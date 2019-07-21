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Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советы


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Надоело жить в многоквартирном доме, а собственный коттедж вам пока не по карману? Есть хорошее решение: приобрести таунхаус.

Для тех, кто мечтает о практичном уютном жилье с небольшим земельным участком, таунхаус, пожалуй, наиболее удачный вариант. Его прелесть заключается в том, что, с одной стороны, он позволяет хотя бы на время сбегать от городской суеты и жить поближе к природе, а с другой — находясь все же в черте города, не тратить слишком много времени на дорогу до работы и обратно. Есть еще несколько существенных плюсов: минимальное количество соседей, персональный встроенный в здание гараж (или парковочное место) и личный дворик, который можно обустроить так, как хочется именно вам. Давайте рассмотрим, на что нужно обратить внимание, приобретая таунхаус.

1. Особенности планировки

Эксперты рекомендуют покупать таунхаус еще на стадии строительства, когда он продается как «пустая коробка», что даст возможность спланировать внутреннее пространство по собственному усмотрению. Как правило, такие дома состоят из двух или трех этажей. Первый в большинстве случаев выделяют под помещения общего пользования: прихожую, кухню, гостиную и компактный санузел. При желании можно предусмотреть место для библиотеки. На втором этаже располагают спальные комнаты, кабинет, гардеробные и ванную. Третий (обычно мансардный) этаж, если таковой имеется, оборудуют под игровую комнату, студию для творчества или дополнительную спальню, а любители побыть наедине с собой вполне могут обустроить здесь уютный уголок для чтения или просто размышлений. Цокольный этаж (при его наличии) подойдет для прачечной, гладильной комнаты, мастерской и кладовок.ех, кто мечтает о практичном уютном жилье с небольшим земельным участком, таунхаус, пожалуй, наиболее удачный вариант. Его прелесть заключается в том, что, с одной стороны, он позволяет хотя бы на время сбегать от городской суеты и жить поближе к природе, а с другой — находясь все же в черте города, не тратить слишком много времени на дорогу до работы и обратно. Есть еще несколько существенных плюсов: минимальное количество соседей, персональный встроенный в здание гараж (или парковочное место) и личный дворик, который можно обустроить так, как хочется именно вам. Давайте рассмотрим, на что нужно обратить внимание, приобретая таунхаус.

1. Особенности планировки

Эксперты рекомендуют покупать таунхаус еще на стадии строительства, когда он продается как «пустая коробка», что даст возможность спланировать внутреннее пространство по собственному усмотрению. Как правило, такие дома состоят из двух или трех этажей. Первый в большинстве случаев выделяют под помещения общего пользования: прихожую, кухню, гостиную и компактный санузел. При желании можно предусмотреть место для библиотеки. На втором этаже располагают спальные комнаты, кабинет, гардеробные и ванную. Третий (обычно мансардный) этаж, если таковой имеется, оборудуют под игровую комнату, студию для творчества или дополнительную спальню, а любители побыть наедине с собой вполне могут обустроить здесь уютный уголок для чтения или просто размышлений. Цокольный этаж (при его наличии) подойдет для прачечной, гладильной комнаты, мастерской и кладовок.

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: memphite.com

Разобравшись с тем, где и какие помещения будут находиться, не откладывайте в долгий ящик разработку дизайна их интерьеров, ведь есть вопросы, которые лучше предусмотреть, пока строительство не завершено. В частности, расположение и формы окон: сколько их должно быть, где именно, на каком расстоянии друг от друга, будут они круглыми или прямоугольными, панорамными или стандартных размеров. Своевременные ответы на эти вопросы позволят в полной мере воплотить желаемые дизайнерские решения в соответствии с задуманным стилем. Не забудьте про окна и при проектировании цокольного этажа. Речь идет не только об экономии электроэнергии за счет естественного освещения, но и о возможности проветривать помещение. Кроме того, не пренебрегайте влагоизоляцией, даже если поблизости нет водоемов и грунтовых вод. Плесень и грибок распространяются очень быстро, а бороться с ними непросто.

Фото № 2: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: remodelista.com

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Важная часть многоуровневого здания — лестничные пролеты. Нужно сразу спланировать их расположение, размеры и внешний вид. От этого тоже многое зависит. К примеру, изящная винтовая лестница не только может украсить ваш интерьер, но и сэкономит место, а вот ради широкой акцентной лестницы, которая, безусловно, выглядит весьма эффектно, придётся «принести в жертву» далеко не один квадратный метр.

Нередко после окончания строительства, переходя к оформлению интерьеров, владельцы нового жилья начинают ломать голову над тем, как убрать с глаз долой водопроводные трубы. Некоторые стили позволяют интересно обыграть их наличие, однако, если вы все же хотели бы их спрятать, изначально постарайтесь разместить санузлы друг над другом и недалеко от кухни. Разумеется, это не устранит проблему полностью, но существенно облегчит ее решение.

Фото № 3: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: bocadolobo.com

2. Какие нюансы стоит учесть

При покупке таунхауса большое значение имеют расстояние до города, обустроенные дороги и транспортные развязки. Это влияет на количество времени, которое вы будете тратить, чтобы добраться до работы (не забывайте про утренние и вечерние часы пик). Кроме того, зачастую люди, окрыленные почти уже сбывшейся мечтой о новом жилье, упускают из вида такой немаловажный фактор, как наличие инфраструктуры. Согласитесь, сбегать за хлебом или солью, когда в радиусе нескольких километров нет ни одной торговой точки, — удовольствие малоприятное, особенно в дождь или метель.

Фото № 4: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: hacin.com

За пределами города общий шумовой фон намного слабее, а значит, слышимость в таунхаусах лучше. Поэтому до начала отделочных работ уточните у специалистов, требуется ли вашему дому дополнительная шумо- и звукоизоляция. Это позволит избежать неприятных замечаний от соседей, да и вы со своими домочадцами будете себя чувствовать комфортнее без раздражающих «звуковых эффектов».

Уделите должное внимание гардеробным и кладовкам. Они избавят вас от лишней мебели, а значит, свободного пространства в доме будет больше.

Заранее подумайте, как оформить прилегающий к дому земельный участок. При правильном подходе он может стать приятным логичным продолжением вашей прихожей или веранды.

Фото № 5: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: foxinteriordesign.com

3. Примеры интерьеров

Что касается стилистики оформления интерьеров, в таунхаусе она может быть самой разной. Все зависит только от ваших предпочтений.

Классические стили

Название говорит само за себя. Такие интерьеры актуальны почти везде и во все времена.

Фото № 6: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: femina.ch

Минимализм

Таунхаус в стиле минимализм совмещает в себе простор и функциональность, дает ощущение свободы и легкости.

Фото № 7: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: mansionglobal.com

Лофт

Этот стиль особенно хорош для мансардных этажей и помещений с панорамными окнами.

Фото № 8: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: erikbruce.com

Модерн

Стиль, навеянный самой природой, ее витиеватыми формами и натуральными красками, прекрасно подходит для оформления загородного дома. Извилистые округлые линии, плавные переходы от одних элементов к другим, нейтральные цветовые гаммы, выраженные растительные мотивы придают интерьерам изящества и легкости, позволяя сочетать простоту и роскошь.

Фото № 9: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: architecturaldigest.com

Кантри

Этот стиль, создающий атмосферу деревенской жизни, прекрасно подходит для дома за городом.

Фото № 10: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: vogue.com

Прованс

Не менее органично в таунхаусе смотрятся наполненные цветочными мотивами интерьеры в стиле прованс.

Фото № 11: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: provence-luberon-sothebysrealty.com

Экостиль

Логичное решение для таунхауса. Его выбирают те, кто ценит единение с природой. Натуральные отделочные материалы, много света и воздуха, обилие живых растений — их совокупность заряжает энергией, формирует интерьер, радующий глаз и душу.

Фото № 12: Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советыФото: icctrack.com

Вовсе не обязательно весь дом оформлять в едином стиле (это даже может показаться скучным). К примеру, на первом этаже можно использовать одно из классических направлений, «спальный» этаж сделать в стиле прованс, а мансардный — в стиле лофт. Почему бы и нет! Опытные дизайнеры наверняка помогут вам найти логичные переходы от одной темы к другой.

#дом#советы дизайнеров#идеи для дома#Гостиная
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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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