Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Какая кровать вам подойдет: советы профи


3461
Получить образец дизайн-проекта

Выбираем кровать в зависимости от интерьера спальни. Какая подойдет вам больше всего?

Содержание

Спальня должна быть максимально комфортной и эстетичной, чтобы в ней было приятно находиться. А главный элемент спальни — кровать. Ее тоже нужно подбирать тщательно, и не только по критериям удобства или размера по отношению к площади комнаты. Важно, чтобы кровать органично вписывалась в интерьер и дополняла его.

Как не ошибиться и выбрать правильную кровать для своего жилища? Мы покажем десять примеров органичного сочетания кровати с дизайном помещения.

По стилю интерьера

Для скандинавского стиля наиболее характерна классическая деревянная кровать, без украшений и изысков. Она может быть окрашена в общий тон спальни для наилучшего с ней сочетания, а может остаться в натуральном цвете — смотря что лучше подойдет вашему интерьеру.

Фото № 1: Какая кровать вам подойдет: советы профи

Фото: pinterest.co.uk

Фото № 2: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать с подъемным механизмом МАЛЬМ
34 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Богемному и любящему изыски оформлению в стиле ар-деко требуется такая же кровать — с высокой и бросающейся в глаза спинкой, обитая велюром или другой качественной тканью. Цвет нужно выбирать соответствующий интерьеру, но для ар-деко это будут преимущественно светлые оттенки: кремовые, золотые, бежевые.

Фото: pinterest.ru

Фото № 3: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать с подъёмным механизмом Eva 160 х 200 см
66 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В романтическом деревенском провансе, где преобладают светлые нежные оттенки и французская элегантная старина, будет отлично смотреться изящная кованая кровать. Она придаст интерьеру еще больше элегантности и станет центральным дизайнерским атрибутом спальни.

Фото: pinterest.ru

Фото № 4: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать «Венера» 160 х 200 см
13 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Утонченная и элегантная спальня в стиле модерн — место для текстильной кровати, с матовой тканевой или кожаной обивкой. На кровати не должно быть лишнего декора и украшений, она выдержанная и однотонная, выполненная в темных или светлых тонах под стать интерьеру.

Фото: pinterest.fr

Фото № 5: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать «КИОТО» (SOFT-WALL)
39 541 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кровать в минималистичной спальне должна быть многофункциональной (с ящиками и отсеками), выдержанной и нейтральной по цвету, со строгими линиями и формами.

Фото: pinterest.ru

Фото № 6: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать без подъёмного механизма «Европа» 180 х 200 см
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

А какая кровать подойдет для яркого и вызывающего поп-арта? Такая спальня требует экстравагантной и необычной мебели. В ней будет здорово смотреться пестрая, бросающаяся в глаза кровать, или же белая, но необычной формы и даже с рисунками в соответствующей стилистике. Главный критерий подбора кровати для спальни в стиле поп-арт — ее неординарность.

Фото: pinterest.ru

Фото № 7: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать ACHROMATIC 160 х 200
168 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

По размеру комнаты

С большой площадью все понятно — там можно подобрать любой вариант кровати, наиболее подходящий к дизайну спальни. А как быть с ограниченным пространством? Если спальня совсем маленькая (или отдельной комнаты для нее нет вовсе), можно организовать для спального места отдельную компактную нишу с небольшой односпальной или полуторной кроватью. При этом кровать должна вписываться в стилистику остальной мебели этого уголка, как в варианте на фото ниже. При этом будет хорошо, если конструкция кровати предусматривает отсеки или ящики для более практичной организации маленького пространства.

Фото: pinterest.ru

Фото № 8: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать «Флауэ»
8 530 руб.*
Купить
*Цена может измениться

В маленькой комнате будет к месту кровать с подъемным механизмом — внутри можно хранить постельное белье и другие вещи, не занимая ограниченное пространство помещения. Такие кровати чаще всего бывают деревянными, самых разнообразных цветов и оттенков — можно подобрать для любого интерьера.

Фото: krovati-i-divany.ru

Фото № 9: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Двуспальная кровать с подъемным механизмом «Комби Юнона ДК»
9 980 руб.*
Купить
*Цена может измениться

По конструкции кровати

Один из самых необычных и оригинальных вариантов — круглая кровать. Она будет эффектно дополнять интерьер и предоставит много места для сна своему владельцу. Но для такой кровати нужно немалое пространство в самой спальне. К тому же потребуется делать нестандартное постельное белье на заказ, это стоит учитывать при выборе такой кровати.

Фото: actual-d.ru

Фото № 10: Какая кровать вам подойдет: советы профи
Кровать круглая BRAZO
122 863 руб.*
Купить
*Цена может измениться

И еще один необычный вариант — подвесная кровать. Классическая форма каркаса совмещается с оригинальным способом установки в спальне. Такая кровать гарантирует стильный и неповторимый интерьер комнаты, а также необычные ощущения во время сна.

Фото: onekindesign.com

Подвесная кровать «Английский узор»
28 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#детская#дизайн#Спальня#кровать#комната#Интерьер#Квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#дизайн#плитка#Интерьер
Плитка в интерьере, которая выглядит дорого: 20 идей от ReRooms
#дизайн#комната#спа#квартира. интерьер#Ванная
Как превратить ванную в спа: 7 шагов к полному релаксу
#экостиль#Интерьер#Гостиная
Экостиль в интерьере гостиной
#Интерьер#Мебель#детская комната
Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRooms
#Интерьер#Золото
Золото в интерьере: 30 идей по использованию
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия