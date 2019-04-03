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Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей


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Один из этих вариантов точно окажется самым удобным для вас.

Содержание

Иногда с дверями много хлопот и проблем. Это случается, когда речь идет об узких коридорах, маленьких помещениях, проемах нестандартного размера и других интерьерных особенностях. Такие нюансы обязательно нужно учитывать в процессе разработки проекта капитального ремонта. Существует много разных механизмов открывания дверей — они отличаются сложностью установки, стоимостью и эстетичностью. ReRooms отобрал десять разных систем открывания дверей, чтобы вы нашли подходящую.

1. Распашные двери

Если вам повезло с планировкой, то во всех комнатах вы можете установить классические распашные двери. Их главный плюс — никаких ограничений по дизайну, материалу изготовления и выбору производителя. Классика никогда не выйдет из моды, не испортит внешний вид помещения и не вызовет недоумения у гостей.

Фото № 1: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей

Фото: wap.libaclub.com

Похожий вариант межкомнатных дверей есть в каталоге продукции компании Dorian (цены актуальны на момент публикации):

Фото № 2: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей
Verona 05 RAL 9003
25 452 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Двери-перегородки

Идеально, когда речь идет о широком проеме. Может быть, вы хотите, чтобы перегородка между двумя разными помещениями появлялась и исчезала как по волшебству? Такие двери можно установить каскадом, используя две, три, четыре и больше створок. В сложенном виде дверь займет немало места, зато впечатление произведет неизгладимое!

Фото: narrativehk.org

Похожая дверь-перегородка представлена в том числе на сайте INTERIOR-DOOR. Например модель с подвесной системой (цены актуальны на момент публикации):

Фото № 3: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей
Раздвижная межкомнатная перегородка с подвесной системой ABSOLUT
67 591 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кстати, интересным дизайнерским решением станут скрытые двери-перегородки, когда дверное полотно отделывается в том же стиле, что и стена.

3. Складные двери

Отличная альтернатива, если проем широкий, но нужно, чтобы дверь заняла как можно меньше пространства. Выглядеть это будет, конечно, не так эффектно и элегантно, как в случае с перегородками, зато компактно и лаконично. Складная дверь может представлять собой гармошку или более широкие панели, которые крепятся на петлях. Последний вариант подойдет и для гостиной, а вот первый лучше использовать для подсобных помещений.

Фото: cuanhatrang.vn

Аналогичные варианты складных дверей предлагает компания «Эстет» на заказ, от 26 840 рублей (цены актуальны на момент публикации).

4. Двери-купе

Очень популярная система открывания дверей, когда речь идет о широких проемах или узких помещениях, где распашные двери не поместятся. Главное условие — свободная стена, которая не будет мешать скользить дверям. Не забудьте, что механизм придется прятать за карниз или планку, и лучше заранее подумать о его внешнем виде.

Фото № 4: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей

Фото: acabebizkaia.com

Похожие двери-купе можно купить на сайте фабрики дверей Porta Bella (цены актуальны на момент публикации):

Фото № 5: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей
Раздвижные двери Ева
3 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фабрика Porta Bella изготавливает эту же модель дверей в двустворчатом варианте.

5. Двери-пенал

Если не хочется занимать место снаружи стен, почему бы не занять его внутри? Особенно это удобно, если стену вы только собираетесь возводить и можете заранее обдумать, как использовать ее полость. Дверь-пенал совершенно незаметна в открытом виде, а в закрытом почти неотличима от распашной, что очень удобно с точки зрения эстетики. Прекрасно подойдет для гардеробной, кладовой, прачечной и других подобных помещений.

Фото: elsohof.com

Межкомнатные двери-пенал, которые заезжают в стену, предлагаются на сайте компании «Эстет» на заказ, от 41 600 рублей (цены актуальны на момент публикации).

6. Двери-невидимки

На первый взгляд это та же распашная дверь, но на деле все не так просто. Короб этой системы устанавливается в дверное полотно вровень со стеной без обрамления проема наличниками. При этом дверь может иметь ту же фактуру и цвет, что и стены, и это очень удобно, если вы не хотите портить интерьер лишней дверью или желаете скрыть какое-то помещение от посторонних.

Фото № 6: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей

Фото: apartmenttherapy.com

Если идея показалась интересной, обратите внимание на модели дверей-невидимок магазина SYMETRIC (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 7: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей
Дверь DESING Zero OUT
24 020 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Роторные двери

Чтобы сэкономить пространство, нам приходится выбирать двери необычной конфигурации, которые складываются, прячутся в стены или ездят вдоль них. Но что, если ни один из этих вариантов вам не нравится и вам хочется иметь целое дверное полотно, которое никак не затрагивает стены? Роторная дверь двигается внутри проема за счет поворотного механизма. Настоящее дверное чудо!

Фото: platinumdoor.eu

Двери с подобной технологией на сайте фабрики Porta Prima стоят от 30 000 рублей (цены актуальны на момент публикации).

8. Двери — сдвижные книжки

Этот механизм обычно носит название Compack и представляет собой гибрид роторной двери и двери-книжки. Мало того что дверь складывается из двух частей, она еще и сдвигается в сторону и прилегает к стене. Она совсем не займет места, и вы вообще забудете о ее существовании. Такую дверь удобно держать постоянно открытой и закрывать только при необходимости.

Фото № 8: Какими бывают системы открывания межкомнатных дверей

Фото: mexinsta.com

Заказать такую дверь можно на сайте компании «Эстет». Стоимость — от 44 000 рублей (цены актуальны на момент публикации).

#дизайн#двери#Интерьер#Квартира
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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