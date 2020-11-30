Комфортное освещение: как выбрать светильники для дома

Немецкая компания MW-Light – производитель декоративного света для комфортной жизни. В течение семнадцати лет мы изготавливаем дизайнерские светильники высокого качества, чтобы сделать ваш дом максимально комфортным и стильным. Мы торгуем более чем с 36 странами мира и производим около 1 млн. светильников в год. Покупая нашу продукцию, вы покупаете безопасность вашего дома. А безопасность светильников, в свою очередь, обеспечивается качественной электрикой. Вся электрика MW-Light выполнена по стандартам немецких производителей светотехнической продукции ВДЕ.

Помимо собственного производства, у MW-Light есть большой логистический комплекс и склады в Европе и России. В нашей ценовой матрице представлены три категории. Есть светильники премиального сегмента, средней ценовой категории и базового ценового сегмента. У нас 5 торговых марок и более 2000 артикулов в 12 стилях. Мы производим подвесные, встраиваемые, накладные, настенные, настольные, напольные и уличные светильники. Наши магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Берлине и Гамбурге.

Фото ReRooms

Подвесная люстра Магеллан MW-Light в проекте спальни от ReRooms

Комфортное освещение

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- Что такое комфортное освещение и как создать его у себя дома?

Несколько лет назад было проведено исследование на предмет того, как свет влияет на нашу жизнь. В результате выяснилось, что правильно подобранные светильники способствуют выделению гормонов счастья – эндорфинов. Миссия нашей компании заключается в том, чтобы создавать светильники, которые привнесут в вашу жизнь комфорт и хорошее настроение.

Для того чтобы создать комфортное освещение в доме, надо понимать, что формирует этот комфорт, и какие типы светильников на него влияют. Существует 4 типа светильников. Во-первых, все модели, которые крепятся к потолку. Это могут быть варианты, которые устанавливаются непосредственно на потолок, сохраняя пространство, а могут быть светильники на подвесе, и тогда вы можете регулировать высоту и делать ее комфортной для себя. Например, подвесной светильник из коллекции «Валенсия». Эта модель интересна тем, что ее подвес спрятан под бархатным чехлом. Это дань истории. Когда светильники были со свечами, их приходилось все время поднимать и опускать. Из-за этого цепи, на которых они крепились, гремели. Чтобы скрыть этот шум, велено было надевать на них бархатные чехлы, и тогда хозяин дома мог спокойно отдыхать. Мы решили оставить этот элемент на наших светильниках, как напоминание о старинных европейских замках.

- Какие светильники, кроме потолочных, влияют на комфорт в доме?

Помимо светильников, которые крепятся на потолок, есть настенные модели - бра, настольные лампы и торшеры. Комфортная атмосфера создается как раз из комбинации разных источников света. Когда вы приходите вечером домой и включаете различные светильники, у вас происходит внутреннее переключение, и вы сами того не понимая, отдыхаете.

Фото ReRooms

Подвесной светильник MW-Light в дизайн-проекте ReRooms

О потолочных, настенных и напольных светильниках

- Какой свет создают потолочные светильники?

Потолочные светильники создают общее освещение. Оно не предназначено для работы или отдыха, его задача – обеспечить всю комнату равномерным светом, чтобы в этом помещении было комфортно заниматься делами. Общее освещение может быть разным. Если у нас открытые лампочки, то такой светильник прекрасно осветит пространство комнаты красивым ровным светом. Например, модель из коллекции «Версаче». Она выполнена из латуни с художественным литьем и подвесами из натуральной кожи черного цвета.

Если у нас светильники с плафонами, которые направлены вверх (коллекция «Афродита»), то ваша комната наполнится красивым светом, отраженным от потолка. Он будет заполнять всю комнату и, при этом не будет бить в глаза.

Ну а если мы возьмем светильники с плафонами, направленными вниз (коллекция «Аманда»), мы получим совсем другое освещение. Оно будет зональным и четко направленным. Установив такой светильник над столом, мы получим сконцентрированный круг света над поверхностью.

- Какой свет создают бра?

Бра создают местное освещение, предназначенное для отдыха. После рабочего дня вам хочется расслабиться, удобно устроившись на диване или в кресле. И тогда вы включаете местный свет, который создает световое пятно около светильника. Остальное пространство в этом случае заполняет остаточный красивый свет. У нас есть изящные плафоны в виде тюльпанов, текстильные абажуры и утонченные стеклянные модели. Светильники, которые мы предлагаем, отражают последние тренды и тенденции моды, доступны по цене и, что самое главное, безопасны.

Фото ReRooms

Потолочная люстра Адриатика MW-Light в проекте ReRooms

- Ольга, какой свет лучше использовать для работы?

Для работы есть рабочее освещение. Это свет, который направлен, например, настольная лампа, торшер.

Свет в разных помещениях

- Если мы хотим создать комфортное освещение в гостиной, как правильно использовать источники света?

Создавая световой сценарий гостиной, в первую очередь необходимо установить общий свет. Для этого следует понять, каким вы хотите, чтобы он был: ярким, заполняющим каждый уголок комнаты, свет, отраженный от потолка или зональное освещение и в зависимости от этого выбрать потолочный светильник. Далее нужно обеспечить комнату местным светом. Вам нужно подобрать бра, настольную лампу или торшер для того чтобы вы могли менять направление источника света. В результате у вас получится очень хорошая композиция.

- А как грамотно создать композицию?

Для создания композиции есть две опции подбора светильников – в гармонии с интерьером или на контрасте с ним. Если вы выбираете в гармонии, то такой светильник растворится в интерьере, станет его частью и будет выглядеть очень естественно. Когда мы выбираем вариант на контрасте с интерьером, то каждый раз входя в комнату, он будет обращать на себя внимание, вызывая ваше восхищение.

Также в одной комнате мы можем оформить разные световые сценарии одним семейством светильников или, наоборот, общее освещение создать светильником одного дизайна, а местное освещение при помощи других светильников. И тогда получится, что каждый сценарий освещения имеет свой собственный стиль.

Фото ReRooms

Люстра Бремен MW-Light в проекте ReRooms

- Можно ли создать световой сценарий при помощи цветовой температуры?

Да, можно использовать разный сценарий, играя цветовой температурой света, ведь не секрет, что он может быть холодным, теплым, дневным. Продумывая освещение дома, важно понимать, как наш организм реагирует на тот или иной свет. Например, нужен ли нам в квартире холодный свет? На самом деле он активизирует наши биоритмы, помогает быть активнее, и домашний сценарий общего освещения вполне может быть холодным. Теплый свет, наоборот, успокаивает. Поэтому, когда мы хотим расслабиться, лучше использовать теплый световой сценарий.

Но и, конечно, есть светильники с разными типами освещения, включающие холодный, теплый, дневной или ориентированный свет. Таким образом, вы можете выбрать вариант, когда в одном светильнике будут разные температуры света, или разные светильники с разными температурами: общее освещение – более нейтральный свет, а местное – более теплый. Возвращаясь к световому сценарию гостиной, получается, что нам нужен общий свет, т.е. потолочный светильник, местный свет – бра или торшер для отдыха и рабочее освещение в виде настольной лампы в случае, если нам нужно сделать важные дела.

- Какое освещение лучше использовать в спальне?

Многие думают, что в спальне должен быть приглушенный свет. Но на самом деле это не совсем верно. Ведь, когда мы используем свет в спальне? Когда встаем утром или ложимся спать вечером, т.е. большую часть времени мы светом там не пользуемся. Поэтому можем использовать нашу фантазию и повесить любое освещение. Главное, чтобы был потолочный светильник для общего освещения и настенные светильники для создания местного света и мягкой обстановки.

- А в детской комнате?

Если мы хотим создать освещение в детской комнате, то здесь следует установить общий свет – желательно акриловый светильник, ночное освещение и настольную лампу. Играя разным дизайном, разным светом, вы можете создать комфортное освещение в любой комнате.

Фото ReRooms

Подвесная люстра Адель MW-Light в проекте детской комнаты от ReRooms

О ценовых сегментах

- Ольга, сориентируйте, пожалуйста, по ценам?

У нас есть светильники премиального сегмента, например, модель «Габриэль», которая сделана из бронзы. Ее элементы отливаются по исторической технологии в одноразовые песчано-глинистые формы. После отливки такую форму разбивают и изготавливают новую. Этой технологии 5 тыс. лет. В данной модели использован великолепный хрусталь, который отличается очень красивым дизайном с острыми гранями. Светильник выполнен в гальванизированном цвете шампань. Его стоимость – 515 тыс. руб.

Также интересен современный светильник с ювелирной сваркой и качественной гальваникой. Вообще, мы гордимся нашей гальваникой, потому что у нас используется медно-никелевый подслой, благодаря чему финальное покрытие держится долгие годы. Стоимость такого светильника – 90 тыс. руб.

Есть светильники за 50, 60 и за 30 тыс. руб. – это средний ценовой сегмент. Есть и базовый ценовой сегмент.

Особое внимание привлекает современный светильник из коллекции «Капели». Он выглядит воздушным и практически невесомым. Когда свет идет вниз, он проходит через акрил с 3D-эффектом. Когда он идет вверх – через пузырьки, образуя игру света и волшебный рисунок на потолке. Цена этой модели – 64 тыс. руб.

Фото ReRooms

Подвесная люстра MW-Light в проекте ReRooms

- Ольга, какие еще интересные модели есть в вашем ассортименте?

У нас есть стильные современные варианты светильников для стиля лофт. Модель с грубым корпусом для плафонов из толстостенного стекла, которое оттеняет эту грубость, и создает очень красивый свет.

Не меньше внимания привлекают светильники в стиле арт-деко. Они выполнены в соответствии с сегодняшними трендами и сочетают гладкую и фактурную поверхность. Есть модели в цвете латунь и золото, с потрясающей игрой хрусталя.

Еще один современный тренд, когда один светильник сочетает в себе несколько разных фактур и цветов. Например, плафоны, окрашенные в пурпурный, коричневый, зеленый, голубой и стекло разной фактуры. Это смотрится очень интересно и необычно.

Есть светильник для межэтажного пространства длиной около 4 метров. Его можно использовать как второй свет. У него очень красивая фактура и интересная технология производства – нарезка. Его собрат более утонченной формы с плафонами из современного технологического акрила. Может использоваться как второй свет.

У нас также есть уличные светильники. Все они имеют IP защиту 44. Есть варианты премиального сегмента из латуни и бронзы и среднего ценового сегмента.