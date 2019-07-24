Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубина

Что такое фацет на зеркале и чем такое зеркало отличается от обычного? Все просто: оно имеет скошенные грани, которые преломляют свет и ярко блестят. Такая специальная огранка превращает обычный элемент интерьера в красивый декор и в отдельных случаях делает его похожим на настоящий бриллиант.

Зеркало с фацетом сделает комнату светлее благодаря большему количеству отражающих плоскостей, а ее дизайн — более стильным и оригинальным.

Фацетные зеркала имеют несколько разновидностей — не только по внешнему облику, но и по способу изготовления. Обо всех видах этого декора и о способах его применения в интерьере мы расскажем подробно.

Фото: schlafzimmermobel.info

Виды фацетных зеркал

Начнем с того, какими бывают зеркала с фацетом исходя из методики их создания. Различают зеркала с простым, двойным, прямолинейным или криволинейным фацетом. Надо сказать и о художественных разновидностях такого зеркала.

Простой или двойной фацет

Зеркала с простым фацетом — самые распространенные и экономичные. Они имеют грани в виде единичного среза, как на фотографии ниже.

Фото: homepic.com.ua

С двойным фацетом все немного сложнее: огранка такого зеркала состоит из двух продольных скосов: широкого и более узкого. Они усиливают яркий красивый блеск граней и общий декоративный эффект от зеркала.

Прямолинейная или криволинейная обработка

Деление на прямолинейный и криволинейный характер фацета зависит от формы самого зеркала. Если оно прямоугольное, квадратное, ромбовидное или любой другой формы, не предполагающей закруглений и плавных линий, скошенные грани на нем называют прямолинейными.

Фото: grupoquepasa.com

А криволинейная фацетная обработка относится к овальным и круглым зеркалам, а также к имеющим необычную декоративную форму: например к зеркалам в виде фигур животных, растений и так далее.

Объемный эффект

Такое зеркало не просто имеет красивые грани и скосы — оно изготовлено в объемной форме, подобно бриллианту с огранкой. Такой облик усиливает отражающий и световой эффект фацетов. ltr">Что такое фацет на зеркале и чем такое зеркало отличается от обычного? Все просто: оно имеет скошенные грани, которые преломляют свет и ярко блестят. Такая специальная огранка превращает обычный элемент интерьера в красивый декор и в отдельных случаях делает его похожим на настоящий бриллиант.

Зеркало с фацетом сделает комнату светлее благодаря большему количеству отражающих плоскостей, а ее дизайн — более стильным и оригинальным.

Фацетные зеркала имеют несколько разновидностей — не только по внешнему облику, но и по способу изготовления. Обо всех видах этого декора и о способах его применения в интерьере мы расскажем подробно.

Фото: schlafzimmermobel.info

Виды фацетных зеркал

Начнем с того, какими бывают зеркала с фацетом исходя из методики их создания. Различают зеркала с простым, двойным, прямолинейным или криволинейным фацетом. Надо сказать и о художественных разновидностях такого зеркала.

Простой или двойной фацет

Зеркала с простым фацетом — самые распространенные и экономичные. Они имеют грани в виде единичного среза, как на фотографии ниже.

Фото: homepic.com.ua

С двойным фацетом все немного сложнее: огранка такого зеркала состоит из двух продольных скосов: широкого и более узкого. Они усиливают яркий красивый блеск граней и общий декоративный эффект от зеркала.

Прямолинейная или криволинейная обработка

Деление на прямолинейный и криволинейный характер фацета зависит от формы самого зеркала. Если оно прямоугольное, квадратное, ромбовидное или любой другой формы, не предполагающей закруглений и плавных линий, скошенные грани на нем называют прямолинейными.

Фото: grupoquepasa.com

А криволинейная фацетная обработка относится к овальным и круглым зеркалам, а также к имеющим необычную декоративную форму: например к зеркалам в виде фигур животных, растений и так далее.

Объемный эффект

Такое зеркало не просто имеет красивые грани и скосы — оно изготовлено в объемной форме, подобно бриллианту с огранкой. Такой облик усиливает отражающий и световой эффект фацетов.