Диван на кухне: 20 примеров в разных стилях

На этом фото кухня с диваном выглядит интересно. Если у вас есть ниша, то встроить в нее обеденную группу с диваном будет несложно. Если бы на месте дивана были стулья, за столом поместилось бы только три человека.

Наверное, вне зависимости от размеров кухни, вкусов и состава семьи многие согласятся, что иметь на кухне или рядом с ней диван — это очень удобно. Диван может стать частью обеденной группы, отдельной зоной для отдыха или предметом-перегородкой между кухней и гостиной. В любом случае на нем удобнее сидеть всем вместе за обедом или общаться с тем, кто готовит, просто проводить время за любимым занятием, если для этого нет других зон. Сегодня мы покажем вам двадцать кухонных интерьеров, в которых есть диван. Наверняка некоторые из них натолкнут вас на отличную мысль!

На этом фото кухня с диваном выглядит интересно. Если у вас есть ниша, то встроить в нее обеденную группу с диваном будет несложно. Если бы на месте дивана были стулья, за столом поместилось бы только три человека.

Наверное, вне зависимости от размеров кухни, вкусов и состава семьи многие согласятся, что иметь на кухне или рядом с ней диван — это очень удобно. Диван может стать частью обеденной группы, отдельной зоной для отдыха или предметом-перегородкой между кухней и гостиной. В любом случае на нем удобнее сидеть всем вместе за обедом или общаться с тем, кто готовит, просто проводить время за любимым занятием, если для этого нет других зон. Сегодня мы покажем вам двадцать кухонных интерьеров, в которых есть диван. Наверняка некоторые из них натолкнут вас на отличную мысль!

Давайте попробуем представить кухню мечты. У кого-то это небольшое пространство с хорошей техникой и удобным хранением. Кому-то важно, чтобы кухня была объединена с гостиной, чтобы принимать гостей и одновременно готовить. Кто-то хочет иметь комфортную обеденную зону, чтобы каждый вечер устраивать семейные ужины. А кто-то не готов отдавать много места под кухню и обладает очень небольшой площадью, но все равно нуждается с удобстве.

Выбирая цвет классической кухни с диваном площадью 9 метров, ориентируйтесь на свой аппетит и любовь к готовке. В этой кухне есть будут немного, зато время проведут с удовольствием.

Фото: decoratw.com



3. Кухня с розовыми акцентами

Не можем не показать вам эту кухню с угловым диваном. На фото видно, как правильно используется площадь помещения. Диван не занимает много места, но может разместить много человек.

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Фото: playfulbox.net



4. Темная кухня

Обычно узкую кухню площадью примерно 11 квадратных метров невозможно представить с диваном. И все-таки на этом фото есть подтверждение тому, что диванчик может быть тоже узким и небольшим, но удобнее, чем стулья.

Фото: decorexpro.com



5. Скандинавская кухня

В скандинавском стиле часто можно увидеть кухни с барной стойкой и диваном, потому что это практично и удобно. На фото вы видите такой дизайн кухни с диваном — площадью около 13 квадратных метров.

Фото: cursodedecoraciondeinteriores.com



6. Уютная кухня

Еще один дизайн кухни-гостиной с диваном. Такие интерьеры часто можно встретить в помещениях с открытой планировкой. Из кухни хорошо видно диван, а это способствует общению.

Фото: sohucs.com



7. Кухня в стиле лофт

Эта современная кухня с диваном находится в компактной квартире в стиле лофт. Диван здесь совсем близко к самой кухне, и видно, что на маленькой площади поместилось много всего полезного.

Фото: lakbermagazin.hu



8. Кухня с открытой планировкой

В большом пространстве кухни может пригодиться диван и телевизор, как на фото. Телевизор можно смотреть и сидя на диване, и во время приготовления пищи.

Фото: youtube.com



9. Кухня с округлостями

Выбирая диван для интерьера кухни, не забывайте думать о трендах. Сегодня в моде не острые углы, а мягкие округлости, как в этом интерьере.

Фото: thefreepatriot.org



10. Кухня с ярким декором

Кухня с отдельной зоной с диваном и столом нуждается в выделении этой зоны. Сделать это можно просто с помощью яркого декора, текстиля и светильников.

Фото: static.wixstatic.com



11. Классическая кухня

Существуют разные идеи дизайна кухни с диваном. Здесь, например, диванчик совсем маленький, встроенный, зато сидя на нем можно с удобством перекусить, он не занимает много места.

Фото: chucksidea.com



12. Кухня в американском стиле

И здесь мы видим кухню с холодильником и диваном. Вообще-то техника и диван вполне совместимы. Особенно в американских интерьерах, где не принято прятать индустриальные элементы.

Фото: facebook-learn.com



13. Компактная кухня

Маленькая кухня тоже может быть с диваном! Дизайн на этом фото вписался бы в типичные российские интерьеры и наверняка понравится очень многим.

Фото: i0.wp.com



14. Минималистичная кухня

Перед вами прямоугольная кухни с диваном. Хорошо, когда у вас есть большое пространство для фантазии. Например, этот вариант кухни площадью 15 метров с диваном и барной стойкой оставляет еще довольно много места для другой мебели.

Фото: dacasa.info



15. Современная кухня

Этот интерьер площадью 14 метров с диваном демонстрирует нам все удобства встроенной мебели. Диван здесь словно вырастает из комода, а под ним прячутся выдвижные ящики.

Фото: kitchendecorium.ru



16. Кухня в натуральных оттенках

Интерьер кухни в натуральных оттенках с диваном имеет площадь около 10 метров, смотрится очень компактно, зато здесь уместилось все необходимое. Кто-то сидит за столом, кто-то готовит, а кто-то отдыхает на диване. И все общаются!

Фото: i.pinimg.com



17. Кухня с балконом

Когда вы выбираете диван для кухни с балконом, помните, что важно не загородить дверь. Может быть, придется выбрать очень маленький диванчик или сделать его на заказ, но даже в ограниченных условиях это возможно.

Фото: cdninstagram.com



18. Эклектичная кухня

Какая большая кухня площадью 17 квадратных метров! Нам нравится этот интерьер, потому что тут встретились разные стили: современная классика, лофт и минимализм.

Фото: 2.bp.blogspot.com



19. Кухня в модных цветах

Этот интерьер кухни площадью 12 квадратных метров имеет дизайн с диваном и в модных зеленых тонах. Диван здесь вписывается в концепцию «белый верх, зеленый низ». Он сливается со стеной и почти незаметен.

Фото: cdninstagram.com



20. Длинная кухня

Диван как продолжение другой мебели — это вообще популярная идея, которая помогает интерьеру быть цельным. Здесь кухонный гарнитур продолжается диваном у стены, а стулья только дополняют его.

Фото: decoratorist.com