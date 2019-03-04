Серый цвет в интерьере кухни: 35 модных сочетаний с другими оттенками

Выберите свое идеальное цветовое решение для кухни.
Серый цвет — один из самых популярных в современных интерьерах. Он может подстраиваться под разные оттенки и с их помощью создавать нужное настроение и менять обстановку кухни. Мы выбрали семь самых удачных сочетаний серого цвета с другими и предлагаем вам оценить результат.
1. Розовый
Сами по себе розовые интерьеры мы привыкли считать детскими или женскими. Легко представить себе розовую спальню, например, девочки-подростка. Но что делать, если вы хотите видеть розовый цвет на кухне? В сочетании с глубоким серым цветом розовый приобретает более благородные черты, становится сдержанным и глубоким. И проблем с аппетитом при таком цветовом решении не будет.
2. Мятный
Мятный цвет тоже принято считать легкомысленным, подходящим для интерьеров в легком скандинавском стиле, для зон отдыха и детским комнат. Но в сочетании с серым мятный оттенок внезапно оказывается строгим, холодным, брутальным. Вместе они станут отличной основой для мужской кухни, для кухни в современном или классическом стиле. Такое сочетание будет бросаться в глаза и поражать с первого взгляда, поэтому советуем не прятать мятно-серую кухню от гостей.
3. Желтый
Многие любят яркий желтый цвет, потому что он помогает наполнить интерьер солнцем. Но страшно делать кухню полностью желтой, а вот серые оттенки немного приглушат влияние желтого, сделают помещение более солидным, и вы нескоро от него устанете. В наших широтах, где зима длится гораздо дольше, чем лето, цвет солнца просто необходим, даже если его будет совсем немного.
4. Коричневый
Все натуральные оттенки прекрасно сочетаются между собой. Серые, коричневые, белые, бежевые цвета в разных пропорциях сегодня составляют основу почти каждого модного интерьера. Взятые из природы сочетания никогда не наскучат вам, никогда не выйдут из моды, благотворно будут влиять на психологическое состояние — и на подобной кухне вам всегда будет приятно находиться. Поэтому серый и коричневый — одна из любимых цветовых пар у дизайнеров.
5. Белый
Самое простое и очевидное цветовое сочетание в интерьере — это черный и белый. Но пожалуй, многим оно покажется чересчур категоричным, да и не для каждого интерьерного стиля оно подойдет. Замените черный цвет серым — и ситуация в корне поменяется. Вместе белый и серый цвета образуют гармоничную пару, которая украсит и классическую, и современную кухню, сделает ее интересной и мягкой, но ненавязчивой. А яркие акценты вы всегда сможете добавить позже.
6. Фиолетовый
Пожалуй, фиолетовый цвет на кухне мы используем редко, потому что он сложный, неаппетитный и мало с чем сочетается. Но вот с серым цветом сочетается совершенно точно! Вместе они словно обволакивают кухню, наполняют ее таинственной дымкой, делают свежей, светлой и уютной. В серо-фиолетовом окружении вы будете меньше есть — возможно, это тоже аргумент?
7. Оранжевый
Нам нравится это сочетание, потому что оно напоминает об осени, домашнем тепле и вкусных пирогах. Наверное, именно такое впечатление должна производить кухня. Сама по себе оранжевая кухня — это чересчур смело в большинстве случаев, но волшебный серый цвет тут как тут. С ним в паре оранжевый становится не таким агрессивным, менее настойчивым и не вызывает чувства усталости.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники