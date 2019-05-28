Роспись стен: 20 ярких фотоидей для вашей квартиры

Расскажем и покажем, как превратить безликие и скучные стены в произведение искусства при помощи краски и малярного скотча.

Ремонт в доме — дело хорошее и интересное, но затратное и хлопотное. Для уменьшения расходов есть различные рекомендации, секреты и даже уловки, которые помогут сохранить вам не только деньги, но и нервные клетки. Один из самых бюджетных, простых и при этом креативных способов — это роспись стен. Речь идет не о простой окраске в однотонный цвет, а о создании интересных композиций при помощи геометрических фигур, интересных узоров и других деталей.

ReRooms расскажет о 20 самых интересных способах росписи стен, которые помогут преобразить интерьер. Мы покажем, что покраска стен может быть совершенно не такой, какой ее привыкли воспринимать.

1. Полоски

Полосы не только украшают помещение, делая атмосферу более динамичной, но и помогают скрыть архитектурные недостатки. Для создания такого же интерьера, как на фото, вам понадобится малярный скотч и краска любимого оттенка.

Немного теории:

1. Горизонтальные полосы помогут визуально расширить пространство, но при этом слегка опустят потолок.

2. Вертикальные полосы поднимают потолок и визуально делают пространство выше, чем оно есть на самом деле.

Полосы могут быть разных оттенков, разной ширины — как подскажет фантазия. При выборе рисунка исходите из особенностей помещения.

2. Шеврон (зигзаги)

Шеврон в интерьере — это по-настоящему смелое решение для творческих натур. Украсьте этим узором одну стену, а другие окрасьте в нейтральный цвет, чтобы ваша квартира не превратилась в жилище Безумного Шляпника. Шеврон лучше использовать в гостиной.

В геометрии этого узора одновременно ощущается большая энергия и игривость, гармония и непринужденность. Чтобы добиться такого эффекта, используйте шеврон зонально и в меру, тщательно подбирая цвета и ширину рисунка.

3. Елочка

Еще один классный узор, который чем-то похож на шеврон. Но он не такой динамичный и броский. Очевидное преимущество этого вида декора — его лаконичность и легкость для восприятия. Эффектный геометрический орнамент может обеспечить выразительность любого помещения, и оно никогда не станет скучным и старомодным. Такой рисунок подойдет для любого стиля, так как он находит себе место как в винтажных, так и в минималистских и индустриальных пространствах.

4. Паутинка

Не бойтесь, речь не идет о настоящей паутине или страшных пауках, которые навевают мрачную атмосферу старинных замков. С нашим узором все наоборот. Если подобрать яркие перламутровые цвета, интерьер комнаты приобретет озорную и оригинальную атмосферу.

Как сделать такой узор? Выберите основной цвет (он может быть любым — как ярким, так и пастельным), окрасьте им стену, затем хаотично расклейте полоски малярного скотча и покройте стену другим цветом. Сняв скотч, вы получите оригинальную и креативную стену, которая будет радовать ваш взор!

5. Геометрические фигуры

Сегодня это один из самых популярных и полюбившихся способов украшения стен. Геометрические формы универсальны, поэтому могут быть вписаны в любой интерьер, независимо от стиля. Эффектные квадраты, треугольники и прямоугольники займут почетное место в дизайне помещения. Неоспоримые достоинства такого способа украшения стен — простота, элегантность, динамика и ритм. Хотите создать современную атмосферу — геометрические фигуры отлично подойдут для этого, став либо лаконичным фоном, либо ярким акцентом.

6. Омбре

Чтобы сделать модный градиент, используйте цвета, которые отличаются на один тон друг от друга. Оттенки, которые бледнеют и размываются, плавно перетекая друг в друга, — необычное решение для оформления стен. Мы привыкли к тому, что стены должны быть окрашены в один цвет, который идеально лежит на поверхности. Но не будьте как все и экспериментируйте с дизайном.

Омбре можно сделать как с мягким, едва заметным переходом, так и с ярко выраженным. Чтобы поэкспериментировать, сделайте омбре с помощью волн или полосок, где каждый сегмент — это другой тон. Чтобы придать интерьеру завершенный вид, используйте такой же рисунок в элементах декора.

7. Эффект недокрашенной стены

Считается, что если на стене видны мазки краски и переход между цветом, это изъян, который портит весь интерьер комнаты. Но это далеко не так. Такой эффект, наоборот, может украсить ваше помещение. Хотите интерьер не как у всех? Тогда берите на заметку этот способ и смело реализуйте его в своей комнате. Тем более повторить самостоятельно такой эффект не составит никакого труда. Хотите комнату в стиле лофт с необычными стенами — тогда этот вариант подойдет вам на все сто.

8. Частичная окраска

Нужно что-то яркое, но вы не хотите полностью окрашивать стены или боитесь, что интерьер получится очень броским и вызывающим? Не стоит отказываться от насыщенных цветов из-за опасения перегрузить интерьер. Просто выберите стену, которую бы хотели окрасить, и приступайте к творческому процессу. Интересный вариант — окрасить не только одну из стен, но и потолок (полностью или частично). Если подобрать яркие аксессуары или текстиль, атмосфера вечного лета вам обеспечена.

9. Штампы (трафарет)

Иметь навыки художника совсем необязательно: хотите изобразить что-то на стене или создать сложный орнамент — воспользуйтесь шаблонами. Сегодня нетрудно купить готовый шаблон из пластика или прочной пленки. Если не хотите ничего покупать, в Интернете с легкостью можно найти потрясающие шаблоны и распечатать их на плотной бумаге. Не хотите печатать? Ничего страшного, есть еще один вариант: нарисуйте какой-нибудь незамысловатый узор на куске картона. Как видите, обычный процесс окраски стен можно превратить в увлекательную творческую игру.

