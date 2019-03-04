Серый цвет в интерьере кухни: 35 модных сочетаний с другими оттенками

Серый цвет — один из самых популярных в современных интерьерах. Он может подстраиваться под разные оттенки и с их помощью создавать нужное настроение и менять обстановку кухни. Мы выбрали семь самых удачных сочетаний серого цвета с другими и предлагаем вам оценить результат.

1. Розовый

Сами по себе розовые интерьеры мы привыкли считать детскими или женскими. Легко представить себе розовую спальню, например, девочки-подростка. Но что делать, если вы хотите видеть розовый цвет на кухне? В сочетании с глубоким серым цветом розовый приобретает более благородные черты, становится сдержанным и глубоким. И проблем с аппетитом при таком цветовом решении не будет.

Фото: littlegreene.eu

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2. Мятный

Мятный цвет тоже принято считать легкомысленным, подходящим для интерьеров в легком скандинавском стиле, для зон отдыха и детским комнат. Но в сочетании с серым мятный оттенок внезапно оказывается строгим, холодным, брутальным. Вместе они станут отличной основой для мужской кухни, для кухни в современном или классическом стиле. Такое сочетание будет бросаться в глаза и поражать с первого взгляда, поэтому советуем не прятать мятно-серую кухню от гостей.

Фото: freetheiphone.org

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3. Желтый

Многие любят яркий желтый цвет, потому что он помогает наполнить интерьер солнцем. Но страшно делать кухню полностью желтой, а вот серые оттенки немного приглушат влияние желтого, сделают помещение более солидным, и вы нескоро от него устанете. В наших широтах, где зима длится гораздо дольше, чем лето, цвет солнца просто необходим, даже если его будет совсем немного.

Фото: maileuros.com

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4. Коричневый

Все натуральные оттенки прекрасно сочетаются между собой. Серые, коричневые, белые, бежевые цвета в разных пропорциях сегодня составляют основу почти каждого модного интерьера. Взятые из природы сочетания никогда не наскучат вам, никогда не выйдут из моды, благотворно будут влиять на психологическое состояние — и на подобной кухне вам всегда будет приятно находиться. Поэтому серый и коричневый — одна из любимых цветовых пар у дизайнеров.

Фото: gorgiran.com

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5. Белый

Самое простое и очевидное цветовое сочетание в интерьере — это черный и белый. Но пожалуй, многим оно покажется чересчур категоричным, да и не для каждого интерьерного стиля оно подойдет. Замените черный цвет серым — и ситуация в корне поменяется. Вместе белый и серый цвета образуют гармоничную пару, которая украсит и классическую, и современную кухню, сделает ее интересной и мягкой, но ненавязчивой. А яркие акценты вы всегда сможете добавить позже.

Фото: americanmaritimeacademy.com

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6. Фиолетовый

Пожалуй, фиолетовый цвет на кухне мы используем редко, потому что он сложный, неаппетитный и мало с чем сочетается. Но вот с серым цветом сочетается совершенно точно! Вместе они словно обволакивают кухню, наполняют ее таинственной дымкой, делают свежей, светлой и уютной. В серо-фиолетовом окружении вы будете меньше есть — возможно, это тоже аргумент?

Фото: marciamooredesign.com

1 /5 Фото: ideas.kohler.com

2 /5 Фото: thekitchn.com

3 /5 Фото: fiddleit.net

4 /5 Фото: david-roos.com

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7. Оранжевый

Нам нравится это сочетание, потому что оно напоминает об осени, домашнем тепле и вкусных пирогах. Наверное, именно такое впечатление должна производить кухня. Сама по себе оранжевая кухня — это чересчур смело в большинстве случаев, но волшебный серый цвет тут как тут. С ним в паре оранжевый становится не таким агрессивным, менее настойчивым и не вызывает чувства усталости.