доказательство, что дверца в душевой кабине необязательна. Шторка тоже.
Фото:
Спорная идея оформления пола и поддона душевой кабины ничуть не делает этот санузел менее интересным. И подвесная сантехника по-прежнему в моде.
Фото:
Кажется, мы нашли тренд в оформлении дверцы душевой кабины.
Фото:
Кирпичные стены и нарочито брутальная сантехника не требует установки такой визуально массивной душевой кабины. Впрочем, у дизайнеры наверняка были свои мотивы.
Фото:
Вы не предполагали такого использования старой швейной машины? Тем не менее она тут явно на месте, как и деревянная лесенка и табурет в душе. Красиво!
Фото:
Опять немного лофта и брутальности — и опять красиво.
Фото:
Броская отделка стен в сочетании с декором заставляет замереть от неожиданности. А потом еще раз — от восторга.
Фото:
Треугольная душевая кабина в углу санузла? Почему бы и нет? Места экономит много, выглядит необычно. Ну разве что придется удерживаться от резких движений, принимая душ.
Фото:
Вот к какому решению приводит попытка максимально сэкономить пространство. Сложная система взаимодействия и взаиморасположения унитаза и душа удивляет и восхищает!
Фото:
Источника света не видно — но он везде! Этот санузел и правда словно парит в пространстве! Невероятная легкость и красота!
Фото:
Просто, элегантно, неброско, стильно, красиво. Браво!
Фото:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники