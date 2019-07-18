Что такое стеклотканевые обои и как их использовать

Рассказываем все, что нужно знать о стеклянных обоях и о том, как с ними обращаться.
Стеклотканевые обои — особенный отделочный материал: он потребует усилий и затрат во время отделки, зато в результате сделает стены квартиры очень красивыми и практичными.
Стеклообои в интерьерах квартир начали появляться совсем недавно. Изначально, начиная с 60-х годов прошлого века, их использовали для отделки общественных учреждений по причине надежности и долговечности. Со временем такие обои пришли и в жилые дома, так как помимо прочностных и армирующих качеств они обладают прекрасными декоративными свойствами.
Из чего делают стеклотканевые обои и как с ними обращаться? На какие виды их подразделяют? И почему они уникальны по сравнению со всеми остальными обоями? На эти и другие вопросы подробно отвечаем ниже. А еще показываем самые красивые интерьеры со стеклообоями на стенах.
Разновидности обоев по качеству, фактуре и расцветке
Производятся обои из стекловолокна, которое растягивается в тонкие нити и по структуре становится похожим на ткань. Состоят волокна из кварцевого песка, соды, известняка и глины, а для прочности и поддержания формы они пропитываются раствором на основе крахмала. Стеклообои разделяются на виды сразу по нескольким критериям.
Первый критерий — фактура и рисунок. В зависимости от того, как стеклообои выглядят, их подразделяют два вида:
- стеклохолст, или «паутинка», — имеют гладкую поверхность без рельефа, главная задача — армирование и укрепление стен или потолка. Стеклохолст надежно защитит их от образования трещин и возникновения неровностей. Использовать «паутинку» в качестве декоративного материала тоже можно, на ее поверхности образуется красивый узор, который похож на мраморную поверхность;
- декоративные стеклообои, или «рогожка», — материал, который благодаря тканому производству имеет на своей поверхности узорчатые рисунки и отлично подходит для декорирования любой комнаты в доме.
Второй критерий — это характер рисунков. Их не так много: это может быть рогожка, диагональные линии, зигзаги, елочка и ромбовидные узоры. Все рисунки могут быть разными по размеру и количеству. ltr">Стеклотканевые обои — особенный отделочный материал: он потребует усилий и затрат во время отделки, зато в результате сделает стены квартиры очень красивыми и практичными.
Стеклообои в интерьерах квартир начали появляться совсем недавно. Изначально, начиная с 60-х годов прошлого века, их использовали для отделки общественных учреждений по причине надежности и долговечности. Со временем такие обои пришли и в жилые дома, так как помимо прочностных и армирующих качеств они обладают прекрасными декоративными свойствами.
Из чего делают стеклотканевые обои и как с ними обращаться? На какие виды их подразделяют? И почему они уникальны по сравнению со всеми остальными обоями? На эти и другие вопросы подробно отвечаем ниже. А еще показываем самые красивые интерьеры со стеклообоями на стенах.
Разновидности обоев по качеству, фактуре и расцветке
Производятся обои из стекловолокна, которое растягивается в тонкие нити и по структуре становится похожим на ткань. Состоят волокна из кварцевого песка, соды, известняка и глины, а для прочности и поддержания формы они пропитываются раствором на основе крахмала. Стеклообои разделяются на виды сразу по нескольким критериям.
Первый критерий — фактура и рисунок. В зависимости от того, как стеклообои выглядят, их подразделяют два вида:
- стеклохолст, или «паутинка», — имеют гладкую поверхность без рельефа, главная задача — армирование и укрепление стен или потолка. Стеклохолст надежно защитит их от образования трещин и возникновения неровностей. Использовать «паутинку» в качестве декоративного материала тоже можно, на ее поверхности образуется красивый узор, который похож на мраморную поверхность;
- декоративные стеклообои, или «рогожка», — материал, который благодаря тканому производству имеет на своей поверхности узорчатые рисунки и отлично подходит для декорирования любой комнаты в доме.
Второй критерий — это характер рисунков. Их не так много: это может быть рогожка, диагональные линии, зигзаги, елочка и ромбовидные узоры. Все рисунки могут быть разными по размеру и количеству.
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А еще такие обои различаются по качеству производства — от этого напрямую зависит их цена и удобство наклеивания. Выделяют два сорта:
- обои 1-го сорта — продаются полосками из цельного 25-метрового полотна с идеально стыкующимся рисунком;
- обои 2-го сорта — это нарезка из разных полотен, так что геометрический рисунок на их поверхности хоть и будет одинаковым, но в результате может оказаться неоднородным на стыках. Стоят такие обои дешевле, но тоже могут иметь производственные дефекты.
Что касается цвета, здесь все зависит от желаний и идей покупателя — ведь производятся все стеклообои под покраску и изначально имеют белую чистую поверхность. Для их окрашивания приобретается специальная краска любого цвета. Так что стеклянные обои можно полностью подстроить под свой интерьер.
Плюсы и минусы отделочного материала
Стеклотканевые обои под покраску имеют немало плюсов:
- в отличие от обычных обоев, стеклянные не накапливают пыль, не боятся образования грибков и плесени;
- благодаря большому уровню прочности их сложно даже поцарапать, так что они идеально подойдут для отделки квартиры с животными и маленькими детьми;
- стеклообои отличаются повышенной безопасностью — они совершенно не поддаются воздействию огня и высоких температур, экологически чисты и подходят для аллергиков, а также прекрасно пропускают воздух благодаря плетеной структуре;
- водостойкость материала позволяет мыть такие обои даже химическими средствами — а значит, с их поверхности удаляются любые загрязнения. И наклеить их можно даже в ванной комнате;
- стеклянные обои клеятся на любую поверхность, будто то бетон, металл, дерево или даже пластик. Все, что требуется — предварительно обработать стену грунтовкой;
- если рельефный рисунок довольно объемный и крупный, на поверхность можно наносить до 20 слоев краски. Даже на полотно с невыраженным узором ляжет 3-4 слоя, и рисунок на цветных стеклообоях все равно останется различимым;
- срок службы обоев достигает 30 лет — это очень много, особенно по сравнению с обычными обоями.
Но при всех своих достоинствах стекловолокнистые обои не лишены и некоторых недостатков:
- стеклообои намертво приклеиваются к стене. Они не отойдут от поверхности и будут предохранять саму стену от трещин и прочих повреждений. Однако при ремонте удаление таких обоев потребует очень много времени и сил;
- материал впитывает очень много краски, поэтому на полное окрашивание целой комнаты придется потратить немало средств;
- стоят стеклянные обои гораздо дороже любых других. Причем цена зависит от уровня рельефности и размера рисунка — чем больше и объемнее узор, тем дороже будут стоить обои.
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К недостаткам, не имеющим большого значения, можно отнести довольно скромный выбор рисунков и узоров на поверхности.
Основные правила применения обоев на стенах и потолке
Вы купили стеклообои и начали их клеить. Самое важное: соединяйте полосы встык, а не внахлест. Иначе границы между обоями будут очень сильно видны и это отрицательно скажется на интерьере комнаты. При выборе клея обращайте внимание на состав: в нем обязательно должен быть крахмал.
Переходим к окрашиванию. Как уже говорилось выше, стеклообои сильно впитывают краску, поэтому если хотите сэкономить, пройдитесь по поверхности обоев разбавленным клеевым раствором, это снизит расход краски. И окрашиваются такие обои в два подхода: сначала — по вертикали, а через 12 часов — по горизонтали. Это сделает цвет более насыщенным и обеспечит полноценное покрытие.
При выборе краски обращайте внимание на ее свойства. Стеклообои прекрасно пропускают воздух, и неправильно выбранная краска, не обладающая такими же свойствами, может лишить стеклянные обои этого прекрасного качества.
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