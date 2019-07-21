Дизайн интерьера таунхауса: стили, нюансы, советы

Эксперты рекомендуют покупать таунхаус еще на стадии строительства, когда он продается как «пустая коробка», что даст возможность спланировать внутреннее пространство по собственному усмотрению. Как правило, такие дома состоят из двух или трех этажей. Первый в большинстве случаев выделяют под помещения общего пользования: прихожую, кухню, гостиную и компактный санузел . При желании можно предусмотреть место для библиотеки. На втором этаже располагают спальные комнаты, кабинет, гардеробные и ванную. Третий (обычно мансардный) этаж, если таковой имеется, оборудуют под игровую комнату, студию для творчества или дополнительную спальню, а любители побыть наедине с собой вполне могут обустроить здесь уютный уголок для чтения или просто размышлений. Цокольный этаж (при его наличии) подойдет для прачечной, гладильной комнаты, мастерской и кладовок.

Эксперты рекомендуют покупать таунхаус еще на стадии строительства, когда он продается как «пустая коробка», что даст возможность спланировать внутреннее пространство по собственному усмотрению. Как правило, такие дома состоят из двух или трех этажей. Первый в большинстве случаев выделяют под помещения общего пользования: прихожую, кухню, гостиную и компактный санузел . При желании можно предусмотреть место для библиотеки. На втором этаже располагают спальные комнаты, кабинет, гардеробные и ванную. Третий (обычно мансардный) этаж, если таковой имеется, оборудуют под игровую комнату, студию для творчества или дополнительную спальню, а любители побыть наедине с собой вполне могут обустроить здесь уютный уголок для чтения или просто размышлений. Цокольный этаж (при его наличии) подойдет для прачечной, гладильной комнаты, мастерской и кладовок.ех, кто мечтает о практичном уютном жилье с небольшим земельным участком, таунхаус, пожалуй, наиболее удачный вариант. Его прелесть заключается в том, что, с одной стороны, он позволяет хотя бы на время сбегать от городской суеты и жить поближе к природе, а с другой — находясь все же в черте города, не тратить слишком много времени на дорогу до работы и обратно. Есть еще несколько существенных плюсов: минимальное количество соседей, персональный встроенный в здание гараж (или парковочное место) и личный дворик, который можно обустроить так, как хочется именно вам. Давайте рассмотрим, на что нужно обратить внимание, приобретая таунхаус.

Для тех, кто мечтает о практичном уютном жилье с небольшим земельным участком, таунхаус, пожалуй, наиболее удачный вариант. Его прелесть заключается в том, что, с одной стороны, он позволяет хотя бы на время сбегать от городской суеты и жить поближе к природе, а с другой — находясь все же в черте города, не тратить слишком много времени на дорогу до работы и обратно. Есть еще несколько существенных плюсов: минимальное количество соседей, персональный встроенный в здание гараж (или парковочное место) и личный дворик, который можно обустроить так, как хочется именно вам. Давайте рассмотрим, на что нужно обратить внимание, приобретая таунхаус.

Фото: memphite.com



Разобравшись с тем, где и какие помещения будут находиться, не откладывайте в долгий ящик разработку дизайна их интерьеров, ведь есть вопросы, которые лучше предусмотреть, пока строительство не завершено. В частности, расположение и формы окон: сколько их должно быть, где именно, на каком расстоянии друг от друга, будут они круглыми или прямоугольными, панорамными или стандартных размеров. Своевременные ответы на эти вопросы позволят в полной мере воплотить желаемые дизайнерские решения в соответствии с задуманным стилем. Не забудьте про окна и при проектировании цокольного этажа. Речь идет не только об экономии электроэнергии за счет естественного освещения, но и о возможности проветривать помещение. Кроме того, не пренебрегайте влагоизоляцией, даже если поблизости нет водоемов и грунтовых вод. Плесень и грибок распространяются очень быстро, а бороться с ними непросто.

Фото: remodelista.com



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Важная часть многоуровневого здания — лестничные пролеты. Нужно сразу спланировать их расположение, размеры и внешний вид. От этого тоже многое зависит. К примеру, изящная винтовая лестница не только может украсить ваш интерьер, но и сэкономит место, а вот ради широкой акцентной лестницы, которая, безусловно, выглядит весьма эффектно, придётся «принести в жертву» далеко не один квадратный метр.

Нередко после окончания строительства, переходя к оформлению интерьеров, владельцы нового жилья начинают ломать голову над тем, как убрать с глаз долой водопроводные трубы. Некоторые стили позволяют интересно обыграть их наличие, однако, если вы все же хотели бы их спрятать, изначально постарайтесь разместить санузлы друг над другом и недалеко от кухни. Разумеется, это не устранит проблему полностью, но существенно облегчит ее решение.

Фото: bocadolobo.com

2. Какие нюансы стоит учесть

При покупке таунхауса большое значение имеют расстояние до города, обустроенные дороги и транспортные развязки. Это влияет на количество времени, которое вы будете тратить, чтобы добраться до работы (не забывайте про утренние и вечерние часы пик). Кроме того, зачастую люди, окрыленные почти уже сбывшейся мечтой о новом жилье, упускают из вида такой немаловажный фактор, как наличие инфраструктуры. Согласитесь, сбегать за хлебом или солью, когда в радиусе нескольких километров нет ни одной торговой точки, — удовольствие малоприятное, особенно в дождь или метель.

Фото: hacin.com

За пределами города общий шумовой фон намного слабее, а значит, слышимость в таунхаусах лучше. Поэтому до начала отделочных работ уточните у специалистов, требуется ли вашему дому дополнительная шумо- и звукоизоляция. Это позволит избежать неприятных замечаний от соседей, да и вы со своими домочадцами будете себя чувствовать комфортнее без раздражающих «звуковых эффектов».

Уделите должное внимание гардеробным и кладовкам. Они избавят вас от лишней мебели, а значит, свободного пространства в доме будет больше.

Заранее подумайте, как оформить прилегающий к дому земельный участок. При правильном подходе он может стать приятным логичным продолжением вашей прихожей или веранды.

Фото: foxinteriordesign.com

3. Примеры интерьеров

Что касается стилистики оформления интерьеров, в таунхаусе она может быть самой разной. Все зависит только от ваших предпочтений.

Классические стили

Название говорит само за себя. Такие интерьеры актуальны почти везде и во все времена.

Фото: femina.ch

Минимализм

Таунхаус в стиле минимализм совмещает в себе простор и функциональность, дает ощущение свободы и легкости.

Фото: mansionglobal.com



Лофт

Этот стиль особенно хорош для мансардных этажей и помещений с панорамными окнами.

Фото: erikbruce.com



Модерн

Стиль, навеянный самой природой, ее витиеватыми формами и натуральными красками, прекрасно подходит для оформления загородного дома. Извилистые округлые линии, плавные переходы от одних элементов к другим, нейтральные цветовые гаммы, выраженные растительные мотивы придают интерьерам изящества и легкости, позволяя сочетать простоту и роскошь.

Фото: architecturaldigest.com

Кантри

Этот стиль, создающий атмосферу деревенской жизни, прекрасно подходит для дома за городом.

Фото: vogue.com

Прованс

Не менее органично в таунхаусе смотрятся наполненные цветочными мотивами интерьеры в стиле прованс.

Фото: provence-luberon-sothebysrealty.com

Экостиль

Логичное решение для таунхауса. Его выбирают те, кто ценит единение с природой. Натуральные отделочные материалы, много света и воздуха, обилие живых растений — их совокупность заряжает энергией, формирует интерьер, радующий глаз и душу.

Фото: icctrack.com



Вовсе не обязательно весь дом оформлять в едином стиле (это даже может показаться скучным). К примеру, на первом этаже можно использовать одно из классических направлений, «спальный» этаж сделать в стиле прованс, а мансардный — в стиле лофт. Почему бы и нет! Опытные дизайнеры наверняка помогут вам найти логичные переходы от одной темы к другой.