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Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформления


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Мы отыскали лучшие идеи использования кожи в разных помещениях. А симпатичный кожаный пуфик даже купили.

Попробуйте с ходу назвать пять предметов из кожи, кроме дивана, которые могут украсить интерьер. Пока вы ломаете голову, мы предлагаем посмотреть очень интересные идеи.

1. Диваны

Да, именно кожаный диван может быть основным элементом вашей гостиной. Надеемся, вы уже прочитали, как правильно его выбирать. Если вам нравится такой предмет мебели, особенно в натуральном коричневом оттенке, делайте акценты вокруг него нейтральными и спокойными. Выбирайте, например, кремовые ковры, стулья и шторы. Сочетание слишком большого количества ярких элементов сведет на нет ощущение уюта в пространстве.буйте с ходу назвать пять предметов из кожи, кроме дивана, которые могут украсить интерьер. Пока вы ломаете голову, мы предлагаем посмотреть очень интересные идеи.

1. Диваны

Да, именно кожаный диван может быть основным элементом вашей гостиной. Надеемся, вы уже прочитали, как правильно его выбирать. Если вам нравится такой предмет мебели, особенно в натуральном коричневом оттенке, делайте акценты вокруг него нейтральными и спокойными. Выбирайте, например, кремовые ковры, стулья и шторы. Сочетание слишком большого количества ярких элементов сведет на нет ощущение уюта в пространстве.

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Декорируя комнату вокруг кожаного дивана, подумайте о текстурах, которые вы будете использовать. Смягчите агрессивность кожи с помощью неброского коврика и переместите акцент на темный деревянный столик.

Фото № 1: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: housetipster.com

2. Пуфик

Марокканский кожаный пуф ручной работы настолько хорош, что хочется сразу купить два. Не нужно. Эффектный предмет уместен в единственном экземпляре, тогда он аккумулирует всю идею яркого, оригинального и стильного дизайна.

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Фото № 2: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

3. Стена из кожаных панелей

Стена из кожаных панелей в кабинете удивительным образом вносит в помещение офисный стиль, но без его казенности и холодности. Освещение играет в этом немалую роль, например такие аккуратные настенные бра. Огромное окно и светлый потолок не дают комнате превратиться в дорогую, но мрачную часть интерьера.

Фото № 3: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: dewdirectory.com

4. Кожаный пол

Скажете, что пол, оформленный кожаными «плитками», непрактичен? Мы готовы поспорить. Нужно просто выбирать качественный вариант от известного производителя и не пытаться сэкономить на мастере. Да, за таким полом нужно ухаживать, зато он красивый, теплый и очень приятный для босых ног.

Фото № 4: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: happy-horrors.org

5. Панели в ванной комнате

Отделайте одну стену ванной комнаты кожаными панелями — они имитируют плитку и при этом прослужат вам вечность. Кожа не боится влаги, хотя это не повод заливать ее потоками воды. Но вы же отделываете не душевую кабину, в конце концов.

Фото № 5: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: happy-horrors.org

6. Отделка над камином

Отделка из кожи в виде капитоне над камином — на это можно просто смотреть часами. Огонь в камине и неяркий свет настенных бра идеально сочетаются с теплой кожаной панелью. Люстру можно включать только перед приходом гостей, чтобы они могли во всей красе увидеть ваш смелый эксперимент.

Фото № 6: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: lepsiebyvanie.centrum.sk

7. Кожаный ковер

Ковер, выполненный в виде переплетений кожаных полос не предназначен для того, чтобы по нему ходили в грубой обуви. Даже домашние тапочки вам захочется снять, чтобы прогуливаться по такому покрытию и представлять себя хозяином старинного замка, где все натуральное, природное. И конечно, элегантное.

Фото № 7: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: i.pinimg.com

8. Кожаное изголовье

Кожаное изголовье кровати — идея не новая. мы просто решили напомнить о таком варианте. А заодно и показать универсальный оттенок, который подойдет для любого стиля интерьера.

Фото № 8: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: kingstonsprings.org

9. Кожаная подушка

Кожаная подушка, возможно, не самый удобный для отдыха предмет. Но однозначно очень красивый и уютный! Кстати, одна-две такие подушки будут отлично выглядеть среди груды текстильных подушек в этническом стиле

Фото № 9: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

10. Винный шкафчик

Шкафчик для вина, отделанный натуральной кожей, заставит вас покупать только настоящие дорогие напитки. И это правильно: в жизни все должно быть натуральным и настоящим.

Фото № 10: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФтото: luxuo.com

11. Настенные часы

Аксессуар в виде настенных часов с кожаным циферблатом пока еще есть далеко не в каждом интерьере. И это хороший повод приобрести его  именно сейчас.

Фото № 11: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

12. Старинные книги

Настоящие старинные книги в кожаных переплетах сохранились только у потомственных библиофилов. Вы когда-нибудь видели, как они нежно гладят корешки таких изданий? Когда будете обустраивать дома свою библиотеку, ставьте такие книги на видное место.

Фото № 12: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

13. Абажур

Лампа с абажуром из настоящей кожи с необычным рисунком сделает из вас домоседа. Ну или хотя бы заставит купить плед, большую кружку для чая и уютное кресло. Лучше все сразу.

Фото № 13: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

14. Сервировка

Сервировать стол с использованием настоящих кожаных подставок под тарелки и вилки с ложками вы будете только по большим праздникам. Зато с трепетным чувством гордого обладателя эксклюзивного декора!

Фото № 14: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

15. Фурнитура

Искусственно состаренные двери требуют необычных ручек. И это, конечно, кожаные полоски, которые вы можете самостоятельно прикрепить к деревянному полотну, обработав их предварительно специальным составом для придания особой прочности.

Фото № 15: Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформленияФото: etsy.com

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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