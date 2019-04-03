Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей

Один из этих вариантов точно окажется самым удобным для вас.

Иногда с дверями много хлопот и проблем. Это случается, когда речь идет об узких коридорах, маленьких помещениях, проемах нестандартного размера и других интерьерных особенностях. Такие нюансы обязательно нужно учитывать в процессе разработки проекта капитального ремонта. Существует много разных механизмов открывания дверей — они отличаются сложностью установки, стоимостью и эстетичностью. ReRooms отобрал десять разных систем открывания дверей, чтобы вы нашли подходящую.

1. Распашные двери

Если вам повезло с планировкой, то во всех комнатах вы можете установить классические распашные двери. Их главный плюс — никаких ограничений по дизайну, материалу изготовления и выбору производителя. Классика никогда не выйдет из моды, не испортит внешний вид помещения и не вызовет недоумения у гостей.

Фото: wap.libaclub.com

Похожий вариант межкомнатных дверей есть в каталоге продукции компании Dorian (цены актуальны на момент публикации):

Verona 05 RAL 9003 25 452 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Двери-перегородки

Идеально, когда речь идет о широком проеме. Может быть, вы хотите, чтобы перегородка между двумя разными помещениями появлялась и исчезала как по волшебству? Такие двери можно установить каскадом, используя две, три, четыре и больше створок. В сложенном виде дверь займет немало места, зато впечатление произведет неизгладимое!

Фото: narrativehk.org

Похожая дверь-перегородка представлена в том числе на сайте INTERIOR-DOOR. Например модель с подвесной системой (цены актуальны на момент публикации):

Раздвижная межкомнатная перегородка с подвесной системой ABSOLUT 67 591 руб.* Купить *Цена может измениться

Кстати, интересным дизайнерским решением станут скрытые двери-перегородки, когда дверное полотно отделывается в том же стиле, что и стена.

3. Складные двери

Отличная альтернатива, если проем широкий, но нужно, чтобы дверь заняла как можно меньше пространства. Выглядеть это будет, конечно, не так эффектно и элегантно, как в случае с перегородками, зато компактно и лаконично. Складная дверь может представлять собой гармошку или более широкие панели, которые крепятся на петлях. Последний вариант подойдет и для гостиной, а вот первый лучше использовать для подсобных помещений.

Фото: cuanhatrang.vn

Аналогичные варианты складных дверей предлагает компания « Эстет» на заказ, от 26 840 рублей (цены актуальны на момент публикации).

4. Двери-купе

Очень популярная система открывания дверей, когда речь идет о широких проемах или узких помещениях, где распашные двери не поместятся. Главное условие — свободная стена, которая не будет мешать скользить дверям. Не забудьте, что механизм придется прятать за карниз или планку, и лучше заранее подумать о его внешнем виде.

Фото: acabebizkaia.com

Похожие двери-купе можно купить на сайте фабрики дверей Porta Bella (цены актуальны на момент публикации):

Раздвижные двери Ева 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Фабрика Porta Bella изготавливает эту же модель дверей в двустворчатом варианте.

5. Двери-пенал

Если не хочется занимать место снаружи стен, почему бы не занять его внутри? Особенно это удобно, если стену вы только собираетесь возводить и можете заранее обдумать, как использовать ее полость. Дверь-пенал совершенно незаметна в открытом виде, а в закрытом почти неотличима от распашной, что очень удобно с точки зрения эстетики. Прекрасно подойдет для гардеробной, кладовой, прачечной и других подобных помещений.

Фото: elsohof.com

Межкомнатные двери-пенал, которые заезжают в стену, предлагаются на сайте компании «Эстет » на заказ, от 41 600 рублей (цены актуальны на момент публикации).

6. Двери-невидимки

На первый взгляд это та же распашная дверь, но на деле все не так просто. Короб этой системы устанавливается в дверное полотно вровень со стеной без обрамления проема наличниками. При этом дверь может иметь ту же фактуру и цвет, что и стены, и это очень удобно, если вы не хотите портить интерьер лишней дверью или желаете скрыть какое-то помещение от посторонних.

Фото: apartmenttherapy.com

Если идея показалась интересной, обратите внимание на модели дверей-невидимок магазина SYMETRIC (цены актуальны на момент публикации).

Дверь DESING Zero OUT 24 020 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Роторные двери

Чтобы сэкономить пространство, нам приходится выбирать двери необычной конфигурации, которые складываются, прячутся в стены или ездят вдоль них. Но что, если ни один из этих вариантов вам не нравится и вам хочется иметь целое дверное полотно, которое никак не затрагивает стены? Роторная дверь двигается внутри проема за счет поворотного механизма. Настоящее дверное чудо!

Фото: platinumdoor.eu

Двери с подобной технологией на сайте фабрики Porta Prima стоят от 30 000 рублей (цены актуальны на момент публикации).

8. Двери — сдвижные книжки

Этот механизм обычно носит название Compack и представляет собой гибрид роторной двери и двери-книжки. Мало того что дверь складывается из двух частей, она еще и сдвигается в сторону и прилегает к стене. Она совсем не займет места, и вы вообще забудете о ее существовании. Такую дверь удобно держать постоянно открытой и закрывать только при необходимости.

Фото: mexinsta.com