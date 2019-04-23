Кожа в интерьере гостиной: 15 интересных идей

Любую комнату можно украсить аксессуарами из кожи. Это могут быть сумки, декоративные украшения или подушки. Последние хорошо вливаются в композицию аксессуаров из других материалов. Парочка коричневых кожаных подушек преобразит ваш диван и придаст интерьеру больше шика.

Любую комнату можно украсить аксессуарами из кожи. Это могут быть сумки, декоративные украшения или подушки. Последние хорошо вливаются в композицию аксессуаров из других материалов. Парочка коричневых кожаных подушек преобразит ваш диван и придаст интерьеру больше шика.вечный, красивый, изящный, практичный — все эти качества относятся к такому материалу, как кожа. Она способна украсить практически любой интерьер и удовлетворить запросы даже самых требовательных хозяев.

Долговечный, красивый, изящный, практичный — все эти качества относятся к такому материалу, как кожа. Она способна украсить практически любой интерьер и удовлетворить запросы даже самых требовательных хозяев.

Фото: squarefox.com

2. Белая кожа

Если вы хотите подчеркнуть чем-то изысканным светлый интерьер комнаты, белая кожа — то, что вам нужно. Диван в таком исполнении идеально расположится в центре вашей гостиной. Небольшая скамья в таком же стиле дополнит интерьер. Не пожалейте света — это место будет в центре внимания.

Фото: functionalfurniturenyc.com

3. Кожаный диван

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Большой кожаный черный диван — классический элемент интерьера. Черный цвет придает ему элегантности и изысканности — выглядит он по-настоящему величественно. А кожа только подчеркивает эту величественность. Такой элемент интерьера хорошо смотрится в интерьере в сдержанной цветовой гамме и подойдет классическим стилям или минималистичным, где подобный диван будет главным элементом интерьера.

Фото: cb2.com

4. Стулья с кожей

Кожа — материал самодостаточный. И в небольших количествах смотрится довольно неплохо. В интерьер можно добавлять отдельные предметы мебели с кожей, например стулья. Их несомненным плюсом будет прочность и долговечность. Такие предметы хорошо смотрятся в разном исполнении. Стулья из коричневой кожи хороши в светлом интерьере, где есть другие темные элементы.

Фото: chucksidea.com

5. Пол из кожаной плитки

Из кожи изготавливают даже плитки для пола. Этот материал славится своей долговечностью, он мало подвержен влиянию времени. Такие плитки потом даже можно забрать в новое жилище. И при деформации одной-двух их несложно будет заменить. Согласитесь, пол смотрится шикарно! Но в проходной комнате все-таки лучше такое решение не применять. Подобный вариант подойдет для гостиной или спальни.

Фото: cellcode.us

6. Коричневая кожа

Комната, выполненная в темных тонах, просит в свой интерьер чего-то более светлого — тут вам и пригодится такой кожаный диван. Слегка потертый вид только добавляет шарма. Грамотно подобранный журнальный стол сыграет важную роль. Такое решение подойдет для интерьеров в стиле лофт, модернизм и минимализм.

Фото: induced.info

7. Кресла из кожи

Композиция из кресел в большой гостиной оказывается в центре внимания. Кожаные кресла выглядят очень презентабельно и дорого. Резной столик и деревянные элементы в металлических тонах придадут интерьеру изысканности. Такое решение подойдет для классических стилей интерьера.

Фото: noveistudio.com

8. Кожаное кресло с пуфом

Вечером около камина приятно уединиться с чашкой чая и интересной книгой в руках или посмотреть фильм. Кожаное кресло с пуфом для таких вечеров окажется как нельзя более кстати. Эти два элемента в вашей гостиной удовлетворят вашу потребность в приятном месте отдыха. Подобные вещи очень любят взрослые члены семьи, которым важны комфорт и ощущение спокойствия.

Фото: plantationinteriors.com

9. Потолок из кожи

В помещениях, выполненных в классических стилях, кожаные элементы не редкость. Дополнить такой интерьер можно кожаным потолком. Подобное решение советуем применять в больших помещениях и в правильно выдержанном объеме, иначе это будет смотреться слишком помпезно.

Фото: ultimatehandyman.co.uk

10. Кожаная вставка на стене

Украсить вашу гостиную можно кожаными элементами на стене. Они могут быть представлены цельным куском кожи либо кожаными плитами. Такое решение можно использовать на стене за диваном. Оно придаст помещению более мягкий и комфортный вид. А кожа благодаря своим качествам добавит помещению шика и стиля.

Фото: ujecdent.com

11. Столик из кожи

Не самое популярное, но довольно интересное применение кожи: отделать ею журнальный столик. В плане функциональности такой элемент интерьера будет не очень выгодным. Но в качестве украшения окажется хорош! На такой столик можно поставить устойчивые аксессуары, вроде корзин и ваз, или использовать его для размещения книг и журналов.

Фото: notexactly.co

12. Черная кожа

Черный цвет и кожа ассоциируются с шиком и элегантностью. Так что их сочетание изначально великолепно. Такие элементы мебели станут главной изюминкой вашего дизайна. Другие кожаные элементы подчеркнут стиль, а спокойствие цветов придаст комнате настроения расслабленности и величия.

Фото: homeunltd.com

13. Шкаф с кожаным элементом

В большой гостиной комнате часто есть шкаф-купе. И если такая гостиная выполнена в стиле минимализм, то и двери шкафа должны быть соответствующие. Выполненные из дерева и кожи, они будут смотреться привлекательно и солидно. Кожа в этом случае придаст изысканности и четкости линий.

Фото: sammys.cn

14. Кожаный ковер

В интерьере гостиной приятным дополнением декора часто выступает ковер. Поразительно красивый элемент интерьера — ковер в виде шкуры животного. Он наверняка станет самой привлекательной деталью вашего помещения.

Фото: freshome.com

15. Шторы из кожи

Гостиная — комната, которая чаще всего наполнена светом, в том числе благодаря большим окнам. Если же требуется затемнить эту комнату и придать ей солидности, можно использовать в качестве материала для штор кожу тончайшей выделки.

Фото: marsballoon.com