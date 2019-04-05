Как создать ванную в английском стиле: 15 советов от ReRooms

Мы вряд ли сможем создать ванные комнаты, как у сэра Пола Маккартни, у Джоан Роулинг или Дэвида Бекхэма. Зато интерьер обычных британцев доступен каждому. Читайте советы от ReRooms.
Туманы и дожди, чай в пять часов пополудни, вековые парки и фамильные замки с бесконечным количеством просторных комнат и привидений. Узнали страну? Однако традиционная Англия — это чаще плотная застройка, уютные квартирки и небольшие таунхаусы. Поэтому английский стиль интерьера далек от помпезности и отлично подходит для оформления наших малогабаритных ванных.
1. Используйте природные материалы для отделки и декора
Британцы любят добротные, долговечные вещи, поэтому в интерьере выбирают натуральную древесину, камень, металл. Далеко не всегда это доступные материалы, но и качественная стилизация подойдет — лишь бы не пластмасса, синтетика, линолеум. Вот очень красивая плитка под мрамор, под кирпич, под дерево. Но классика жанра — облицовка деревом.
2. Подберите ванну на изогнутых ножках
Для английского интерьера обязательный элемент — элегантная ванна на изящных металлических узорчатых ножках.
3. Сочетайте обои и деревянные панели
Никто не запрещает использовать плитку для отделки ванной комнаты, но гораздо более по-английски — это панели из дерева (или под дерево, молдинги) до половины стены, а выше — влагостойкие обои с незамысловатым растительным или геометрическим узором. Шикарные примеры:
4. Напольную плитку двух цветов уложите в шахматном порядке
Чистый классический стиль — дубовый паркет. Но для ванной комнаты это далеко не всегда выгодное решение — даже с учетом, что материал покрывают защитными от воздействия воды составами. Лучше выбрать плитку под дерево. Есть отличная альтернатива — шахматный пол. И необязательно черно-белый. Оригинально смотрятся сочетания темно-зеленого и кремового, кирпичного и айвори, синего и бежевого, а также мозаика.
5. При ограниченном бюджете просто окрасьте стены
Обои и деревянные панели смотрятся отлично, но иногда финансовые ограничения заставляют нас искать другие решения. Вы можете купить обычные молдинги, составить примитивную геометрическую композицию (несколько «окон» например) и окрасить стены. Можно обойтись и без декора — изумрудный, винный, серый, синий интерьеры и так будут отлично смотреться.
6. Подберите круглое или прямоугольное зеркало в резной металлической рамке
Небольшое зеркало в массивной рамке — одна из черт британского стиля. Вот несколько удачных примеров:
7. Часть стены можно отделать глянцевой плиткой под кирпич
Как вы уже заметили, английский стиль предлагает самые разные решения для стен, хотя в целом все варианты смотрятся как серии одного британского сериала. Продолжая тему оформления поверхностей в ванной комнате, половину стены (да хоть всю) можно выложить плиткой «кабанчик» или под кирпич. Традиционные цвета: темно-зеленый, белый, синий.
8. Создайте мягкое освещение
Для английского стиля характерен мягкий матовый свет. Вы можете выбрать крупную, насколько позволит площадь ванной комнаты, потолочную люстру и несколько маленьких бра для создания акцентов у раковины и зеркала. Роскошные светильники:
9. В качестве аксессуаров выбирайте изделия из меди, бронзы или с позолотой
Смесители, стойки для душа, полотенцесушители — пусть это будут элегантные предметы декора. Медь, бронза и металл с позолотой часто использовались в Англии для изготовления разных предметов быта с характерными изогнутыми линиями и духом античности.
Необязательно приобретать такие изделия из натуральных материалов, ведь сегодня есть вполне пригодные аналоги:
10. Украсьте стены картинами
Как и английский кабинет или гостиная, ванная комната тоже украшается картинами. Учитывая, что здесь произведения искусства будут жить во влажном помещении, выбирайте работы с обработанными рамами и стеклом.
11. Разместите в ванной массивную тумбу и предмет мягкой мебели
Мебель для ванной комнаты в английском стиле — это традиционно тумба или комод из массива древесины на ножках. Но нередко, если помещение довольно просторное, интерьер дополняется кушеткой или креслом.
12. Не забывайте про текстиль
Полотенца, шторы, занавески из натуральных материалов с роскошной бахромой — еще одна важная черта английского интерьера ванной комнаты. Приветствуются складки и фестоны. Это могут быть однотонные элементы или с растительным орнаментом.
13. Застелите пол пестрым ковром
Ковры в британских ванных комнатах не редкость. Красивая расцветка, этнический узор, напоминающий о колониальном времени, — это придаст помещению уют. Коврик, кстати, очень интересно контрастирует с медными и позолоченными деталями.
14. Дополните интерьер горшками с цветами
Горшки или вазы с цветами традиционно украшают полки и подоконник ванной комнаты в Англии. Дело в том, что большая часть английских ванных имеет окно — арочной или прямоугольной формы. Но в наших планировках в таких помещениях естественное освещение обычно не предусмотрено. Поэтому живые цветы здесь вряд ли выживут, но вы можете чаще менять букеты. Это придает уют и стиль интерьеру.
15. Потолок в ванной декорируйте лепниной
Это излюбленный английский прием. Потолок с рельефными украшениями смотрится бесподобно.
Фото: damasketdentelle.com
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