10 ярких кухонь: лучшие идеи и советы

Но сказать — хорошо, а сделать — непросто. Нужно иметь саму кухню, возможность и желание превратить ее в милое сердцу пространство, обладать хорошим вкусом и средствами. Допустим, все это у вас есть. Не хватает лишь профессиональных советов, которые помогут быстро и успешно справиться с задачей и заодно разместить все необходимое оптимальным образом . Как раз эти советы от дизайнеров ReRooms мы и готовы вам подарить.

Но сказать — хорошо, а сделать — непросто. Нужно иметь саму кухню, возможность и желание превратить ее в милое сердцу пространство, обладать хорошим вкусом и средствами. Допустим, все это у вас есть. Не хватает лишь профессиональных советов, которые помогут быстро и успешно справиться с задачей и заодно разместить все необходимое оптимальным образом . Как раз эти советы от дизайнеров ReRooms мы и готовы вам подарить., пожалуй, самая используемая комната в доме, поэтому если вы хотите, чтобы она была тем помещением, где вы готовы проводить много времени и получать от этого удовольствие, нужно ее превратить в источник радости и эмоционального вдохновения. И одну из главных ролей в таком обустройстве играет цвет. Не цвет самой кухни, хотя и он тоже, а прежде всего яркие детали и аксессуары, которые и будут выполнять вышеозначенные функции.

Кухня, пожалуй, самая используемая комната в доме, поэтому если вы хотите, чтобы она была тем помещением, где вы готовы проводить много времени и получать от этого удовольствие, нужно ее превратить в источник радости и эмоционального вдохновения. И одну из главных ролей в таком обустройстве играет цвет. Не цвет самой кухни, хотя и он тоже, а прежде всего яркие детали и аксессуары, которые и будут выполнять вышеозначенные функции.

Помимо функциональных приборов, которые должны быть на каждой кухне, огромное значение имеет дизайн: он должен привлекать, но не шокировать, будоражить, но не раздражать с течением времени. Добиться этого помогут лучшие идеи оформления ярких и очень жизнерадостных кухонь.

1. Акцентный гарнитур в нейтральной кухне

Броский цвет кухонного гарнитура уместен, если остальное оформление выполнено в спокойной гамме теплых оттенков. Допустим, вы хотите получить эффект эмоционального взрыва от созерцания своей кухни, но опасаетесь превратить его в безумную пляску токсичного для взора и нервов оттенка. Решение есть: оформляйте гарнитур в пастельном оттенке бирюзового, янтарного или лавандового цвета. Поверхность отполируйте и придайте ей немного потертый вид. Никакого глянца и блеска! Идеальное решение, например, для кухни в стиле кантри. При этом никаких других акцентов здесь быть не должно. Даже текстиль не должен выделяться цветом и фактурой на фоне такой яркой кухни. Пара керамических декоративных тарелок чуть более темного тона, чем гарнитур, — это максимум, который следует себе позволить при выборе аксессуаров.

Фото: housebeautiful.com

2. Оформление части стен

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Ярко-желтая стена и еще более яркий стол желтой гаммы сделают уютной и роскошной бело-серую кухню. Изящная ажурная отделка напомнит о солнечных лучах, проникающих в помещение и согревающих его в любые холода. Главная идея в этом случае заключается в следующем: оформляйте броским цветом только одну стену и только один предмет мебели, поддерживающий выбранный оттенок чуть более насыщенным тоном.

Фото: housebeautiful.com

3. Яркие акценты

Придать кухне сверкающей яркости можно с помощью лаконичных деталей, которые будут выделяться на теплом белом фоне с небольшим вкраплением сливочных тонов и светло-кофейных штрихов. Например, ярко-красные стулья и какой-то предмет декора такого же цвета на стене доминируют по производимому впечатлению над всей палитрой довольно просторной кухни. Чего, собственно, и требовалось добиться.

Фото: housebeautiful.com

4. Геометрические узоры на пастельном фоне

Броским может быть не только цвет, но и линии. В нашем случае это паттерн на обивке стульев в очень светлой и большой кухне-гостиной. И именно благодаря такой площади геометрический акцент выделяется куда значительнее, чем он выглядел бы в тесном и заставленном мебелью пространстве.

Использование дерева в качестве каркаса стульев поддерживает иллюзию морского настроения, на которое намекает цвет текстиля и стульев и дивана у стола из деревянного массива.

Фото: housebeautiful.com

5. Радужное настроение

Идея необычайно смелая и такая же популярная, хотя подобное оформление кухонь дизайнеры стали активно предлагать потребителям только в этом году. До сих пор подобное решение считалось вычурным и даже вызывающим. А теперь это фишка сезона. Может быть, ваша кухня ждала именно этого предложения?

Фото: digsdigs.com

6. Несколько оттенков одного цвета

Выбирайте спокойный, но насыщенный пастельный цвет и подбирайте к нему несколько оттенков той же палитры. Идея состоит в том, что интерьер наполняется красками, которые переходят одна в другую и вызывают ощущение яркости не броскостью, а игрой оттенков. В такой перекличке участвует и текстиль, и необычные деревянные дверцы кухонного гарнитура, и даже блики корпуса холодильника.

Фото: saidialhady.com

7. Яркость, раздвигающая стены

Отличный вариант для очень маленькой кухни — выбрать гарнитур и другие предметы мебели в одном ярком цвете. Стены и потолок оставляйте белыми. Необычность решения в том, что дизайнеры, как правило, советуют оформлять маленькое помещение только в светлой палитре. Здесь же мы пользуемся тем, что даже компактный кухонный гарнитур в броском цвете кажется большим, а значит, и помещение, в котором он расположен, расширяется визуально и психологически.

Фото: lekliving.com

8. Текстильные эксперименты

Очень бюджетный вариант — превратить спокойную светлую кухню в красочное пространство всего лишь с помощью текстильных деталей. Это может быть коврик на полу, шторка на кухонном гарнитуре, салфетки и полотенца — главное, чтобы расцветка в точности повторялась на каждом таком предмете, иначе вы рискуете превратить приятную яркую обстановку в водопад красок и буйство цвета.

Фото: cabincrush.com

9. Винтажная элегия

Делая ремонт, окрасьте всю кухню в белый цвет, а потом отправляйтесь в антикварные магазины и на блошиные рынки за старыми предметами обстановки коммунальных кухонь. Придерживаться определенного цвета не нужно — наоборот, разноцветные предметы создадут тот самый колорит, который сделает вашу кухню единственной в своем роде и очень яркой.

Фото: artivismo.es

10. Краски без правил

И мощный удар по всем правилам: сочетайте на кухне все яркие цвета, которые вам нравятся по отдельности. Да, получится эффект посильнее бразильского карнавального безумства, но как жизнерадостно и даже жизнеутверждающе выглядит такая кухня!