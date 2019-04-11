Храним вещи ярко: 20 цветных комодов в интерьере

Черный комод на белом фоне — что может быть лучше? Правильно, черный комод на белом фоне с эффектом разбрызганной краски. А если краска будет еще разных цветов и оттенков, такой элемент интерьера придаст помещению дружелюбный и веселый вид. Превосходно к такому комоду подойдет яркая фурнитура.

Черный комод на белом фоне — что может быть лучше? Правильно, черный комод на белом фоне с эффектом разбрызганной краски. А если краска будет еще разных цветов и оттенков, такой элемент интерьера придаст помещению дружелюбный и веселый вид. Превосходно к такому комоду подойдет яркая фурнитура. гих в доме есть комод. Кто-то хранит в нем белье, кто-то безделушки, кто-то игрушки. Давайте посмотрим, как комод может стать ярким и привлекательным элементом интерьера.

У многих в доме есть комод. Кто-то хранит в нем белье, кто-то безделушки, кто-то игрушки. Давайте посмотрим, как комод может стать ярким и привлекательным элементом интерьера.

Фото: churchsttavern.com

2. Комод-«жираф»

В небольшой комнате для хранения мелких вещичек можно установить высокий комод с небольшими полками. Такой комод-«жираф» будет красиво смотреться с градиентной расцветкой — от темно-коричневой до бежевой, а крайние ящики можно сделать выделяющимися, например, как представлено на фото ниже.

Фото: melodymaison.co.uk

3. Парные комоды

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Небольшие комоды хорошо смотрятся в паре. Один из них может быть стандартной конструкции, а вот другой можно уже сделать необыкновенным: поиграть с формами и цветами. Разнообразные узоры на ящиках придадут дизайну индивидуальности. Но если вы хотите такие комоды поставить в относительно спокойный интерьер, не стоит выбирать очень пестрые цвета.

Фото: cellcode.us

4. Комод-«обманка»

Нарушить обычный образ вещей, сделать замысловато, но со вкусом — если это про вас, обратите внимание на необычный комод, который изображен на фото. С первого взгляда кажется, что у него множество небольших ящичков, но приглядевшись вы заметите, что нижняя часть отдана под больше полки, прикрытые дверцами.

Фото: hayneedle.com

5. Классический и необычный

Обычный деревянный комод может выглядеть по-особенному. Стоит лишь добавить ящики нестандартной формы и сделать их разных фактур и цветов. Такой элемент мебели можно поставить как в комнату с классическим интерьером, так и с неформальным.

Фото: pupcitemdb.com

6. Декоративный и прозрачный

Нередко небольшие комоды не очень вместительны и выполняют по большей части декоративную функцию. На них можно поставить книги, вазы и другие украшения интерьера. Внешний вид таких комодов должен тоже быть частью дизайна. Дверцы могут быть не цельными и позволять комоду хорошо просматриваться.

Фото: overstock.com

7. Камеры хранения

Некоторые комоды не совсем похожи на своих «собратьев». Функции выполняют те же, но вот выглядят они совсем непривычно. Например, комод из железа, напоминающий камеры хранения. Такой мебельный элемент хорошо впишется в детскую комнату или в минималистичный интерьер. Цветовая гамма может быть какой угодно: от нескольких ярких цветов на спокойном тусклом фоне до полностью разноцветной.

Фото: etsy.com

8. Для мальчика

Подобрать комод в детскую комнату не всегда простая задача. Он должен быть и функциональным, и надежным одновременно. И при этом еще выглядеть приятно для ребенка. Мальчику подойдет металлический комод с неброским видом. И предоставьте ребенку возможность подписать ящики — он всегда будет знать, где и что у него лежит.

Фото: churchsttavern.com

9. Наследие ацтеков

У вас интерьер с мебелью под старину? Комод с мотивами, напоминающими артефакты древних ацтеков, подчеркнет вашу индивидуальность. На фоне отделанной деревом стены он будет смотреться уместно и свежо. Яркие краски привлекут внимание и вызовут восхищение гостей.

Фото: redcedarhomes.com

10. Простые узоры

Помещение с преобладающим белым цветом в интерьере выглядит стильно, но многим хочется как-то оживить это спокойствие. Неплохим решением будет украшение светлого комода яркими узорами и цветными элементами декора.

Фото: brit.co

11. Металл и цвет

Грубые формы и материалы неплохо сочетаются с яркими цветами. Такое оригинальное контрастное сочетание может вписаться в уютную гостиную в стиле шебби-шик. «Потертый» комод будет выглядеть массивно и надежно, а пастельная окраска придаст ему свежести.

Фото: cymbaltaxtl.com

12. Комплект

Довольно гармонично и уместно смотрятся несколько маленьких однотипных комодов разного размера. Такая композиция заполнит угол вашей гостиной или спальни. Правильное освещение и хорошо подобранные аксессуары помогут вам создать отличную зону для хранения вещей.

Фото: actonacompany.com

13. Эксклюзив

Комод, в котором все ящички оригинальны и неповторимы, украсит почти любое помещение. Но мы бы посоветовали такую эксклюзивную вещь поставить в прихожую или кабинет. В то место, где множество вещей нужно рассортировать. Это будет не только функционально, но и эффектно.

Фото: varagesale.com

14. Изолента

Неожиданно простое решение украшения вашего комода — цветная изолента. Вы сможете создать узоры, какие вашей душе угодно. Яркие полосы придадут выразительности интерьеру. Лучше всего оформить так однотонный комод в классическом цвете.

Фото: ikea.com

15. С полкой

Комод должен быть функциональным и приятным на вид. Небольшой комод простой формы и мягких цветов гармонично впишется в интерьер. Большая полка внизу комода прекрасно подойдет для расположения аксессуаров.

Фото: overstock.com

16. Старый комод с новыми красками

У многих есть обычный «бабушкин комод», который пылится без дела из-за своего непривлекательного вида, но выбрасывать его вам жаль. И не нужно! Добавив ему новых ярких красок, вы сможете оживить этого «динозавра». Такой комод хорошо впишется в броский дизайн и будет прекрасно смотреться на белом фоне.

Фото: designs.generalfinishes.com

17. Коридорный вариант

Компактный узкий комод с цветными вставками неплохо себя покажет в прихожей. Незамысловатый узор и приятный оттенок дерева позволят ему гармонировать с общей атмосферой помещения.

Фото: fresnobeach.com

18. Комод-подставка

Небольшое пространство у стены можно заполнить вытянутым маленьким комодом. Он будет хорошо смотреться в роли подставки для цветочного горшка. При этом не стоит забывать о наличии ящичков, позволяющих разгрузить интерьер от лишних деталей.

Фото: wyckes.com

19. Главное — что внутри

Ярким ваш комод может быть благодаря не только расцветке, но и наполнению. Открытые полки дают возможность придать красок вашему интерьеру: они вместят много небольших цветных вещиц. Это могут быть и свернутые полотенца, и баночки с краской, и стеклянные цветные бутылки.

Фото: walmart.com

20. Яркий элемент

Яркому помещению — яркий комод. Типичный белый комод с желтыми, красными, оранжевыми и розовыми вставками выглядит ярко и радостно — да просто потрясающе! А если такие цвета уже присутствуют в помещении, такая деталь интерьера будет здесь более чем уместна.

Фото: casapost.ro