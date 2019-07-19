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Современные гостиные с угловым диваном


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Угловой диван не так прост, как кажется. Он и трансформируется в спальное место, и зонирует помещение, и имеет в своей конструкции журнальный столик.

Содержание

Угловой диван — стильное и очень функциональное решение для гостиной. Подойдет он как для малогабаритных, так и для просторных помещений, включая нестандартную планировку. ReRooms расскажет о достоинствах угловых диванов и основных моделях. Поэтому если сейчас вы в поисках идеального дивана для гостиной, вы на правильном пути.

Плюсы угловых диванов

Компактность 

Занимает такой диван мало места, однако уместиться на нем может больше людей, чем на классическом диване-книжке.

Модель-трансформер 

Для квартир-студий или малогабаритных однокомнатных квартир, где сложно сделать полноценное спальное место, угловой диван станет настоящим спасением. С помощью специального механизма он трансформируется в комфортную кровать.

Система хранения 

Почти все модели угловых диванов оснащены полостями для организации системы хранения — для постельного белья или теплой одежды места лучше не придумаешь.

Модульные модели 

Такая мебель состоит из нескольких модулей, которые можно менять местами, создавая новые конфигурации дивана.

Большой выбор моделей 

Существует большое количество моделей угловых диванов, отличающихся друг от друга по цвету, обивке, конструкции.

Фото № 1: Современные гостиные с угловым диваномФото: home-designing.com

Разнообразие моделей

По типу механизма

  • раскладные — позволяют трансформировать диван в спальное место;
  • нераскладные.

Фото № 2: Современные гостиные с угловым диваномФото: juliettesinteriors.co.uk

2. По материалу обивки

Текстильная 

Приятная на ощупь обивка делает диван комфортным для отдыха. К часто используемым тканям относят замшу, жаккард, флок, велюр, бархат, куртизан.

Кожаная 

Один из самых дорогих и практичных материалов. Он долговечен и прост в уходе. Однако такая обивка имеет и свой минус — на ней некомфортно сидеть в жаркую погоду. Правда, решить эту проблему проще простого: можно постелить сверху обычное покрывало.ltr">Угловой диван — стильное и очень функциональное решение для гостиной. Подойдет он как для малогабаритных, так и для просторных помещений, включая нестандартную планировку. ReRooms расскажет о достоинствах угловых диванов и основных моделях. Поэтому если сейчас вы в поисках идеального дивана для гостиной, вы на правильном пути.

Плюсы угловых диванов

Компактность 

Занимает такой диван мало места, однако уместиться на нем может больше людей, чем на классическом диване-книжке.

Модель-трансформер 

Для квартир-студий или малогабаритных однокомнатных квартир, где сложно сделать полноценное спальное место, угловой диван станет настоящим спасением. С помощью специального механизма он трансформируется в комфортную кровать.

Система хранения 

Почти все модели угловых диванов оснащены полостями для организации системы хранения — для постельного белья или теплой одежды места лучше не придумаешь.

Модульные модели 

Такая мебель состоит из нескольких модулей, которые можно менять местами, создавая новые конфигурации дивана.

Большой выбор моделей 

Существует большое количество моделей угловых диванов, отличающихся друг от друга по цвету, обивке, конструкции.

Фото № 1: Современные гостиные с угловым диваномФото: home-designing.com

Разнообразие моделей

По типу механизма

  • раскладные — позволяют трансформировать диван в спальное место;
  • нераскладные.

Фото № 2: Современные гостиные с угловым диваномФото: juliettesinteriors.co.uk

2. По материалу обивки

Текстильная 

Приятная на ощупь обивка делает диван комфортным для отдыха. К часто используемым тканям относят замшу, жаккард, флок, велюр, бархат, куртизан.

Кожаная 

Один из самых дорогих и практичных материалов. Он долговечен и прост в уходе. Однако такая обивка имеет и свой минус — на ней некомфортно сидеть в жаркую погоду. Правда, решить эту проблему проще простого: можно постелить сверху обычное покрывало.

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Площадь, м²

Фото № 3: Современные гостиные с угловым диваномФото: blueridgeapartments.com

3. По размерам

  • малогабаритные;
  • полногабаритные.

Фото № 4: Современные гостиные с угловым диваномФото: home-designing.com

Размеры угловых диванов

Не существует единой размерной сетки угловых диванов, которой бы придерживались все производители. К размерам относят: площадь сиденья, размер спинки, размер подлокотников, длину каждой части, глубину сидений. Условно все диваны можно разделить на две категории: малогабаритные и полногабаритные. Если со вторым вариантом все более или менее понятно — он подходит для больших помещений и станет незаменимой вещью для больших семей, — то с первым все не так просто.

Сегодня выпускают такие малогабаритные угловые диваны, которые ничем не уступают большим моделям, а в некоторых аспектах даже превосходят их. Существуют конструкции, которые не только превращаются в спальное место, но и имеют дополнительные предметы меблировки. Так, угловой диван может быть укомплектован:

  • журнальным столиком; 
  • открытыми полочками, расположенными в подлокотниках, куда удобно поставить книги, аксессуары и положить вечно теряющийся пульт;
  • встроенным баром.

Чем больше функциональных возможностей у углового дивана, тем больше места вы сэкономите в гостиной, что очень важно для маленьких помещений.

Фото № 5: Современные гостиные с угловым диваномФото: realsimple.com

Механизмы раскладки угловых диванов

Если ваш выбор пал именно на раскладывающиеся или раздвижные механизмы, важно знать об их основных видах. Существует несколько механизмов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • еврокнижка;
  • пантограф;
  • дельфин;
  • аккордеон;
  • клик-кляк.

1. Еврокнижка

Такой механизм раскладки позволяет преобразовать диван в спальное место с помощью откидной спинки и сиденья. Необходимо выдвинуть сиденье вперед, а на образовавшееся место опустить спинку. Такой механизм знаком нам еще с советских времен, когда многие пользовались диванами-книжками. Достоинство такой модели в том, что спинка откидывается не полностью, оставляя в разложенном виде уголок, куда удобно положить подушку.

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Фото № 6: Современные гостиные с угловым диваномФото: thespruce.com

2. Пантограф

Этот механизм отличается от «еврокнижки» лишь тем, что сиденье не выдвигается, а приподнимается за текстильные ручки и тянется на себя. Затем спинка просто опускается, создавая комфортное спальное место. Диваны с таким механизмом имеют увеличенную глубину сидений, низкую посадку, они надежны и функциональны.

Фото № 7: Современные гостиные с угловым диваномФото: home-designing.com

3. Дельфин

Угловой диван с механизмом «дельфин» имеет в своем основании скрытую выкатную платформу, которая находится под сиденьем. Чтобы разложить такой диван, необходимо сначала выдвинуть платформу, затем потянуть ее вверх за специальный ремешок. Поверхность платформы приподнимется и сравняется с сиденьем дивана, образуя при этом ровное и комфортное спальное место. Отличие этого механизма от вышеперечисленных: спинка у дивана остается в неизменном положении, создавая бортик.

Фото № 8: Современные гостиные с угловым диваномФото: houseandgarden.co.uk

4. Аккордеон

Диван с таким механизмом удобен в использовании, однако нужно помнить про один нюанс: в сложенном виде мебель компактна, а в разобранном конструкция занимает намного больше места. Чтобы преобразовать диван в спальное место, нужно приподнять сиденье дивана и потянуть на себя. Дальше он разложится сам: развернется так же, как аккордеон. Получится большая и комфортная спальная зона.

Фото № 9: Современные гостиные с угловым диваномФото: home-designing.com

5. Клик-кляк

Разновидность дивана-книжки — мебель с механизмом клик-кляк. Главная особенность такого дивана — возможность закрепить спинку и подлокотники под нужным вам углом с помощью специального механизма. Для этого следует наклонять поверхность либо к себе, либо от себя. Модель удобна для хозяев, которые любят при чтении опираться о подлокотник.

Фото № 10: Современные гостиные с угловым диваномФото: tenterdenhouseinteriors.co.uk

Красивые угловые диваны для гостиной


sortra.com
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sortra.com
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sortra.com
3/25

freshnist.blogspot.com
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curatedinterior.com
5/25

houseandgarden.co.uk
6/25

idealhome.co.uk
7/25

idealhome.co.uk
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dfs.co.uk
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amara.com
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idealhome.co.uk
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amara.com
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home-designing.com
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home-designing.com
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home-designing.com
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home-designing.com
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home-designing.com
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thespruce.com
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decorationchannel.com
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goodhousekeeping.com
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goodhousekeeping.com
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tenterdenhouseinteriors.co.uk
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elledecor.com
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founterior.com
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vox.pl
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