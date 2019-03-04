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Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей


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Расскажем, от чего зависит выбор и что подойдет именно для вашей квартиры.

Содержание

Выбор столешницы — очень важный этап обустройства кухни. Это и рабочее пространство, и один из элементов дизайна интерьера. Кухонная поверхность должна сочетаться с гарнитуром и быть практичной. Прежде чем вы остановитесь на каком-то цвете и фактуре, необходимо выбрать материал.

Видов столешниц много, и запутаться довольно легко. Ламинат, древесный массив, сталь, стекло — все эти материалы имеют свои плюсы и минусы и соответствуют разным стилевым решениям.

1. Скандинавский стиль

Популярный уже много лет скандинавский стиль сочетает комфорт, простоту и функциональность. Фурнитура такой кухни обычно белого цвета, столешница выполнена из дерева. Массив темных оттенков создаст атмосферу тепла и уюта. Деревянная столешница станет ярким акцентом пространства на фоне монохромной отделки и мебели. Натуральный материал чувствителен к влаге и высоким температурам, поэтому требует бережного отношения.

Фото № 1: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

2. Стол-остров

Оригинальным решением для просторной кухни станет небольшой остров в центре. Стол-остров — обязательная часть американской кухни. Отдельная столешница делается из массива дерева. В стол-остров встраиваются ящики и полки для хранения посуды, продуктов и даже книг. Если вы не хотите делать все рабочее пространство из дерева, остров отлично подойдет для вашей кухни.

Фото № 2: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

3. Практичная сталь

Столешница из стали — смелый вариант на фоне излюбленной классики. Сталь отличается легкостью в уходе, высокой прочностью и долговечностью. 

Столешницу из стали можно мыть любыми чистящими средствами и ставить на нее горячую посуду. Сталь будет стильно смотреться на ультрасовременной кухне в стиле хай-тек. 

Фото № 3: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

4. Стекло с подсветкой

По-настоящему освежит интерьер вашей кухни столешница из стекла. Его прозрачность создает визуальную динамику с помощью подсветки и узоров. Имитация водной глади превратит скучное место готовки в тропическое бунгало. 

Не бойтесь хрупкости стекла — качественная столешница прослужит вам долгие годы и не потребует специального ухода.

Фото № 4: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

5. Кухня в стиле прованс

Яркий дизайн не обязан быть неординарным. Любителям классики понравится изысканный прованс. Столешница из массива дерева как нельзя лучше впишется в этот интерьер с его природными цветами и материалами. Для кухни в духе юга Франции лучше использовать светлые оттенки древесины.

Фото № 5: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: grassfire.org

6. Необработанное дерево

Создайте теплую деревенскую обстановку со столешницей из необработанного дерева. Форма кухонной поверхности с неровными краями выведет на новый уровень классический «загородный» дизайн. Столешница — продолжение основного рабочего пространства станет интересным элементом декора.

Фото № 6: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: decoist.com

7. Яркий акцент

Ламинат — искусственный материал в неограниченном количестве оттенков. Яркий акцент в виде зеленой или красной столешницы украсит любой интерьер. Выбор ламината не только даст вам простор для фантазии, но и сбережет бюджет. Самые дешевые кухонные поверхности делают из ламината.

Фото № 7: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идейltr">Выбор столешницы — очень важный этап обустройства кухни. Это и рабочее пространство, и один из элементов дизайна интерьера. Кухонная поверхность должна сочетаться с гарнитуром и быть практичной. Прежде чем вы остановитесь на каком-то цвете и фактуре, необходимо выбрать материал.

Видов столешниц много, и запутаться довольно легко. Ламинат, древесный массив, сталь, стекло — все эти материалы имеют свои плюсы и минусы и соответствуют разным стилевым решениям.

1. Скандинавский стиль

Популярный уже много лет скандинавский стиль сочетает комфорт, простоту и функциональность. Фурнитура такой кухни обычно белого цвета, столешница выполнена из дерева. Массив темных оттенков создаст атмосферу тепла и уюта. Деревянная столешница станет ярким акцентом пространства на фоне монохромной отделки и мебели. Натуральный материал чувствителен к влаге и высоким температурам, поэтому требует бережного отношения.

Фото № 1: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

2. Стол-остров

Оригинальным решением для просторной кухни станет небольшой остров в центре. Стол-остров — обязательная часть американской кухни. Отдельная столешница делается из массива дерева. В стол-остров встраиваются ящики и полки для хранения посуды, продуктов и даже книг. Если вы не хотите делать все рабочее пространство из дерева, остров отлично подойдет для вашей кухни.

Фото № 2: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

3. Практичная сталь

Столешница из стали — смелый вариант на фоне излюбленной классики. Сталь отличается легкостью в уходе, высокой прочностью и долговечностью. 

Столешницу из стали можно мыть любыми чистящими средствами и ставить на нее горячую посуду. Сталь будет стильно смотреться на ультрасовременной кухне в стиле хай-тек. 

Фото № 3: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

4. Стекло с подсветкой

По-настоящему освежит интерьер вашей кухни столешница из стекла. Его прозрачность создает визуальную динамику с помощью подсветки и узоров. Имитация водной глади превратит скучное место готовки в тропическое бунгало. 

Не бойтесь хрупкости стекла — качественная столешница прослужит вам долгие годы и не потребует специального ухода.

Фото № 4: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

5. Кухня в стиле прованс

Яркий дизайн не обязан быть неординарным. Любителям классики понравится изысканный прованс. Столешница из массива дерева как нельзя лучше впишется в этот интерьер с его природными цветами и материалами. Для кухни в духе юга Франции лучше использовать светлые оттенки древесины.

Фото № 5: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: grassfire.org

6. Необработанное дерево

Создайте теплую деревенскую обстановку со столешницей из необработанного дерева. Форма кухонной поверхности с неровными краями выведет на новый уровень классический «загородный» дизайн. Столешница — продолжение основного рабочего пространства станет интересным элементом декора.

Фото № 6: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: decoist.com

7. Яркий акцент

Ламинат — искусственный материал в неограниченном количестве оттенков. Яркий акцент в виде зеленой или красной столешницы украсит любой интерьер. Выбор ламината не только даст вам простор для фантазии, но и сбережет бюджет. Самые дешевые кухонные поверхности делают из ламината.

Фото № 7: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

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Фото: i.pinimg.com

8. Имитация мрамора

Натуральный камень всегда смотрится дорого, но отделать им большое пространство кухни не всем по карману. Главное достоинство ламината — способность имитировать другие материалы. Столешница из ламината с имитацией мрамора повторяет рисунок породы и украшает интерьер.

Фото № 8: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

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Фото: i.pinimg.com

9. Сплошная раковина

Еще одна опция для столешницы из ламината — встроенная раковина без швов. Специальные технологии защищают ламинат от влаги и позволяют выдерживать тяжесть раковины. 

Отсутствие стыков между раковиной и столешницей создает приятную взору фактуру. Монолитная раковина подойдет как для классического интерьера, так и для стиля модерн. В отличие от обычной раковины сплошную легче протирать, на ней не скапливается грязь.

Фото № 9: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: hgtvhome.sndimg.com

10. Стол-подоконник

Дизайн малогабаритных кухонь сложно продумать так, чтобы сохранить пространство и уют. Если вы ограничены в квадратных метрах, но хотите сделать стильный интерьер, используйте подоконник на кухне. За столешницей у окна можно готовить, наслаждаться завтраком и просто наблюдать за происходящим на улице. 

Ничто не создаст приятную атмосферу лучше, чем дерево. Окрасьте столешницу из деревянных планок под старину, чтобы придать уютному уголку особый шарм.

Фото № 10: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

11. Оригинальный рисунок

Необычный узор на столешнице добавит изюминку в интерьер вашей кухни. На рынке представлены различные вариации ламината с рисунками. Фартук кухни и столешницу можно оформить из одного материала. Единый стиль столешницы и стены под шкафами преобразит даже самый незамысловатый дизайн кухни.

Фото № 11: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

12. Ретроинтерьер

Ламинированные столешницы были популярны в Америке пятидесятых годов. Броская кухонная поверхность может и сегодня смотреться выигрышно. На кухне в стиле ретро должны быть однотонный пластиковый гарнитур, яркие цвета, геометрия и стилизованная под старину техника.

Фото № 12: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: impressiveinteriordesign.com

13. Эффект глянца

Столешница с зеркальным отражением будет смотреться изящно в минималистичном дизайне кухни. Установите верхний свет прямо над ламинированной поверхностью — и отражение станет четче. Глянцевый эффект наиболее заметен с темными оттенками ламината.

Фото № 13: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

14. Матовая столешница

Пластиковая ламинированная столешница может быть не только узорчатой, глянцевой, но и матовой. Шероховатая текстура матовой столешницы так же приятна на ощупь, как и натуральная древесина. Матовая поверхность выглядит стильно в черном цвете, хорошо сочетается с другими фактурами, в том числе с деревом. 

Утонченности интерьеру с матовой столешницей придадут неочевидные элементы декора в виде стеклянных бутылок и книг в одной цветовой гамме.

Фото № 14: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

15. Контрастная кромка

Небольшие детали способны задать тон обстановке всего помещения. Такая интересная деталь, как контрастная кромка, сделает вашу столешницу эффектнее. Чтобы расставить акценты, достаточно выкрасить края пластиковой поверхности в узор под дерево. 

Столешница с древесной кромкой будет гармонировать с деревянной мебелью и стенами. Ламинат на кухне в охотничьем стиле добавит дух современности интерьеру.

Фото № 15: Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Фото: i.pinimg.com

#дизайн#Стиль#столешница#Кухня
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

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03. 3D визуализация

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04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
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