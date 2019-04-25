Натуральная кожа в интерьере: 15 идей оформления

Мы отыскали лучшие идеи использования кожи в разных помещениях. А симпатичный кожаный пуфик даже купили.
Попробуйте с ходу назвать пять предметов из кожи, кроме дивана, которые могут украсить интерьер. Пока вы ломаете голову, мы предлагаем посмотреть очень интересные идеи.
1. Диваны
Да, именно кожаный диван может быть основным элементом вашей гостиной. Надеемся, вы уже прочитали, как правильно его выбирать. Если вам нравится такой предмет мебели, особенно в натуральном коричневом оттенке, делайте акценты вокруг него нейтральными и спокойными. Выбирайте, например, кремовые ковры, стулья и шторы. Сочетание слишком большого количества ярких элементов сведет на нет ощущение уюта в пространстве.буйте с ходу назвать пять предметов из кожи, кроме дивана, которые могут украсить интерьер. Пока вы ломаете голову, мы предлагаем посмотреть очень интересные идеи.
1. Диваны
Да, именно кожаный диван может быть основным элементом вашей гостиной. Надеемся, вы уже прочитали, как правильно его выбирать. Если вам нравится такой предмет мебели, особенно в натуральном коричневом оттенке, делайте акценты вокруг него нейтральными и спокойными. Выбирайте, например, кремовые ковры, стулья и шторы. Сочетание слишком большого количества ярких элементов сведет на нет ощущение уюта в пространстве.
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Декорируя комнату вокруг кожаного дивана, подумайте о текстурах, которые вы будете использовать. Смягчите агрессивность кожи с помощью неброского коврика и переместите акцент на темный деревянный столик.
2. Пуфик
Марокканский кожаный пуф ручной работы настолько хорош, что хочется сразу купить два. Не нужно. Эффектный предмет уместен в единственном экземпляре, тогда он аккумулирует всю идею яркого, оригинального и стильного дизайна.
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3. Стена из кожаных панелей
Стена из кожаных панелей в кабинете удивительным образом вносит в помещение офисный стиль, но без его казенности и холодности. Освещение играет в этом немалую роль, например такие аккуратные настенные бра. Огромное окно и светлый потолок не дают комнате превратиться в дорогую, но мрачную часть интерьера.
4. Кожаный пол
Скажете, что пол, оформленный кожаными «плитками», непрактичен? Мы готовы поспорить. Нужно просто выбирать качественный вариант от известного производителя и не пытаться сэкономить на мастере. Да, за таким полом нужно ухаживать, зато он красивый, теплый и очень приятный для босых ног.
5. Панели в ванной комнате
Отделайте одну стену ванной комнаты кожаными панелями — они имитируют плитку и при этом прослужат вам вечность. Кожа не боится влаги, хотя это не повод заливать ее потоками воды. Но вы же отделываете не душевую кабину, в конце концов.
6. Отделка над камином
Отделка из кожи в виде капитоне над камином — на это можно просто смотреть часами. Огонь в камине и неяркий свет настенных бра идеально сочетаются с теплой кожаной панелью. Люстру можно включать только перед приходом гостей, чтобы они могли во всей красе увидеть ваш смелый эксперимент.
7. Кожаный ковер
Ковер, выполненный в виде переплетений кожаных полос не предназначен для того, чтобы по нему ходили в грубой обуви. Даже домашние тапочки вам захочется снять, чтобы прогуливаться по такому покрытию и представлять себя хозяином старинного замка, где все натуральное, природное. И конечно, элегантное.
8. Кожаное изголовье
Кожаное изголовье кровати — идея не новая. мы просто решили напомнить о таком варианте. А заодно и показать универсальный оттенок, который подойдет для любого стиля интерьера.
9. Кожаная подушка
Кожаная подушка, возможно, не самый удобный для отдыха предмет. Но однозначно очень красивый и уютный! Кстати, одна-две такие подушки будут отлично выглядеть среди груды текстильных подушек в этническом стиле.
10. Винный шкафчик
Шкафчик для вина, отделанный натуральной кожей, заставит вас покупать только настоящие дорогие напитки. И это правильно: в жизни все должно быть натуральным и настоящим.
11. Настенные часы
Аксессуар в виде настенных часов с кожаным циферблатом пока еще есть далеко не в каждом интерьере. И это хороший повод приобрести его именно сейчас.
12. Старинные книги
Настоящие старинные книги в кожаных переплетах сохранились только у потомственных библиофилов. Вы когда-нибудь видели, как они нежно гладят корешки таких изданий? Когда будете обустраивать дома свою библиотеку, ставьте такие книги на видное место.
13. Абажур
Лампа с абажуром из настоящей кожи с необычным рисунком сделает из вас домоседа. Ну или хотя бы заставит купить плед, большую кружку для чая и уютное кресло. Лучше все сразу.
14. Сервировка
Сервировать стол с использованием настоящих кожаных подставок под тарелки и вилки с ложками вы будете только по большим праздникам. Зато с трепетным чувством гордого обладателя эксклюзивного декора!
15. Фурнитура
Искусственно состаренные двери требуют необычных ручек. И это, конечно, кожаные полоски, которые вы можете самостоятельно прикрепить к деревянному полотну, обработав их предварительно специальным составом для придания особой прочности.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники