Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Санузел вместе с душем: 27 красивых идей


19492
Получить образец дизайн-проекта

Совмещенный санузел может быть большим или маленьким, узким или квадратным — но в любом случае он обязан быть удобным, уютным и красивым.

Современные планировки большинства квартир меньше всего рассчитаны на комфортное пребывание в туалетной комнате. Водные процедуры тоже не всегда полны неги и комфорта. И тем важнее обустроить совмещенный санузел таким образом, чтобы в нем было приятно находиться самим хозяевам, ну и гостям показать не стыдно.


менные планировки большинства квартир меньше всего рассчитаны на комфортное пребывание в туалетной комнате. Водные процедуры тоже не всегда полны неги и комфорта. И тем важнее обустроить совмещенный санузел таким образом, чтобы в нем было приятно находиться самим хозяевам, ну и гостям показать не стыдно.


Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Душевая без кабины и поддона – дизайн-проект, подходящий для небольшого помещения. Прозрачная перегородка делит пространство на две функциональные зоны и при этом сохраняет его целостность.

Фото № 1: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей


Три стены и шторка — это стильный душ, если стены отделаны современными материалами, а черная штора эффектно перекликается с черными же аксессуарами и потолком. Дизайнер не стал зонировать душевую часть визуально и ставить поддон — модное решение налицо!


Фото № 2: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: iisdenino.it

Компания ReRooms предлагает отличное решение для совмещения душа и санузла — обратите внимание на этот интересный проект.


Скошенный потолок с окном — отличный повод устроить здесь душ. Достаточно отгородить небольшое пространство со сложной геометрией прозрачными перегородками. Правда, унитаз все же хочется замаскировать со стороны душевой кабины.

Фото № 3: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: iisdenino.it

Магазин "Сантехника онлайн" предлагает отличный выбор столешниц для ванных комнат.


Минималистичный минимализм. Никаких перегородок, никаких условностей. Все просто, естественно и удобно. И какой визуальный простор!

Фото № 4: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: iisdenino.it

В такой интерьер отлично впишется сантехника от Kerama Marazzi.


Тот же минимализм плюс небольшая ниша и стильная отделка раковины — получаем тот же комфорт, но значительно больше уюта.

Фото № 5: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: iisdenino.it

Когда будете выбирать обстановку для такой ванной, обратите внимание на мебель Francesca Версаль 100.


В таком помещении могла бы быть спальня — скошенные окна пропускают много естественного света. Но дизайнер решил сделать здесь санузел с душем. Получился прекрасный дизайн проект интерьера в Москве! Обилие света уравновешивает темную отделку и визуально расширяет пространство.

Фото № 6: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: decortip.com


Нет такого узкого пространства, которое не могло бы вместить санузел. Нет такого санузла, который нельзя было бы снабдить душем. Белая плитка и немножко белого декора раздвигают границы.

Фото № 7: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: decortip.com


Оттенки морского побережья где-то на жарком юге — их подарил санузлу дизайнер с большим опытом и отличной фантазией. Вышло мило. Кажется, что после принятия душа здесь можно даже немножко загореть.

Фото № 8: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: chazuo.info


Все хорошо, но мы бы добавили легкую темную шторку между унитазом и стеклянной перегородкой душа.

Фото № 9: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: chazuo.info

И обязательно выбрали бы столешницу под раковину Ravak.


Черно-белая гамма любого помещения всегда выглядит выигрышно. Черно-белый санузел всегда идеален! Почти невидимая перегородка и плитка на полу помогает объединить помещение в довольно большое пространство.

Фото № 10: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: chazuo.info


В таком санузле можно проводить несколько часов ежедневно. Брутальность и эстетика совмещены здесь невероятным образом.

Фото № 11: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: majorhomeappliances.info


Дизайн этого санузла строг и холоден, как норвежский зимний пейзаж. Но так же рационален и логичен!

Фото № 12: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: phillipjeffries.com


Бетон и плитка в средиземноморском стиле — очень необычно и привлекательно. Сложный сценарий освещения подчеркивает странную форму потолка. Картины в качестве декора санузла — интересная идея. Но душем придется пользоваться очень аккуратно.

Фото № 13: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: masters-tut.ru


Задача: найди перегородку. Подсказка: она здесь есть. Плитка на полу изумительна.

Фото № 14: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: masters-tut.ru


Сюда тоже можно вставить наш проект. Если санузел отделан деревом или материалом, его имитирующем, все остальное автоматически выглядит отлично.

Фото № 15: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Современный дизайн-проект ванны с туалетом в стиле лофт.

Фото № 16: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: k.sina.com.cn

Черная сантехника — это роскошно. Ну а маленькая душевая кабина хороша уже тем, что ее удалось вписать в такой крохотный санузел.

Фото № 17: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: phillipjeffries.com


Наверное, самая необычная душевая кабинка из всей подборки. Возможно, с элементами хаммама.

Фото № 18: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: e-interjeras.lt


Отличное доказательство, что дверца в душевой кабине необязательна. Шторка тоже.

Фото № 19: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: phillipjeffries.com


Спорная идея оформления пола и поддона душевой кабины ничуть не делает этот санузел менее интересным. И подвесная сантехника по-прежнему в моде.

Фото № 20: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: m.yukle.mobi


Кажется, мы нашли тренд в оформлении дверцы душевой кабины.

Фото № 21: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: happy-horrors.org


Кирпичные стены и нарочито брутальная сантехника не требует установки такой визуально массивной душевой кабины. Впрочем, у дизайнеры наверняка были свои мотивы.

Фото № 22: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: tremontgrand.com


Вы не предполагали такого использования старой швейной машины? Тем не менее она тут явно на месте, как и деревянная лесенка и табурет в душе. Красиво!

Фото № 23: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: tremontgrand.com


Опять немного лофта и брутальности  — и опять красиво.

Фото № 24: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: tremontgrand.com


Броская отделка стен в сочетании с декором заставляет замереть от неожиданности. А потом еще раз — от восторга.

Фото № 25: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: phillipjeffries.com


Треугольная душевая кабина в углу санузла? Почему бы и нет? Места экономит много, выглядит необычно. Ну разве что придется удерживаться от резких движений, принимая душ.

Фото № 26: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: kriwilshop.co


Вот к какому решению приводит попытка максимально сэкономить пространство. Сложная система взаимодействия и взаиморасположения унитаза и душа удивляет и восхищает!

Фото № 27: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: besideroom.co


Источника света не видно — но он везде! Этот санузел и правда словно парит в пространстве! Невероятная легкость и красота!

Фото № 28: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: simplicitylove.com


Просто, элегантно, неброско, стильно, красиво. Браво!

Фото № 29: Санузел вместе с душем: 27 красивых идей

Фото: jutarnji.hr

#санузел#душевая#дизайн#Интерьер#Квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Квартира#американский стиль
Трешка с роскошной ванной и гигантской кухней в американском стиле
#сиреневый#дизайн#Спальня#Интерьер#Квартира
10 спален в сиреневом цвете
#дизайн#Интерьер#Квартира#современная квартира
Современная трешка с этническими нотками: дизайн-проект ReRooms
#санузел#дизайн#Интерьер#маленький санузел
Как обустроить маленький санузел: варианты от ReRooms
#дизайн#плитка#Интерьер#керамическая плитка#Квартира#Прихожая#Кухня#Гостиная
Как дизайнеры по всему миру используют керамику в проектах
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия