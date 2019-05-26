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Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стен


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Если вам кажется, что на стене в гостиной или спальне чего-то не хватает, не ломайте голову — мы нашли отличные варианты декора. Осталось лишь выбрать самый-самый…

Панно в качестве украшения стен имеет давнюю историю. Фрески, которыми античные мастера расписывали дома знатных горожан, — это, можно сказать, предки современных настенных живописных украшений. Лепные украшения, мозаичные картины, композиции из разных материалов — это предшественники тех панно, которые сейчас очень часто используют дизайнеры при оформлении интерьеров в разных стилях. Нет такого материала, из которого нельзя было бы сделать такой интересный настенный декор.

В чем же кроется непреходящая популярность панно? Прежде всего, в разнообразии вариантов — по стоимости, по манере исполнения, по способности вписываться в помещения разной направленности. Кроме того, с помощью панно можно быстро и эффектно преобразить любую комнату, не прибегая к ремонту или перестановке. А еще многие идеи можно воплотить самостоятельно, не обладая навыками художника или, скажем, мастера по работе с деревом и керамикой.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: avatars.mds.yandex.net

Прежде чем выбирать какой-то вариант из нашей подборки, подумайте, где вы хотите разместить такое панно, на каком участке стены, как этот декор будет сочетаться с общим оформлением комнаты, с цветовой гаммой интерьера. Общие рекомендации просты: если вы хотите, чтобы украшение стены прослужило вам подольше, выбирайте только качественные материалы для его изготовления или, покупая панно в магазине, поинтересуйтесь у продавца, как продлить срок службы приглянувшейся вам модели. Некоторые материалы не любят прямого солнечного света, другие боятся обилия влаги, третьи хорошо смотрятся при специальной подсветке.

Размещать панно лучше на свободной от другого декора стене. Если вы предпочитаете любоваться каким-то сюжетом, обратите внимание, как он впишется в обстановку и концепцию отделки помещения.

Панно имеет ряд преимуществ по сравнению с картиной, хотя и схоже с ней концептуально. Панно — более универсальная и сложная композиция. Оно может иметь разную форму, быть плоским и выпуклым, модульным и статичным.

Панно из декоративных элементов

Простые рамки, остатки обоев или специальная бумага и разные памятные аксессуары, которые просто лежали в коробке, — вот и готово интересное сборное панно. Рамки могут быть деревянными или пластиковыми, главное, чтобы вы использовали прочный клей. Будет обидно, если результат вашего труда развалится спустя несколько дней. Обязательно используйте бесцветный лак, если компоненты самодельного панно могут потрескаться, осыпаться, испачкаться или разбухнуть от влаги.

Фото № 2: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: et.aviarydecor.com

Керамические панно

Такое вариант оформления чаще всего размещают на кухне или в ванной комнате. Керамическое панно стойко выдерживает воздействие влаги, пара, температуры, а также брызг жира, хотя это не означает, что вы можете подвергать такой декор всем этим испытаниям.

Керамические панно могут быть сборные, с орнаментом или с изображением. Очень увлекательное занятие — собирать отдельные элементы, а потом выкладывать из них какой-то сюжет.

Фото № 3: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: walldecorvill.com

В гостиной такое панно тоже будет смотреться интересно, особенно если весь интерьер комнаты выдержан в соответствующем стиле. Крупные объемные элементы не выглядят массивными благодаря тому, что их цвет почти сливается с фоном стены. Однако художественную ценность такого объекта его неброскость не снижает.

Фото № 4: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: homepic.com.ua

Панно-украшение и арт-объект

Отличный вариант для украшения стены в строгом интерьере, если хозяева не любят заметные акценты. Несколько однотипных элементов можно сложить в объект, где кто-то увидит животное, а кто-то просто абстрактную композицию. Интересно, что можно менять конфигурацию такого панно, если захочется внести разнообразия в обстановку лишь с помощью нескольких легких штрихов.

Фото № 5: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: walldecorvill.com

Забавное фантастическое животное на белой стене выполнит роль панно и идеально впишется в минималистичный интерьер.

Фото № 6: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: bogedin.com

Панно из дерева

Дерево — отличный материал для украшения экоинтерьера или строгого минимализма. Панно, стилизованное под карту мира, можно разместить не только в гостиной, но и в детской комнате.

Фото № 7: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: craigforget.com

Грубые деревянные плашки, нарочито небрежно соединенные в произвольной форме, могут украсить кухню или пространство рядом с кладовой комнатой. На небольшие поперечные плашки можно поставить свечи или любой другой мелкий декор.

Фото № 8: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: sandsideestate.com

Панно из цветных дощечек чем-то напоминает картины абстракционистов. Отличная идея для интерьера в стиле поп-арт!

Фото № 9: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: dizainall.com

Большое вертикальное панно от пола до потолка на фоне деревянной отделки стены — это очень броское украшение, хотя и выполнено в спокойных оттенках натуральной древесины. Изображение на панно можно нанести разными способами.

Фото № 10: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: komar.de

Мозаичные панно

Подобные мозаичные панно очень популярны в отделке ванных комнат. Особым шиком считается оформление панно, достоверно имитирующего керамическую плитку. Собственно, чаще всего оно и собирается из такой плитки. Наклеив элементы на плотную влагостойкую основу, вы сможете разместить его в любой части стены ванной комнаты. Обычно дизайнеры украшают им зону над раковиной. Качественные материалы обещают такому декору долгую жизнь.

Фото № 11: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: tillakor.ru

Роскошное панно с затейливым сюжетом из мелкой мозаики украсит стену на вашей кухне. Правда, такой вариант уже не назовешь бюджетным.

Фото № 12: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: housenliving.com

Зеркала и стекло

Зеркальные панно подойдут для ванной комнаты, а также для небольших пространств, которые необходимо визуально увеличить. Стеклянные витражи не заменят вам зеркало, но интересную оптическую иллюзию обеспечат.

Фото № 13: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: gotohomerepair.com

Преломляя солнечные лучи или блики искусственного света, зеркальное панно будет не столько украшать комнату, сколько подчеркивать ее достоинства.

Фото № 14: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: gorgiran.com

Модульные панно

Изображения цветочков и кошечек — самые популярные мотивы для таких модульных панно. Нам гораздо больше нравится композиция в этническом стиле. Она исключает любой другой декор в комнате благодаря сильному эмоциональному воздействию на зрителя.

Фото № 15: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: homepic.com.ua

Не выходят из моды модульные панно с изображением морских пейзажей, городских улиц и достопримечательностей.

Фото № 16: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: homepic.com.ua

Все равно предпочитаете цветочки? Выбирайте панно с элементами разной формы и размера и асимметричным размещением на стене.

Фото № 17: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: homepic.com.ua

Плетеное панно

Модная техника для изготовление предметов декора — плетение из узелков. Такое панно эффектно будет сочетаться с абажурами под старину и текстилем на диване.

Фото № 18: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: makramexa.com

Панно из обоев

Панно на стену из разных видов обоев — очевидная идея, очень простая в реализации. Можно использовать остатки одного вида обоев или нескольких, сделать один большой элемент или комбинировать несколько разных. Не понравится результат? Сделать новую композицию можно в тот же день, а любоваться новым вариантом — бесконечно.

Фото № 19: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: i.pinimg.com

Фото № 20: Панно в интерьере: 20 вариантов украшения стенФото: cremafriends.com

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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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