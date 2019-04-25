Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформления

Да, именно кожаный диван может быть основным элементом вашей гостиной. Надеемся, вы уже прочитали, как правильно его выбирать . Если вам нравится такой предмет мебели, особенно в натуральном коричневом оттенке, делайте акценты вокруг него нейтральными и спокойными. Выбирайте, например, кремовые ковры, стулья и шторы. Сочетание слишком большого количества ярких элементов сведет на нет ощущение уюта в пространстве.

Да, именно кожаный диван может быть основным элементом вашей гостиной. Надеемся, вы уже прочитали, как правильно его выбирать . Если вам нравится такой предмет мебели, особенно в натуральном коричневом оттенке, делайте акценты вокруг него нейтральными и спокойными. Выбирайте, например, кремовые ковры, стулья и шторы. Сочетание слишком большого количества ярких элементов сведет на нет ощущение уюта в пространстве.буйте с ходу назвать пять предметов из кожи, кроме дивана, которые могут украсить интерьер. Пока вы ломаете голову, мы предлагаем посмотреть очень интересные идеи.

Попробуйте с ходу назвать пять предметов из кожи, кроме дивана, которые могут украсить интерьер. Пока вы ломаете голову, мы предлагаем посмотреть очень интересные идеи.

Декорируя комнату вокруг кожаного дивана, подумайте о текстурах, которые вы будете использовать. Смягчите агрессивность кожи с помощью неброского коврика и переместите акцент на темный деревянный столик.

Фото: housetipster.com

2. Пуфик

Марокканский кожаный пуф ручной работы настолько хорош, что хочется сразу купить два. Не нужно. Эффектный предмет уместен в единственном экземпляре, тогда он аккумулирует всю идею яркого, оригинального и стильного дизайна.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: etsy.com

3. Стена из кожаных панелей

Стена из кожаных панелей в кабинете удивительным образом вносит в помещение офисный стиль, но без его казенности и холодности. Освещение играет в этом немалую роль, например такие аккуратные настенные бра. Огромное окно и светлый потолок не дают комнате превратиться в дорогую, но мрачную часть интерьера.

Скажете, что пол, оформленный кожаными «плитками», непрактичен? Мы готовы поспорить. Нужно просто выбирать качественный вариант от известного производителя и не пытаться сэкономить на мастере. Да, за таким полом нужно ухаживать, зато он красивый, теплый и очень приятный для босых ног.

Фото: happy-horrors.org

5. Панели в ванной комнате

Отделайте одну стену ванной комнаты кожаными панелями — они имитируют плитку и при этом прослужат вам вечность. Кожа не боится влаги, хотя это не повод заливать ее потоками воды. Но вы же отделываете не душевую кабину, в конце концов.

Фото: happy-horrors.org

6. Отделка над камином

Отделка из кожи в виде капитоне над камином — на это можно просто смотреть часами. Огонь в камине и неяркий свет настенных бра идеально сочетаются с теплой кожаной панелью. Люстру можно включать только перед приходом гостей, чтобы они могли во всей красе увидеть ваш смелый эксперимент.

Фото: lepsiebyvanie.centrum.sk

7. Кожаный ковер

Ковер, выполненный в виде переплетений кожаных полос не предназначен для того, чтобы по нему ходили в грубой обуви. Даже домашние тапочки вам захочется снять, чтобы прогуливаться по такому покрытию и представлять себя хозяином старинного замка, где все натуральное, природное. И конечно, элегантное.

Фото: i.pinimg.com

8. Кожаное изголовье

Кожаное изголовье кровати — идея не новая. мы просто решили напомнить о таком варианте. А заодно и показать универсальный оттенок, который подойдет для любого стиля интерьера.

Фото: kingstonsprings.org

9. Кожаная подушка

Кожаная подушка, возможно, не самый удобный для отдыха предмет. Но однозначно очень красивый и уютный! Кстати, одна-две такие подушки будут отлично выглядеть среди груды текстильных подушек в этническом стиле.

Фото: etsy.com

10. Винный шкафчик

Шкафчик для вина, отделанный натуральной кожей, заставит вас покупать только настоящие дорогие напитки. И это правильно: в жизни все должно быть натуральным и настоящим.

Фтото: luxuo.com

11. Настенные часы

Аксессуар в виде настенных часов с кожаным циферблатом пока еще есть далеко не в каждом интерьере. И это хороший повод приобрести его именно сейчас.

Фото: etsy.com

12. Старинные книги

Настоящие старинные книги в кожаных переплетах сохранились только у потомственных библиофилов. Вы когда-нибудь видели, как они нежно гладят корешки таких изданий? Когда будете обустраивать дома свою библиотеку, ставьте такие книги на видное место.

Фото: etsy.com

13. Абажур

Лампа с абажуром из настоящей кожи с необычным рисунком сделает из вас домоседа. Ну или хотя бы заставит купить плед, большую кружку для чая и уютное кресло. Лучше все сразу.

Фото: etsy.com

14. Сервировка

Сервировать стол с использованием настоящих кожаных подставок под тарелки и вилки с ложками вы будете только по большим праздникам. Зато с трепетным чувством гордого обладателя эксклюзивного декора!

Фото: etsy.com



15. Фурнитура

Искусственно состаренные двери требуют необычных ручек. И это, конечно, кожаные полоски, которые вы можете самостоятельно прикрепить к деревянному полотну, обработав их предварительно специальным составом для придания особой прочности.