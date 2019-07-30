Как правильно выбрать ванну

Прежде всего решите, какой внешний вид будет у вашей ванной комнаты. От этого зависит и выбор ванны, которая в любом случае станет самым ярким ее элементом, даже если она выполнена в неброском оттенке или вовсе белая. К любой ванне «прилагаются» краны, смесители, раковины, плитка, освещение — все это вам тоже нужно будет выбрать, но после того, как ванна займет свое виртуальное место в вашей концепции.

Прежде всего решите, какой внешний вид будет у вашей ванной комнаты. От этого зависит и выбор ванны, которая в любом случае станет самым ярким ее элементом, даже если она выполнена в неброском оттенке или вовсе белая. К любой ванне «прилагаются» краны, смесители, раковины, плитка, освещение — все это вам тоже нужно будет выбрать, но после того, как ванна займет свое виртуальное место в вашей концепции.менная ванная комната — это не просто помещение для гигиенических процедур. Это место райского отдыха после долгого дня! И когда дело доходит до выбора непосредственно ванны, мы понимаем, что ассортимент огромен: от отдельно стоящих и классических конструкций с лапами до каменных и медных ванн, гидромассажных, ванн, которые устанавливаются на подиуме и даже утоплены в пол. Так как же выбрать тот вариант, который будет идеален для вас? Расскажем обо всем, что нужно знать, прежде чем окунуться в мир волшебного релакса.

Современная ванная комната — это не просто помещение для гигиенических процедур. Это место райского отдыха после долгого дня! И когда дело доходит до выбора непосредственно ванны, мы понимаем, что ассортимент огромен: от отдельно стоящих и классических конструкций с лапами до каменных и медных ванн, гидромассажных, ванн, которые устанавливаются на подиуме и даже утоплены в пол. Так как же выбрать тот вариант, который будет идеален для вас? Расскажем обо всем, что нужно знать, прежде чем окунуться в мир волшебного релакса.

Фото ReRooms



Ванна в проекте ReRooms

Помните, что ванна займет значительную часть комнаты, поэтому важно точно измерить площадь, где она будет стоять. Учтите, что требуется место для других аксессуаров и приспособлений. Измерьте дверной проем, чтобы убедиться, что вы можете внести ванну.

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Фото ReRooms



Угловая ванна в проекте ReRooms

Выбор ванны — это очень личное дело, поэтому не позволяйте кому-либо другому принимать это решение за вас. Да, подрядчик может помочь вам определить размер ванны по отношению к пространству и проконсультировать вас относительно установки, а дизайнер ванных комнат может помочь вам со стилем, но вы должны выбрать именно ту ванну, которой было бы радостно пользоваться ежедневно. Можно «примерить» понравившуюся модель прямо в магазине. Не стесняйтесь забраться в ванну, откинуться во весь рост и понять, насколько вам комфортно. Некоторые ванны выглядят великолепно, но могут быть очень неудобными. Нравится ли вам сидеть или вы предпочитаете лечь, полностью вытянув ноги? Вы хотите, чтобы ноги доходили до конца ванны, а голова не уходила под воду? Есть ли у вас дети, которые тоже будут пользоваться ванной? Вам нужны подлокотники или поручни? Обратите внимание на наклон под спиной и на высоту ванны. Высота помогает определить, где разместятся краны, от какого уровня будет выложена плитка, нужно ли вам немного утопить ванну в пол или установить нескользящую ступеньку, чтобы иметь возможность погружаться в чашу и выходить без труда.

Фото ReRooms



Ванна с облицовкой в проекте ReRooms

Типы ванн

Прежде всего учтите: для отдельно стоящих ванн требуется больше места, чем для встраиваемых, поскольку они не прижаты к стене. Так что размер вашей ванной комнаты может в определенном смысле продиктовать вам решение. Отдельно стоящие ванны не прислоняются к стенам, поэтому здесь вы найдете самые инновационные проекты и нетрадиционные формы. Такая ванна, расположенная на подиуме или ступеньке с напольным изливом, добавляет пространству легкости и создает ощущение роскоши.

Если вам нравится внешний вид такой модели, но пространство ограничено, подумайте о D-образной ванне: она имеет форму отдельно стоящей, если смотреть спереди, но занимает меньше площади, потому что прямая сторона прижата к стене.

Встраиваемые, или нишевые, ванны обычно устанавливаются у стены с двух или трех сторон. Они бывают разных размеров, что позволяет вам выбрать вариант, который будет соответствовать размерам комнаты.

Угловые ванны предназначены для встраивания в угол — это хорошее решение для небольшой ванной комнаты.

Симметричные и асимметричные угловые ванны более просторны, чем прямоугольные, вписываются в помещения разной конфигурации и при этом осложняют установку прочих предметов, если пространство ограничено.

Фото ReRooms



Угловая ванна в проекте ReRooms

Материал ванн

Ванна — это долгосрочная инвестиция, поэтому выбирать ее нужно очень тщательно. Материал, из которого изготовлена ванна, будет определять ее цену, долговечность и простоту обслуживания. Возможно, вы будете пользоваться ванной несколько минут в день или станете купать в ней кучу детей и собаку — подумайте об этом, выбирая подходящий вариант. Помимо стоимости ванны нужно учитывать стоимость сантехники, фурнитуры и монтажа. Материал, из которого изготовлена ванна, может повлиять на то, как долго вода будет сохранять тепло, какой будет вес ванны.

Акрил

Акрил — очень популярный материал для изготовления ванн, он недорог, за ним легко ухаживать. Обычно акриловые ванны выполнены в белом цвете.

Фото ReRooms



Ванная нестандартной формы в проекте ReRooms

Стеклопластиковая ванна

Такая ванна дешевле акриловой, но не менее прочная. От сильного удара корпус может треснуть. У ванны блестящая поверхность, которую легко чистить.

Сталь

Сталь — износостойкий материал, но эмалевое покрытие подвержено сколам, которые, впрочем, легко можно заделать. Сталь по ощущениям холоднее, чем другие материалы, но неплохо сохраняет тепло воды в ванне.

Чугун

Чугун считается традиционным материалом для отдельно стоящих ванн. Их легко чистить, но очень сложно передвигать при ремонте. Чугун тоже отлично держит тепло.

Фото ReRooms



Ванна с подсветкой в проекте ReRooms

Композитная ванна

Этот эмалированный материал сохраняет тепло, как и чугун, но весит в три раза меньше.

Кориан

Ванны из кориана долговечны, просты в уходе и хорошо сохраняют тепло.

Медь

Медные ванны дороги, красивы, но поддерживать их первоначальный роскошный вид очень непросто.

Фото ReRooms



Ванна с медным основанием в проекте ReRooms

Каменные ванны

Ванны из натурального камня очень привлекательны, хотя это и более дорогой выбор. Они тяжелые, поэтому может потребоваться усиление пола для такой модели.





Цвет ванн

Здесь все просто: цвет ванны должен подходить к интерьеру всей комнаты и нравиться тому, кто будет ею пользоваться. Для пространства, оформленного в неброских оттенках, дизайнеры часто выбирают яркие ванны. Игра на контрасте, поддержка оттенков, приглушенные акценты — нет никаких строгих правил, есть только собственный вкус и советы дизайнеров.

Фото ReRooms



Розовая ванна в проекте ReRooms

Форма ванн

Она зависит в большей степени от размера помещения, его архитектурных особенностей, планировки, количества предметов, которые вы собираетесь здесь разместить. В остальном — опять же полная свобода творчества. Которая и дарит покой, умиротворение и душевную гармонию.