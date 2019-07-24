Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубина

Фацетное зеркало — это настоящий дизайнерский декор. Рассказываем, что собой представляют фацетные зеркала, в чем их уникальность и какими разными они бывают.
Что такое фацет на зеркале и чем такое зеркало отличается от обычного? Все просто: оно имеет скошенные грани, которые преломляют свет и ярко блестят. Такая специальная огранка превращает обычный элемент интерьера в красивый декор и в отдельных случаях делает его похожим на настоящий бриллиант.
Зеркало с фацетом сделает комнату светлее благодаря большему количеству отражающих плоскостей, а ее дизайн — более стильным и оригинальным.
Фацетные зеркала имеют несколько разновидностей — не только по внешнему облику, но и по способу изготовления. Обо всех видах этого декора и о способах его применения в интерьере мы расскажем подробно.
Виды фацетных зеркал
Начнем с того, какими бывают зеркала с фацетом исходя из методики их создания. Различают зеркала с простым, двойным, прямолинейным или криволинейным фацетом. Надо сказать и о художественных разновидностях такого зеркала.
Простой или двойной фацет
Зеркала с простым фацетом — самые распространенные и экономичные. Они имеют грани в виде единичного среза, как на фотографии ниже.
С двойным фацетом все немного сложнее: огранка такого зеркала состоит из двух продольных скосов: широкого и более узкого. Они усиливают яркий красивый блеск граней и общий декоративный эффект от зеркала.
Прямолинейная или криволинейная обработка
Деление на прямолинейный и криволинейный характер фацета зависит от формы самого зеркала. Если оно прямоугольное, квадратное, ромбовидное или любой другой формы, не предполагающей закруглений и плавных линий, скошенные грани на нем называют прямолинейными.
А криволинейная фацетная обработка относится к овальным и круглым зеркалам, а также к имеющим необычную декоративную форму: например к зеркалам в виде фигур животных, растений и так далее.
Объемный эффект
Такое зеркало не просто имеет красивые грани и скосы — оно изготовлено в объемной форме, подобно бриллианту с огранкой. Такой облик усиливает отражающий и световой эффект фацетов. ltr">Что такое фацет на зеркале и чем такое зеркало отличается от обычного? Все просто: оно имеет скошенные грани, которые преломляют свет и ярко блестят. Такая специальная огранка превращает обычный элемент интерьера в красивый декор и в отдельных случаях делает его похожим на настоящий бриллиант.
Зеркало с фацетом сделает комнату светлее благодаря большему количеству отражающих плоскостей, а ее дизайн — более стильным и оригинальным.
Фацетные зеркала имеют несколько разновидностей — не только по внешнему облику, но и по способу изготовления. Обо всех видах этого декора и о способах его применения в интерьере мы расскажем подробно.
Виды фацетных зеркал
Начнем с того, какими бывают зеркала с фацетом исходя из методики их создания. Различают зеркала с простым, двойным, прямолинейным или криволинейным фацетом. Надо сказать и о художественных разновидностях такого зеркала.
Простой или двойной фацет
Зеркала с простым фацетом — самые распространенные и экономичные. Они имеют грани в виде единичного среза, как на фотографии ниже.
С двойным фацетом все немного сложнее: огранка такого зеркала состоит из двух продольных скосов: широкого и более узкого. Они усиливают яркий красивый блеск граней и общий декоративный эффект от зеркала.
Прямолинейная или криволинейная обработка
Деление на прямолинейный и криволинейный характер фацета зависит от формы самого зеркала. Если оно прямоугольное, квадратное, ромбовидное или любой другой формы, не предполагающей закруглений и плавных линий, скошенные грани на нем называют прямолинейными.
А криволинейная фацетная обработка относится к овальным и круглым зеркалам, а также к имеющим необычную декоративную форму: например к зеркалам в виде фигур животных, растений и так далее.
Объемный эффект
Такое зеркало не просто имеет красивые грани и скосы — оно изготовлено в объемной форме, подобно бриллианту с огранкой. Такой облик усиливает отражающий и световой эффект фацетов.
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Объемное фацетное зеркало — наиболее оригинальный и запоминающийся вариант современного зеркального декора, способный стать главным ярким акцентом комнаты.
Формы фацетного зеркала в интерьере
Традиционное настенное зеркало — это не единственная форма существования фацетного декора в интерьере. Есть и другие, более оригинальные способы его использования.
Панно
Очень распространены в домашнем интерьере зеркальные панно с фацетом. Как правило, собирается такая композиция из ромбовидных элементов, так как скошенные под углом грани эффективнее остальных отражают свет из окон или светильников.
Наиболее распространенный вариант украшения — повесить несколько панно на стены комнаты, особенно если они имеют не слишком большой размер.
Зеркальная стена
Еще один вариант декорирования — оформить в квартире не отдельные участки, а целую зеркальную стену с фацетным эффектом. Она будет выполнять функцию акцентной, самой яркой и оригинальной стены в интерьере. А еще заменит традиционное зеркало.
Важно расположить такую стену напротив окна или светлых предметов мебели, чтобы обеспечить максимально эффективное отражение света.
Фацетное зеркало на мебели
Самый необычный и современный вариант оформления — поставить в комнату мебель с зеркальной фацетной поверхностью. Она станет очень ярким и самобытным декором, поможет придать оригинальности интерьеру.
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Самый распространенный вариант использования фацета на мебели — шкаф с зеркальными дверцами. Однако есть и более оригинальные дизайнерские решения: например полностью фацетный журнальный столик.
Фацетное зеркало в разных комнатах
Уникальность зеркала с фацетом в том, что оно гармонично впишется в любые стили интерьера: и классические, и самые современные. Однако необходимо обратить внимание на то, каким образом лучше всего размещать фацетное зеркало в разных комнатах.
Прихожая
У входа в квартиру просто необходимо большое высокое зеркало, и лучший вариант — повесить фацетный декор на стену в традиционном виде. Полностью зеркальная стена будет выглядеть излишне громоздко, так как прихожая и коридор чаще всего имеют небольшой метраж.
Можно также использовать гардеробный шкаф или встроенный шкаф-купе с фацетными зеркальными дверцами. Такой способ размещения фацетного зеркала в прихожей более функционален и практичен.
Спальня
В роли фацетного зеркала в интерьере спальни лучше всего будет смотреться акцентная зеркальная стена — расположить ее можно за изголовьем кровати, там она будет наиболее заметной. Такая современная и стильная отделка станет еще и функциональной, так как позволит не устанавливать в комнате обычное гардеробное зеркало.
Есть и другой вариант, подходящий для более традиционных и сдержанных интерьеров: повесить по обе стороны от кровати симметричные зеркальные панно. Такое решение станет идеальным декорированием спальни в стиле современной или американской классики.
Кухня
Зеркала с фацетом в интерьере кухни помогут сделать более ярким и оригинальным кухонный гарнитур — таким зеркальным декором можно оформить фартук между столешницей и верхними подвесными шкафами.
Гостиная
В гостиной будут красиво смотреться любые разновидности фацетного зеркала, так как это самая большая, просторная и светлая комната. Главное — правильно их расположить.
Зеркальную стену или панно лучше поставить напротив окон. Если выбираете отдельное зеркало, сделайте его максимально заметным: например повесьте над камином.
В зоне диванов будут прекрасно смотреться журнальные столики с объемной фацетной поверхностью.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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