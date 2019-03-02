Как спрятать трубы в санузле: 11 идей

Чтобы уютно обустроить туалет, часто используют специальные системы, которые скрывают трубы. У нас есть много идей, как это сделать.

При оформлении ванных комнат и санузлов дизайнеры часто сталкиваются с большой проблемой — как замаскировать трубы, которые выглядят неэстетично, занимают много места и могут стать домом для пауков. Открытые коммуникации в санузле у многих вызывают ощущение незаконченного ремонта.

1. Установить пластиковый короб

Распространенный и бюджетный способ замаскировать трубы в туалете — сделать короб из пластиковых панелей. Он гармонично впишется в интерьер, где все остальные стены обшиты пластиком или материалом такого же цвета.

Фото: kitchenremont.ru

2. Установить короб из влагостойкого гипсокартона

Короб из гипсокартона — еще один способ скрыть трубы в санузле. Влагостойкий гипсокартон не промокает, с ним удобно работать. Единственный минус — его нужно декорировать. Первоначальный вид гипсокартона непривлекателен — этот материал можно обложить плиткой, мозаикой, оклеить обоями или окрасить.

Фото: i.pinimg.com

3. Сделать фальшстену

Фальшстена — разновидность короба. Она выглядит как обычная стена в комнате, с такой же отделкой. Основное отличие — за ней прячется вся сантехника санузла. Она располагается во всю длину стены — от пола до потолка. Фальшстену тоже отделывают плиткой, мозаикой, красят или обклеивают обоями.

Фото: avatars.mds.yandex.net

1 /2 Фото: mr-build.ru

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4. Установить квадратный короб

Если трубы находятся в углу, можно сделать квадратный короб. Он экономит место, поэтому хорошо вписывается в интерьер комнаты маленького размера.

Фото: avatars.mds.yandex.net

5. Сделать косую фальшстену

Косая фальшстена — что-то среднее между фальшстеной и квадратным коробом. Ее устанавливают под острым углом к задней или боковой стенке.

Фото: avatars.mds.yandex.net

6. Установить многоуровневый короб

Если трубы в санузле расположены хаотично, можно сделать многоуровневый короб. Он многофункциональный: заменяет полку для разных принадлежностей.

Фото: avatars.mds.yandex.net

7. Поставить роллеты

На коробе, который скрывает трубы, нужно делать отверстие для их починки. Чтобы его закрыть, ставят пластиковые роллеты. Если они будут во всю длину стены, от пола до потолка, короб можно не устанавливать.

Фото: rollet.moscow

8. Поставить дверцы на коробе

Дверцы на коробе делают для доступа к трубам, кранам и счетчику. Они бывают из дерева, пластика или стекла. Другой вариант — металлическая дверца белого цвета, которая подходит к любому интерьеру.

Фото: remontnik.ru

1 /3 Фото: stroy-podskazka.ru

2 /3 Фото: megadizajn.ru

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9. Спрятать трубы в сантехническом шкафу

Функциональный и практичный способ — спрятать трубы в шкафу из фанеры или ДСП. Его оборудуют для хранения чистящих средств, тряпок и других нужных мелочей. Дверцы делают из дерева, пластика, стекла или как у шкафа-купе.

Фото: berkem.ru

1 /2 Фото: img11.postila.io

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10. Повесить вертикальные или горизонтальные жалюзи

Жалюзи — один из бюджетных вариантов. Жалюзи легко поднимаются и опускаются, бывают разного цвета и размера.

Фото: ivd.ru

11. Использовать внутренний способ — штробление

Штробление — внутренняя маскировка коммуникаций в стенах. С помощью штробореза или перфоратора делают специальные канавки, где трубы и прячутся. Штробление экономит место в комнате.

Для «невидимого» монтажа есть ряд ограничений: наличие электросетей, он может быть не предназначен для несущих стен или подходит только для паяных труб.

Фото: otoplenievkaluge.ru

Существует много способов скрыть неэстетичный вид труб в санузле. Что выбрать — зависит от стиля дизайна и размеров комнаты. Помните, что к трубам всегда нужно оставлять доступ. Прочие критерии выбирайте на свое усмотрение.