Что такое стеклотканевые обои и как их использовать

Стеклотканевые обои — особенный отделочный материал: он потребует усилий и затрат во время отделки, зато в результате сделает стены квартиры очень красивыми и практичными.

Стеклообои в интерьерах квартир начали появляться совсем недавно. Изначально, начиная с 60-х годов прошлого века, их использовали для отделки общественных учреждений по причине надежности и долговечности. Со временем такие обои пришли и в жилые дома, так как помимо прочностных и армирующих качеств они обладают прекрасными декоративными свойствами.

Из чего делают стеклотканевые обои и как с ними обращаться? На какие виды их подразделяют? И почему они уникальны по сравнению со всеми остальными обоями? На эти и другие вопросы подробно отвечаем ниже. А еще показываем самые красивые интерьеры со стеклообоями на стенах.

Разновидности обоев по качеству, фактуре и расцветке

Производятся обои из стекловолокна, которое растягивается в тонкие нити и по структуре становится похожим на ткань. Состоят волокна из кварцевого песка, соды, известняка и глины, а для прочности и поддержания формы они пропитываются раствором на основе крахмала. Стеклообои разделяются на виды сразу по нескольким критериям.

Фото: 5dom.com.ua

Первый критерий — фактура и рисунок. В зависимости от того, как стеклообои выглядят, их подразделяют два вида:

стеклохолст, или «паутинка», — имеют гладкую поверхность без рельефа, главная задача — армирование и укрепление стен или потолка. Стеклохолст надежно защитит их от образования трещин и возникновения неровностей. Использовать «паутинку» в качестве декоративного материала тоже можно, на ее поверхности образуется красивый узор, который похож на мраморную поверхность;

декоративные стеклообои, или «рогожка», — материал, который благодаря тканому производству имеет на своей поверхности узорчатые рисунки и отлично подходит для декорирования любой комнаты в доме.

Фото: telebricolage.es

Второй критерий — это характер рисунков. Их не так много: это может быть рогожка, диагональные линии, зигзаги, елочка и ромбовидные узоры. Все рисунки могут быть разными по размеру и количеству. ltr">Стеклотканевые обои — особенный отделочный материал: он потребует усилий и затрат во время отделки, зато в результате сделает стены квартиры очень красивыми и практичными.

Стеклообои в интерьерах квартир начали появляться совсем недавно. Изначально, начиная с 60-х годов прошлого века, их использовали для отделки общественных учреждений по причине надежности и долговечности. Со временем такие обои пришли и в жилые дома, так как помимо прочностных и армирующих качеств они обладают прекрасными декоративными свойствами.

Из чего делают стеклотканевые обои и как с ними обращаться? На какие виды их подразделяют? И почему они уникальны по сравнению со всеми остальными обоями? На эти и другие вопросы подробно отвечаем ниже. А еще показываем самые красивые интерьеры со стеклообоями на стенах.

Разновидности обоев по качеству, фактуре и расцветке

Производятся обои из стекловолокна, которое растягивается в тонкие нити и по структуре становится похожим на ткань. Состоят волокна из кварцевого песка, соды, известняка и глины, а для прочности и поддержания формы они пропитываются раствором на основе крахмала. Стеклообои разделяются на виды сразу по нескольким критериям.

Фото: 5dom.com.ua

Первый критерий — фактура и рисунок. В зависимости от того, как стеклообои выглядят, их подразделяют два вида:

стеклохолст, или «паутинка», — имеют гладкую поверхность без рельефа, главная задача — армирование и укрепление стен или потолка. Стеклохолст надежно защитит их от образования трещин и возникновения неровностей. Использовать «паутинку» в качестве декоративного материала тоже можно, на ее поверхности образуется красивый узор, который похож на мраморную поверхность;

декоративные стеклообои, или «рогожка», — материал, который благодаря тканому производству имеет на своей поверхности узорчатые рисунки и отлично подходит для декорирования любой комнаты в доме.

Фото: telebricolage.es

Второй критерий — это характер рисунков. Их не так много: это может быть рогожка, диагональные линии, зигзаги, елочка и ромбовидные узоры. Все рисунки могут быть разными по размеру и количеству.