Не знаете, что изобразить на стене? Все зависит от ваших предпочтений и общей стилистики комнаты. В качестве интересных акцентов можно нарисовать:

- геометрические или растительные узоры,

- рисунки,

- буквы, слова или целый текст.

10. Картины

В отличие от предыдущего способа, здесь можно и нужно нарисовать что-то самостоятельно. Если вы любите рисовать, а кисти и краски — ваши лучшие друзья, тогда почувствуйте себя Ван Гогом или Пикассо, рисуя на стене шедевр изобразительного искусства. Ну а если вы совсем не дружите с ними, не отчаивайтесь. Пригласите для этого профессионального художника, который нарисует вам все, что душе будет угодно — от самых простых геометрических фигур до целых композиций. Главное — не переборщите с выбранным мотивом и органично впишите его в дизайн комнаты.

11. Акварельные разводы

Все мы в детстве любили рисовать незамысловатые узоры, перемешивая все цвета палитры и поливая получившиеся разводы водой. Юные художники в нас так и кричали. Почувствуйте себя снова ребенком, перенеся детские рисунки на стены комнаты. Чтобы интерьер казался еще более ярким и оригинальным, добавьте текстиль такого же цвета, что и на стенах.

12. Потеки

Душа требует перемен и чего-нибудь яркого? Стена в красочных потеках от потолка до пола поможет вам в этом. Благодаря этому способу стена превратится в настоящий арт-объект, который можно увидеть на улицах города. Плюс такой отделки — самодостаточность, то есть вам не придется дополнительно декорировать пространство, так как красочные потеки великолепны сами по себе.

Как добиться такого эффекта? Выберите базовый цвет для фона (как правило, это нейтральные и неброские оттенки), и контрастные для потеков. Смело лейте краску на стены, чтобы она свободно стекала вниз. Чтобы дополнить такой интерьер, несколько предметов декора можно оформить в таком же стиле.

Фото: agsia.com

13. Как по маслу

Еще один способ для любителей порисовать для души и поднятия настроения. Используйте стены в качестве художественного холста и большими яркими мазками заполняйте однотонное пространство. Почувствуйте себя художником, который работает в импрессионистской технике! Сделать что-то не так просто невозможно, потому что здесь нет никаких строгих правил. Так что выбирайте любимые краски — и вперед.

Фото: abigailahern.com

14. Цветные брызги

Этот вариант подойдет не только для стен, но и для потолка — композиция будет смотреться намного красочнее и оригинальнее. Набирайте побольше краски на кисть и брызгайте в разные стороны. Тогда ремонт не будет таким скучным, а станет настоящим праздником (и поможет расслабиться). Такой эффект не только преобразит интерьер комнаты, но и замаскирует архитектурные недостатки поверхностей.

Фото: clementinehfg.com/

15. Вдоль по кривой

Окрашивание стен в несколько цветов — задача не из простых, потому что требует внимательности и аккуратности. Мы привыкли, что линия между цветами должна быть идеально ровной, как по линеечке. Или все-таки не совсем ровной?

Забудьте о скучных правилах и дайте волю фантазии. Такой способ придаст интерьеру свежести и оригинальности. Чтобы дизайн получился еще более классным, каждую зону одного цвета можно оформить различными аксессуарами (например картинами или фотографиями в рамках под цвет стен).

16. Разноцветные волны

Любите отдыхать на море и плескаться в лазурных волнах? Тогда перенесите свою любовь прямо на стены своей комнаты. Такие волны можно раскрасить как в близкие цвета, так и в контрастные. Особенно классно такой вариант будет смотреться в детской комнате или гостиной. Под самый яркий цвет волны выберите акцент такого же цвета, например текстиль.

Фото: decorationmaison.info

17. Надписи

Любите вдохновляющие цитаты, которые заряжают вас энергией для совершения великих дел? Отлично! Многие вешают такие фразы, оформленные как постеры, или просто смотрят на них в экранах своих телефонов. Пришло время выйти на новый уровень. С помощью трафарета напишите свою любимую фразу на стене — и она постоянно будет у вас на виду, как бы говоря: вставай с кровати, нас ждут великие дела!

Фото: hirespace.com

18. Цветные блоки

С помощью этого способа на ваших стенах появится лего-конструктор. Или представьте, что вы играете в тетрис и игра будто оживает и перемещается в вашу комнату. Чудеса да и только. Экспериментируйте с цветами, формами и размерами блоков, потому что вариантов их комбинирования — масса. Это могут быть как яркие прямоугольные блоки, которые отделяются друг от друга рамкой по контуру, так и нежные светлые оттенки, которые будут создавать градиент. Фантазируйте!

19. Горошек

Хочется чего-то легкого и озорного? Тогда горошек отлично вам подойдет. Можно использовать как большие, так и маленькие круги, на всю стену или только подчеркивающие какую-то ее часть, разноцветные или однотонные. Совместите несколько перечисленных вариантов — и ваша комната в превратится в одну из инсталляций известной авангардной японской художницы Яёи Кусама. Такой принт можно использовать в любой комнате и в любом стиле — никаких ограничений.

20. Все и сразу

Вы дошли до последнего пункта, но так и не решили, что хотите использовать в своем интерьере: то ли горошек, то ли геометрические фигуры с градиентом? Этот прием, возможно, поможет решить проблему. Если вам нравятся сразу несколько вариантов, не нужно себя ограничивать, используйте все и сразу. Единственное правило: не перестарайтесь. Можно очень сильно увлечься и превратить квартиру в разноцветный балаган. Все и сразу, но в умеренных количествах.