10 ярких кухонь: лучшие идеи и советы

Дизайн кухни — важнейший фактор, который поможет вам полюбить ее всей душой.
Кухня, пожалуй, самая используемая комната в доме, поэтому если вы хотите, чтобы она была тем помещением, где вы готовы проводить много времени и получать от этого удовольствие, нужно ее превратить в источник радости и эмоционального вдохновения. И одну из главных ролей в таком обустройстве играет цвет. Не цвет самой кухни, хотя и он тоже, а прежде всего яркие детали и аксессуары, которые и будут выполнять вышеозначенные функции.
Но сказать — хорошо, а сделать — непросто. Нужно иметь саму кухню, возможность и желание превратить ее в милое сердцу пространство, обладать хорошим вкусом и средствами. Допустим, все это у вас есть. Не хватает лишь профессиональных советов, которые помогут быстро и успешно справиться с задачей и заодно разместить все необходимое оптимальным образом. Как раз эти советы от дизайнеров ReRooms мы и готовы вам подарить., пожалуй, самая используемая комната в доме, поэтому если вы хотите, чтобы она была тем помещением, где вы готовы проводить много времени и получать от этого удовольствие, нужно ее превратить в источник радости и эмоционального вдохновения. И одну из главных ролей в таком обустройстве играет цвет. Не цвет самой кухни, хотя и он тоже, а прежде всего яркие детали и аксессуары, которые и будут выполнять вышеозначенные функции.
Но сказать — хорошо, а сделать — непросто. Нужно иметь саму кухню, возможность и желание превратить ее в милое сердцу пространство, обладать хорошим вкусом и средствами. Допустим, все это у вас есть. Не хватает лишь профессиональных советов, которые помогут быстро и успешно справиться с задачей и заодно разместить все необходимое оптимальным образом. Как раз эти советы от дизайнеров ReRooms мы и готовы вам подарить.
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Помимо функциональных приборов, которые должны быть на каждой кухне, огромное значение имеет дизайн: он должен привлекать, но не шокировать, будоражить, но не раздражать с течением времени. Добиться этого помогут лучшие идеи оформления ярких и очень жизнерадостных кухонь.
1. Акцентный гарнитур в нейтральной кухне
Броский цвет кухонного гарнитура уместен, если остальное оформление выполнено в спокойной гамме теплых оттенков. Допустим, вы хотите получить эффект эмоционального взрыва от созерцания своей кухни, но опасаетесь превратить его в безумную пляску токсичного для взора и нервов оттенка. Решение есть: оформляйте гарнитур в пастельном оттенке бирюзового, янтарного или лавандового цвета. Поверхность отполируйте и придайте ей немного потертый вид. Никакого глянца и блеска! Идеальное решение, например, для кухни в стиле кантри. При этом никаких других акцентов здесь быть не должно. Даже текстиль не должен выделяться цветом и фактурой на фоне такой яркой кухни. Пара керамических декоративных тарелок чуть более темного тона, чем гарнитур, — это максимум, который следует себе позволить при выборе аксессуаров.
2. Оформление части стен
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Ярко-желтая стена и еще более яркий стол желтой гаммы сделают уютной и роскошной бело-серую кухню. Изящная ажурная отделка напомнит о солнечных лучах, проникающих в помещение и согревающих его в любые холода. Главная идея в этом случае заключается в следующем: оформляйте броским цветом только одну стену и только один предмет мебели, поддерживающий выбранный оттенок чуть более насыщенным тоном.
3. Яркие акценты
Придать кухне сверкающей яркости можно с помощью лаконичных деталей, которые будут выделяться на теплом белом фоне с небольшим вкраплением сливочных тонов и светло-кофейных штрихов. Например, ярко-красные стулья и какой-то предмет декора такого же цвета на стене доминируют по производимому впечатлению над всей палитрой довольно просторной кухни. Чего, собственно, и требовалось добиться.
4. Геометрические узоры на пастельном фоне
Броским может быть не только цвет, но и линии. В нашем случае это паттерн на обивке стульев в очень светлой и большой кухне-гостиной. И именно благодаря такой площади геометрический акцент выделяется куда значительнее, чем он выглядел бы в тесном и заставленном мебелью пространстве.
Использование дерева в качестве каркаса стульев поддерживает иллюзию морского настроения, на которое намекает цвет текстиля и стульев и дивана у стола из деревянного массива.
5. Радужное настроение
Идея необычайно смелая и такая же популярная, хотя подобное оформление кухонь дизайнеры стали активно предлагать потребителям только в этом году. До сих пор подобное решение считалось вычурным и даже вызывающим. А теперь это фишка сезона. Может быть, ваша кухня ждала именно этого предложения?
6. Несколько оттенков одного цвета
Выбирайте спокойный, но насыщенный пастельный цвет и подбирайте к нему несколько оттенков той же палитры. Идея состоит в том, что интерьер наполняется красками, которые переходят одна в другую и вызывают ощущение яркости не броскостью, а игрой оттенков. В такой перекличке участвует и текстиль, и необычные деревянные дверцы кухонного гарнитура, и даже блики корпуса холодильника.
7. Яркость, раздвигающая стены
Отличный вариант для очень маленькой кухни — выбрать гарнитур и другие предметы мебели в одном ярком цвете. Стены и потолок оставляйте белыми. Необычность решения в том, что дизайнеры, как правило, советуют оформлять маленькое помещение только в светлой палитре. Здесь же мы пользуемся тем, что даже компактный кухонный гарнитур в броском цвете кажется большим, а значит, и помещение, в котором он расположен, расширяется визуально и психологически.
8. Текстильные эксперименты
Очень бюджетный вариант — превратить спокойную светлую кухню в красочное пространство всего лишь с помощью текстильных деталей. Это может быть коврик на полу, шторка на кухонном гарнитуре, салфетки и полотенца — главное, чтобы расцветка в точности повторялась на каждом таком предмете, иначе вы рискуете превратить приятную яркую обстановку в водопад красок и буйство цвета.
9. Винтажная элегия
Делая ремонт, окрасьте всю кухню в белый цвет, а потом отправляйтесь в антикварные магазины и на блошиные рынки за старыми предметами обстановки коммунальных кухонь. Придерживаться определенного цвета не нужно — наоборот, разноцветные предметы создадут тот самый колорит, который сделает вашу кухню единственной в своем роде и очень яркой.
10. Краски без правил
И мощный удар по всем правилам: сочетайте на кухне все яркие цвета, которые вам нравятся по отдельности. Да, получится эффект посильнее бразильского карнавального безумства, но как жизнерадостно и даже жизнеутверждающе выглядит такая кухня!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники