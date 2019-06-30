Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьере

В типичных панельных домах почти нет двухэтажных квартир, поэтому лестница — частый элемент оформления жилых домов и коттеджей. Главная задача лестницы — хорошо вписываться в общий интерьер пространства, сохраняя при этом его функциональность. Чаще всего лестница на второй этаж ведет из холла или гостиной. В зависимости от выбранного материала лестницы бывают кованые, бетонные, стеклянные, деревянные и даже пластиковые, по форме — прямые, винтовые и модульные.

Выбор материала зависит от дизайна помещения. Лестничные конструкции в классическом стиле обычно изготавливают из дерева или металла. Лестницы в стиле ренессанс предпочтительны из экологически чистых природных материалов. Сегодня очень популярны лестницы из дуба, бука, ясеня или лиственницы. Сельские мотивы в интерьере предполагают установку лестницы целиком из дерева.

Для гостиной в стиле хай-тек подойдет дизайн лестницы из металла. Такие конструкции очень прочны, надежны и относительно недороги.

Лестничные конструкции из камня имеют солидный внешний вид, но дорого стоят, а лестницы из искусственного камня могут выцветать под воздействием солнечных лучей.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Главные критерии любого такого сооружения — надежность и красивый внешний вид. Хотя понятие красоты у каждого дизайнера свое, так что важно в первую очередь вписать лестницу в выбранный стиль и соблюсти правила безопасности при ее использовании.

Фото: trend4homy.com

Широкая классическая лестница делает весь облик дома более статусным, а интересный дизайн металлических или деревянных ступеней, словно летящих по воздуху, подчеркивает футуристический и авангардный стиль интерьера.

Прямая маршевая лестница представляет собой простой привычный дизайн со ступенями, перилами и межэтажными площадками. Изогнутые лестницы могут иметь один или несколько радиусов поворота. Винтовые конструкции — это витая спираль ступеней, поручней и металлических крепежных элементов — стоек.

Фото: home-designing.com

Прямая лестница считается самой простой в изготовлении, она хорошо вписывается в любой интерьер. Конструкции с непрямыми лестницами устанавливаются, когда невозможно поставить обычную прямую модель. Этот вариант используют в небольших гостиных. Г-образная конструкция всегда крепится к стене для экономии места.

Фото: albertolamaphotography.com

Способы расположения

Лестницу на второй этаж можно расположить в любой части комнаты, но лучше все же учитывать индивидуальные потребности хозяев, стиль интерьера, планировку и площадь комнаты. Чтобы уменьшить восприятие гостиной как проходной комнаты, лестницу следует устанавливать как можно ближе к двери. Если вы хотите зонировать гостиную, можно предусмотреть установку лестницы прямо в центре комнаты. Лестницы без перил лучше делать вдоль стены и подальше от камина, если он есть в вашей гостиной. Безопасность должна быть максимальной!

Фото: albertolamaphotography.com

Подсветка

Чтобы придать интерьеру индивидуальность, дизайнеры советуют поиграть с освещением. Например, можно установить подсветку определенного цвета для каждого пролета или оформить светящейся лентой весь контур.

Освещение может быть потолочным, настенным, локальным и декоративным. При потолочном освещении над лестницей вешают люстры с подвесами или без них. Этот способ идеален для классических интерьеров. Можно использовать и красивые бра.

Для локального освещения уместна подсветка отдельных лестничных площадок с помощью галогеновых или диодных светильников, работающих в системе «Умный дом» — они загораются, когда человек встает на ступеньку.

Фото: trend4homy.com

Обустройство пространства под лестницей

Прежде чем обустраивать пространство под лестницей, убедитесь, что там не располагаются коммуникации. Если же они там есть, необходимо их закрыть звукоизолирующим материалом, например гипсокартоном. Под лестницей можно оборудовать кладовку, гардеробную, кабинет, санузел или зону для отдыха. В нише под ступеньками может поместиться диванчик или кровать, компактный кухонный гарнитур без газовой плиты, если гостиная совмещена с кухней.

Фото: trend4homy.com

Фото: trend4homy.com

Декор лестницы

Любая лестница должна быть оформлена стильно и красиво, выглядеть презентабельно и при этом уютно. Дизайн лестницы нужно сочетать с общим стилем помещения. Яркие краски здесь приветствуются, если такая же палитра используется в смежных с лестницей комнатах. В пролетах лестниц можно обустроить домашнюю библиотеку, небольшой гардероб, украсить стены фотографиями и постерами, сделать выставку детских рисунков.

Фото: trend4homy.com

Фото: trend4homy.com

Фото: trend4homy.com

Лестницы для частного дома — примеры в интерьере

Покажем вам еще несколько хороших идей обустройства лестницы — даже небольшое свободное пространство не должно пустовать!

Примеры дизайна лестницы для квартиры

Фото: home-designing.com

Фото: trend4homy.com

Фото: trend4homy.com