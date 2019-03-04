Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Выбор столешницы — очень важный этап обустройства кухни. Это и рабочее пространство, и один из элементов дизайна интерьера. Кухонная поверхность должна сочетаться с гарнитуром и быть практичной. Прежде чем вы остановитесь на каком-то цвете и фактуре, необходимо выбрать материал.

Видов столешниц много, и запутаться довольно легко. Ламинат, древесный массив, сталь, стекло — все эти материалы имеют свои плюсы и минусы и соответствуют разным стилевым решениям.

1. Скандинавский стиль

Популярный уже много лет скандинавский стиль сочетает комфорт, простоту и функциональность. Фурнитура такой кухни обычно белого цвета, столешница выполнена из дерева. Массив темных оттенков создаст атмосферу тепла и уюта. Деревянная столешница станет ярким акцентом пространства на фоне монохромной отделки и мебели. Натуральный материал чувствителен к влаге и высоким температурам, поэтому требует бережного отношения.

Фото: i.pinimg.com

2. Стол-остров

Оригинальным решением для просторной кухни станет небольшой остров в центре. Стол-остров — обязательная часть американской кухни. Отдельная столешница делается из массива дерева. В стол-остров встраиваются ящики и полки для хранения посуды, продуктов и даже книг. Если вы не хотите делать все рабочее пространство из дерева, остров отлично подойдет для вашей кухни.

Фото: i.pinimg.com

3. Практичная сталь

Столешница из стали — смелый вариант на фоне излюбленной классики. Сталь отличается легкостью в уходе, высокой прочностью и долговечностью.

Столешницу из стали можно мыть любыми чистящими средствами и ставить на нее горячую посуду. Сталь будет стильно смотреться на ультрасовременной кухне в стиле хай-тек.

Фото: i.pinimg.com

4. Стекло с подсветкой

По-настоящему освежит интерьер вашей кухни столешница из стекла. Его прозрачность создает визуальную динамику с помощью подсветки и узоров. Имитация водной глади превратит скучное место готовки в тропическое бунгало.

Не бойтесь хрупкости стекла — качественная столешница прослужит вам долгие годы и не потребует специального ухода.

Фото: i.pinimg.com

5. Кухня в стиле прованс

Яркий дизайн не обязан быть неординарным. Любителям классики понравится изысканный прованс. Столешница из массива дерева как нельзя лучше впишется в этот интерьер с его природными цветами и материалами. Для кухни в духе юга Франции лучше использовать светлые оттенки древесины.

Фото: grassfire.org

6. Необработанное дерево

Создайте теплую деревенскую обстановку со столешницей из необработанного дерева. Форма кухонной поверхности с неровными краями выведет на новый уровень классический «загородный» дизайн. Столешница — продолжение основного рабочего пространства станет интересным элементом декора.

Фото: decoist.com

7. Яркий акцент

Ламинат — искусственный материал в неограниченном количестве оттенков. Яркий акцент в виде зеленой или красной столешницы украсит любой интерьер. Выбор ламината не только даст вам простор для фантазии, но и сбережет бюджет. Самые дешевые кухонные поверхности делают из ламината.

ltr">Выбор столешницы — очень важный этап обустройства кухни. Это и рабочее пространство, и один из элементов дизайна интерьера. Кухонная поверхность должна сочетаться с гарнитуром и быть практичной. Прежде чем вы остановитесь на каком-то цвете и фактуре, необходимо выбрать материал.

Видов столешниц много, и запутаться довольно легко. Ламинат, древесный массив, сталь, стекло — все эти материалы имеют свои плюсы и минусы и соответствуют разным стилевым решениям.

1. Скандинавский стиль

Популярный уже много лет скандинавский стиль сочетает комфорт, простоту и функциональность. Фурнитура такой кухни обычно белого цвета, столешница выполнена из дерева. Массив темных оттенков создаст атмосферу тепла и уюта. Деревянная столешница станет ярким акцентом пространства на фоне монохромной отделки и мебели. Натуральный материал чувствителен к влаге и высоким температурам, поэтому требует бережного отношения.

Фото: i.pinimg.com

2. Стол-остров

Оригинальным решением для просторной кухни станет небольшой остров в центре. Стол-остров — обязательная часть американской кухни. Отдельная столешница делается из массива дерева. В стол-остров встраиваются ящики и полки для хранения посуды, продуктов и даже книг. Если вы не хотите делать все рабочее пространство из дерева, остров отлично подойдет для вашей кухни.

Фото: i.pinimg.com

3. Практичная сталь

Столешница из стали — смелый вариант на фоне излюбленной классики. Сталь отличается легкостью в уходе, высокой прочностью и долговечностью.

Столешницу из стали можно мыть любыми чистящими средствами и ставить на нее горячую посуду. Сталь будет стильно смотреться на ультрасовременной кухне в стиле хай-тек.

Фото: i.pinimg.com

4. Стекло с подсветкой

По-настоящему освежит интерьер вашей кухни столешница из стекла. Его прозрачность создает визуальную динамику с помощью подсветки и узоров. Имитация водной глади превратит скучное место готовки в тропическое бунгало.

Не бойтесь хрупкости стекла — качественная столешница прослужит вам долгие годы и не потребует специального ухода.

Фото: i.pinimg.com

5. Кухня в стиле прованс

Яркий дизайн не обязан быть неординарным. Любителям классики понравится изысканный прованс. Столешница из массива дерева как нельзя лучше впишется в этот интерьер с его природными цветами и материалами. Для кухни в духе юга Франции лучше использовать светлые оттенки древесины.

Фото: grassfire.org

6. Необработанное дерево

Создайте теплую деревенскую обстановку со столешницей из необработанного дерева. Форма кухонной поверхности с неровными краями выведет на новый уровень классический «загородный» дизайн. Столешница — продолжение основного рабочего пространства станет интересным элементом декора.

Фото: decoist.com

7. Яркий акцент

Ламинат — искусственный материал в неограниченном количестве оттенков. Яркий акцент в виде зеленой или красной столешницы украсит любой интерьер. Выбор ламината не только даст вам простор для фантазии, но и сбережет бюджет. Самые дешевые кухонные поверхности делают из ламината.