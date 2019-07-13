Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновения

Зеркало — предмет декора, который есть в каждом доме. Мы покажем, как можно сделать для него стильную и необычную раму.
Можно приобрести в специализированном магазине полностью готовое зеркало или просто обрамление для него, а можно сделать раму для зеркала самостоятельно — это позволит не ограничивать фантазию рамками предложений от производителей. Выбирайте размер и форму самого зеркала и один из наших советов.
1. Из ракетки
Для небольшого зеркала обрамлением может стать простая ракетка для тенниса. Такая деталь интерьера отлично подойдет для комнаты ребенка или небольшой ванной. Тут будет более уместна деревянная ракетка — в нее проще установить стекло, которое можно заказать по нужному размеру.
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2. Из пробок
Для любителей вина или других горячительных напитков с пробками есть отличный способ украсить раму своего зеркала. Выложите пробки по периметру и укрепите их при помощи клея и толстой веревки. Такое решение подходит как для больших, так и для маленьких моделей.
3. Из старых брусков
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Если у вас где-то завалялись старые большие доски, не спешите их выбрасывать. Из них может получиться прекрасная рама для большого зеркала. Подобный аксессуар занимает много места, так что его лучше устанавливать в больших помещениях. Кстати, такое зеркало идеально подойдет для лофта.
4. Из бумажных трубочек
Интерьеру с яркими деталями и необычной стилистикой подойдет зеркало с рамой из бумажных разноцветных трубочек. Это могут быть скрученные листы газет, книг, журналов и листовок. Работа кропотливая, но результат вас не разочарует.
5. Из каната
Чтобы сделать раму для круглого зеркала своими руками, просто обмотайте несколько раз вокруг зеркала толстую веревку — и вы получите изящное обрамление. Конечно, лучше смотрятся круглые модели, но можно поэкспериментировать и с другими формами.
6. Из цветной ленты
Яркая рама для зеркала своими руками — легко и просто! Воспользуетесь разноцветной клейкой лентой. Нанесите аккуратно полоски по всему периметру — лишнее можно отрезать ножницами. Такое зеркало хорошо будет смотреться в ярких помещениях на светлом фоне.
7. Из маленькой плитки
В ванной комнате вполне уместно будет сделать окантовку для зеркала мозаикой. Она может быть как из однотонных плиточек, так и из разноцветных, все зависит от вашего интерьера.
8. Из монет и гаек
Сделать рамку для зеркала можно используя много монет и шайбочек. Подберите их по размеру и выложите аккуратно на картон или фанеру, затем установите рамки и залейте эпоксидной смолой и потом отполируйте. Когда рамка высохнет, останется вставить зеркало и наслаждаться результатом.
9. Из напиленных веток
Если вы живете в загородном доме и думаете, из чего сделать рамку для зеркала, — выгляните в окно. Видите ветки, которые можно напилить на маленькие кусочки? А из этих кусочков при помощи клея и фантазии вы сможете сделать отличную раму.
10. Из шнуров
Для небольшого декоративного зеркала можно сплести раму из толстых шнуров. Такой аксессуар благодаря своей компактности и универсальности может найти себе место в помещении любого стиля.
11. Из прищепок
Маленькое зеркало можно украсить большим количеством прищепок. Они сделают из зеркала композицию, похожую на цветок. Для усиления этого эффекта прищепки можно сделать цветными.
12. Из проволоки
Эффект цветка может создать на зеркале и толстая металлическая проволока. Но этим не ограничиваются ее возможности. Проволока — очень пластичный материал, поэтому из нее можно сделать рамку на любой вкус.
13. Эффект окна
Если зеркало отделать деревом не только по периметру, но и положить пересекающиеся рейки на саму поверхность стекла, создается эффект окна. Такое решение потребует от вас умения работать с деревом, так что если не уверены в своих силах, лучше воспользоваться помощью специалиста.
14. Из фотографий
Для обрамления зеркала воспользуйтесь памятными фотографиями из альбомов. Само зеркало поместите в обычную деревянную раму, а по периметру стекла наклейте все фотографии, которые посчитаете подходящими.
15. С лампочками
Сделать себе зеркало с подсветкой, как в гримерках телезвезд, не так сложно, как кажется. Для его изготовления вам понадобится широкая деревянная рама, несколько цоколей и лампочек. Проделайте отверстия под каждый цоколь на равном расстоянии и закрепите их. Добавьте шнур с вилкой — готово!
16. Обновление
Громадная старая облезшая рама с зеркалом может показаться вам хламом. Но не спешите с выводами. Приложите совсем немного усилий и вдохните новую жизнь в эту вещь. Зеркало, скорее всего, придется заменить, а вот раме можно придать новый облик, немного обработав ее.
17. Из ракушек
Если у вас накопилось большое количество привезенных с моря ракушек, предлагаем собрать их вместе вокруг вашего зеркала. Из них получится прекрасная рамка в морском стиле.
18. Из ткани
Довольно оригинальным решением для отделки рамы будет ткань в тон остальной мебели в комнате. Так зеркало гармонично впишется в интерьер.
19. Из цветов
Зеркало в женской спальне можно оформить бутонами цветов. Натуральные цветы долго не простоят, а вот качественные искусственные прекрасно подойдут для этой роли.
20. Из рамы для картины
И не забывайте об обычной картинной раме. Ее можно использовать для зеркала в классических интерьерах, где она будет смотреться солидно.
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01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
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01. Перечень работ по ремонту
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