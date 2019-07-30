Как правильно выбрать ванну

Правильно выбранная ванна дарит уют, красоту и отличное настроение!
Современная ванная комната — это не просто помещение для гигиенических процедур. Это место райского отдыха после долгого дня! И когда дело доходит до выбора непосредственно ванны, мы понимаем, что ассортимент огромен: от отдельно стоящих и классических конструкций с лапами до каменных и медных ванн, гидромассажных, ванн, которые устанавливаются на подиуме и даже утоплены в пол. Так как же выбрать тот вариант, который будет идеален для вас? Расскажем обо всем, что нужно знать, прежде чем окунуться в мир волшебного релакса.
Принципы выбора ванны
Прежде всего решите, какой внешний вид будет у вашей ванной комнаты. От этого зависит и выбор ванны, которая в любом случае станет самым ярким ее элементом, даже если она выполнена в неброском оттенке или вовсе белая. К любой ванне «прилагаются» краны, смесители, раковины, плитка, освещение — все это вам тоже нужно будет выбрать, но после того, как ванна займет свое виртуальное место в вашей концепции.менная ванная комната — это не просто помещение для гигиенических процедур. Это место райского отдыха после долгого дня! И когда дело доходит до выбора непосредственно ванны, мы понимаем, что ассортимент огромен: от отдельно стоящих и классических конструкций с лапами до каменных и медных ванн, гидромассажных, ванн, которые устанавливаются на подиуме и даже утоплены в пол. Так как же выбрать тот вариант, который будет идеален для вас? Расскажем обо всем, что нужно знать, прежде чем окунуться в мир волшебного релакса.
Принципы выбора ванны
Прежде всего решите, какой внешний вид будет у вашей ванной комнаты. От этого зависит и выбор ванны, которая в любом случае станет самым ярким ее элементом, даже если она выполнена в неброском оттенке или вовсе белая. К любой ванне «прилагаются» краны, смесители, раковины, плитка, освещение — все это вам тоже нужно будет выбрать, но после того, как ванна займет свое виртуальное место в вашей концепции.
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Помните, что ванна займет значительную часть комнаты, поэтому важно точно измерить площадь, где она будет стоять. Учтите, что требуется место для других аксессуаров и приспособлений. Измерьте дверной проем, чтобы убедиться, что вы можете внести ванну.
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Выбор ванны — это очень личное дело, поэтому не позволяйте кому-либо другому принимать это решение за вас. Да, подрядчик может помочь вам определить размер ванны по отношению к пространству и проконсультировать вас относительно установки, а
Типы ванн
Прежде всего учтите: для отдельно стоящих ванн требуется больше места, чем для встраиваемых, поскольку они не прижаты к стене. Так что размер вашей ванной комнаты может в определенном смысле продиктовать вам решение. Отдельно стоящие ванны не прислоняются к стенам, поэтому здесь вы найдете самые инновационные проекты и нетрадиционные формы. Такая ванна, расположенная на подиуме или ступеньке с напольным изливом, добавляет пространству легкости и создает ощущение роскоши.
Если вам нравится внешний вид такой модели, но пространство ограничено, подумайте о D-образной ванне: она имеет форму отдельно стоящей, если смотреть спереди, но занимает меньше площади, потому что прямая сторона прижата к стене.
Встраиваемые, или нишевые, ванны обычно устанавливаются у стены с двух или трех сторон. Они бывают разных размеров, что позволяет вам выбрать вариант, который будет соответствовать размерам комнаты.
Угловые ванны предназначены для встраивания в угол — это хорошее решение для небольшой ванной комнаты.
Симметричные и асимметричные угловые ванны более просторны, чем прямоугольные, вписываются в помещения разной конфигурации и при этом осложняют установку прочих предметов, если пространство ограничено.
Материал ванн
Ванна — это долгосрочная инвестиция, поэтому выбирать ее нужно очень тщательно. Материал, из которого изготовлена ванна, будет определять ее цену, долговечность и простоту обслуживания. Возможно, вы будете пользоваться ванной несколько минут в день или станете купать в ней кучу детей и собаку — подумайте об этом, выбирая подходящий вариант. Помимо стоимости ванны нужно учитывать стоимость сантехники, фурнитуры и монтажа. Материал, из которого изготовлена ванна, может повлиять на то, как долго вода будет сохранять тепло, какой будет вес ванны.
Акрил
Акрил — очень популярный материал для изготовления ванн, он недорог, за ним легко ухаживать. Обычно акриловые ванны выполнены в белом цвете.
Стеклопластиковая ванна
Такая ванна дешевле акриловой, но не менее прочная. От сильного удара корпус может треснуть. У ванны блестящая поверхность, которую легко чистить.
Сталь
Сталь — износостойкий материал, но эмалевое покрытие подвержено сколам, которые, впрочем, легко можно заделать. Сталь по ощущениям холоднее, чем другие материалы, но неплохо сохраняет тепло воды в ванне.
Чугун
Чугун считается традиционным материалом для отдельно стоящих ванн. Их легко чистить, но очень сложно передвигать при ремонте. Чугун тоже отлично держит тепло.
Композитная ванна
Этот эмалированный материал сохраняет тепло, как и чугун, но весит в три раза меньше.
Кориан
Ванны из кориана долговечны, просты в уходе и хорошо сохраняют тепло.
Медь
Медные ванны дороги, красивы, но поддерживать их первоначальный роскошный вид очень непросто.
Каменные ванны
Ванны из натурального камня очень привлекательны, хотя это и более дорогой выбор. Они тяжелые, поэтому может потребоваться усиление пола для такой модели.
Цвет ванн
Здесь все просто: цвет ванны должен подходить к интерьеру всей комнаты и нравиться тому, кто будет ею пользоваться. Для пространства, оформленного в неброских оттенках, дизайнеры часто выбирают яркие ванны. Игра на контрасте, поддержка оттенков, приглушенные акценты — нет никаких строгих правил, есть только собственный вкус и советы дизайнеров.
Форма ванн
Она зависит в большей степени от размера помещения, его архитектурных особенностей, планировки, количества предметов, которые вы собираетесь здесь разместить. В остальном — опять же полная свобода творчества. Которая и дарит покой, умиротворение и душевную гармонию.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники