Как создать итальянский стиль в интерьере: 28 интересных идей

Настоящий итальянский стиль — это запах моря и винограда, ощущение солнца и свободы. Почувствовать всю прелесть такого интерьера вам поможет дизайнер — и наши советы.
Если вы не знаете, в каком стиле оформить интерьер, выбирайте средиземноморский. И ваш дом всегда будет наполнен теплом, яркими красками, хорошими воспоминаниями и мечтами о будущем отдыхе. Гостиная в итальянском стиле, например, может выглядеть как помещение в тосканском замке, где есть много аутентичных предметов декора. Спальня в итальянском стиле — это роскошно обставленная и очень уютная комната. Думаете, вам не по карману такие расходы? Спешим уверить: воплотить итальянский стиль можно при вполне разумных затратах.
Итальянский стиль: основные признаки
Для оформления любого помещения в итальянском стиле выбирайте только натуральные материалы, много дерева и камня, штукатурку и естественные природные краски. Обои и пластик исключаются. Света должно быть много, лучше разнопланового и комплексного, чтобы можно было поиграть разными сценариями.
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Яркие акценты не всегда уместны, а вот разные предметы декора, выполненные вручную, придутся кстати. Особенно если это резьба и статуэтки из дерева, коврики на полу, вышитые салфетки и настенные украшения.
Прекрасно выглядит итальянский интерьер в помещениях с высокими потолками и большими окнами. Цветовая гамма предпочтительна теплая, в спокойном спектре желтых, зеленых и красных оттенков.
Часто в таком интерьере используются арочные проемы, мозаика, фрески, настенные панно и ширмы из разных материалов. Камины, свечи, старинные фонари — все это прекрасно выглядит в средиземноморском интерьере.
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Ванная комната должна быть большого размера, а если есть возможность сделать помещение с бассейном, тогда вам удастся имитировать спа настоящего средиземноморского дома.
Итальянский интерьер отличается от других несколькими яркими признаками:
- эклектика сочетает нарочитую роскошь с деревенской простотой — пропорции этих элементов остаются на ваше усмотрение;
- натуральные материалы в отделке создают приятную, естественную атмосферу тепла;
- большие окна, которые пропускают максимум света, и легкие занавески;
- много живых цветов;
- помещения часто объединяют в одно и зонируют с помощью арок и мебели;
- для оформления арок дизайнеры используют занавески из ярких бусин или легких тканей, иногда оставляют арки открытыми.
Разновидности итальянского стиля
Деревенский
Итальянский деревенский декор помогает создать простой и одновременно роскошный «фермерский дом». Интерьеры в таком доме элегантны и долговечны. При оформлении используют контрастные материалы и текстуры из камня, дерева и плитки. Используйте популярный прием — придание материалам возраста с помощью патины, бороздок и имитации трещин.
Итальянский деревенский декор любит контрасты. Цветовая палитра предпочтительна светлая, монохромная и нейтральная. Черный цвет, тонированные сучковатые деревянные поверхности, резные камины и большие люстры с железными элементами отвечают за брутальность интерьера, а общее впечатление смягчают мягкие ткани, роспись, предметы ручного производства и украшения, обилие медной посуды, скатерти и корзины.
Средиземноморский
Средиземноморский вариант итальянского стиля отличается яркими тонами, которые подчеркивают цвета и текстуры окружающего ландшафта. В отделке применяется терракота, бирюза и желтый, часто на контрасте с белыми оттенками.
Для оформления пола дизайнеры выбирают текстурированные и теплые материалы. В первую очередь это терракотовая плитка, которая часто дополняется деревом. На потолке — крупные деревянные балки.
Типичные итальянские фактурные стены оформлены с эффектов выветрившейся штукатурки в нейтральном оттенке. Применяется и отделка стен глиняной плиткой нарочито грубого исполнения. Изысканная древесина или кованые изделия с изогнутыми формами — обязательные элементы этого стиля интерьера.
Классический
Мягкие формы мебели, строгие линии отделки стен, ровные потолки без деревянных балок, неброские элементы декора, сложные сценарии освещения — все это классический вариант итальянского стиля. Приветствуются мягкие ткани с неброским рисунком, аккуратные аксессуары, резные столики небольшого размера.
Люстры предпочтительны небольшого размера, но выполненные под старину, кованые или изготовленные как имитация таковых. Покрытие на пол лучше выбирать однотонное, светлого оттенка и с небольшим ворсом.
Тосканский
В этом варианте, который получил свое название в честь знаменитой итальянской провинции, смешались французский, итальянский и испанский подходы. Цвета остаются натуральными, но становятся более яркими. На стены кладут штукатурку, на пол — плитку или мрамор. Мебель используют не очень громоздкую, с металлическими элементами и некоторой претензией на пафосность. Очень желательны живые цветы и пейзажи с тосканскими знаменитыми виноградниками. На потолке опять видим балки, но сам потолок чаще ровный, окрашенный в спокойный светлый оттенок.
Современный
Дизайн помещения в современном итальянском стиле предусматривает возможность заменить традиционные материалы на более актуальные. На полу можно увидеть ламинат, а не паркет или плитку. На стенах допускаются обои. Потолки часто делают натяжными, с использованием тканей.
Из обязательных признаков и элементов — обилие воздуха, света, свободного пространства, применение природных материалов, безделушек в итальянском стиле и природных оттенков в отделке.
Цветовая палитра стиля
Основные цвета итальянского стиля — теплые оттенки бежевого, нежный голубой, темный зеленый и фиолетовый, натуральное дерево. Яркие акценты не приветствуются. Цвета варьируются в зависимости от выбранного варианта стиля: они могут быть теплее, холоднее, ярче или более тусклыми.
Мебель в итальянском стиле
Меблировка непременно должна соответствовать выбранному направлению. Для деревенского стиля — простой и грубоватый гарнитур, для тосканского варианта подходит обстановка, близкая к модерну, для современного — малогабаритная аккуратная мебель, которая может быть разномастной.
Дизайн, декор и аксессуары
Потолок в итальянском стиле штукатурят или оформляют балками. Допускаются качественные имитации. Если вы предпочитаете современный вариант и решаете сделать натяжной потолок, оформите его росписью с пейзажами или натюрмортами.
Покрытия стен в итальянском стиле более разнообразны: штукатурка с рельефами, волнами или спиралями, мелкая мозаичная плитка с красочными узорами или простыми картинками или плитка из натурального камня.
Для пола итальянский стиль допускает всего три варианта: красивое и долговечное дерево, которое не требует особого ухода, камень или плитку разного исполнения, однотонную или с узорами. В холодном климате на пол можно положить ковер.
Итальянский стиль не любит традиционные дверные проемы — в интерьере вместо дверей делают обычно высокие арки с покатым сводом.
В декоре обязательно используются картины с изображением загородного дома с итальянской архитектурой, запущенного сада, виноградника или склона холма, где пасутся животные. В гостиной и на кухне уместен камин. Посуду лучше выбирать фарфоровую, глиняную или медную. Выбор штор и вообще их наличие зависит от предпочтительного варианта итальянского стиля. Не забывайте про статуэтки, фигурки пастушек, небольшие копии римских статуй.
Фотопримеры использования итальянского стиля в интерьере
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники