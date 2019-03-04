Ламинат или массив? Выбираем столешницу: 15 стильных идей

Расскажем, от чего зависит выбор и что подойдет именно для вашей квартиры.
- 1. Скандинавский стиль
- 2. Стол-остров
- 3. Практичная сталь
- 4. Стекло с подсветкой
- 5. Кухня в стиле прованс
- 6. Необработанное дерево
- 7. Яркий акцент
- 8. Имитация мрамора
- 9. Сплошная раковина
- 10. Стол-подоконник
- 11. Оригинальный рисунок
- 12. Ретроинтерьер
- 13. Эффект глянца
- 14. Матовая столешница
- 15. Контрастная кромка
Выбор столешницы — очень важный этап обустройства кухни. Это и рабочее пространство, и один из элементов дизайна интерьера. Кухонная поверхность должна сочетаться с гарнитуром и быть практичной. Прежде чем вы остановитесь на каком-то цвете и фактуре, необходимо выбрать материал.
Видов столешниц много, и запутаться довольно легко. Ламинат, древесный массив, сталь, стекло — все эти материалы имеют свои плюсы и минусы и соответствуют разным стилевым решениям.
1. Скандинавский стиль
Популярный уже много лет скандинавский стиль сочетает комфорт, простоту и функциональность. Фурнитура такой кухни обычно белого цвета, столешница выполнена из дерева. Массив темных оттенков создаст атмосферу тепла и уюта. Деревянная столешница станет ярким акцентом пространства на фоне монохромной отделки и мебели. Натуральный материал чувствителен к влаге и высоким температурам, поэтому требует бережного отношения.
Фото:
2. Стол-остров
Оригинальным решением для просторной кухни станет небольшой остров в центре. Стол-остров — обязательная часть американской кухни. Отдельная столешница делается из массива дерева. В стол-остров встраиваются ящики и полки для хранения посуды, продуктов и даже книг. Если вы не хотите делать все рабочее пространство из дерева, остров отлично подойдет для вашей кухни.
Фото:
3. Практичная сталь
Столешница из стали — смелый вариант на фоне излюбленной классики. Сталь отличается легкостью в уходе, высокой прочностью и долговечностью.
Столешницу из стали можно мыть любыми чистящими средствами и ставить на нее горячую посуду. Сталь будет стильно смотреться на ультрасовременной кухне в стиле хай-тек.
Фото:
4. Стекло с подсветкой
По-настоящему освежит интерьер вашей кухни столешница из стекла. Его прозрачность создает визуальную динамику с помощью подсветки и узоров. Имитация водной глади превратит скучное место готовки в тропическое бунгало.
Не бойтесь хрупкости стекла — качественная столешница прослужит вам долгие годы и не потребует специального ухода.
Фото:
5. Кухня в стиле прованс
Яркий дизайн не обязан быть неординарным. Любителям классики понравится изысканный прованс. Столешница из массива дерева как нельзя лучше впишется в этот интерьер с его природными цветами и материалами. Для кухни в духе юга Франции лучше использовать светлые оттенки древесины.
Фото:
6. Необработанное дерево
Создайте теплую деревенскую обстановку со столешницей из необработанного дерева. Форма кухонной поверхности с неровными краями выведет на новый уровень классический «загородный» дизайн. Столешница — продолжение основного рабочего пространства станет интересным элементом декора.
Фото:
7. Яркий акцент
Ламинат — искусственный материал в неограниченном количестве оттенков. Яркий акцент в виде зеленой или красной столешницы украсит любой интерьер. Выбор ламината не только даст вам простор для фантазии, но и сбережет бюджет. Самые дешевые кухонные поверхности делают из ламината.
ltr">Выбор столешницы — очень важный этап обустройства кухни. Это и рабочее пространство, и один из элементов дизайна интерьера. Кухонная поверхность должна сочетаться с гарнитуром и быть практичной. Прежде чем вы остановитесь на каком-то цвете и фактуре, необходимо выбрать материал.
Видов столешниц много, и запутаться довольно легко. Ламинат, древесный массив, сталь, стекло — все эти материалы имеют свои плюсы и минусы и соответствуют разным стилевым решениям.
1. Скандинавский стиль
Популярный уже много лет скандинавский стиль сочетает комфорт, простоту и функциональность. Фурнитура такой кухни обычно белого цвета, столешница выполнена из дерева. Массив темных оттенков создаст атмосферу тепла и уюта. Деревянная столешница станет ярким акцентом пространства на фоне монохромной отделки и мебели. Натуральный материал чувствителен к влаге и высоким температурам, поэтому требует бережного отношения.
Фото:
2. Стол-остров
Оригинальным решением для просторной кухни станет небольшой остров в центре. Стол-остров — обязательная часть американской кухни. Отдельная столешница делается из массива дерева. В стол-остров встраиваются ящики и полки для хранения посуды, продуктов и даже книг. Если вы не хотите делать все рабочее пространство из дерева, остров отлично подойдет для вашей кухни.
Фото:
3. Практичная сталь
Столешница из стали — смелый вариант на фоне излюбленной классики. Сталь отличается легкостью в уходе, высокой прочностью и долговечностью.
Столешницу из стали можно мыть любыми чистящими средствами и ставить на нее горячую посуду. Сталь будет стильно смотреться на ультрасовременной кухне в стиле хай-тек.
Фото:
4. Стекло с подсветкой
По-настоящему освежит интерьер вашей кухни столешница из стекла. Его прозрачность создает визуальную динамику с помощью подсветки и узоров. Имитация водной глади превратит скучное место готовки в тропическое бунгало.
Не бойтесь хрупкости стекла — качественная столешница прослужит вам долгие годы и не потребует специального ухода.
Фото:
5. Кухня в стиле прованс
Яркий дизайн не обязан быть неординарным. Любителям классики понравится изысканный прованс. Столешница из массива дерева как нельзя лучше впишется в этот интерьер с его природными цветами и материалами. Для кухни в духе юга Франции лучше использовать светлые оттенки древесины.
Фото:
6. Необработанное дерево
Создайте теплую деревенскую обстановку со столешницей из необработанного дерева. Форма кухонной поверхности с неровными краями выведет на новый уровень классический «загородный» дизайн. Столешница — продолжение основного рабочего пространства станет интересным элементом декора.
Фото:
7. Яркий акцент
Ламинат — искусственный материал в неограниченном количестве оттенков. Яркий акцент в виде зеленой или красной столешницы украсит любой интерьер. Выбор ламината не только даст вам простор для фантазии, но и сбережет бюджет. Самые дешевые кухонные поверхности делают из ламината.
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Фото:
8. Имитация мрамора
Натуральный камень всегда смотрится дорого, но отделать им большое пространство кухни не всем по карману. Главное достоинство ламината — способность имитировать другие материалы. Столешница из ламината с имитацией мрамора повторяет рисунок породы и украшает интерьер.
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9. Сплошная раковина
Еще одна опция для столешницы из ламината — встроенная раковина без швов. Специальные технологии защищают ламинат от влаги и позволяют выдерживать тяжесть раковины.
Отсутствие стыков между раковиной и столешницей создает приятную взору фактуру. Монолитная раковина подойдет как для классического интерьера, так и для стиля модерн. В отличие от обычной раковины сплошную легче протирать, на ней не скапливается грязь.
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10. Стол-подоконник
Дизайн малогабаритных кухонь сложно продумать так, чтобы сохранить пространство и уют. Если вы ограничены в квадратных метрах, но хотите сделать стильный интерьер, используйте подоконник на кухне. За столешницей у окна можно готовить, наслаждаться завтраком и просто наблюдать за происходящим на улице.
Ничто не создаст приятную атмосферу лучше, чем дерево. Окрасьте столешницу из деревянных планок под старину, чтобы придать уютному уголку особый шарм.
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11. Оригинальный рисунок
Необычный узор на столешнице добавит изюминку в интерьер вашей кухни. На рынке представлены различные вариации ламината с рисунками. Фартук кухни и столешницу можно оформить из одного материала. Единый стиль столешницы и стены под шкафами преобразит даже самый незамысловатый дизайн кухни.
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12. Ретроинтерьер
Ламинированные столешницы были популярны в Америке пятидесятых годов. Броская кухонная поверхность может и сегодня смотреться выигрышно. На кухне в стиле ретро должны быть однотонный пластиковый гарнитур, яркие цвета, геометрия и стилизованная под старину техника.
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13. Эффект глянца
Столешница с зеркальным отражением будет смотреться изящно в минималистичном дизайне кухни. Установите верхний свет прямо над ламинированной поверхностью — и отражение станет четче. Глянцевый эффект наиболее заметен с темными оттенками ламината.
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14. Матовая столешница
Пластиковая ламинированная столешница может быть не только узорчатой, глянцевой, но и матовой. Шероховатая текстура матовой столешницы так же приятна на ощупь, как и натуральная древесина. Матовая поверхность выглядит стильно в черном цвете, хорошо сочетается с другими фактурами, в том числе с деревом.
Утонченности интерьеру с матовой столешницей придадут неочевидные элементы декора в виде стеклянных бутылок и книг в одной цветовой гамме.
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15. Контрастная кромка
Небольшие детали способны задать тон обстановке всего помещения. Такая интересная деталь, как контрастная кромка, сделает вашу столешницу эффектнее. Чтобы расставить акценты, достаточно выкрасить края пластиковой поверхности в узор под дерево.
Столешница с древесной кромкой будет гармонировать с деревянной мебелью и стенами. Ламинат на кухне в охотничьем стиле добавит дух современности интерьеру.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники