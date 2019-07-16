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Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроение


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Вам тоже кажется, что в доме запахло персиками? Выбирайте, какую комнату вы оформите в таком нежном оттенке.

Спелый персик сладок, сочен, нежен и приятен на вкус. И на взгляд. На персики с розоватым бочком можно смотреть часами, и глаза не тяготятся его красочными переливами, не возникает ни раздражения, ни усталости. Чем не идеальный тон для оформления квартиры — пространства, в котором постоянно находишься. Применение персикового неизменно создает очаровательный пастельный интерьер. Именно за умиротворяющее и повышающее настроение свойство дизайнеры интерьеров и полюбили персиковый, этот теплый, напитанный солнцем цвет. ReRooms с удовольствием рассказывает о персиковом цвете.

Фото № 1: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: epalumni.com

Оттенки персиковогой персик сладок, сочен, нежен и приятен на вкус. И на взгляд. На персики с розоватым бочком можно смотреть часами, и глаза не тяготятся его красочными переливами, не возникает ни раздражения, ни усталости. Чем не идеальный тон для оформления квартиры — пространства, в котором постоянно находишься. Применение персикового неизменно создает очаровательный пастельный интерьер. Именно за умиротворяющее и повышающее настроение свойство дизайнеры интерьеров и полюбили персиковый, этот теплый, напитанный солнцем цвет. ReRooms с удовольствием рассказывает о персиковом цвете.

Фото № 1: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: epalumni.com

Оттенки персикового

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Персиковый цвет сложен и неоднороден по составу. Чтобы его получить, надо смешать красный, желтый, белый, иногда добавить капельку коричневого или зеленого. Ведь персики бывают не только спело-розовыми, но и бледноватыми от незрелости, и светло-желтоватыми от сорта. Это дает богатую палитру оттенков — более тридцати. Они колеблются от близких к бежевому тонов до почти коралловых, переходящих в красно-оранжевую гамму. Это и светло- и бледно-персиковый, и цвета абрикосового льда, кремового румянца, карамельного крема, персикового пуха, персикового нектара, персикового пирога, тропического персика, янтарного персика, пляжного песка и коралловой раковины. Несмотря на то что персиковый относится к теплой пастельной гамме, его оттенки различаются по степени мягкости. Например, тона, в которых доминирует желтый, более нежные и успокаивающие, чем те, где больше красного или белого.

Фото № 2: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: antihero.me

Персиковый и другие

Персиковый — прекрасный компаньон для других цветов. Он хорошо сочетается как с базовыми цветами, так и с их пастельными вариациями. Он может как придать интерьеру живых красок и ярких эмоций, так и успокоить буйство других тонов. Все зависит от того, какой оттенок персикового станет акцентным. В одном интерьере может быть и несколько оттенков персикового — они замечательно друг другу аккомпанируют. В любом случае персиковый в интерьере комнаты — это светлое настроение и ощущение лета круглый год.

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Фото № 3: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: blog.2019homedesign.com

С белым

Белый — беспроигрышный партнер для любого цвета, и персиковый здесь не исключение. Белая мебель и сантехника выгодно смотрятся на фоне насыщенного персикового. Не менее интересен и обратный вариант: диван или кресла цвета коралловой раковины на фоне белых стен. А можно ограничиться и нежно-персиковыми шторами под белоснежные стены и потолок.

Фото № 4: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: inspiredme.co

С бежевым

Сочетание персикового и бежевого интересно тем, что в некоторых своих оттенках они пересекаются, и порой трудно определить, где какой цвет. Поэтому стоит обращать особое внимание на выбор оттенка персикового, чтобы разграничить эти цвета. Бежевому в интерьере хорошо подходят бледные, кремовые оттенки персикового. Тогда в комнате создается спокойная, расслабляющая атмосфера, подобно тихому июньскому полдню. Самое время пообедать и отдохнуть.

Фото № 5: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: sainsponsel.com/next

С серым

Как и белый, серый образует изысканную комбинацию с персиковым. Лучше всего, когда персиковый выступает фоном для серого, подчеркивает благородство его контуров и цветовую лаконичность. Великолепно сочетание двух-трех оттенков персикового, например на стенах и текстиле, с двумя-тремя тонами серого на разной мебели: диване, тумбочках, журнальном столике.  

Фото № 6: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: tiresarena.com

С черным

Черный, как и серый, роскошно смотрится на фоне персикового. Особенно в окружении персиковых стен, штор, кресел, подушек. Черный цвет в интерьере любит занимать центральное положение. При этом он не подавляет легкость и радушие персикового, а как бы удостоверяет его право быть таким жизнеутверждающим.

Фото № 7: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: jaukumokurejai.lt

С зеленым

Персиковый с зеленым — самое естественное сочетание. Помните — розово-желтые персики на дереве, в густой зеленой кроне? Красиво и вкусно. Вот так и в интерьере. Цвет летней зелени комбинируется с любым оттенком персикового — и вкусная, сочная комната готова.

Фото № 8: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: isurvived2009.com

С синим

Волнующее, но редко встречающееся сочетание в интерьере. Хотя что может быть естественнее персика на фоне синего неба. Правильно, только персик в зелени. И если комбинация персикового с зеленым привычна в интерьерах разных комнат, то с синим дело обстоит иначе. И это отнюдь не потому, что соединяются теплый и холодный тона. Персиковый хорошо соседствует с холодной гаммой. Загадка скрыта в чем-то другом. Надо пристальнее вглядеться в это сочетание. Например, синий цвет в гостиной, разбавленный несколькими оттенками персикового. 

Фото № 9: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: waploft.co

С сиреневым

Персиковый и сиреневый — вариант сочетания тонов из теплой и холодной частей пастельной гаммы. Оба нежны и спокойны, только от персикового веет южной вальяжностью, а от сиреневого — северной невозмутимостью. Вместе они создают колористически уравновешенный интерьер.   

Фото № 10: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: crowellphoto.com

С красным

Интерьеры с красным всегда яркие и запоминающиеся. Такова особенность красного цвета. А ведь персиковый его содержит, и подчас немало. Вот и интерьер в красно-персиковых тонах не может не быть чуть эпатажным. Даже если это детская комната и в ней стоит мебель классических моделей. Находиться здесь — значит ежедневно любоваться заревом заката южного солнца.

Фото № 11: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: myhomedesign.hostingerapp.com

С оранжевым

Персиковый с оранжевым — это утро жаркого летнего дня. Здесь больше желтого и теплого, чем в союзе с красным, больше светлой и легкой атмосферы. Хорошо подходит для спален, детских и кухонь.  

Фото № 12: Персиковый цвет в интерьере: тепло, уют и хорошее настроениеФото: architectureartdesigns.com

Персиковый цвет в интерьере комнат и дизайнерских стилях

Персиковый цвет в дизайне интерьеров универсален. Его применяют во всех помещениях: гостиной, спальне, кухне, детской, ванной, прихожей, коридоре. Чаще всего его выбирают для покраски стен, поскольку для зрения он приятен и не утомителен на больших площадях. Тогда получается персиковая гостиная, или персиковая кухня, или персиковая детская. Значительно реже им окрашивают потолок, а для пола вообще не используют. Любят его и в текстиле: шторах, диванных подушках, покрывалах. Персиковая мебель редка и воспринимается как неординарный способ украсить ту или иную комнату. Несмотря на свою пространственную универсальность, персиковый цвет подходит далеко не для всех интерьерных стилей. Теплая, мягкая палитра персикового гармонична для интерьеров во французском стиле, а также стилях прованс, винтаж, шебби-шик, модерн, бохо, фьюжн, эклектика. В современных интерьерах его приветствует экостиль. Насыщенные оттенки персикового часто встречаются в интерьерах в этническом стиле, особенно с восточным дизайном. 


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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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