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Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьере


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Даже в небольшой городской двухъярусной квартире можно установить очень красивую дизайнерскую лестницу. Вариантов для частного дома — огромное количество. Показываем самые интересные.

В типичных панельных домах почти нет двухэтажных квартир, поэтому лестница — частый элемент оформления жилых домов и коттеджей. Главная задача лестницы — хорошо вписываться в общий интерьер пространства, сохраняя при этом его функциональность. Чаще всего лестница на второй этаж ведет из холла или гостиной. В зависимости от выбранного материала лестницы бывают кованые, бетонные, стеклянные, деревянные и даже пластиковые, по форме — прямые, винтовые и модульные. 

Фото № 1: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: sebringdesignbuild.com

Материалы и форма

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Выбор материала зависит от дизайна помещения. Лестничные конструкции в классическом стиле обычно изготавливают из дерева или металла. Лестницы в стиле ренессанс предпочтительны из экологически чистых природных материалов. Сегодня очень популярны лестницы из дуба, бука, ясеня или лиственницы. Сельские мотивы в интерьере предполагают установку лестницы целиком из дерева.

Для гостиной в стиле хай-тек подойдет дизайн лестницы из металла. Такие конструкции очень прочны, надежны и относительно недороги.

Лестничные конструкции из камня имеют солидный внешний вид, но дорого стоят, а лестницы из искусственного камня могут выцветать под воздействием солнечных лучей.

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Главные критерии любого такого сооружения — надежность и красивый внешний вид. Хотя понятие красоты у каждого дизайнера свое, так что важно в первую очередь вписать лестницу в выбранный стиль и соблюсти правила безопасности при ее использовании.

Фото № 2: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Широкая классическая лестница делает весь облик дома более статусным, а интересный дизайн металлических или деревянных ступеней, словно летящих по воздуху, подчеркивает футуристический и авангардный стиль интерьера.

Прямая маршевая лестница представляет собой простой привычный дизайн со ступенями, перилами и межэтажными площадками. Изогнутые лестницы могут иметь один или несколько радиусов поворота. Винтовые конструкции — это витая спираль ступеней, поручней и металлических крепежных элементов — стоек.

Фото № 3: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: home-designing.com

Прямая лестница считается самой простой в изготовлении, она хорошо вписывается в любой интерьер. Конструкции с непрямыми лестницами устанавливаются, когда невозможно поставить обычную прямую модель. Этот вариант используют в небольших гостиных. Г-образная конструкция всегда крепится к стене для экономии места.

Фото № 4: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: albertolamaphotography.com

Способы расположения

Лестницу на второй этаж можно расположить в любой части комнаты, но лучше все же учитывать индивидуальные потребности хозяев, стиль интерьера, планировку и площадь комнаты. Чтобы уменьшить восприятие гостиной как проходной комнаты, лестницу следует устанавливать как можно ближе к двери. Если вы хотите зонировать гостиную, можно предусмотреть установку лестницы прямо в центре комнаты. Лестницы без перил лучше делать вдоль стены и подальше от камина, если он есть в вашей гостиной. Безопасность должна быть максимальной!

Фото № 5: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: albertolamaphotography.com

Подсветка

Чтобы придать интерьеру индивидуальность, дизайнеры советуют поиграть с освещением. Например, можно установить подсветку определенного цвета для каждого пролета или оформить светящейся лентой весь контур.

Освещение может быть потолочным, настенным, локальным и декоративным. При потолочном освещении над лестницей вешают люстры с подвесами или без них. Этот способ идеален для классических интерьеров. Можно использовать и красивые бра.

Для локального освещения уместна подсветка отдельных лестничных площадок с помощью галогеновых или диодных светильников, работающих в системе «Умный дом» — они загораются, когда человек встает на ступеньку.

Фото № 6: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Обустройство пространства под лестницей

Прежде чем обустраивать пространство под лестницей, убедитесь, что там не располагаются коммуникации. Если же они там есть, необходимо их закрыть звукоизолирующим материалом, например гипсокартоном. Под лестницей можно оборудовать кладовку, гардеробную, кабинет, санузел или зону для отдыха. В нише под ступеньками может поместиться диванчик или кровать, компактный кухонный гарнитур без газовой плиты, если гостиная совмещена с кухней.

Фото № 7: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Фото № 8: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Декор лестницы

Любая лестница должна быть оформлена стильно и красиво, выглядеть презентабельно и при этом уютно. Дизайн лестницы нужно сочетать с общим стилем помещения. Яркие краски здесь приветствуются, если такая же палитра используется в смежных с лестницей комнатах. В пролетах лестниц можно обустроить домашнюю библиотеку, небольшой гардероб, украсить стены фотографиями и постерами, сделать выставку детских рисунков. 

Фото № 9: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Фото № 10: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Фото № 11: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Лестницы для частного дома — примеры в интерьере


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Покажем вам еще несколько хороших идей обустройства лестницы — даже небольшое свободное пространство не должно пустовать!

Примеры дизайна лестницы для квартиры

Фото № 12: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: home-designing.com

Фото № 13: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Фото № 14: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: trend4homy.com

Фото № 15: Дизайн лестницы на второй этаж — лучшие примеры в интерьереФото: designcrimea.wordpress.com

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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