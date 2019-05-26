Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стен

В чем же кроется непреходящая популярность панно? Прежде всего, в разнообразии вариантов — по стоимости, по манере исполнения, по способности вписываться в помещения разной направленности. Кроме того, с помощью панно можно быстро и эффектно преобразить любую комнату, не прибегая к ремонту или перестановке. А еще многие идеи можно воплотить самостоятельно, не обладая навыками художника или, скажем, мастера по работе с деревом и керамикой.

Панно в качестве украшения стен имеет давнюю историю. Фрески, которыми античные мастера расписывали дома знатных горожан, — это, можно сказать, предки современных настенных живописных украшений. Лепные украшения, мозаичные картины, композиции из разных материалов — это предшественники тех панно, которые сейчас очень часто используют дизайнеры при оформлении интерьеров в разных стилях. Нет такого материала, из которого нельзя было бы сделать такой интересный настенный декор .

Фото: avatars.mds.yandex.net

Прежде чем выбирать какой-то вариант из нашей подборки, подумайте, где вы хотите разместить такое панно, на каком участке стены, как этот декор будет сочетаться с общим оформлением комнаты, с цветовой гаммой интерьера. Общие рекомендации просты: если вы хотите, чтобы украшение стены прослужило вам подольше, выбирайте только качественные материалы для его изготовления или, покупая панно в магазине, поинтересуйтесь у продавца, как продлить срок службы приглянувшейся вам модели. Некоторые материалы не любят прямого солнечного света, другие боятся обилия влаги, третьи хорошо смотрятся при специальной подсветке.

Размещать панно лучше на свободной от другого декора стене. Если вы предпочитаете любоваться каким-то сюжетом, обратите внимание, как он впишется в обстановку и концепцию отделки помещения.

Панно имеет ряд преимуществ по сравнению с картиной, хотя и схоже с ней концептуально. Панно — более универсальная и сложная композиция. Оно может иметь разную форму, быть плоским и выпуклым, модульным и статичным.

Панно из декоративных элементов

Простые рамки, остатки обоев или специальная бумага и разные памятные аксессуары, которые просто лежали в коробке, — вот и готово интересное сборное панно. Рамки могут быть деревянными или пластиковыми, главное, чтобы вы использовали прочный клей. Будет обидно, если результат вашего труда развалится спустя несколько дней. Обязательно используйте бесцветный лак, если компоненты самодельного панно могут потрескаться, осыпаться, испачкаться или разбухнуть от влаги.

Фото: et.aviarydecor.com

Керамические панно

Такое вариант оформления чаще всего размещают на кухне или в ванной комнате. Керамическое панно стойко выдерживает воздействие влаги, пара, температуры, а также брызг жира, хотя это не означает, что вы можете подвергать такой декор всем этим испытаниям.

Керамические панно могут быть сборные, с орнаментом или с изображением. Очень увлекательное занятие — собирать отдельные элементы, а потом выкладывать из них какой-то сюжет.

Фото: walldecorvill.com

В гостиной такое панно тоже будет смотреться интересно, особенно если весь интерьер комнаты выдержан в соответствующем стиле. Крупные объемные элементы не выглядят массивными благодаря тому, что их цвет почти сливается с фоном стены. Однако художественную ценность такого объекта его неброскость не снижает.

Фото: homepic.com.ua

Панно-украшение и арт-объект

Отличный вариант для украшения стены в строгом интерьере, если хозяева не любят заметные акценты. Несколько однотипных элементов можно сложить в объект, где кто-то увидит животное, а кто-то просто абстрактную композицию. Интересно, что можно менять конфигурацию такого панно, если захочется внести разнообразия в обстановку лишь с помощью нескольких легких штрихов.

Фото: walldecorvill.com

Забавное фантастическое животное на белой стене выполнит роль панно и идеально впишется в минималистичный интерьер.

Фото: bogedin.com

Панно из дерева

Дерево — отличный материал для украшения экоинтерьера или строгого минимализма. Панно, стилизованное под карту мира, можно разместить не только в гостиной, но и в детской комнате.

Фото: craigforget.com

Грубые деревянные плашки, нарочито небрежно соединенные в произвольной форме, могут украсить кухню или пространство рядом с кладовой комнатой. На небольшие поперечные плашки можно поставить свечи или любой другой мелкий декор.

Фото: sandsideestate.com

Панно из цветных дощечек чем-то напоминает картины абстракционистов. Отличная идея для интерьера в стиле поп-арт!

Фото: dizainall.com

Большое вертикальное панно от пола до потолка на фоне деревянной отделки стены — это очень броское украшение, хотя и выполнено в спокойных оттенках натуральной древесины. Изображение на панно можно нанести разными способами.

Фото: komar.de

Мозаичные панно

Подобные мозаичные панно очень популярны в отделке ванных комнат. Особым шиком считается оформление панно, достоверно имитирующего керамическую плитку. Собственно, чаще всего оно и собирается из такой плитки. Наклеив элементы на плотную влагостойкую основу, вы сможете разместить его в любой части стены ванной комнаты. Обычно дизайнеры украшают им зону над раковиной. Качественные материалы обещают такому декору долгую жизнь.

Фото: tillakor.ru

Роскошное панно с затейливым сюжетом из мелкой мозаики украсит стену на вашей кухне. Правда, такой вариант уже не назовешь бюджетным.

Фото: housenliving.com

Зеркала и стекло

Зеркальные панно подойдут для ванной комнаты, а также для небольших пространств, которые необходимо визуально увеличить. Стеклянные витражи не заменят вам зеркало, но интересную оптическую иллюзию обеспечат.

Фото: gotohomerepair.com

Преломляя солнечные лучи или блики искусственного света, зеркальное панно будет не столько украшать комнату, сколько подчеркивать ее достоинства.

Фото: gorgiran.com

Модульные панно

Изображения цветочков и кошечек — самые популярные мотивы для таких модульных панно. Нам гораздо больше нравится композиция в этническом стиле. Она исключает любой другой декор в комнате благодаря сильному эмоциональному воздействию на зрителя.

Фото: homepic.com.ua

Не выходят из моды модульные панно с изображением морских пейзажей, городских улиц и достопримечательностей.

Фото: homepic.com.ua

Все равно предпочитаете цветочки? Выбирайте панно с элементами разной формы и размера и асимметричным размещением на стене.

Фото: homepic.com.ua

Плетеное панно

Модная техника для изготовление предметов декора — плетение из узелков. Такое панно эффектно будет сочетаться с абажурами под старину и текстилем на диване.

Фото: makramexa.com

Панно из обоев

Панно на стену из разных видов обоев — очевидная идея, очень простая в реализации. Можно использовать остатки одного вида обоев или нескольких, сделать один большой элемент или комбинировать несколько разных. Не понравится результат? Сделать новую композицию можно в тот же день, а любоваться новым вариантом — бесконечно.

Фото: i.pinimg.com



