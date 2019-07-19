Дизайн кухни с бежевым гарнитуром: нюансы оформления и декора

Выбор бежевого гарнитура говорит о желании создать спокойную, некричащую кухню. В задачи дизайнера не входит поразить чье-то воображение или удивить цветовым решением, поскольку бежевый — один из часто используемых базовых тонов. Сдержанность и эмоциональную нейтральность бежевого цвета в интерьере некоторые находят скучной, другие — благородной, третьи — расслабляющей. Нередко говорят о его натуральности, о том, как много бежевого в природе, просто мы редко обращаем на него внимание. И он не так однозначен, как мы привыкли о нем думать. ReRooms рассказывает о тонкостях оформления кухни с бежевым гарнитуром.

Бежевый цвет, состоящий из смешения коричневого с белым, многолик. Мы называем бежевым и кремовые, и песчаные, и пшеничные, и персиковые тона, а также палитру коричневатых и сероватых оттенков. Добавьте к белому и коричневому капельку зеленого, желтого, синего или красного — и вы получите новый вид бежевого. Как и любой другой богатый цвет, оттенки бежевого делятся на холодные и теплые. В холодной гамме доминирует белый с примесью синего, зеленого или черного; в теплой — желтого или красного. Именно «температурная» тональность бежевого определяет не только его сочетаемость с другими цветами, но и восприятие интерьера кухни.

Фото: bestdesignideas.com

Бежевый и размер кухни

Если кухня узкая и маленькая, для гарнитура лучше выбрать светлые оттенки холодного спектра бежевого. Светлые тона, как известно, расширяют пространство, но это в первую очередь относится к холодноватым оттенкам. В этом случае гарнитур будет «отдаляться», например, от обеденного стола и создавать более свежую атмосферу. Если же вы хотите сохранить и усилить камерность кухни, потребуется гарнитур более темного и теплого оттенка.

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Фото: josplace.us

Тот же принцип работает и с кухнями больших размеров. Их рекомендуется оформлять в теплых тонах, чтобы мебель «не разбегалась» и создавалась уютная обстановка.

Фото: portalmadrasah.com

Бежевый и освещение кухни

Кроме размера кухни, на выбор оттенка бежевого для гарнитура влияет и сторона, на которую выходит кухонное окно. Если окно расположено на северной стороне, самой темной и студеной, холодные оттенки исключаются. Здесь требуется кухню «прогреть», и, к примеру, цвет медового персика на фасадах гарнитура прекрасно для этого подойдет.

Фото: futuristarchitecture.com

С восточной стороны, которая хорошо прогревается летом и сильно охлаждается зимой, можно поставить как теплый, так и холодный бежевый гарнитур. Все зависит от того, в каком климатическом поясе вы живете: где дольше лето или зима.

Фото: theathleticperformance.info

Южная и западная стороны — самые солнечные. Поэтому здесь для кухонного гарнитура предпочтительна холодная тональность бежевого. Искусственное освещение тоже влияет на атмосферу бежевой кухни. Чтобы она не выглядела слишком отстраненной и «бездушной», рекомендуется применять светодиодные и галогеновые лампы с желтым светом. А вот кристально белое и голубоватое свечение будет излишне «охлаждать» бежевый гарнитур.

Фото: decoratorist.com

Глянцевый или матовый гарнитур

Бежевые кухонные гарнитуры существуют в двух вариантах фасадов: матовые и глянцевые. Выбор матового или глянцевого гарнитура зависит от многих факторов. Главные из них — интерьерный стиль, размер кухни и наличие времени на ежедневную уборку. Начнем с последнего. Бежевый гарнитур очень маркий. А глянцевый гарнитур — маркий вдвойне. На нем сразу же остаются все отпечатки пальцев, разводы и потеки. Не все моющие средства ему подходят. Мыть его придется каждый день. Глянцевый гарнитур чувствителен к механическим воздействиям, он не защищен от царапин, и они довольно-таки заметны. При этом бежевые глянцевые поверхности прекрасно «раздвигают» стены за счет высокой светоотражающей способности. Бежевый глянец хорошо сочетается со многими цветами, материалами и фактурами.

Фото: sncollection.co.uk

Бежевый гарнитур с матовыми фасадами встречается значительно чаще, чем глянцевый. И дело не только в том, что он менее маркий, вернее, на нем меньше видны отпечатки и разводы, но и в том, что диапазон его применения и декорирования шире. Фасады производятся из разнообразных материалов, которые могут иметь разную степень прочности и устойчивости к повреждениям. Матовый гарнитур проще реставрировать, и добавление декоративных элементов, например в технике декупаж, не будет выглядеть как нечто чужеродное.

Фото: designingidea.com

Окружение бежевого гарнитура на кухне

Бежевый гарнитур на кухне «играет» его окружение: стены, пол, потолок, столешница, фартук, мебель. Главное здесь — цвета и материалы. Бежевые фасады великолепно смотрятся с каменной столешницей на фоне паркета, ламината или керамогранита. Краска, обои, кирпич, керамическая плитка — любая отделка стен будет бежевому гарнитуру «к лицу». Матовый гарнитур особенно благоволит к таким материалам, как древесина и декоративный камень.

Фото: homedesignersuite.co

Бежевый цвет в интерьере хорошо сочетается и с большинством цветов, и внутри своей гаммы. Да-да, бежевый гарнитур можно окружить яблоневыми стенами и потолком, на пол уложить плитку цвета валуна, снабдить кофейной столешницей и миндальным фартуком и приправить все это кремовыми стульями вокруг устричного стола. Или же добавить других цветов: белого, серого, черного, синего, голубого, зеленого, красного, бордового, оранжевого, фиолетового. Что-то бежевый гарнитур выделит, что-то приглушит, что-то покажет в новом ракурсе. Здесь стоит поэкспериментировать.

Фото: olvieca.co

Интерьерные стили для кухни с бежевым гарнитуром

Первое, где вспоминаются бежевые гарнитуры, — это кухни в классическом стиле. Благородное достоинство — это о нем. Вслед за классикой уверенно идут интерьеры в стилях прованс, кантри, винтаж, шебби-шик, колониальный, английский и этнический. Здесь доминирует матовый гарнитур, хотя модели, материалы и декор совершенно разные. Не оставили без внимания бежевый гарнитур и интерьеры кухни в стилях минимализм, ар-деко, модерн, хай-тек, эклектика, фьюжн, лофт. Здесь чаще всего есть глянцевые фасады, с выразительным декором, например в ар-деко, или без украшений, с подчеркнутой лаконичностью, как в хай-теке или минимализме.