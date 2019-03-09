Дизайн кухни с диваном: 40 модных идей

Современная кухня отличается многофункциональностью и повышенным комфортом. Если она обустроена мягкой мебелью, на ней удобно собираться большой компанией, праздновать и отдыхать.
Необычным и удобным решением станет мягкий диван, который можно поставить в углу, возле окна или у стены. Это дополнительное место для ночлега и для хранения вещей. В каком бы стиле ни была выдержана кухня, диван удачно впишется в интерьер. При правильной планировке его появление не загромоздит пространство, а добавит уюта. Покажем, какие варианты дизайна кухни с диваном актуальны в этом году, и как оборудовать такое пространство.
1. Угловой диван
Если на кухне есть свободный угол, поставьте туда диван. Он добавит уюта комнате и вместит большое количество гостей.
2. Диван как часть кухонного гарнитура
Если кухня маленького размера, можно совместить рабочую зону с обеденной. Диван может стать продолжением кухонного гарнитура, что даст больше свободного пространства.
3. Диван напротив окна
Чтобы завтракать, обедать и ужинать и наслаждаться красивым видом на двор, поставьте диван со столом и стульями напротив окна.
4. Мягкий уголок на кухне
В интерьер маленькой кухни удачно впишется мягкий уголок. Он не занимает много места и создает уют в комнате.
5. Компактный диван вместо стульев
Если не хотите ставить в маленькой кухне мягкий уголок, можно оборудовать компактный диванчик с одной из сторон обеденного стола. Он добавит уюта и заменит стулья.
6. Диван у стены напротив рабочей зоны
В кухне небольшого размера диван можно поставить у противоположной стены возле обеденного стола, заменяя несколько стульев.
7. Диван возле рабочей зоны
Модное решение в этом году — опять же совмещение кухни и гостиной. Диван может стоять возле кухонного гарнитура и отдельно от обеденного стола. Отличное место для просмотра фильмов всей семьей.
8. Диван на большом подоконнике
Если на кухне есть панорамное окно с большим подоконником, его можно использовать как место для сидения. Матрас, большие подушки, теплый плед сделают подоконник любимым местом для отдыха. Через окно можно любоваться природой. Возле дивана — поставить обеденный стол и наслаждаться красивым видом на улицу во время трапезы.
9. Диван у окна
Если у окна нет большого подоконника, но есть свободное место, ставьте туда диван. Он может заменить стулья и быть дополнительным местом для хранения вещей.
Заказав дизайн проект под ключ можно максимально выгодно использовать особенности любого помещения.
10. Диван в стенке
Необычное решение — расположить диван в стенке. Вокруг можно установить разные шкафчики и полочки для полезных мелочей. Такой вариант интересно смотрится, он удобный и экономит пространство.
11. Диван в центре комнаты разделяет кухонную зону и гостиную
В кухне, совмещенной с гостиной, где много свободного места, поставьте диван по центру. Такое расположение разделит комнату на две разные по функциональности зоны, но даже визуально не сократит пространство.
12. Диван перпендикулярно рабочей зоне на кухне
В кухне, совмещенной с гостиной, можно поставить диван перпендикулярно рабочей зоне, рядом с обеденной. Такое решение позволит гостям и хозяевам выбирать, где обедать — за столом или на диване.
13. Обеденная зона с диваном возле барной стойки
Кухню-гостиную можно зонировать барной стойкой. Со стороны гостиной поставьте угловой диван и оборудуйте там обеденную зону.
14. Диван в центре кухни-гостиной
Если в центре кухни-гостиной стоит барная стойка, за ней можно расположить угловой диван. Получатся две отдельные по функциональности зоны.
15. Диван по диагонали от рабочей зоны
В кухне-гостиной диван может стоять с обратной стороны рабочей зоны, возле обеденного стола со стульями.
16. Полукруглый диван
Если позволяет планировка комнаты, можно поставить полукруглый диван и круглый стол. Такое место идеально подходит для уютного ужина в кругу родных и близких.
17. Диван у стены напротив обеденного стола
Если комната большая и просторная, можно поставить диван у стены, отдельно от обеденного стола и стульев.
18. Обеденная зона с диванами
Если на кухне много места, можно сделать отдельную обеденную зону с двумя диванами и столом между ними, которые стоят друг напротив друга.
19. Уютный диванчик в цветочных тонах
Трендом в дизайне считаются цветочные принты. В такой интерьер диван вписывается особенно удачно.
20. Диван, который заменит полноценное спальное место
Если на кухне много места, можно поставить большой раскладной диван. Днем на нем комфортно сидеть, а ночью он превращается в кровать.
21. Компактный диван
Для маленьких комнат подбирайте компактные диваны, чтобы не загромождать пространство. Диван маленького размера может стоять в любой свободной зоне кухни.
22. Диван у обеденного стола в центре кухни
Островное расположение мебели на кухне остается актуальным в этом году. У одной из сторон обеденного стола можно поставить диван вместо стульев.
23. Лаунж-зона
Если позволяет свободное пространство, пофантазируйте — и устройте зону для отдыха. Например с кальяном. Там же можно соорудить топчан с мягким матрасом и подушками.
24. Диван, встроенный в кухонный гарнитур
Интересно смотрится диван, встроенный в кухонный гарнитур. Он небольшого размера и гармонично вписывается в общий интерьер.
25. Мини-диванчик из пуфиков в форме конструктора
Мини-диванчик из пуфиков — свежая тенденция. Его можно поставить в любой части кухни. Если диван не нужен, разберите конструкцию на отдельные пуфики.
26. Диван-лавка с анималистичным принтом
В этом году продолжает быть модным экостиль. Маленький диван в виде лавки, обитый анималистичным принтом, удачно впишется в интерьер.
27. Диван с системой хранения вещей
На кухне можно поставить диван с выдвижными ящиками для хранения вещей. Он сразу выполняет несколько функций: заменяет стулья, придает ощущение тепла и уюта и помогает спрятать предметы, которыми редко пользуются.
28. Диван у перегородки
В кухне-гостиной иногда устанавливают перегородку, которая разделяет две разные зоны. За ней можно поставить маленький диванчик, который дополнит модный стиль интерьера.
29. Прямой диван вокруг стола
Диван прямой формы вокруг стола впишется в дизайн интерьера маленькой кухни.
30. Мягкий диван в светлой кухне
Трендом последних лет, который не исчезнет и в этом году, считается кухня в белых или светлых тонах. В такой интерьер удачно впишется мягкий диванчик.
31. Диван между кухонным гарнитуром и стеной в маленькой кухне
Маленькая кухня не повод лишать домочадцев и гостей места для отдыха. На небольшом участке поместится кухонный гарнитур с бытовой техникой, компактный диван, стол и стулья. Главное — правильно расположить мебель.
32. Яркий диван
Диван на кухне может выступать в качестве яркого акцента. На фоне интерьера в светлых тонах будет гармонично смотреться диван яркого насыщенного цвета.
33. Два дивана лучше одного
В кухне-гостиной можно поставить сразу два дивана. Каждый из них выполняет определенную функцию: один заменяет стулья, другой отделяет зону отдыха.
34. Светлый диван с цветными подушками
Если хотите оживить интерьер, можно использовать цветные подушки на светлом диване.
35. Многофункциональная мебель
Полукруглый диван может быть продолжением большой столешницы. К нему подходит круглый стол. Такая мебель многофункциональна и удобна.
36. Большой угловой диван напротив стойки
В кухне-гостиной угловой диван может располагаться возле противоположной от стойки стены, что довольно удобно.
37. Плетеный диван из ротанга
Плетеные диваны и кресла из ротанга хорошо вписываются в дизайн экостиля. Они изящно смотрятся, придают интерьеру легкости и воздушности.
38. Громоздкий диван в квартире-студии
В квартире-студии, где помещения объединены в одно, можно поставить большой громоздкий диван. На нем с комфортом поместится вся семья. И друзья.
39. Диван без спинки вдоль больших окон
На кухне с большими окнами можно оборудовать мягкий уголок во всю длину стен. Диван можно сделать без спинки, тогда ничего не будет закрывать вид на улицу.
40. Кожаный диван
Необычно смотрится на кухне диван красного цвета, обшитый кожей или кожзамом. Он выделяется из общего интерьера, что привлекает внимание.
Кухня, на которой есть диван, всегда уютная и красивая. Диван — многофункциональная мебель. На нем можно сидеть, спать, в нем можно хранить вещи. Если хотите обустроить райский уголок в доме, поставьте диван на кухне.
Размер комнаты не имеет значения. Под любой метраж можно подобрать подходящий размер мебели.
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