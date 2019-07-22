Как декорировать потолок в ванной: 10 классных идей

Вам наскучил однотонный потолок в ванной? Сделайте его ярким и запоминающимся с помощью наших идей.
Декору потолка в ванных комнатах мало кто уделяет должное внимание. Как правило, потолки окрашивают в светлый тон или отделывают гладкой плиткой, чтобы не привлекать к ним внимания. И напрасно! Украшенный в разных техниках и разными материалами потолок способен кардинально преобразить интерьер даже такой маленькой комнаты, как ванная. А если грамотно обыграть декоративный сценарий, то потолок станет не только украшением комнаты: вы сможете с его помощью и пространство зонировать, и разыграть выразительную оптическую иллюзию, направленную на расширение площади и высоты ванной.
ef="https://rerooms.ru/blog/posts/17-interierov-s-neobychnym-potolkom">Декору потолка в ванных комнатах мало кто уделяет должное внимание. Как правило, потолки окрашивают в светлый тон или отделывают гладкой плиткой, чтобы не привлекать к ним внимания. И напрасно! Украшенный в разных техниках и разными материалами потолок способен кардинально преобразить интерьер даже такой маленькой комнаты, как ванная. А если грамотно обыграть декоративный сценарий, то потолок станет не только украшением комнаты: вы сможете с его помощью и пространство зонировать, и разыграть выразительную оптическую иллюзию, направленную на расширение площади и высоты ванной.
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Сегодня ReRooms предлагает креативные приемы декора потолка в ванной, которые легко воплотить в жизнь.
1. Полный контраст
Простейший способ превратить обычный потолок в ванной в необычный — выкрасить его в яркий цвет. Например в желтый. Пусть себе освежает интерьер и добавляет в него тепло дневного света. Только для ванной с низкими потолками выбирайте не матовые, а глянцевые краски — так вы получите дополнительную отражающую поверхность в комнате и избежите образования эффекта тесной коробочки.
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Боитесь сочных и кричащих красок? Присмотритесь к нежным голубым оттенкам. На их фоне белой краской можно сымитировать легкие облака, которые наполнят комнату небесной глубиной. С помощью такого нехитрого приема вы сможете оформить необычный интерьер и без выразительных контрастов.
2. Рисунок под трафарет
Считаете ровный, окрашенный в один цвет потолок в ванной скучным и обыденным? Обыграйте его принтами и узорами. Будь то геометрическая абстракция, хаотичные кляксы или яркие полосы — в любом исполнении они добавят яркости нейтральному интерьеру ванной, где нет места для дизайнерского креатива. И помните, что линейная разлиновка влияет на визуальное восприятие помещения: продольные полосы сделают комнату длиннее, а поперечные — шире.
3. Оптический объем
Для декора неровных потолков в ванной оптимальным решением может стать подвесная конструкция из гипсокартона, поверхность которой окажется отличным местом для воплощения интересных дизайнерских идей. Продумайте оригинальный сценарий освещения — и эффектный оптический объем появится даже в самых маленьких комнатах. Правда, повозиться с установкой подвесного потолка придется немало, да и от протечек от соседей сверху он не спасет.
4. Зеркальное отражение
Зеркальный потолок в ванной создаст оригинальную игру отражений, которая благоприятно отразится на восприятии маленькой площади комнаты. Но учитывайте, что такой декор порадует только в том случае, если в ванной комнате будет установлена отличная вентиляция. Иначе от скопления пара вы не сможете увидеть даже отражения светильников, да и смотреться зеркальная конструкция со следами влаги будет весьма неряшливо.
5. Роскошь классики
Использование лепных элементов — популярный декоративный прием для оформления потолка в классических интерьерах любых комнат, не исключение и ванная. Всего несколько фрагментов лепнины создадут красивый и изящный рельеф на потолке, который не будет скрадывать высоту комнаты и при этом сможет стать выразительным акцентом, подчеркивающим интерьерную стилистику.
6. Единство с природой
Дерево — хороший декоративный материал, который часто применяют для оформления потолка. Только не в случае с ванными комнатами, где обычно не хватает ни метража, ни высоты для создания древесной массивной конструкции. Однако это не повод отказываться от натурального материала. Частично задекорируйте потолок деревянными рейками — они не только станут выразительным акцентом в ванной, но и подкорректируют размеры комнаты.
7. Имитация дерева
Использовать дерево для декора потолка в ванной не всегда оправданное решение как по стоимости, так и по практичности. Отличная альтернатива натуральному материалу — пластиковые панели, имитирующие древесный рисунок. Пластиковый потолок под дерево, несмотря на сырость и влагу в ванной, сможет сохранять свой первозданный вид долгие годы при минимальном уходе, а внешне отличить его от оригинала вряд ли кому-то удастся.
8. Небо над головой
Натяжные потолки — хороший вариант для оформления потолка в ванной. Они создают в комнате броский визуальный эффект, но, в отличие от подвесных, не утяжеляют пространство многоуровневыми конструкциями. Для маленьких ванных комнат отличным решением станет глянцевый натяжной потолок, отражающая поверхность которого наполнит помещение воздухом и простором. Интересная идея — имитация звездного неба. С помощью такого приема можно вмешаться в геометрию тесной комнаты, в которой белые стены зависнут словно в космосе на фоне небосвода, а их границы почти не будут заметны.
9. Витражная подсветка
Декоративно оформить потолок в ванной можно также с помощью витражного стекла. А если цвет его поверхности будет кардинально отличаться от основного фона, получится еще интереснее. Причем такое решение не только декоративно: в ванной комнате витраж защитит лампочки от влажности.
10. Необычное освещение
Для того чтобы сделать акцент на потолке в ванной, не обязательно затевать ремонтные работы. Отдайте главную декоративную роль в помещении освещению. Выбирайте люстры необычного дизайна. Так вы сможете создать выразительный интерьер ванной без усилий и больших затрат.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники