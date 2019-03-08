Панорамные окна: 18 самых красивых примеров

Окна способны изменить облик дома, создать нужную атмосферу, придать индивидуальности. Помимо эстетических преимуществ у них есть ряд немаловажных функций: существенно увеличивать уровень освещенности, управлять цветовой гаммой, визуально расширять пространство.
Нет универсального варианта расположения окна, удачно подобранного под интерьер и экстерьер здания. Зато есть примеры панорамных окон, идеально вписанных в концепцию частного дома, коттеджа, особняка или квартиры. Рассмотрим наиболее удачные варианты расположения панорамных окон в помещении.
1. Угловой фасад дома
При таком расположении панорамного окна есть возможность насладиться видами сразу с двух сторон дома. За счет этого площадь помещения будет казаться значительно больше. Вариант удобен как для коттеджа, так и для квартиры в многоэтажном доме.
2. Стандартная панорама
Здесь открывается красивый панорамный вид — такое остекление подходит для квартир на верхних этажах. Например в пентхаусе. Можно насладиться красотой города, особенно ночного, с освещенными окрестностями, или бесконечным небом со звездами.
3. Необычный вид панорамного окна
Как правило, панорамные окна ставят в частных домах, где тщательно продумана каждая деталь интерьера. Большую роль уделяют форме окна, ведь от этого зависит как внешний, так и внутренний облик помещения. Дизайнерских задумок по этому поводу очень много, здесь фантазия не ограничена ничем. Идеальный вариант для создания дизайн проектов таунхаусов.
4. Панорамное фальшокно
Это интересная ложная конструкция, которая по своему внешнему виду напоминает панорамное окно с открывающимся красивым видом. Нарисованное окно стоит не так дорого, как обычная панорамная конструкция, предполагающая к тому же и затратный уход за ней.
5. Панорамные окна с видом на природу
Преимуществом такого расположения дома нужно обязательно воспользоваться. Если рядом с домом есть лес или растет несколько красивых деревьев, можно любоваться этим видом хоть каждый день благодаря панорамным окнам. Что может быть приятнее жизни в союзе и гармонии с природой?
6. Вид на садовый участок
Если деревьев поблизости нет, но есть пространство, можно развести красивый сад с приятно пахнущими цветами и кустарниками, посадить деревья, а напротив установить панорамное окно. Тогда вы сможете все время наслаждаться видом цветущей растительности, не выходя из дома.
7. У воды
Если поблизости есть какой-либо водоем, значит, можно в любое время окунуться в воду и расслабиться. Через панорамные окна приятно наблюдать за красивым отражением закатов и рассветов на водной глади. Такой вид оказывает положительное влияние на атмосферу в доме и на психику любого человека.
8. Панорамные окна с видом на бассейн
Если размещение у озера вам не нравится тем, что там могут находиться посторонние, идеальным вариантом будет установка панорамных окон напротив собственного бассейна. Можно сделать бассейн около панорамного окна, допустим, спальни — и в любой момент выйти и окунуться в прохладную воду, получить заряд бодрости или расслабиться перед сном.
9. С видом на горы
Если установить панорамные окна в доме, расположенном рядом с горами, он будет казаться значительно больше. Такой ландшафт положительно влияет на душевное состояние, помогает успокоиться, лучше понять себя, проанализировать все в тихой обстановке с умиротворяющим пейзажем.
10. Ванная с панорамными окнами
Особенно изящно панорамные окна будут выглядеть в ванной. Лежа в теплой воде с пеной, вы сможете с наслаждением разглядывать потрясающие виды вокруг — лес или море, в зависимости от расположения дома. Такая панорама при обустроенной рядом ванне дает возможность полностью расслабиться, забыть о проблемах, качественно отдохнуть, потеряв счет времени.
11. Панорамные окна в спальне
Особенно популярно устанавливать панорамные окна в спальнях. Ведь это наиболее тихое место, в котором можно остаться наедине с собой. В спальне особенно важно создать спокойную, умиротворяющую атмосферу, а открывающийся благодаря панорамным окнам вид очень способствует этому.
12. Панорамные окна в кабинете
Установка панорамных окон в помещении для работы тоже актуальна. Часто там царит напряженная обстановка, поэтому вид из такого окна должен уравновешивать состояние, помогать концентрироваться на важном, не нервничать по мелочам. Панорамные окна помогут продуктивной деятельности.
13. Панорамные окна на кухне
Обычно кухню делают по площади меньше, чем комнаты, поэтому там устанавливают панорамные окна. Они способствуют зрительному увеличению пространства. Куда приятнее обедать, любуясь красивым видом, а не телевизором или обоями.
14. Панорамные окна в залеltr">Нет универсального варианта расположения окна, удачно подобранного под интерьер и экстерьер здания. Зато есть примеры панорамных окон, идеально вписанных в концепцию частного дома, коттеджа, особняка или квартиры. Рассмотрим наиболее удачные варианты расположения панорамных окон в помещении.
1. Угловой фасад дома
При таком расположении панорамного окна есть возможность насладиться видами сразу с двух сторон дома. За счет этого площадь помещения будет казаться значительно больше. Вариант удобен как для коттеджа, так и для квартиры в многоэтажном доме.
2. Стандартная панорама
Здесь открывается красивый панорамный вид — такое остекление подходит для квартир на верхних этажах. Например в пентхаусе. Можно насладиться красотой города, особенно ночного, с освещенными окрестностями, или бесконечным небом со звездами.
3. Необычный вид панорамного окна
Как правило, панорамные окна ставят в частных домах, где тщательно продумана каждая деталь интерьера. Большую роль уделяют форме окна, ведь от этого зависит как внешний, так и внутренний облик помещения. Дизайнерских задумок по этому поводу очень много, здесь фантазия не ограничена ничем. Идеальный вариант для создания дизайн проектов таунхаусов.
4. Панорамное фальшокно
Это интересная ложная конструкция, которая по своему внешнему виду напоминает панорамное окно с открывающимся красивым видом. Нарисованное окно стоит не так дорого, как обычная панорамная конструкция, предполагающая к тому же и затратный уход за ней.
5. Панорамные окна с видом на природу
Преимуществом такого расположения дома нужно обязательно воспользоваться. Если рядом с домом есть лес или растет несколько красивых деревьев, можно любоваться этим видом хоть каждый день благодаря панорамным окнам. Что может быть приятнее жизни в союзе и гармонии с природой?
6. Вид на садовый участок
Если деревьев поблизости нет, но есть пространство, можно развести красивый сад с приятно пахнущими цветами и кустарниками, посадить деревья, а напротив установить панорамное окно. Тогда вы сможете все время наслаждаться видом цветущей растительности, не выходя из дома.
7. У воды
Если поблизости есть какой-либо водоем, значит, можно в любое время окунуться в воду и расслабиться. Через панорамные окна приятно наблюдать за красивым отражением закатов и рассветов на водной глади. Такой вид оказывает положительное влияние на атмосферу в доме и на психику любого человека.
8. Панорамные окна с видом на бассейн
Если размещение у озера вам не нравится тем, что там могут находиться посторонние, идеальным вариантом будет установка панорамных окон напротив собственного бассейна. Можно сделать бассейн около панорамного окна, допустим, спальни — и в любой момент выйти и окунуться в прохладную воду, получить заряд бодрости или расслабиться перед сном.
9. С видом на горы
Если установить панорамные окна в доме, расположенном рядом с горами, он будет казаться значительно больше. Такой ландшафт положительно влияет на душевное состояние, помогает успокоиться, лучше понять себя, проанализировать все в тихой обстановке с умиротворяющим пейзажем.
10. Ванная с панорамными окнами
Особенно изящно панорамные окна будут выглядеть в ванной. Лежа в теплой воде с пеной, вы сможете с наслаждением разглядывать потрясающие виды вокруг — лес или море, в зависимости от расположения дома. Такая панорама при обустроенной рядом ванне дает возможность полностью расслабиться, забыть о проблемах, качественно отдохнуть, потеряв счет времени.
11. Панорамные окна в спальне
Особенно популярно устанавливать панорамные окна в спальнях. Ведь это наиболее тихое место, в котором можно остаться наедине с собой. В спальне особенно важно создать спокойную, умиротворяющую атмосферу, а открывающийся благодаря панорамным окнам вид очень способствует этому.
12. Панорамные окна в кабинете
Установка панорамных окон в помещении для работы тоже актуальна. Часто там царит напряженная обстановка, поэтому вид из такого окна должен уравновешивать состояние, помогать концентрироваться на важном, не нервничать по мелочам. Панорамные окна помогут продуктивной деятельности.
13. Панорамные окна на кухне
Обычно кухню делают по площади меньше, чем комнаты, поэтому там устанавливают панорамные окна. Они способствуют зрительному увеличению пространства. Куда приятнее обедать, любуясь красивым видом, а не телевизором или обоями.
14. Панорамные окна в зале
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Зал часто бывает самым большим по площади пространством дома. Там постоянно собирается вся семья или сидят гости, поэтому панорамные окна в зале — отличный вариант для создания дружеской атмосферы. Площадь зала довольно большая, так что требуется много освещения. Панорамные же окна помогают решить эту проблему, впуская много естественного света.
15. Деревянные панорамные окна
Если говорить о материале, используемом при создании панорамных окон, можно отметить деревянные конструкции. Их большим преимуществом перед другими считается экологичность. Деревянное обрамление выдерживает значительные нагрузки, поскольку любой из выбранных видов древесины проходит сначала обработку различными веществами (воздействие огнеупорных химических составов, защита от потери света, физической деформации).
16. Металлические конструкции
Окна с металлическим каркасом отличаются особой прочностью и теплопередачей. Их можно использовать при нестандартных вариантах панорамного остекления (в виде арки, круга и так далее). Металлические профили характеризуются долгим сроком эксплуатации.
17. Алюминиевый каркас
Для этого материала характерна особая легкость, ведь сам по себе алюминий — мягкий металл. Поскольку алюминиевые конструкции легче деревянных, они пропускают больше света. Такие панорамные окна устойчивы к попыткам несанкционированного проникновения.
18. Использование натуральных материалов
Несмотря на преимущества металлических оконных обрамлений, конструкция с использованием древесины, обработанного камня или кирпича поможет максимально приблизиться к открывающемуся виду природы.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники