Как выбрать диван: 10 лайфхаков

Для начала важно решить, для чего вы покупаете диван. Чтобы каждый вечер собираться с близкими на домашний киносеанс? Чтобы полулежа устроиться с ноутбуком и работать в комфорте? Чтобы использовать диван в качестве спального места? То, какие функции будет выполнять диван, определит наиболее подходящую форму, мягкость, материал обивки и наполнителя. Например, ReRooms не рекомендует выбирать для сна слишком мягкий диван — пожалейте свой позвоночник. А вот модели с пружинными блоками обладают ортопедическими свойствами.

Для начала важно решить, для чего вы покупаете диван. Чтобы каждый вечер собираться с близкими на домашний киносеанс? Чтобы полулежа устроиться с ноутбуком и работать в комфорте? Чтобы использовать диван в качестве спального места? То, какие функции будет выполнять диван, определит наиболее подходящую форму, мягкость, материал обивки и наполнителя. Например, ReRooms не рекомендует выбирать для сна слишком мягкий диван — пожалейте свой позвоночник. А вот модели с пружинными блоками обладают ортопедическими свойствами.

Не стоит переоценивать свое жилище: подумайте, какой диван больше подойдет под площадь помещения. Не пытайтесь уместить в маленькой комнате внушительную по габаритам мебель — это только испортит общий вид интерьера.

Двухместный диван подойдет, если вы живете один, квартира небольшая, а гости приходят довольно редко. Можно купить одно-два кресла на случай таких визитов. Трехместный диван подойдет для большой семьи или гостеприимного хозяина, который любит собирать шумные компании.

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3. Проверьте механизм трансформации дивана

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Мы советуем не только попросить консультанта продемонстрировать, как раскладывается и собирается диван, но и сделать это самостоятельно. Это поможет вам понять, насколько просто будет управляться с ним дома. И вы получите шанс убедиться, что диван хорошо собран: механизм должен работать плавно и не издавать скрипа.

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4. Отдайте свой голос металлическому каркасу

Если вам нужен прочный диван, выбирайте модель с металлическим каркасом. Его детали приварены друг к другу, поэтому устойчивы к износу. На таком каркасе нетрудно поменять обивку (не такую неуязвимую, как каркас), чтобы освежить вид дивана.

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5. Диван-«еврокнижка»: простота и удобство

Механизмы трансформации диванов существуют разные. Хорошо совмещает долговечность, практичность и удобство «еврокнижка». Механизм достаточно прост, чтобы у вас не возникало трудностей при раскладывании конструкции: сиденье выкатывается вперед, спинка переводится в горизонтальное положение — ваше спальное место готово. Зазор между стеной и диваном оставлять не придется, а ящики для белья сэкономят еще и место в ваших шкафах.

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6. Тефлоновое напыление вместо тефлоновой пропитки для обивки

При покупке дивана обратите внимание, есть ли в обивке тефлоновая пропитка, которая может спасти эту мебель от случайно пролитого напитка или другого подобного казуса. Пропитка отталкивает жидкости — они не впитываются и не портят диван. Это помогает сэкономить на его чистке. Тефлоновое напыление гораздо дешевле пропитки, хоть выполняет те же функции.

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7. Микрофибра против грязи

Эта ткань обрабатывается тефлоновой пропиткой еще в процессе производства. Поэтому она устойчива к грязи, прочна, не выгорает и не линяет. Отличный вариант, если вы хотите приобрести диван, который прослужит долго и сохранит презентабельный вид.

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8. Выбирайте правильные ткани для дивана на кухне

Диван на кухне рискует не только испачкаться, но и впитать разные запахи, поэтому необходимо тщательно выбирать ткань. Искусственная кожа, флок и шенилл в такой ситуации будут как нельзя более кстати.

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9. Посидите на диване, чтобы оценить его качество

Посидеть на диване в магазине еще до покупки нужно не только для выяснения того, насколько он вам кажется удобным. Таким образом вы сможете протестировать качество наполнителя. Хороший наполнитель тут же подстраивается под контуры тела сидящего. Однако как только вы встанете, он должен принять изначальный вид. А еще диван не имеет права скрипеть, когда вы на него садитесь: скрип свидетельствует о том, что каркас плохо проклеен.

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10. Внимательно изучите швы и ряды скоб дивана

Не стесняйтесь в магазине хорошенько изучить ровность швов и рядов скоб — это верный способ отличить качественный продукт от сделанного кое-как. Обратите внимание и на заднюю часть дивана — она тоже должна быть сделана аккуратно, тем более если вы планируете разместить диван не вплотную к стене, а в центре комнаты.

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