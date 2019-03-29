Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

менные планировки большинства квартир меньше всего рассчитаны на комфортное пребывание в туалетной комнате. Водные процедуры тоже не всегда полны неги и комфорта. И тем важнее обустроить совмещенный санузел таким образом, чтобы в нем было приятно находиться самим хозяевам, ну и гостям показать не стыдно.

Современные планировки большинства квартир меньше всего рассчитаны на комфортное пребывание в туалетной комнате. Водные процедуры тоже не всегда полны неги и комфорта. И тем важнее обустроить совмещенный санузел таким образом, чтобы в нем было приятно находиться самим хозяевам, ну и гостям показать не стыдно.

Душевая без кабины и поддона – дизайн-проект, подходящий для небольшого помещения. Прозрачная перегородка делит пространство на две функциональные зоны и при этом сохраняет его целостность.





Три стены и шторка — это стильный душ, если стены отделаны современными материалами, а черная штора эффектно перекликается с черными же аксессуарами и потолком. Дизайнер не стал зонировать душевую часть визуально и ставить поддон — модное решение налицо!





Фото: iisdenino.it

Компания ReRooms предлагает отличное решение для совмещения душа и санузла — обратите внимание на этот интересный проект.





Скошенный потолок с окном — отличный повод устроить здесь душ. Достаточно отгородить небольшое пространство со сложной геометрией прозрачными перегородками. Правда, унитаз все же хочется замаскировать со стороны душевой кабины.

Фото: iisdenino.it

Магазин "Сантехника онлайн" предлагает отличный выбор столешниц для ванных комнат.





Минималистичный минимализм. Никаких перегородок, никаких условностей. Все просто, естественно и удобно. И какой визуальный простор!

Фото: iisdenino.it

В такой интерьер отлично впишется сантехника от Kerama Marazzi .





Тот же минимализм плюс небольшая ниша и стильная отделка раковины — получаем тот же комфорт, но значительно больше уюта.

Фото: iisdenino.it

Когда будете выбирать обстановку для такой ванной, обратите внимание на мебель Francesca Версаль 100 .





В таком помещении могла бы быть спальня — скошенные окна пропускают много естественного света. Но дизайнер решил сделать здесь санузел с душем. Получился прекрасный дизайн проект интерьера в Москве! Обилие света уравновешивает темную отделку и визуально расширяет пространство.

Фото: decortip.com





Нет такого узкого пространства, которое не могло бы вместить санузел. Нет такого санузла, который нельзя было бы снабдить душем. Белая плитка и немножко белого декора раздвигают границы.

Фото: decortip.com





Оттенки морского побережья где-то на жарком юге — их подарил санузлу дизайнер с большим опытом и отличной фантазией. Вышло мило. Кажется, что после принятия душа здесь можно даже немножко загореть.

Фото: chazuo.info





Все хорошо, но мы бы добавили легкую темную шторку между унитазом и стеклянной перегородкой душа.

Фото: chazuo.info

И обязательно выбрали бы столешницу под раковину Ravak .





Черно-белая гамма любого помещения всегда выглядит выигрышно. Черно-белый санузел всегда идеален! Почти невидимая перегородка и плитка на полу помогает объединить помещение в довольно большое пространство.

Фото: chazuo.info





В таком санузле можно проводить несколько часов ежедневно. Брутальность и эстетика совмещены здесь невероятным образом.

Фото: majorhomeappliances.info





Дизайн этого санузла строг и холоден, как норвежский зимний пейзаж. Но так же рационален и логичен!

Фото: phillipjeffries.com





Бетон и плитка в средиземноморском стиле — очень необычно и привлекательно. Сложный сценарий освещения подчеркивает странную форму потолка. Картины в качестве декора санузла — интересная идея. Но душем придется пользоваться очень аккуратно.

Фото: masters-tut.ru





Задача: найди перегородку. Подсказка: она здесь есть. Плитка на полу изумительна.

Фото: masters-tut.ru





Сюда тоже можно вставить наш проект. Если санузел отделан деревом или материалом, его имитирующем, все остальное автоматически выглядит отлично.

Современный дизайн-проект ванны с туалетом в стиле лофт.

Фото: k.sina.com.cn

Черная сантехника — это роскошно. Ну а маленькая душевая кабина хороша уже тем, что ее удалось вписать в такой крохотный санузел.

Фото: phillipjeffries.com





Наверное, самая необычная душевая кабинка из всей подборки. Возможно, с элементами хаммама.

Фото: e-interjeras.lt





Отличное доказательство, что дверца в душевой кабине необязательна. Шторка тоже.

Фото: phillipjeffries.com





Спорная идея оформления пола и поддона душевой кабины ничуть не делает этот санузел менее интересным. И подвесная сантехника по-прежнему в моде.

Фото: m.yukle.mobi





Кажется, мы нашли тренд в оформлении дверцы душевой кабины.

Фото: happy-horrors.org





Кирпичные стены и нарочито брутальная сантехника не требует установки такой визуально массивной душевой кабины. Впрочем, у дизайнеры наверняка были свои мотивы.

Фото: tremontgrand.com





Вы не предполагали такого использования старой швейной машины? Тем не менее она тут явно на месте, как и деревянная лесенка и табурет в душе. Красиво!

Фото: tremontgrand.com





Опять немного лофта и брутальности — и опять красиво.

Фото: tremontgrand.com





Броская отделка стен в сочетании с декором заставляет замереть от неожиданности. А потом еще раз — от восторга.

Фото: phillipjeffries.com





Треугольная душевая кабина в углу санузла? Почему бы и нет? Места экономит много, выглядит необычно. Ну разве что придется удерживаться от резких движений, принимая душ.

Фото: kriwilshop.co





Вот к какому решению приводит попытка максимально сэкономить пространство. Сложная система взаимодействия и взаиморасположения унитаза и душа удивляет и восхищает!

Фото: besideroom.co





Источника света не видно — но он везде! Этот санузел и правда словно парит в пространстве! Невероятная легкость и красота!

Фото: simplicitylove.com





Просто, элегантно, неброско, стильно, красиво. Браво!