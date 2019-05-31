15 идей для хранения: вы навсегда забудете про беспорядок в спальне

Мы расскажем, как рассортировать и аккуратно хранить все необходимые вещи.
Вещи на спинках стула, разбросанная косметика на комоде и узлы запутавшихся украшений. Такая картина знакома многим. Кому-то не хватает времени на уборку, а у кого-то для всех вещей просто нет места. Существует много способов, с помощью которых можно грамотно организовать хранение вещей, не превращая спальню в склад. ReRooms расскажет вам о 15 идеях, благодаря которым вы навсегда забудете о беспорядке в вашей комнате.
1. Вертикальные лотки для бумаги
Офисная «канцелярия» — отличный помощник в организации рабочего места. Так как в офисе просто необходимо поддерживать идеальный порядок, придумано много разных органайзеров для его обеспечения. И они могут быть полезны не только на рабочем месте, но и в квартире. Один из таких помощников — вертикальный лоток для бумаги. С помощью него можно привести в порядок ваш стол, сложив все журналы, тетради, блокноты и многие другие вещи. Как видно на фотографии ниже, его можно использовать и для других целей, например хранить аксессуары для создания прекрасной прически. Для того чтобы не загромождать место многочисленными проводами, просто сверните их и сложите в лоток.
Если органайзер светлого цвета и никак не вписывается в ваш интерьер, задекорируйте его — и получите прекрасный элемент, который украсит полку.
2. Контейнеры
Прогуливаясь по магазину, мало кто из нас замечает этот предмет. А очень зря. Да, контейнеры невзрачны, не привлекают к себе внимания. Но это один из лучших и самых практичных видов хранения, так как с их помощью можно с легкостью сортировать вещи.
У контейнеров есть много плюсов:
их очень легко найти в любом супермаркете или специализированных магазинах для ремонта;
большой выбор размеров — вы можете купить самый маленький, для хранения вещей для шитья, и самый большой, чтобы сложить туда сезонную одежду;
они легко открываются;
они имеют прозрачные стенки, через которые вы без проблем увидите содержимое и не будете тратить время на поиски той или иной вещи.
В таких контейнерах можно хранить абсолютно все: книги, швейные или канцелярские принадлежности, инструменты, елочные игрушки и многое другое. Еще один плюс такого вида хранения — компактность. Благодаря прямоугольной форме контейнеры можно сложить друг на друга, сэкономив место в шкафу.
3. Корзины
Корзины станут отличным дополнением к декору интерьера, если ваша комната выдержана в скандинавском или экостиле. Они привнесут в вашу спальню не только порядок, но и красоту. Корзина станет практичным предметом для усовершенствования системы хранения.
Есть два вида корзин для хранения. Первый вариант — пластиковые. Они недорогие, легкие, компактные и очень просты в уходе. Их можно использовать для хранения косметики, канцелярки, мелких вещей и лекарств. Второй вариант — плетеные корзины. Они отлично подойдут для хранения постельного белья, подушек, одежды и прочих вещей. За счет своей красоты они привнесут в вашу спальню еще больше комфорта и уюта, обеспечив заодно и порядок в комнате.
Что касается их места расположения, то все зависит от размера корзины. Маленького и среднего размера корзинки можно расположить в шкафу или на стеллаже для сортировки вещей и упрощения их поиска. Большие корзины лучше расположить у кровати, под ней или у туалетного столика.
4. Полки
Открытые полки отлично смотрятся в любом интерьере, выполняя декоративную и практичную функцию одновременно. Они помогут организовать мелкие вещи и получить дополнительное место для хранения даже в небольшой комнате. Вам нужно лишь найти свободное пространство и разместить там несколько таких полок, например над туалетным столиком или кроватью. При покупке обратите внимание на материал, из которого изготовлены полки: стеклянные подарят комнате легкость и воздушность, деревянные обеспечат уют и комфорт, а металлические внесут нотку экстравагантности и современного шика.
5. Поднос
Когда вы в последний раз использовали поднос? У многих он ассоциируется с приятным чаепитием, когда приезжают гости, или с завтраком в постель, но никак не с местом для хранения каких-то вещей.
Дизайнеры сделали его восхитительным декором и местом хранения, причем для самых разнообразных предметов. Доставайте свой поднос из темного ящика и попробуйте использовать его в новой роли.
Лучше всего поднос поставить на туалетный столик, где у вас отныне всегда будет порядок. На него можно сложить духи, кремы и другую косметику, которая должна быть под рукой. Сюда можно также положить и украшения, например кольцо, которое вы снимаете перед сном.
Во время уборки не нужно будет поднимать каждую баночку по отдельности, достаточно подвинуть поднос со всеми предметами.
Любой поднос может стать основой для интересной композиции. Например, на нем можно расставить цветы,
6. Шкатулкина спинках стула, разбросанная косметика на комоде и узлы запутавшихся украшений. Такая картина знакома многим. Кому-то не хватает времени на уборку, а у кого-то для всех вещей просто нет места. Существует много способов, с помощью которых можно грамотно организовать хранение вещей, не превращая спальню в склад. ReRooms расскажет вам о 15 идеях, благодаря которым вы навсегда забудете о беспорядке в вашей комнате.
1. Вертикальные лотки для бумаги
Офисная «канцелярия» — отличный помощник в организации рабочего места. Так как в офисе просто необходимо поддерживать идеальный порядок, придумано много разных органайзеров для его обеспечения. И они могут быть полезны не только на рабочем месте, но и в квартире. Один из таких помощников — вертикальный лоток для бумаги. С помощью него можно привести в порядок ваш стол, сложив все журналы, тетради, блокноты и многие другие вещи. Как видно на фотографии ниже, его можно использовать и для других целей, например хранить аксессуары для создания прекрасной прически. Для того чтобы не загромождать место многочисленными проводами, просто сверните их и сложите в лоток.
Если органайзер светлого цвета и никак не вписывается в ваш интерьер, задекорируйте его — и получите прекрасный элемент, который украсит полку.
2. Контейнеры
Прогуливаясь по магазину, мало кто из нас замечает этот предмет. А очень зря. Да, контейнеры невзрачны, не привлекают к себе внимания. Но это один из лучших и самых практичных видов хранения, так как с их помощью можно с легкостью сортировать вещи.
У контейнеров есть много плюсов:
их очень легко найти в любом супермаркете или специализированных магазинах для ремонта;
большой выбор размеров — вы можете купить самый маленький, для хранения вещей для шитья, и самый большой, чтобы сложить туда сезонную одежду;
они легко открываются;
они имеют прозрачные стенки, через которые вы без проблем увидите содержимое и не будете тратить время на поиски той или иной вещи.
В таких контейнерах можно хранить абсолютно все: книги, швейные или канцелярские принадлежности, инструменты, елочные игрушки и многое другое. Еще один плюс такого вида хранения — компактность. Благодаря прямоугольной форме контейнеры можно сложить друг на друга, сэкономив место в шкафу.
3. Корзины
Корзины станут отличным дополнением к декору интерьера, если ваша комната выдержана в скандинавском или экостиле. Они привнесут в вашу спальню не только порядок, но и красоту. Корзина станет практичным предметом для усовершенствования системы хранения.
Есть два вида корзин для хранения. Первый вариант — пластиковые. Они недорогие, легкие, компактные и очень просты в уходе. Их можно использовать для хранения косметики, канцелярки, мелких вещей и лекарств. Второй вариант — плетеные корзины. Они отлично подойдут для хранения постельного белья, подушек, одежды и прочих вещей. За счет своей красоты они привнесут в вашу спальню еще больше комфорта и уюта, обеспечив заодно и порядок в комнате.
Что касается их места расположения, то все зависит от размера корзины. Маленького и среднего размера корзинки можно расположить в шкафу или на стеллаже для сортировки вещей и упрощения их поиска. Большие корзины лучше расположить у кровати, под ней или у туалетного столика.
4. Полки
Открытые полки отлично смотрятся в любом интерьере, выполняя декоративную и практичную функцию одновременно. Они помогут организовать мелкие вещи и получить дополнительное место для хранения даже в небольшой комнате. Вам нужно лишь найти свободное пространство и разместить там несколько таких полок, например над туалетным столиком или кроватью. При покупке обратите внимание на материал, из которого изготовлены полки: стеклянные подарят комнате легкость и воздушность, деревянные обеспечат уют и комфорт, а металлические внесут нотку экстравагантности и современного шика.
5. Поднос
Когда вы в последний раз использовали поднос? У многих он ассоциируется с приятным чаепитием, когда приезжают гости, или с завтраком в постель, но никак не с местом для хранения каких-то вещей.
Дизайнеры сделали его восхитительным декором и местом хранения, причем для самых разнообразных предметов. Доставайте свой поднос из темного ящика и попробуйте использовать его в новой роли.
Лучше всего поднос поставить на туалетный столик, где у вас отныне всегда будет порядок. На него можно сложить духи, кремы и другую косметику, которая должна быть под рукой. Сюда можно также положить и украшения, например кольцо, которое вы снимаете перед сном.
Во время уборки не нужно будет поднимать каждую баночку по отдельности, достаточно подвинуть поднос со всеми предметами.
Любой поднос может стать основой для интересной композиции. Например, на нем можно расставить цветы,
6. Шкатулки
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Если вы воспринимаете шкатулку только как средство для хранения драгоценностей, вы очень многое упускаете. Такой вид хранения подойдет и для иных вещей. К примеру, если вы постоянно теряете пульт от телевизора, забываете, где лежит зарядное устройство или ключи от машины, то шкатулка — идеальный вариант хранения. Она помогает не загромождать стол, гарантирует оперативный доступ к нужным вещам и может быть самостоятельным декоративным элементом в интерьере.
7. Место под кроватью
Кровать сама по себе уже занимает довольно много места, и было бы глупо не воспользоваться пространством под ней.
Еще при выборе мебели поищите вариант кровати с подъемным механизмом. В такой модели место для хранения располагается внутри. Можно подобрать кровать со встроенными ящиками по бокам, в которых будет удобно хранить постельное белье и одежду. Но если кровать уже куплена, у нас есть несколько советов, как обустроить все своими руками.
Разместите под кроватью:
плетеные корзины;
выкатные ящики на колесиках;
пластиковые контейнеры;
коробки.
8. Коробки
Когда речь заходит о хранении вещей в коробках, многие представляют себе ужасных картонных монстров, которые ухудшают внешний вид комнаты, создают в ней унылую и подавляющую атмосферу. К тому же коробки чаще всего хранятся в самых неудачных местах, из-за чего занимают слишком много пространства и постоянно мешают.
При правильном выборе коробки и места ее хранения вы не только спрячете вещи, но и сэкономите место. Тем более их можно задекорировать, чтобы они отлично вписались в интерьер комнаты, или же можно сразу купить коробки разных цветов и рисунков.
Коробки бывают:
тканевые;
плетеные;
картонные;
пластмассовые;
кожаные.
Их можно хранить в шкафу, на полках, под кроватью, на открытом стеллаже. То есть там, где позволяет место.
9. Изголовье кровати
Как мы уже сказали, кровать занимает довольно много места, поэтому нужно использовать пространство вокруг нее максимально эффективно. Помимо использования пространства под кроватью, можно задействовать еще изголовье и боковые поверхности, которые подойдут для хранения негабаритных предметов и аксессуаров.
Если в прикроватную тумбочку не помещаются все ваши вещи, стоит задействовать дополнительное пространство — над кроватью и возле изголовья. На помощь вам придут маленькие полочки и небольшие стеллажи. Они не займут много места, однако помогут разгрузить комнату от вещей. Здесь можно хранить разные мелочи, журналы, книги, которые вы читаете перед сном.
Основание кровати также можно дополнить неглубокими полками и даже использовать подвесные кармашки для хранения мелких предметов.
10. Сундуки и чемоданы
Дизайнеры очень любят вещи, которые выполняют несколько функций. Так, их можно использовать в качестве прикроватной тумбочки или комода. Если у вас дома пылятся раритетные чемоданы и вам некуда их деть, но с ними связаны памятные моменты жизни, не спешите их выкидывать. Они не только приютят крупногабаритные вещи, но и станут украшением интерьера.
Если же у вас нет таких вещей, сходите на блошиный рынок или в антикварный магазин. Там вы наверняка найдете интересные модели за не очень большие деньги.
Достоинство сундуков и чемоданов — вместительность. Вы можете хранить вещи как сверху, на крышке, так и внутри, но при условии, что не собираетесь пользоваться ими довольно часто. Внутри удобно хранить постельное белье и другие мелочи для вашей спальни.
Еще один существенный плюс — регулирование высоты такой системы хранения. Для того чтобы ее увеличить, просто добавьте, например, еще один чемодан сверху. Комбинируйте разноцветные модели, чтобы создать необычную композицию, или окрасьте все в один цвет.
11. Открытые рейлинги
Если ваш гардероб не очень большой и вы любите составлять комплекты одежды на несколько дней вперед, открытые рейлинги и стеллажи — то, что вам нужно. Давно хотели разгрузить шкаф, но руки никак не доходили? Настал этот момент. Рейлинги и стеллажи сделают вашу комнату похожей на шоу-рум. Чтобы композиция выглядела завершенной, повесьте на них светодиодные гирлянды или гирлянды с лампочками. Рейлинги могут быть как легкими металлическими, так и массивными деревянными — подберите на свой вкус. Не забудьте про защитные чехлы для деликатных тканей, а для обуви лучше предусмотреть отдельную полку.
12. Органайзеры из ткани
Их можно прикрепить к основанию кровати, на дверцы шкафов или на стену. В такие органайзеры удобно складывать тапочки, книги, журналы, шнуры и другие мелочи. Все нужные вещи всегда будут у вас под рукой.
Такой органайзер можно сделать своими руками из старой одежды или остатков ткани — просто найдите в Интернете обучающие мастер-классы и видеоуроки, благодаря которым вы с легкостью воплотите свои идеи в жизнь.
13. Настенная панель
Эта вещь станет настоящим спасением, если у вас мало пространства для хранения множества небольших вещей. Органайзер можно повесить в любое удобное место. Мы советуем разместить его над столом, так будет намного проще организовать пространство. На такой панели можно хранить косметику, ручки и карандаши, бумажные изделия и даже растения. Используйте для этого специальные полки, крючки или железные держатели.
14. Планка с крючками
Можно использовать не только классические крючки, это могут быть и винтажные модели или современные находки дизайнеров. На такой планке удобно хранить галстуки и ремни. Для того чтобы они не волочились по полу, планку лучше разместить повыше, на двери шкафа или спальни. Она также отлично подойдет для хранения ваших украшений, особенно бус — их можно повесить на стену рядом с зеркалом или на тумбочку.
15. Окно
Пространство у окна, как и у кровати, игнорируют совершенно незаслуженно. Здесь можно разместить дополнительные стеллажи и полки — как по бокам от оконного проема, так и над ним.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники