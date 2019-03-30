Диван на кухне: 20 примеров в разных стилях

Любую кухню вне зависимости от формы и площади можно сделать удобной для посиделок целой компанией. Сейчас расскажем как.
- 1. Солнечная кухня
- 2. Голубая кухня
- 3. Кухня с розовыми акцентами
- 4. Темная кухня
- 5. Скандинавская кухня
- 6. Уютная кухня
- 7. Кухня в стиле лофт
- 8. Кухня с открытой планировкой
- 9. Кухня с округлостями
- 10. Кухня с ярким декором
- 11. Классическая кухня
- 12. Кухня в американском стиле
- 13. Компактная кухня
- 14. Минималистичная кухня
- 15. Современная кухня
- 16. Кухня в натуральных оттенках
- 17. Кухня с балконом
- 18. Эклектичная кухня
- 19. Кухня в модных цветах
- 20. Длинная кухня
Давайте попробуем представить кухню мечты. У кого-то это небольшое пространство с хорошей техникой и удобным хранением. Кому-то важно, чтобы кухня была объединена с гостиной, чтобы принимать гостей и одновременно готовить. Кто-то хочет иметь комфортную обеденную зону, чтобы каждый вечер устраивать семейные ужины. А кто-то не готов отдавать много места под кухню и обладает очень небольшой площадью, но все равно нуждается с удобстве.
Наверное, вне зависимости от размеров кухни, вкусов и состава семьи многие согласятся, что иметь на кухне или рядом с ней диван — это очень удобно. Диван может стать частью обеденной группы, отдельной зоной для отдыха или предметом-перегородкой между кухней и гостиной. В любом случае на нем удобнее сидеть всем вместе за обедом или общаться с тем, кто готовит, просто проводить время за любимым занятием, если для этого нет других зон. Сегодня мы покажем вам двадцать кухонных интерьеров, в которых есть диван. Наверняка некоторые из них натолкнут вас на отличную мысль!
1. Солнечная кухня
На этом фото кухня с диваном выглядит интересно. Если у вас есть ниша, то встроить в нее обеденную группу с диваном будет несложно. Если бы на месте дивана были стулья, за столом поместилось бы только три человека.
2. Голубая кухняltr">Давайте попробуем представить кухню мечты. У кого-то это небольшое пространство с хорошей техникой и удобным хранением. Кому-то важно, чтобы кухня была объединена с гостиной, чтобы принимать гостей и одновременно готовить. Кто-то хочет иметь комфортную обеденную зону, чтобы каждый вечер устраивать семейные ужины. А кто-то не готов отдавать много места под кухню и обладает очень небольшой площадью, но все равно нуждается с удобстве.
Наверное, вне зависимости от размеров кухни, вкусов и состава семьи многие согласятся, что иметь на кухне или рядом с ней диван — это очень удобно. Диван может стать частью обеденной группы, отдельной зоной для отдыха или предметом-перегородкой между кухней и гостиной. В любом случае на нем удобнее сидеть всем вместе за обедом или общаться с тем, кто готовит, просто проводить время за любимым занятием, если для этого нет других зон. Сегодня мы покажем вам двадцать кухонных интерьеров, в которых есть диван. Наверняка некоторые из них натолкнут вас на отличную мысль!
1. Солнечная кухня
На этом фото кухня с диваном выглядит интересно. Если у вас есть ниша, то встроить в нее обеденную группу с диваном будет несложно. Если бы на месте дивана были стулья, за столом поместилось бы только три человека.
2. Голубая кухня
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Выбирая цвет классической кухни с диваном площадью 9 метров, ориентируйтесь на свой аппетит и любовь к готовке. В этой кухне есть будут немного, зато время проведут с удовольствием.
3. Кухня с розовыми акцентами
Не можем не показать вам эту кухню с угловым диваном. На фото видно, как правильно используется площадь помещения. Диван не занимает много места, но может разместить много человек.
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4. Темная кухня
Обычно узкую кухню площадью примерно 11 квадратных метров невозможно представить с диваном. И все-таки на этом фото есть подтверждение тому, что диванчик может быть тоже узким и небольшим, но удобнее, чем стулья.
5. Скандинавская кухня
В скандинавском стиле часто можно увидеть кухни с барной стойкой и диваном, потому что это практично и удобно. На фото вы видите такой дизайн кухни с диваном — площадью около 13 квадратных метров.
6. Уютная кухня
Еще один дизайн кухни-гостиной с диваном. Такие интерьеры часто можно встретить в помещениях с открытой планировкой. Из кухни хорошо видно диван, а это способствует общению.
7. Кухня в стиле лофт
Эта современная кухня с диваном находится в компактной квартире в стиле лофт. Диван здесь совсем близко к самой кухне, и видно, что на маленькой площади поместилось много всего полезного.
8. Кухня с открытой планировкой
В большом пространстве кухни может пригодиться диван и телевизор, как на фото. Телевизор можно смотреть и сидя на диване, и во время приготовления пищи.
9. Кухня с округлостями
Выбирая диван для интерьера кухни, не забывайте думать о трендах. Сегодня в моде не острые углы, а мягкие округлости, как в этом интерьере.
10. Кухня с ярким декором
Кухня с отдельной зоной с диваном и столом нуждается в выделении этой зоны. Сделать это можно просто с помощью яркого декора, текстиля и светильников.
11. Классическая кухня
Существуют разные идеи дизайна кухни с диваном. Здесь, например, диванчик совсем маленький, встроенный, зато сидя на нем можно с удобством перекусить, он не занимает много места.
12. Кухня в американском стиле
И здесь мы видим кухню с холодильником и диваном. Вообще-то техника и диван вполне совместимы. Особенно в американских интерьерах, где не принято прятать индустриальные элементы.
13. Компактная кухня
Маленькая кухня тоже может быть с диваном! Дизайн на этом фото вписался бы в типичные российские интерьеры и наверняка понравится очень многим.
14. Минималистичная кухня
Перед вами прямоугольная кухни с диваном. Хорошо, когда у вас есть большое пространство для фантазии. Например, этот вариант кухни площадью 15 метров с диваном и барной стойкой оставляет еще довольно много места для другой мебели.
15. Современная кухня
Этот интерьер площадью 14 метров с диваном демонстрирует нам все удобства встроенной мебели. Диван здесь словно вырастает из комода, а под ним прячутся выдвижные ящики.
16. Кухня в натуральных оттенках
Интерьер кухни в натуральных оттенках с диваном имеет площадь около 10 метров, смотрится очень компактно, зато здесь уместилось все необходимое. Кто-то сидит за столом, кто-то готовит, а кто-то отдыхает на диване. И все общаются!
17. Кухня с балконом
Когда вы выбираете диван для кухни с балконом, помните, что важно не загородить дверь. Может быть, придется выбрать очень маленький диванчик или сделать его на заказ, но даже в ограниченных условиях это возможно.
18. Эклектичная кухня
Какая большая кухня площадью 17 квадратных метров! Нам нравится этот интерьер, потому что тут встретились разные стили: современная классика, лофт и минимализм.
19. Кухня в модных цветах
Этот интерьер кухни площадью 12 квадратных метров имеет дизайн с диваном и в модных зеленых тонах. Диван здесь вписывается в концепцию «белый верх, зеленый низ». Он сливается со стеной и почти незаметен.
20. Длинная кухня
Диван как продолжение другой мебели — это вообще популярная идея, которая помогает интерьеру быть цельным. Здесь кухонный гарнитур продолжается диваном у стены, а стулья только дополняют его.
Фото анонса:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники