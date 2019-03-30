Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Диван на кухне: 20 примеров в разных стилях


3833
Получить образец дизайн-проекта

Любую кухню вне зависимости от формы и площади можно сделать удобной для посиделок целой компанией. Сейчас расскажем как.

Содержание

Давайте попробуем представить кухню мечты. У кого-то это небольшое пространство с хорошей техникой и удобным хранением. Кому-то важно, чтобы кухня была объединена с гостиной, чтобы принимать гостей и одновременно готовить. Кто-то хочет иметь комфортную обеденную зону, чтобы каждый вечер устраивать семейные ужины. А кто-то не готов отдавать много места под кухню и обладает очень небольшой площадью, но все равно нуждается с удобстве.

Наверное, вне зависимости от размеров кухни, вкусов и состава семьи многие согласятся, что иметь на кухне или рядом с ней диван — это очень удобно. Диван может стать частью обеденной группы, отдельной зоной для отдыха или предметом-перегородкой между кухней и гостиной. В любом случае на нем удобнее сидеть всем вместе за обедом или общаться с тем, кто готовит, просто проводить время за любимым занятием, если для этого нет других зон. Сегодня мы покажем вам двадцать кухонных интерьеров, в которых есть диван. Наверняка некоторые из них натолкнут вас на отличную мысль!

1. Солнечная кухня

На этом фото кухня с диваном выглядит интересно. Если у вас есть ниша, то встроить в нее обеденную группу с диваном будет несложно. Если бы на месте дивана были стулья, за столом поместилось бы только три человека.

Фото № 1: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: irishdiaspora.net
 

2. Голубая кухняltr">Давайте попробуем представить кухню мечты. У кого-то это небольшое пространство с хорошей техникой и удобным хранением. Кому-то важно, чтобы кухня была объединена с гостиной, чтобы принимать гостей и одновременно готовить. Кто-то хочет иметь комфортную обеденную зону, чтобы каждый вечер устраивать семейные ужины. А кто-то не готов отдавать много места под кухню и обладает очень небольшой площадью, но все равно нуждается с удобстве.

Наверное, вне зависимости от размеров кухни, вкусов и состава семьи многие согласятся, что иметь на кухне или рядом с ней диван — это очень удобно. Диван может стать частью обеденной группы, отдельной зоной для отдыха или предметом-перегородкой между кухней и гостиной. В любом случае на нем удобнее сидеть всем вместе за обедом или общаться с тем, кто готовит, просто проводить время за любимым занятием, если для этого нет других зон. Сегодня мы покажем вам двадцать кухонных интерьеров, в которых есть диван. Наверняка некоторые из них натолкнут вас на отличную мысль!

1. Солнечная кухня

На этом фото кухня с диваном выглядит интересно. Если у вас есть ниша, то встроить в нее обеденную группу с диваном будет несложно. Если бы на месте дивана были стулья, за столом поместилось бы только три человека.

Фото № 1: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: irishdiaspora.net
 

2. Голубая кухня

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Выбирая цвет классической кухни с диваном площадью 9 метров, ориентируйтесь на свой аппетит и любовь к готовке. В этой кухне есть будут немного, зато время проведут с удовольствием.

Фото № 2: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: decoratw.com
 

3. Кухня с розовыми акцентами

Не можем не показать вам эту кухню с угловым диваном. На фото видно, как правильно используется площадь помещения. Диван не занимает много места, но может разместить много человек.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 3: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: playfulbox.net
 

4. Темная кухня

Обычно узкую кухню площадью примерно 11 квадратных метров невозможно представить с диваном. И все-таки на этом фото есть подтверждение тому, что диванчик может быть тоже узким и небольшим, но удобнее, чем стулья.

Фото № 4: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: decorexpro.com
 

5. Скандинавская кухня

В скандинавском стиле часто можно увидеть кухни с барной стойкой и диваном, потому что это практично и удобно. На фото вы видите такой дизайн кухни с диваном — площадью около 13 квадратных метров.

Фото № 5: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: cursodedecoraciondeinteriores.com
 

6. Уютная кухня

Еще один дизайн кухни-гостиной с диваном. Такие интерьеры часто можно встретить в помещениях с открытой планировкой. Из кухни хорошо видно диван, а это способствует общению.

Фото № 6: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: sohucs.com
 

7. Кухня в стиле лофт

Эта современная кухня с диваном находится в компактной квартире в стиле лофт. Диван здесь совсем близко к самой кухне, и видно, что на маленькой площади поместилось много всего полезного.

Фото № 7: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: lakbermagazin.hu
 

8. Кухня с открытой планировкой

В большом пространстве кухни может пригодиться диван и телевизор, как на фото. Телевизор можно смотреть и сидя на диване, и во время приготовления пищи.

Фото № 8: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: youtube.com
 

9. Кухня с округлостями

Выбирая диван для интерьера кухни, не забывайте думать о трендах. Сегодня в моде не острые углы, а мягкие округлости, как в этом интерьере.

Фото № 9: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: thefreepatriot.org
 

10.  Кухня с ярким декором

Кухня с отдельной зоной с диваном и столом нуждается в выделении этой зоны. Сделать это можно просто с помощью яркого декора, текстиля и светильников.

Фото № 10: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: static.wixstatic.com
 

11. Классическая кухня

Существуют разные идеи дизайна кухни с диваном. Здесь, например, диванчик совсем маленький, встроенный, зато сидя на нем можно с удобством перекусить, он не занимает много места.

Фото № 11: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: chucksidea.com
 

12. Кухня в американском стиле

И здесь мы видим кухню с холодильником и диваном. Вообще-то техника и диван вполне совместимы. Особенно в американских интерьерах, где не принято прятать индустриальные элементы.

Фото № 12: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: facebook-learn.com
 

13. Компактная кухня

Маленькая кухня тоже может быть с диваном! Дизайн на этом фото вписался бы в типичные российские интерьеры и наверняка понравится очень многим.

Фото № 13: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: i0.wp.com
 

14. Минималистичная кухня

Перед вами прямоугольная кухни с диваном. Хорошо, когда у вас есть большое пространство для фантазии. Например, этот вариант кухни площадью 15 метров с диваном и барной стойкой оставляет еще довольно много места для другой мебели.

Фото № 14: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: dacasa.info
 

15. Современная кухня

Этот интерьер площадью 14 метров с диваном демонстрирует нам все удобства встроенной мебели. Диван здесь словно вырастает из комода, а под ним прячутся выдвижные ящики.

Фото № 15: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: kitchendecorium.ru
 

16. Кухня в натуральных оттенках

Интерьер кухни в натуральных оттенках с диваном имеет площадь около 10 метров, смотрится очень компактно, зато здесь уместилось все необходимое. Кто-то сидит за столом, кто-то готовит, а кто-то отдыхает на диване. И все общаются!

Фото № 16: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: i.pinimg.com
 

17. Кухня с балконом

Когда вы выбираете диван для кухни с балконом, помните, что важно не загородить дверь. Может быть, придется выбрать очень маленький диванчик или сделать его на заказ, но даже в ограниченных условиях это возможно.

Фото № 17: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: cdninstagram.com
 

18. Эклектичная кухня

Какая большая кухня площадью 17 квадратных метров!  Нам нравится этот интерьер, потому что тут встретились разные стили: современная классика, лофт и минимализм.

Фото № 18: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: 2.bp.blogspot.com
 

19. Кухня в модных цветах

Этот интерьер кухни площадью 12 квадратных метров имеет дизайн с диваном и в модных зеленых тонах. Диван здесь вписывается в концепцию «белый верх, зеленый низ». Он сливается со стеной и почти незаметен.

Фото № 19: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: cdninstagram.com
 

20. Длинная кухня

Диван как продолжение другой мебели — это вообще популярная идея, которая помогает интерьеру быть цельным. Здесь кухонный гарнитур продолжается диваном у стены, а стулья только дополняют его.

Фото № 20: Диван на кухне: 20 примеров в разных стиляхФото: decoratorist.com

Фото анонса: br.habcdn.com

#дизайн#диван#Интерьер#Кухня
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#детская#дизайн#минимализм#Интерьер#трехкомнатная#Квартира#эклектика
Стиль минимализм в серой трешке с эклектичной детской
#дизайн#маленькая кухня#Интерьер#Квартира#Кухня
29 маленьких белых кухонь с ярким дизайном
#гостинная#Спальня#Интерьер
Объединенная спальня-гостиная: 18 крутых идей
#Интерьер#Квартира#Прихожая
Крохотные прихожие и их обустройство: 15 лучших идей
#детская#дизайн#комната#ванна#Интерьер#Квартира
Бежевый цвет: 20 вариантов сочетания с другими оттенками в интерьере
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия