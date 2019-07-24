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Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубина


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Фацетное зеркало — это настоящий дизайнерский декор. Рассказываем, что собой представляют фацетные зеркала, в чем их уникальность и какими разными они бывают.

Содержание

Что такое фацет на зеркале и чем такое зеркало отличается от обычного? Все просто: оно имеет скошенные грани, которые преломляют свет и ярко блестят. Такая специальная огранка превращает обычный элемент интерьера в красивый декор и в отдельных случаях делает его похожим на настоящий бриллиант. 

Зеркало с фацетом сделает комнату светлее благодаря большему количеству отражающих плоскостей, а ее дизайн — более стильным и оригинальным. 

Фацетные зеркала имеют несколько разновидностей — не только по внешнему облику, но и по способу изготовления. Обо всех видах этого декора и о способах его применения в интерьере мы расскажем подробно.

Фото № 1: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: schlafzimmermobel.info

Виды фацетных зеркал

Начнем с того, какими бывают зеркала с фацетом исходя из методики их создания. Различают зеркала с простым, двойным, прямолинейным или криволинейным фацетом. Надо сказать и о художественных разновидностях такого зеркала.

Простой или двойной фацет

Зеркала с простым фацетом — самые распространенные и экономичные. Они имеют грани в виде единичного среза, как на фотографии ниже. 

Фото № 2: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: homepic.com.ua

С двойным фацетом все немного сложнее: огранка такого зеркала состоит из двух продольных скосов: широкого и более узкого. Они усиливают яркий красивый блеск граней и общий декоративный эффект от зеркала.  

Прямолинейная или криволинейная обработка

Деление на прямолинейный и криволинейный характер фацета зависит от формы самого зеркала. Если оно прямоугольное, квадратное, ромбовидное или любой другой формы, не предполагающей закруглений и плавных линий, скошенные грани на нем называют прямолинейными.

Фото № 3: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: grupoquepasa.com

А криволинейная фацетная обработка относится к овальным и круглым зеркалам, а также к имеющим необычную декоративную форму: например к зеркалам в виде фигур животных, растений и так далее. 

Объемный эффект

Такое зеркало не просто имеет красивые грани и скосы — оно изготовлено в объемной форме, подобно бриллианту с огранкой. Такой облик усиливает отражающий и световой эффект фацетов. ltr">Что такое фацет на зеркале и чем такое зеркало отличается от обычного? Все просто: оно имеет скошенные грани, которые преломляют свет и ярко блестят. Такая специальная огранка превращает обычный элемент интерьера в красивый декор и в отдельных случаях делает его похожим на настоящий бриллиант. 

Зеркало с фацетом сделает комнату светлее благодаря большему количеству отражающих плоскостей, а ее дизайн — более стильным и оригинальным. 

Фацетные зеркала имеют несколько разновидностей — не только по внешнему облику, но и по способу изготовления. Обо всех видах этого декора и о способах его применения в интерьере мы расскажем подробно.

Фото № 1: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: schlafzimmermobel.info

Виды фацетных зеркал

Начнем с того, какими бывают зеркала с фацетом исходя из методики их создания. Различают зеркала с простым, двойным, прямолинейным или криволинейным фацетом. Надо сказать и о художественных разновидностях такого зеркала.

Простой или двойной фацет

Зеркала с простым фацетом — самые распространенные и экономичные. Они имеют грани в виде единичного среза, как на фотографии ниже. 

Фото № 2: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: homepic.com.ua

С двойным фацетом все немного сложнее: огранка такого зеркала состоит из двух продольных скосов: широкого и более узкого. Они усиливают яркий красивый блеск граней и общий декоративный эффект от зеркала.  

Прямолинейная или криволинейная обработка

Деление на прямолинейный и криволинейный характер фацета зависит от формы самого зеркала. Если оно прямоугольное, квадратное, ромбовидное или любой другой формы, не предполагающей закруглений и плавных линий, скошенные грани на нем называют прямолинейными.

Фото № 3: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: grupoquepasa.com

А криволинейная фацетная обработка относится к овальным и круглым зеркалам, а также к имеющим необычную декоративную форму: например к зеркалам в виде фигур животных, растений и так далее. 

Объемный эффект

Такое зеркало не просто имеет красивые грани и скосы — оно изготовлено в объемной форме, подобно бриллианту с огранкой. Такой облик усиливает отражающий и световой эффект фацетов. 

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Фото № 4: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: aviarydecor.com

Объемное фацетное зеркало — наиболее оригинальный и запоминающийся вариант современного зеркального декора, способный стать главным ярким акцентом комнаты.

Формы фацетного зеркала в интерьере

Традиционное настенное зеркало — это не единственная форма существования фацетного декора в интерьере. Есть и другие, более оригинальные способы его использования.

Панно

Очень распространены в домашнем интерьере зеркальные панно с фацетом. Как правило, собирается такая композиция из ромбовидных элементов, так как скошенные под углом грани эффективнее остальных отражают свет из окон или светильников. 

Фото № 5: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: dobrahata.com.u

Наиболее распространенный вариант украшения — повесить несколько панно на стены комнаты, особенно если они имеют не слишком большой размер.

Зеркальная стена

Еще один вариант декорирования — оформить в квартире не отдельные участки, а целую зеркальную стену с фацетным эффектом. Она будет выполнять функцию акцентной, самой яркой и оригинальной стены в интерьере. А еще заменит традиционное зеркало. 

Фото № 6: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: booxmaker.fr

Важно расположить такую стену напротив окна или светлых предметов мебели, чтобы обеспечить максимально эффективное отражение света.

Фацетное зеркало на мебели

Самый необычный и современный вариант оформления — поставить в комнату мебель с зеркальной фацетной поверхностью. Она станет очень ярким и самобытным декором, поможет придать оригинальности интерьеру.

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Фото № 7: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: aviarydecor.com

Самый распространенный вариант использования фацета на мебели — шкаф с зеркальными дверцами. Однако есть и более оригинальные дизайнерские решения: например полностью фацетный журнальный столик.

Фацетное зеркало в разных комнатах

Уникальность зеркала с фацетом в том, что оно гармонично впишется в любые стили интерьера: и классические, и самые современные. Однако необходимо обратить внимание на то, каким образом лучше всего размещать фацетное зеркало в разных комнатах. 

Прихожая 

У входа в квартиру просто необходимо большое высокое зеркало, и лучший вариант — повесить фацетный декор на стену в традиционном виде. Полностью зеркальная стена будет выглядеть излишне громоздко, так как прихожая и коридор чаще всего имеют небольшой метраж.

Фото № 8: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: reins.com.ua

Можно также использовать гардеробный шкаф или встроенный шкаф-купе с фацетными зеркальными дверцами. Такой способ размещения фацетного зеркала в прихожей более функционален и практичен.

Спальня

В роли фацетного зеркала в интерьере спальни лучше всего будет смотреться акцентная зеркальная стена — расположить ее можно за изголовьем кровати, там она будет наиболее заметной. Такая современная и стильная отделка станет еще и функциональной, так как позволит не устанавливать в комнате обычное гардеробное зеркало.

Фото № 9: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: aviarydecor.com

Есть и другой вариант, подходящий для более традиционных и сдержанных интерьеров: повесить по обе стороны от кровати симметричные зеркальные панно. Такое решение станет идеальным декорированием спальни в стиле современной или американской классики. 

Кухня

Зеркала с фацетом в интерьере кухни помогут сделать более ярким и оригинальным кухонный гарнитур — таким зеркальным декором можно оформить фартук между столешницей и верхними подвесными шкафами.

Фото № 10: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: djinteriors.in

Гостиная

В гостиной будут красиво смотреться любые разновидности фацетного зеркала, так как это самая большая, просторная и светлая комната. Главное — правильно их расположить.

Фото № 11: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: toolboxprodhouse.com

Зеркальную стену или панно лучше поставить напротив окон. Если выбираете отдельное зеркало, сделайте его максимально заметным: например повесьте над камином

Фото № 12: Фацетное зеркало в интерьере: динамичность и глубинаФото: fang.com

В зоне диванов будут прекрасно смотреться журнальные столики с объемной фацетной поверхностью. 

#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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