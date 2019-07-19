Современные гостиные с угловым диваном

Угловой диван — стильное и очень функциональное решение для гостиной. Подойдет он как для малогабаритных, так и для просторных помещений, включая нестандартную планировку. ReRooms расскажет о достоинствах угловых диванов и основных моделях. Поэтому если сейчас вы в поисках идеального дивана для гостиной, вы на правильном пути.

Плюсы угловых диванов

Компактность

Занимает такой диван мало места, однако уместиться на нем может больше людей, чем на классическом диване-книжке.

Модель-трансформер

Для квартир-студий или малогабаритных однокомнатных квартир, где сложно сделать полноценное спальное место, угловой диван станет настоящим спасением. С помощью специального механизма он трансформируется в комфортную кровать.

Система хранения

Почти все модели угловых диванов оснащены полостями для организации системы хранения — для постельного белья или теплой одежды места лучше не придумаешь.

Модульные модели

Такая мебель состоит из нескольких модулей, которые можно менять местами, создавая новые конфигурации дивана.

Большой выбор моделей

Существует большое количество моделей угловых диванов, отличающихся друг от друга по цвету, обивке, конструкции.

Фото: home-designing.com

Разнообразие моделей

По типу механизма

раскладные — позволяют трансформировать диван в спальное место;

нераскладные.

Фото: juliettesinteriors.co.uk

2. По материалу обивки

Текстильная

Приятная на ощупь обивка делает диван комфортным для отдыха. К часто используемым тканям относят замшу, жаккард, флок, велюр, бархат, куртизан.

Кожаная

Один из самых дорогих и практичных материалов. Он долговечен и прост в уходе. Однако такая обивка имеет и свой минус — на ней некомфортно сидеть в жаркую погоду. Правда, решить эту проблему проще простого: можно постелить сверху обычное покрывало.ltr">Угловой диван — стильное и очень функциональное решение для гостиной. Подойдет он как для малогабаритных, так и для просторных помещений, включая нестандартную планировку. ReRooms расскажет о достоинствах угловых диванов и основных моделях. Поэтому если сейчас вы в поисках идеального дивана для гостиной, вы на правильном пути.

Плюсы угловых диванов

Компактность

Занимает такой диван мало места, однако уместиться на нем может больше людей, чем на классическом диване-книжке.

Модель-трансформер

Для квартир-студий или малогабаритных однокомнатных квартир, где сложно сделать полноценное спальное место, угловой диван станет настоящим спасением. С помощью специального механизма он трансформируется в комфортную кровать.

Система хранения

Почти все модели угловых диванов оснащены полостями для организации системы хранения — для постельного белья или теплой одежды места лучше не придумаешь.

Модульные модели

Такая мебель состоит из нескольких модулей, которые можно менять местами, создавая новые конфигурации дивана.

Большой выбор моделей

Существует большое количество моделей угловых диванов, отличающихся друг от друга по цвету, обивке, конструкции.

Фото: home-designing.com

Разнообразие моделей

По типу механизма

раскладные — позволяют трансформировать диван в спальное место;

нераскладные.

Фото: juliettesinteriors.co.uk

2. По материалу обивки

Текстильная

Приятная на ощупь обивка делает диван комфортным для отдыха. К часто используемым тканям относят замшу, жаккард, флок, велюр, бархат, куртизан.

Кожаная

Один из самых дорогих и практичных материалов. Он долговечен и прост в уходе. Однако такая обивка имеет и свой минус — на ней некомфортно сидеть в жаркую погоду. Правда, решить эту проблему проще простого: можно постелить сверху обычное покрывало.