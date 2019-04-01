Какая кровать вам подойдет: советы профи

Выбираем кровать в зависимости от интерьера спальни. Какая подойдет вам больше всего?
Спальня должна быть максимально комфортной и эстетичной, чтобы в ней было приятно находиться. А главный элемент спальни — кровать. Ее тоже нужно подбирать тщательно, и не только по критериям удобства или размера по отношению к площади комнаты. Важно, чтобы кровать органично вписывалась в интерьер и дополняла его.
Как не ошибиться и выбрать правильную кровать для своего жилища? Мы покажем десять примеров органичного сочетания кровати с дизайном помещения.
По стилю интерьера
Для скандинавского стиля наиболее характерна классическая деревянная кровать, без украшений и изысков. Она может быть окрашена в общий тон спальни для наилучшего с ней сочетания, а может остаться в натуральном цвете — смотря что лучше подойдет вашему интерьеру.
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Богемному и любящему изыски оформлению в стиле ар-деко требуется такая же кровать — с высокой и бросающейся в глаза спинкой, обитая велюром или другой качественной тканью. Цвет нужно выбирать соответствующий интерьеру, но для ар-деко это будут преимущественно светлые оттенки: кремовые, золотые, бежевые.
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В романтическом деревенском провансе, где преобладают светлые нежные оттенки и французская элегантная старина, будет отлично смотреться изящная кованая кровать. Она придаст интерьеру еще больше элегантности и станет центральным дизайнерским атрибутом спальни.
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Утонченная и элегантная спальня в стиле модерн — место для текстильной кровати, с матовой тканевой или кожаной обивкой. На кровати не должно быть лишнего декора и украшений, она выдержанная и однотонная, выполненная в темных или светлых тонах под стать интерьеру.
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Кровать в минималистичной спальне должна быть многофункциональной (с ящиками и отсеками), выдержанной и нейтральной по цвету, со строгими линиями и формами.
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А какая кровать подойдет для яркого и вызывающего поп-арта? Такая спальня требует экстравагантной и необычной мебели. В ней будет здорово смотреться пестрая, бросающаяся в глаза кровать, или же белая, но необычной формы и даже с рисунками в соответствующей стилистике. Главный критерий подбора кровати для спальни в стиле поп-арт — ее неординарность.
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По размеру комнаты
С большой площадью все понятно — там можно подобрать любой вариант кровати, наиболее подходящий к дизайну спальни. А как быть с ограниченным пространством? Если спальня совсем маленькая (или отдельной комнаты для нее нет вовсе), можно организовать для спального места отдельную компактную нишу с небольшой односпальной или полуторной кроватью. При этом кровать должна вписываться в стилистику остальной мебели этого уголка, как в варианте на фото ниже. При этом будет хорошо, если конструкция кровати предусматривает отсеки или ящики для более практичной организации маленького пространства.
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В маленькой комнате будет к месту кровать с подъемным механизмом — внутри можно хранить постельное белье и другие вещи, не занимая ограниченное пространство помещения. Такие кровати чаще всего бывают деревянными, самых разнообразных цветов и оттенков — можно подобрать для любого интерьера.
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По конструкции кровати
Один из самых необычных и оригинальных вариантов — круглая кровать. Она будет эффектно дополнять интерьер и предоставит много места для сна своему владельцу. Но для такой кровати нужно немалое пространство в самой спальне. К тому же потребуется делать нестандартное постельное белье на заказ, это стоит учитывать при выборе такой кровати.
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И еще один необычный вариант — подвесная кровать. Классическая форма каркаса совмещается с оригинальным способом установки в спальне. Такая кровать гарантирует стильный и неповторимый интерьер комнаты, а также необычные ощущения во время сна.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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