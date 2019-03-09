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Дизайн кухни с диваном: 40 модных идей


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Современная кухня отличается многофункциональностью и повышенным комфортом. Если она обустроена мягкой мебелью, на ней удобно собираться большой компанией, праздновать и отдыхать.

Необычным и удобным решением станет мягкий диван, который можно поставить в углу, возле окна или у стены. Это дополнительное место для ночлега и для хранения вещей. В каком бы стиле ни была выдержана кухня, диван удачно впишется в интерьер. При правильной планировке его появление не загромоздит пространство, а добавит уюта. Покажем, какие варианты дизайна кухни с диваном актуальны в этом году, и как оборудовать такое пространство. 

1. Угловой диван 

Если на кухне есть свободный угол, поставьте туда диван. Он добавит уюта комнате и вместит большое количество гостей.

Фото: images.locationdesign.net
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Фото: oops-cache.org
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Фото: thefreepatriot.org
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2. Диван как часть кухонного гарнитура

Если кухня маленького размера, можно совместить рабочую зону с обеденной. Диван может стать продолжением кухонного гарнитура, что даст больше свободного пространства.

Фото: nlcafe.hu
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Фото: bahayofw.com
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3. Диван напротив окна

Чтобы завтракать, обедать и ужинать и наслаждаться красивым видом на двор, поставьте диван со столом и стульями напротив окна.

Фото № 1: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: canadian-art.com

4. Мягкий уголок на кухне

В интерьер маленькой кухни удачно впишется мягкий уголок. Он не занимает много места и создает уют в комнате.

Фото № 2: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: modeledecuisine.club

5. Компактный диван вместо стульев

Если не хотите ставить в маленькой кухне мягкий уголок, можно оборудовать компактный диванчик с одной из сторон обеденного стола. Он добавит уюта и заменит стулья.

Фото: homyfeed.com
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Фото: homyfeed.com
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6. Диван у стены напротив рабочей зоны

В кухне небольшого размера диван можно поставить у противоположной стены возле обеденного стола, заменяя несколько стульев.

Фото: images.homify.com
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Фото: lakbermagazin.hu
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7. Диван возле рабочей зоны

Модное решение в этом году — опять же совмещение кухни и гостиной. Диван может стоять возле кухонного гарнитура и отдельно от обеденного стола. Отличное место для просмотра фильмов всей семьей.

Фото № 3: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: enterpriseymca.org

8. Диван на большом подоконнике

Если на кухне есть панорамное окно с большим подоконником, его можно использовать как место для сидения. Матрас, большие подушки, теплый плед сделают подоконник любимым местом для отдыха. Через окно можно любоваться природой. Возле дивана — поставить обеденный стол и наслаждаться красивым видом на улицу во время трапезы.

Фото: theitoffice.info
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Фото: ninahendrick.com
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Фото: st.hzcdn.com
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9. Диван у окна

Если у окна нет большого подоконника, но есть свободное место, ставьте туда диван. Он может заменить стулья и быть дополнительным местом для хранения вещей. 

Фото № 4: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: cdn.decorpad.com

Заказав дизайн проект под ключ можно максимально выгодно использовать особенности любого помещения.

10. Диван в стенке

Необычное решение — расположить диван в стенке. Вокруг можно установить разные шкафчики и полочки для полезных мелочей. Такой вариант интересно смотрится, он удобный и экономит пространство.

Фото № 5: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: casaydiseno.com

11. Диван в центре комнаты разделяет кухонную зону и гостиную

В кухне, совмещенной с гостиной, где много свободного места, поставьте диван по центру. Такое расположение разделит комнату на две разные по функциональности зоны, но даже визуально не сократит пространство.

Фото: st.hzcdn.com
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Фото: chann.co
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12. Диван перпендикулярно рабочей зоне на кухне

В кухне, совмещенной с гостиной, можно поставить диван перпендикулярно рабочей зоне, рядом с обеденной. Такое решение позволит гостям и хозяевам выбирать, где обедать — за столом или на диване.

Фото № 6: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: images-on-off.com

13. Обеденная зона с диваном возле барной стойки

Кухню-гостиную можно зонировать барной стойкой. Со стороны гостиной поставьте угловой диван и оборудуйте там обеденную зону.

Фото № 7: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: casaydiseno.com

14. Диван в центре кухни-гостиной

Если в центре кухни-гостиной стоит барная стойка, за ней можно расположить угловой диван. Получатся две отдельные по функциональности зоны.

Фото № 8: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: images-on-off.com

15. Диван по диагонали от рабочей зоны

В кухне-гостиной диван может стоять с обратной стороны рабочей зоны, возле обеденного стола со стульями.

Фото: buysiwss.me
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Фото: stemcellglobal.org
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16. Полукруглый диван

Если позволяет планировка комнаты, можно поставить полукруглый диван и круглый стол. Такое место идеально подходит для уютного ужина в кругу родных и близких.

Фото № 9: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: stemcellglobal.org

17. Диван у стены напротив обеденного стола

Если комната большая и просторная, можно поставить диван у стены, отдельно от обеденного стола и стульев.

Фото: smalldesignideas.com
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Фото: daisheji.com
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Фото: diademar.org
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18. Обеденная зона с диванами

Если на кухне много места, можно сделать отдельную обеденную зону с двумя диванами и столом между ними, которые стоят друг напротив друга.

Фото: i1.wp.com
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Фото: i1.wp.com
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19. Уютный диванчик в цветочных тонах

Трендом в дизайне считаются цветочные принты. В такой интерьер диван вписывается особенно удачно.

Фото № 10: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: i.pinimg.com

20. Диван, который заменит полноценное спальное место

Если на кухне много места, можно поставить большой раскладной диван. Днем на нем комфортно сидеть, а ночью он превращается в кровать.

Фото № 11: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: cdn.home-designing.com

21. Компактный диван

Для маленьких комнат подбирайте компактные диваны, чтобы не загромождать пространство. Диван маленького размера может стоять в любой свободной зоне кухни.

Фото № 12: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: i.pinimg.com

22. Диван у обеденного стола в центре кухни

Островное расположение мебели на кухне остается актуальным в этом году. У одной из сторон обеденного стола можно поставить диван вместо стульев.

Фото № 13: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: freepvpgame.com

23. Лаунж-зона

Если позволяет свободное пространство, пофантазируйте — и устройте зону для отдыха. Например с кальяном. Там же можно соорудить топчан с мягким матрасом и подушками.

Фото № 14: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: cdn.glenraven.net

24. Диван, встроенный в кухонный гарнитур

Интересно смотрится диван, встроенный в кухонный гарнитур. Он небольшого размера и гармонично вписывается в общий интерьер.

Фото № 15: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: images.homify.com

25. Мини-диванчик из пуфиков в форме конструктора

Мини-диванчик из пуфиков — свежая тенденция. Его можно поставить в любой части кухни. Если диван не нужен, разберите конструкцию на отдельные пуфики.

Фото № 16: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: vke.nl

26. Диван-лавка с анималистичным принтом

В этом году продолжает быть модным экостиль. Маленький диван в виде лавки, обитый анималистичным принтом, удачно впишется в интерьер.

Фото № 17: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: marryannri.com

27. Диван с системой хранения вещей

На кухне можно поставить диван с выдвижными ящиками для хранения вещей. Он сразу выполняет несколько функций: заменяет стулья, придает ощущение тепла и уюта и помогает спрятать предметы, которыми редко пользуются.

Фото № 18: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: seattlehomesforsale.info

28. Диван у перегородки

В кухне-гостиной иногда устанавливают перегородку, которая разделяет две разные зоны. За ней можно поставить маленький диванчик, который дополнит модный стиль интерьера.

Фото № 19: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: budgetrentacar.info

29. Прямой диван вокруг стола

Диван прямой формы вокруг стола впишется в дизайн интерьера маленькой кухни.

Фото № 20: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: 5b0988e595225.cdn.sohucs.com

30. Мягкий диван в светлой кухне

Трендом последних лет, который не исчезнет и в этом году, считается кухня в белых или светлых тонах. В такой интерьер удачно впишется мягкий диванчик.

Фото № 21: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: images.homify.com

31. Диван между кухонным гарнитуром и стеной в маленькой кухне

Маленькая кухня не повод лишать домочадцев и гостей места для отдыха. На небольшом участке поместится кухонный гарнитур с бытовой техникой, компактный диван, стол и стулья. Главное — правильно расположить мебель.

Фото № 22: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: media.architecturaldigest.com

32. Яркий диван

Диван на кухне может выступать в качестве яркого акцента. На фоне интерьера в светлых тонах будет гармонично смотреться диван яркого насыщенного цвета.

Фото № 23: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: clemaroundthecorner.com

33. Два дивана лучше одного

В кухне-гостиной можно поставить сразу два дивана. Каждый из них выполняет определенную функцию: один заменяет стулья, другой отделяет зону отдыха.

Фото № 24: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: stemcellglobal.org

34. Светлый диван с цветными подушками

Если хотите оживить интерьер, можно использовать цветные подушки на светлом диване.

Фото № 25: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: smackthemes.com

35. Многофункциональная мебель

Полукруглый диван может быть продолжением большой столешницы. К нему подходит круглый стол. Такая мебель многофункциональна и удобна.

Фото № 26: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: freshome.com

36. Большой угловой диван напротив стойки

В кухне-гостиной угловой диван может располагаться возле противоположной от стойки стены, что довольно удобно.

Фото № 27: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: st3.idealista.com

37. Плетеный диван из ротанга

Плетеные диваны и кресла из ротанга хорошо вписываются в дизайн экостиля. Они изящно смотрятся, придают интерьеру легкости и воздушности.

Фото № 28: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: portalstrzelecki.info

38. Громоздкий диван в квартире-студии

В квартире-студии, где помещения объединены в одно, можно поставить большой громоздкий диван. На нем с комфортом поместится вся семья. И друзья.

Фото № 29: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: homemakeover.in

39. Диван без спинки вдоль больших окон

На кухне с большими окнами можно оборудовать мягкий уголок во всю длину стен. Диван можно сделать без спинки, тогда ничего не будет закрывать вид на улицу.

Фото № 30: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: image.architonic.com

40. Кожаный диван

Необычно смотрится на кухне диван красного цвета, обшитый кожей или кожзамом. Он выделяется из общего интерьера, что привлекает внимание.

Фото № 31: Дизайн кухни с диваном: 40 модных идейФото: stemcellglobal.org

Кухня, на которой есть диван, всегда уютная и красивая. Диван — многофункциональная мебель. На нем можно сидеть, спать, в нем можно хранить вещи. Если хотите обустроить райский уголок в доме, поставьте диван на кухне. 

Размер комнаты не имеет значения. Под любой метраж можно подобрать подходящий размер мебели.

#дизайн#диван#Кухня
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