Как создать ванную в английском стиле: 15 советов от ReRooms

Мы вряд ли сможем создать ванные комнаты, как у сэра Пола Маккартни, у Джоан Роулинг или Дэвида Бекхэма. Зато интерьер обычных британцев доступен каждому. Читайте советы от ReRooms.

Туманы и дожди, чай в пять часов пополудни, вековые парки и фамильные замки с бесконечным количеством просторных комнат и привидений. Узнали страну? Однако традиционная Англия — это чаще плотная застройка, уютные квартирки и небольшие таунхаусы. Поэтому английский стиль интерьера далек от помпезности и отлично подходит для оформления наших малогабаритных ванных.

1. Используйте природные материалы для отделки и декора

Британцы любят добротные, долговечные вещи, поэтому в интерьере выбирают натуральную древесину, камень, металл. Далеко не всегда это доступные материалы, но и качественная стилизация подойдет — лишь бы не пластмасса, синтетика, линолеум. Вот очень красивая плитка под мрамор, под кирпич, под дерево. Но классика жанра — облицовка деревом.

Фото: kenny-mason.com

1 /3 Фото: ksassets.timeincuk.net

2 /3 Фото: bridgeportbenedumfestival.com

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2. Подберите ванну на изогнутых ножках

Для английского интерьера обязательный элемент — элегантная ванна на изящных металлических узорчатых ножках. Можно остановиться на отдельно стоящей ванне и без ножек, главное — плавная форма, напоминающая купель.

Фото: img.archiexpo.com

1 /3 Фото: telegraph.co.uk

2 /3 Фото: sc01.alicdn.com

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3. Сочетайте обои и деревянные панели

Никто не запрещает использовать плитку для отделки ванной комнаты, но гораздо более по-английски — это панели из дерева (или под дерево, молдинги) до половины стены, а выше — влагостойкие обои с незамысловатым растительным или геометрическим узором. Шикарные примеры:

Фото: ksassets.timeincuk.net

1 /3 Фото: homebnc.com

2 /3 Фото: cdn.decoist.com

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4. Напольную плитку двух цветов уложите в шахматном порядке

Чистый классический стиль — дубовый паркет. Но для ванной комнаты это далеко не всегда выгодное решение — даже с учетом, что материал покрывают защитными от воздействия воды составами. Лучше выбрать плитку под дерево. Есть отличная альтернатива — шахматный пол. И необязательно черно-белый. Оригинально смотрятся сочетания темно-зеленого и кремового, кирпичного и айвори, синего и бежевого, а также мозаика.

Фото: moldfun.net

1 /5 Фото: img.archiexpo.com

2 /5 Фото: drummonds-uk.com

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5. При ограниченном бюджете просто окрасьте стены

Обои и деревянные панели смотрятся отлично, но иногда финансовые ограничения заставляют нас искать другие решения. Вы можете купить обычные молдинги, составить примитивную геометрическую композицию (несколько «окон» например) и окрасить стены. Можно обойтись и без декора — изумрудный, винный, серый, синий интерьеры и так будут отлично смотреться.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /3 Фото: ksassets.timeincuk.net

2 /3 Фото: decoratorsnotebook.files.wordpress.com

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6. Подберите круглое или прямоугольное зеркало в резной металлической рамке

Небольшое зеркало в массивной рамке — одна из черт британского стиля. Вот несколько удачных примеров:

Фото: cdn.brownstoner.com

1 /4 Фото: bathroomcity.co.uk

2 /4 Фото: hg-images.condecdn.net

3 /4 Фото: hips.hearstapps.com

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7. Часть стены можно отделать глянцевой плиткой под кирпич

Как вы уже заметили, английский стиль предлагает самые разные решения для стен, хотя в целом все варианты смотрятся как серии одного британского сериала. Продолжая тему оформления поверхностей в ванной комнате, половину стены (да хоть всю) можно выложить плиткой «кабанчик» или под кирпич. Традиционные цвета: темно-зеленый, белый, синий.

Фото: ksassets.timeincuk.net

1 /3 Фото: cdn.homedit.com

2 /3 Фото: springscenterbuilding.info

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8. Создайте мягкое освещение

Для английского стиля характерен мягкий матовый свет. Вы можете выбрать крупную, насколько позволит площадь ванной комнаты, потолочную люстру и несколько маленьких бра для создания акцентов у раковины и зеркала. Роскошные светильники:

Фото: theenglishhome.co.uk

1 /4 Фото: theenglishhome.co.uk

2 /4 Фото: dreamascream.com

3 /4 Фото: theenglishhome.co.uk

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9. В качестве аксессуаров выбирайте изделия из меди, бронзы или с позолотой

Смесители, стойки для душа, полотенцесушители — пусть это будут элегантные предметы декора. Медь, бронза и металл с позолотой часто использовались в Англии для изготовления разных предметов быта с характерными изогнутыми линиями и духом античности.

Фото: hg-images.condecdn.net

1 /4 Фото: ksassets.timeincuk.net

2 /4 Фото: drummonds-uk.com

3 /4 Фото: ksassets.timeincuk.net

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Необязательно приобретать такие изделия из натуральных материалов, ведь сегодня есть вполне пригодные аналоги:

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10. Украсьте стены картинами

Как и английский кабинет или гостиная, ванная комната тоже украшается картинами. Учитывая, что здесь произведения искусства будут жить во влажном помещении, выбирайте работы с обработанными рамами и стеклом.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /2 Фото: hg-images.condecdn.net

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11. Разместите в ванной массивную тумбу и предмет мягкой мебели

Мебель для ванной комнаты в английском стиле — это традиционно тумба или комод из массива древесины на ножках. Но нередко, если помещение довольно просторное, интерьер дополняется кушеткой или креслом.

Фото: bathroomscirencester.co.uk

1 /2 Фото: theenglishhome.co.uk

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12. Не забывайте про текстиль

Полотенца, шторы, занавески из натуральных материалов с роскошной бахромой — еще одна важная черта английского интерьера ванной комнаты. Приветствуются складки и фестоны. Это могут быть однотонные элементы или с растительным орнаментом.

Фото: 69445235844b78bbd4c8-40765e7850b487e7db6d0b1ca2adcee0.ssl.cf3.rackcdn.com

1 /3 Фото: eintrittskarten.me

2 /3 Фото: secure.i.telegraph.co.uk

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13. Застелите пол пестрым ковром

Ковры в британских ванных комнатах не редкость. Красивая расцветка, этнический узор, напоминающий о колониальном времени, — это придаст помещению уют. Коврик, кстати, очень интересно контрастирует с медными и позолоченными деталями.

Фото: hg-images.condecdn.net

1 /3 Фото: hg-images.condecdn.net

2 /3 Фото: cdn.homedit.com

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14. Дополните интерьер горшками с цветами

Горшки или вазы с цветами традиционно украшают полки и подоконник ванной комнаты в Англии. Дело в том, что большая часть английских ванных имеет окно — арочной или прямоугольной формы. Но в наших планировках в таких помещениях естественное освещение обычно не предусмотрено. Поэтому живые цветы здесь вряд ли выживут, но вы можете чаще менять букеты. Это придает уют и стиль интерьеру.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /3 Фото: askwetandforget.com

2 /3 Фото: hips.hearstapps.com

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15. Потолок в ванной декорируйте лепниной

Это излюбленный английский прием. Потолок с рельефными украшениями смотрится бесподобно.

Фото: damasketdentelle.com