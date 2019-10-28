Как создать итальянский стиль в интерьере: 28 интересных идей

Для оформления любого помещения в итальянском стиле выбирайте только натуральные материалы , много дерева и камня, штукатурку и естественные природные краски. Обои и пластик исключаются. Света должно быть много, лучше разнопланового и комплексного, чтобы можно было поиграть разными сценариями.

Если вы не знаете, в каком стиле оформить интерьер, выбирайте средиземноморский . И ваш дом всегда будет наполнен теплом, яркими красками, хорошими воспоминаниями и мечтами о будущем отдыхе. Гостиная в итальянском стиле, например, может выглядеть как помещение в тосканском замке, где есть много аутентичных предметов декора. Спальня в итальянском стиле — это роскошно обставленная и очень уютная комната. Думаете, вам не по карману такие расходы? Спешим уверить: воплотить итальянский стиль можно при вполне разумных затратах.

Яркие акценты не всегда уместны, а вот разные предметы декора, выполненные вручную, придутся кстати. Особенно если это резьба и статуэтки из дерева, коврики на полу, вышитые салфетки и настенные украшения.

Прекрасно выглядит итальянский интерьер в помещениях с высокими потолками и большими окнами. Цветовая гамма предпочтительна теплая, в спокойном спектре желтых, зеленых и красных оттенков.

Часто в таком интерьере используются арочные проемы, мозаика, фрески, настенные панно и ширмы из разных материалов. Камины, свечи, старинные фонари — все это прекрасно выглядит в средиземноморском интерьере.

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Ванная комната должна быть большого размера, а если есть возможность сделать помещение с бассейном, тогда вам удастся имитировать спа настоящего средиземноморского дома.

Итальянский интерьер отличается от других несколькими яркими признаками:

эклектика сочетает нарочитую роскошь с деревенской простотой — пропорции этих элементов остаются на ваше усмотрение;

натуральные материалы в отделке создают приятную, естественную атмосферу тепла;

большие окна, которые пропускают максимум света, и легкие занавески;

много живых цветов;

помещения часто объединяют в одно и зонируют с помощью арок и мебели;

для оформления арок дизайнеры используют занавески из ярких бусин или легких тканей, иногда оставляют арки открытыми.

Разновидности итальянского стиля

Деревенский

Итальянский деревенский декор помогает создать простой и одновременно роскошный «фермерский дом». Интерьеры в таком доме элегантны и долговечны. При оформлении используют контрастные материалы и текстуры из камня, дерева и плитки. Используйте популярный прием — придание материалам возраста с помощью патины, бороздок и имитации трещин.

Итальянский деревенский декор любит контрасты. Цветовая палитра предпочтительна светлая, монохромная и нейтральная. Черный цвет, тонированные сучковатые деревянные поверхности, резные камины и большие люстры с железными элементами отвечают за брутальность интерьера, а общее впечатление смягчают мягкие ткани, роспись, предметы ручного производства и украшения, обилие медной посуды, скатерти и корзины.

Средиземноморский

Средиземноморский вариант итальянского стиля отличается яркими тонами, которые подчеркивают цвета и текстуры окружающего ландшафта. В отделке применяется терракота, бирюза и желтый, часто на контрасте с белыми оттенками.

Для оформления пола дизайнеры выбирают текстурированные и теплые материалы. В первую очередь это терракотовая плитка, которая часто дополняется деревом. На потолке — крупные деревянные балки.

Типичные итальянские фактурные стены оформлены с эффектов выветрившейся штукатурки в нейтральном оттенке. Применяется и отделка стен глиняной плиткой нарочито грубого исполнения. Изысканная древесина или кованые изделия с изогнутыми формами — обязательные элементы этого стиля интерьера.

Классический

Мягкие формы мебели, строгие линии отделки стен, ровные потолки без деревянных балок, неброские элементы декора, сложные сценарии освещения — все это классический вариант итальянского стиля. Приветствуются мягкие ткани с неброским рисунком, аккуратные аксессуары, резные столики небольшого размера.

Люстры предпочтительны небольшого размера, но выполненные под старину, кованые или изготовленные как имитация таковых. Покрытие на пол лучше выбирать однотонное, светлого оттенка и с небольшим ворсом.

Тосканский

В этом варианте, который получил свое название в честь знаменитой итальянской провинции, смешались французский, итальянский и испанский подходы. Цвета остаются натуральными, но становятся более яркими. На стены кладут штукатурку, на пол — плитку или мрамор. Мебель используют не очень громоздкую, с металлическими элементами и некоторой претензией на пафосность. Очень желательны живые цветы и пейзажи с тосканскими знаменитыми виноградниками. На потолке опять видим балки, но сам потолок чаще ровный, окрашенный в спокойный светлый оттенок.

Современный

Дизайн помещения в современном итальянском стиле предусматривает возможность заменить традиционные материалы на более актуальные. На полу можно увидеть ламинат, а не паркет или плитку. На стенах допускаются обои. Потолки часто делают натяжными, с использованием тканей.

Из обязательных признаков и элементов — обилие воздуха, света, свободного пространства, применение природных материалов, безделушек в итальянском стиле и природных оттенков в отделке.

Цветовая палитра стиля

Основные цвета итальянского стиля — теплые оттенки бежевого, нежный голубой, темный зеленый и фиолетовый, натуральное дерево. Яркие акценты не приветствуются. Цвета варьируются в зависимости от выбранного варианта стиля: они могут быть теплее, холоднее, ярче или более тусклыми.

Мебель в итальянском стиле

Меблировка непременно должна соответствовать выбранному направлению. Для деревенского стиля — простой и грубоватый гарнитур, для тосканского варианта подходит обстановка, близкая к модерну, для современного — малогабаритная аккуратная мебель, которая может быть разномастной.

Дизайн, декор и аксессуары

Потолок в итальянском стиле штукатурят или оформляют балками. Допускаются качественные имитации. Если вы предпочитаете современный вариант и решаете сделать натяжной потолок, оформите его росписью с пейзажами или натюрмортами.

Покрытия стен в итальянском стиле более разнообразны: штукатурка с рельефами, волнами или спиралями, мелкая мозаичная плитка с красочными узорами или простыми картинками или плитка из натурального камня.

Для пола итальянский стиль допускает всего три варианта: красивое и долговечное дерево, которое не требует особого ухода, камень или плитку разного исполнения, однотонную или с узорами. В холодном климате на пол можно положить ковер.

Итальянский стиль не любит традиционные дверные проемы — в интерьере вместо дверей делают обычно высокие арки с покатым сводом.

В декоре обязательно используются картины с изображением загородного дома с итальянской архитектурой, запущенного сада, виноградника или склона холма, где пасутся животные. В гостиной и на кухне уместен камин. Посуду лучше выбирать фарфоровую, глиняную или медную. Выбор штор и вообще их наличие зависит от предпочтительного варианта итальянского стиля. Не забывайте про статуэтки, фигурки пастушек, небольшие копии римских статуй.

Фотопримеры использования итальянского стиля в интерьере