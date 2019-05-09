Комоды в интерьере: 20 модных идей

Вам нужно действительно что-то оригинальное? ReRooms сделал подборку стильных и необычных комодов, среди которых, возможно, есть модель вашей мечты.

Комод в интерьере — как маленькое черное платье в мире моды: всегда актуален и уместен. Этот предмет мебели легко вписывается в общее пространство и выступает в роли не только функциональной системы хранения, но и декоративного элемента. Современные комоды поражают разнообразием: из обычных тумб с выдвижными ящиками они перевоплотились в эксклюзивные арт-объекты. Комоды в форме драгоценных кристаллов, круглые и овальные модели с выдвигающимися в стороны ящиками, комоды-трансформеры — на рынке сегодня представлено множество комодов, похожих на предметы искусства.

Фото: bonsoni.com

Элегантный комод «Фьюжн венге линум» от российского производителя — идеальный выбор для классических спален и гостиных, интерьер которых выполнен в светлых оттенках. Комод этот стильный и практичный: черно-белые глянцевые фасады, отражающие свет, три вместительных ящика, широкая столешница, на которой можно разместить статуэтки, рамки с фото или комнатные растения. Такой комод не будет казаться огромным в маленьких комнатах, где каждый сантиметр на счету, а в просторных помещениях прекрасно решит проблему пустых углов.

2. Яркий винтаж

Фото: instagram.com

Для тех, кто предпочитает ломать сложившиеся стереотипы насчет предназначения мебели и ее цвета, комод фабрики Etg-Home — находка. Он выполнен из натурального дерева и представляет собой интересное винтажное изделие с десятком ящиков разных размеров и расцветок. В современные гостиные, спальни, детские комнаты, кабинеты, прихожие в стилях кантри, шебби-шик, поп-арт он внесет атмосферу игривости и праздника.

3. Стильная экологичность

Фото: justlikewendys.co.uk

Винтажный комод Misurata бренда To4rooms станет выразительной деталью интерьера комнаты. Его внешний вид напоминает стопку старинных книг, за обложками которых прячется система хранения для нужных мелочей. Такой комод может выступать в роли прикроватного ночного столика в спальне или же удобной тумбы в кабинете.

4. Индустриальная изюминка

Фото: igdesign.ru

Комод европейского бренда Loft Art — прост и непритязателен, но в то же время оригинален и своеобразен. Он представляет собой узкую и высокую металлическую конструкцию с десятком выдвижных ящиков, которая практически не занимает места в комнате, но при этом вмещает много вещей. Такая модель подойдет людям, ценящим практичность, креативность, минимализм, и желающим создать в своей квартире ни на что не похожую атмосферу, в которой хочется жить и творить.

5. Изящный прованс

Фото: myatashop.ru

Эксклюзивный комод из красного дерева бренда French Home станет настоящим украшением спален и столовых в стиле прованс. В нем дизайнеры воплотили дух старинной французской мебели, которой присущи плавные и изящные формы. Комод Jardin в белом цвете с принтом в виде цветочных состаренных открыток создаст в комнате эффект помещения с историей и наполнит его сказочной атмосферой, в которой будет чувствоваться душа хозяйки.

6. Зеркальная геометрия

Фото: luxuryfurnituremr.com

Интерьер вашей квартиры выполнен в стиле американской классики или ар-деко — обратите внимание на комод с зеркалами на фасаде и торцах. За счет отражения света такая конструкция визуально растворяется в пространстве, поэтому будет выигрышно смотреться в узких и маленьких комнатах. Зеркальные пластины этой модели украшены интересной геометрической отделкой — она не только выступает в роли декора, но и скрывает отпечатки пальцев, остающиеся при выдвижении ящиков.

7. Изысканная красота

Фото: idfdesign.com

Вы хотите подобрать классический, но модный комод в спальню — выбирайте модель VENERE, концепция которой подчиняется канонам стиля и красоты. Плавная форма, элитная фурнитура, художественная резьба — все детали этого комода пропитаны изысканностью, но не в ущерб функциональности и практичности. Каркас и ящики выполнены из многослойной фанеры тополя с отделкой из шпона ореха. Этот материал плотный, износостойкий и долговечный, поэтому хранить в таком комоде можно много вещей без риска деформации конструкции.

8. Эргономичная форма

Фото: furnituredealer.net

Овальный комод Donna изменит ваше представление о громоздкой корпусной мебели. В нем отсутствуют острые углы, благодаря чему комод визуально сливается со стенами комнат, не утяжеляя пространство. Кроме выдвижных ящиков, в комоде по бокам расположены открывающиеся дверцы с дополнительными полками для нужных мелочей — такая система хранения может стать полноценной заменой стандартного шкафа.

9. Антикварная мода

Фото: imodern.ru

Ценителям антиквариата может подойти классический комод Caprice с оригинальной расцветкой. Он имеет вид старинной вещи с характерными потертостями, сколами и трещинками, благодаря чему похож на предмет, доставшийся по наследству. Яркие вертикальные полоски на фасадах, кроме отражения временного образа антикварного комода, решают важные архитектурные задачи в маленьких комнатах — они перетягивают на себя внимание, внося динамику и ритм в скромное пространство.

10. Функциональный минимализм

Фото: hoff.ru

Комод с зеркалом — отличная альтернатива туалетному столику, которому порой сложно найти место в малогабаритной спальне. Эта модель со сдержанным и лаконичным дизайном в нейтральном цвете придется по душе поклонникам минимализма, которые ценят в мебели универсальность и практичность. Комод-трансформер отлично впишется в современные и классические интерьеры. В нем будет удобно хранить как постельные принадлежности, так и разные мелочи, для которых есть несколько узких ящиков.

11. Поражающая роскошь

Фото: beut.co.uk

Комод Diamond Emerald от португальского бренда Boca Do Lobo подобен настоящему изумруду. Его поверхность из натурального дерева напоминает неровные грани драгоценного кристалла — она отделана серебром и покрыта лаком, на котором потрясающе играют блики света. Такой комод внесет особый шарм и экзотику в современные гостиные и спальни. Правда, органично смотреться он будет только в просторных помещениях.

12. Оригинальная мозаика

Фото: miliashop.com

Вам нужно внести яркий акцент в гостиную в стилях авангард, ар-деко или эклектика — комод Pixel от португальского бренда Boca do Lobo станет отличным решением. Он представляет собой мозаичный корпус, состоящий более чем из тысячи треугольников из дерева десяти разных пород, частично покрытого золотом, серебром и глянцевым лаком. Мерцающий куб на медном основании, состоящем из нескольких геометрических фигур, преобразит облик вашей квартиры.

13. Модульная головоломка

Фото: archiexpo.com

Комод Tetris от испанской фабрики Lola Glamour похож на известную одноименную игру, смысл которой заключается в сборе деталей в единое целое. Модульная структура позволяет наполнять комод различным количеством ящиков, которые выстраиваются друг на друга на разной высоте. Таким образом создается оригинальная конструкция. Фасады комода можно оформить в зависимости от общего стиля интерьера и цветовой схемы — отлично он будет смотреться в спальнях и гостиных в стилях кантри, прованс или ретро.

14. Дизайнерский алфавит

Фото: hgtv.com

Хотите создать нетривиальный интерьер, который будет удивлять гостей, обратите внимание на необычный комод Alphabeto от ETG-Home, со всех сторон украшенный резными буквами алфавита. Он идеально дополнит самобытную атмосферу в спальне подростка, будет интересно смотреться в зоне отдыха гостиной и мягко разбавит строгий интерьер кабинета.

15. Художественный беспорядок

Фото: architonic.com

Смешение текстур, разноуровневые ящики, яркая расцветка — все это удалось соединить в единое целое испанским дизайнерам, которые выпустили комод Family. Несмотря на хаотичность формы, такой комод функционален и практичен — он включает несколько десятков выдвижных ящиков разной вместительности, незаменимых при обустройстве детской. В таком комоде поместятся все вещи вашего ребенка, начиная от нужных мелочей и игрушек и заканчивая несезонной одеждой и постельными принадлежностями.

16. Лаконичные формы

Фото: emmemobili.it

Вам нравится простой интерьер, создающий в комнате уютную атмосферу? Итальянский комод из натурального дерева Emmemobili SORRENTO — то, что вам нужно. Он сочетает плавные формы и объемные фактуры, которые словно переходят друг в друга. Такой комод будет органично смотреться в небольших помещениях, например в ванной или прихожей, а также станет украшением спален и гостиных в скандинавском стиле, где все должно быть простым, но неповторимым и индивидуальным.

17. Раздвигающийся цилиндр

Фото: pianca.com

Хочется внести в интерьер что-то не слишком узнаваемое, но с намеком на эксклюзив? Обратите внимание на круглый комод DEDALO от итальянского бренда Pianca с раздвигающимися в разные стороны ящиками. Он мягко вольется в скандинавские спальни и гостиные, буквально растворившись в их пространстве. Круглые системы хранения в пастельных оттенках прекрасно разбавят узоры в девичьей комнате, а темные комоды смягчат строгий монохром в мужской спальне.

18. Эффектный декор

Фото: myelection.info

Стильный комод Damasco от итальянской фабрики JC Passion — представитель ультрасовременной мебели, которая долго будет в моде. Он изготовлен из массива палисандра с красивым декором из тончайших листов никелированной стали. Такой комод станет элегантным украшением гостиной или спальни в стиле ар-деко — он идеально вольется в общий интерьер комнаты и не будет выделяться на фоне мебельного гарнитура.

19. Фирменный стиль

Фото: luxuryfurnituremr.com

Итальянский комод из коллекции Diamond выполнен в неоклассическом стиле. В нем сочетаются чистые линии и пропорции, изящная резьба, напоминающая огранку драгоценного камня, благодаря которым комод выглядит не просто предметом мебели, но и элегантным элементом декора. Он будет выигрышно смотреться в современных и классических спальнях и гостиных с нехваткой естественного света — глянцевые фасады комода сыграют роль отражающих поверхностей, благодаря чему пространство наполнится торжественностью и визуальной легкостью.

20. Комод на колесах

Фото: luxuryfurnituremr.com

Подбираете стильную систему хранения на кухню — вам может подойти интересный комод Manufaktura от ETG-Home. Он компактен и вместителен — в удобных выдвижных ящиках разных размеров с оригинальной маркировкой можно спрятать много различных вещей и предметов, которые часто захламляют полезное кухонное пространство. Ножки комода, выполненные в виде колесиков, позволят с легкостью перемещать его по кухне, чтобы все нужное всегда было под рукой.