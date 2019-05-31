15 идей для хранения: вы навсегда забудете про беспорядок в спальне

Вещи на спинках стула, разбросанная косметика на комоде и узлы запутавшихся украшений. Такая картина знакома многим. Кому-то не хватает времени на уборку, а у кого-то для всех вещей просто нет места. Существует много способов, с помощью которых можно грамотно организовать хранение вещей, не превращая спальню в склад. ReRooms расскажет вам о 15 идеях, благодаря которым вы навсегда забудете о беспорядке в вашей комнате.

1. Вертикальные лотки для бумаги

Офисная «канцелярия» — отличный помощник в организации рабочего места. Так как в офисе просто необходимо поддерживать идеальный порядок, придумано много разных органайзеров для его обеспечения. И они могут быть полезны не только на рабочем месте, но и в квартире. Один из таких помощников — вертикальный лоток для бумаги. С помощью него можно привести в порядок ваш стол, сложив все журналы, тетради, блокноты и многие другие вещи. Как видно на фотографии ниже, его можно использовать и для других целей, например хранить аксессуары для создания прекрасной прически. Для того чтобы не загромождать место многочисленными проводами, просто сверните их и сложите в лоток.

Если органайзер светлого цвета и никак не вписывается в ваш интерьер, задекорируйте его — и получите прекрасный элемент, который украсит полку.

Фото: cdn.shopify.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

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2. Контейнеры

Прогуливаясь по магазину, мало кто из нас замечает этот предмет. А очень зря. Да, контейнеры невзрачны, не привлекают к себе внимания. Но это один из лучших и самых практичных видов хранения, так как с их помощью можно с легкостью сортировать вещи.

У контейнеров есть много плюсов:

их очень легко найти в любом супермаркете или специализированных магазинах для ремонта;

большой выбор размеров — вы можете купить самый маленький, для хранения вещей для шитья, и самый большой, чтобы сложить туда сезонную одежду;

они легко открываются;

они имеют прозрачные стенки, через которые вы без проблем увидите содержимое и не будете тратить время на поиски той или иной вещи.

В таких контейнерах можно хранить абсолютно все: книги, швейные или канцелярские принадлежности, инструменты, елочные игрушки и многое другое. Еще один плюс такого вида хранения — компактность. Благодаря прямоугольной форме контейнеры можно сложить друг на друга, сэкономив место в шкафу.

Фото: ikea.com

1 /2 Фото: belianterbaik.aseanpriceblog.org

2 /2

САМЛА Контейнер, прозрачный 59 руб.* Купить *Цена может измениться Самла Контейнер, прозрачный 99 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Корзины

Корзины станут отличным дополнением к декору интерьера, если ваша комната выдержана в скандинавском или экостиле. Они привнесут в вашу спальню не только порядок, но и красоту. Корзина станет практичным предметом для усовершенствования системы хранения.

Есть два вида корзин для хранения. Первый вариант — пластиковые. Они недорогие, легкие, компактные и очень просты в уходе. Их можно использовать для хранения косметики, канцелярки, мелких вещей и лекарств. Второй вариант — плетеные корзины. Они отлично подойдут для хранения постельного белья, подушек, одежды и прочих вещей. За счет своей красоты они привнесут в вашу спальню еще больше комфорта и уюта, обеспечив заодно и порядок в комнате.

Что касается их места расположения, то все зависит от размера корзины. Маленького и среднего размера корзинки можно расположить в шкафу или на стеллаже для сортировки вещей и упрощения их поиска. Большие корзины лучше расположить у кровати, под ней или у туалетного столика.

Фото: padstyle.com

1 /2 Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2 /2

КОРЗИНА С БЛЕСТЯЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ 1 699 руб.* Купить *Цена может измениться Корзина для белья с крышкой HQA16-14AS 1 399 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Полки

Открытые полки отлично смотрятся в любом интерьере, выполняя декоративную и практичную функцию одновременно. Они помогут организовать мелкие вещи и получить дополнительное место для хранения даже в небольшой комнате. Вам нужно лишь найти свободное пространство и разместить там несколько таких полок, например над туалетным столиком или кроватью. При покупке обратите внимание на материал, из которого изготовлены полки: стеклянные подарят комнате легкость и воздушность, деревянные обеспечат уют и комфорт, а металлические внесут нотку экстравагантности и современного шика.

Фото: freshome.com

1 /2 Фото: freshome.com

2 /2

ЛАКК Полка навесная, черно-коричневый 1 499 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Поднос

Когда вы в последний раз использовали поднос? У многих он ассоциируется с приятным чаепитием, когда приезжают гости, или с завтраком в постель, но никак не с местом для хранения каких-то вещей.

Дизайнеры сделали его восхитительным декором и местом хранения, причем для самых разнообразных предметов. Доставайте свой поднос из темного ящика и попробуйте использовать его в новой роли.

Лучше всего поднос поставить на туалетный столик, где у вас отныне всегда будет порядок. На него можно сложить духи, кремы и другую косметику, которая должна быть под рукой. Сюда можно также положить и украшения, например кольцо, которое вы снимаете перед сном.

Во время уборки не нужно будет поднимать каждую баночку по отдельности, достаточно подвинуть поднос со всеми предметами.

Любой поднос может стать основой для интересной композиции. Например, на нем можно расставить цветы, свечи и другие симпатичные мелочи .

Фото: static1.squarespace.com

1 /2 Фото: cdn.theeverygirl.com

2 /2

Сервировочная тарелка Pac-moon 2 290 руб.* Купить *Цена может измениться Поднос с зеркальным стеклом 699 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Шкатулкина спинках стула, разбросанная косметика на комоде и узлы запутавшихся украшений. Такая картина знакома многим. Кому-то не хватает времени на уборку, а у кого-то для всех вещей просто нет места. Существует много способов, с помощью которых можно грамотно организовать хранение вещей, не превращая спальню в склад. ReRooms расскажет вам о 15 идеях, благодаря которым вы навсегда забудете о беспорядке в вашей комнате. 1. Вертикальные лотки для бумаги

Офисная «канцелярия» — отличный помощник в организации рабочего места. Так как в офисе просто необходимо поддерживать идеальный порядок, придумано много разных органайзеров для его обеспечения. И они могут быть полезны не только на рабочем месте, но и в квартире. Один из таких помощников — вертикальный лоток для бумаги. С помощью него можно привести в порядок ваш стол, сложив все журналы, тетради, блокноты и многие другие вещи. Как видно на фотографии ниже, его можно использовать и для других целей, например хранить аксессуары для создания прекрасной прически. Для того чтобы не загромождать место многочисленными проводами, просто сверните их и сложите в лоток.

Если органайзер светлого цвета и никак не вписывается в ваш интерьер, задекорируйте его — и получите прекрасный элемент, который украсит полку.

Фото: cdn.shopify.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

ФЬЕЛЛА Подставка для журналов, белый, зеленый 499 руб.* Купить *Цена может измениться ТЬЕНА Подставка для журналов, розовый, черный 249 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Контейнеры

Прогуливаясь по магазину, мало кто из нас замечает этот предмет. А очень зря. Да, контейнеры невзрачны, не привлекают к себе внимания. Но это один из лучших и самых практичных видов хранения, так как с их помощью можно с легкостью сортировать вещи.

У контейнеров есть много плюсов:

их очень легко найти в любом супермаркете или специализированных магазинах для ремонта;

большой выбор размеров — вы можете купить самый маленький, для хранения вещей для шитья, и самый большой, чтобы сложить туда сезонную одежду;

они легко открываются;

они имеют прозрачные стенки, через которые вы без проблем увидите содержимое и не будете тратить время на поиски той или иной вещи.

В таких контейнерах можно хранить абсолютно все: книги, швейные или канцелярские принадлежности, инструменты, елочные игрушки и многое другое. Еще один плюс такого вида хранения — компактность. Благодаря прямоугольной форме контейнеры можно сложить друг на друга, сэкономив место в шкафу.

Фото: ikea.com

1 /2 Фото: belianterbaik.aseanpriceblog.org

2 /2

САМЛА Контейнер, прозрачный 59 руб.* Купить *Цена может измениться Самла Контейнер, прозрачный 99 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Корзины

Корзины станут отличным дополнением к декору интерьера, если ваша комната выдержана в скандинавском или экостиле. Они привнесут в вашу спальню не только порядок, но и красоту. Корзина станет практичным предметом для усовершенствования системы хранения.

Есть два вида корзин для хранения. Первый вариант — пластиковые. Они недорогие, легкие, компактные и очень просты в уходе. Их можно использовать для хранения косметики, канцелярки, мелких вещей и лекарств. Второй вариант — плетеные корзины. Они отлично подойдут для хранения постельного белья, подушек, одежды и прочих вещей. За счет своей красоты они привнесут в вашу спальню еще больше комфорта и уюта, обеспечив заодно и порядок в комнате.

Что касается их места расположения, то все зависит от размера корзины. Маленького и среднего размера корзинки можно расположить в шкафу или на стеллаже для сортировки вещей и упрощения их поиска. Большие корзины лучше расположить у кровати, под ней или у туалетного столика.

Фото: padstyle.com

1 /2 Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2 /2

КОРЗИНА С БЛЕСТЯЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ 1 699 руб.* Купить *Цена может измениться Корзина для белья с крышкой HQA16-14AS 1 399 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Полки

Открытые полки отлично смотрятся в любом интерьере, выполняя декоративную и практичную функцию одновременно. Они помогут организовать мелкие вещи и получить дополнительное место для хранения даже в небольшой комнате. Вам нужно лишь найти свободное пространство и разместить там несколько таких полок, например над туалетным столиком или кроватью. При покупке обратите внимание на материал, из которого изготовлены полки: стеклянные подарят комнате легкость и воздушность, деревянные обеспечат уют и комфорт, а металлические внесут нотку экстравагантности и современного шика.

Фото: freshome.com

1 /2 Фото: freshome.com

2 /2

ЛАКК Полка навесная, черно-коричневый 1 499 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Поднос

Когда вы в последний раз использовали поднос? У многих он ассоциируется с приятным чаепитием, когда приезжают гости, или с завтраком в постель, но никак не с местом для хранения каких-то вещей.

Дизайнеры сделали его восхитительным декором и местом хранения, причем для самых разнообразных предметов. Доставайте свой поднос из темного ящика и попробуйте использовать его в новой роли.

Лучше всего поднос поставить на туалетный столик, где у вас отныне всегда будет порядок. На него можно сложить духи, кремы и другую косметику, которая должна быть под рукой. Сюда можно также положить и украшения, например кольцо, которое вы снимаете перед сном.

Во время уборки не нужно будет поднимать каждую баночку по отдельности, достаточно подвинуть поднос со всеми предметами.

Любой поднос может стать основой для интересной композиции. Например, на нем можно расставить цветы, свечи и другие симпатичные мелочи .

Фото: static1.squarespace.com

1 /2 Фото: cdn.theeverygirl.com

2 /2

Сервировочная тарелка Pac-moon 2 290 руб.* Купить *Цена может измениться Поднос с зеркальным стеклом 699 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Шкатулки