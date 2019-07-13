Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновения

Для небольшого зеркала обрамлением может стать простая ракетка для тенниса. Такая деталь интерьера отлично подойдет для комнаты ребенка или небольшой ванной. Тут будет более уместна деревянная ракетка — в нее проще установить стекло, которое можно заказать по нужному размеру.

Можно приобрести в специализированном магазине полностью готовое зеркало или просто обрамление для него, а можно сделать раму для зеркала самостоятельно — это позволит не ограничивать фантазию рамками предложений от производителей. Выбирайте размер и форму самого зеркала и один из наших советов.

Фото: deskgram.net

2. Из пробок

Для любителей вина или других горячительных напитков с пробками есть отличный способ украсить раму своего зеркала. Выложите пробки по периметру и укрепите их при помощи клея и толстой веревки. Такое решение подходит как для больших, так и для маленьких моделей.

Фото: andersonblues.com

3. Из старых брусков

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Если у вас где-то завалялись старые большие доски, не спешите их выбрасывать. Из них может получиться прекрасная рама для большого зеркала. Подобный аксессуар занимает много места, так что его лучше устанавливать в больших помещениях. Кстати, такое зеркало идеально подойдет для лофта.

Фото: futuristarchitecture.com

4. Из бумажных трубочек

Интерьеру с яркими деталями и необычной стилистикой подойдет зеркало с рамой из бумажных разноцветных трубочек. Это могут быть скрученные листы газет, книг, журналов и листовок. Работа кропотливая, но результат вас не разочарует.

Фото: ideaboz.com

5. Из каната

Чтобы сделать раму для круглого зеркала своими руками, просто обмотайте несколько раз вокруг зеркала толстую веревку — и вы получите изящное обрамление. Конечно, лучше смотрятся круглые модели, но можно поэкспериментировать и с другими формами.

Фото: decoratioon.com

6. Из цветной ленты

Яркая рама для зеркала своими руками — легко и просто! Воспользуетесь разноцветной клейкой лентой. Нанесите аккуратно полоски по всему периметру — лишнее можно отрезать ножницами. Такое зеркало хорошо будет смотреться в ярких помещениях на светлом фоне.

Фото: abeautifulmess.com

7. Из маленькой плитки

В ванной комнате вполне уместно будет сделать окантовку для зеркала мозаикой. Она может быть как из однотонных плиточек, так и из разноцветных, все зависит от вашего интерьера.

Фото: koonlo.com

8. Из монет и гаек

Сделать рамку для зеркала можно используя много монет и шайбочек. Подберите их по размеру и выложите аккуратно на картон или фанеру, затем установите рамки и залейте эпоксидной смолой и потом отполируйте. Когда рамка высохнет, останется вставить зеркало и наслаждаться результатом.

Фото: shalomvenetianmirror.com

9. Из напиленных веток

Если вы живете в загородном доме и думаете, из чего сделать рамку для зеркала, — выгляните в окно. Видите ветки, которые можно напилить на маленькие кусочки? А из этих кусочков при помощи клея и фантазии вы сможете сделать отличную раму.

Фото: amatterofstyle.eu

10. Из шнуров

Для небольшого декоративного зеркала можно сплести раму из толстых шнуров. Такой аксессуар благодаря своей компактности и универсальности может найти себе место в помещении любого стиля.

Фото: pixball.com

11. Из прищепок

Маленькое зеркало можно украсить большим количеством прищепок. Они сделают из зеркала композицию, похожую на цветок. Для усиления этого эффекта прищепки можно сделать цветными.

Фото: decoratorist.com

12. Из проволоки

Эффект цветка может создать на зеркале и толстая металлическая проволока. Но этим не ограничиваются ее возможности. Проволока — очень пластичный материал, поэтому из нее можно сделать рамку на любой вкус.

Фото: .amatterofstyle.eu

13. Эффект окна

Если зеркало отделать деревом не только по периметру, но и положить пересекающиеся рейки на саму поверхность стекла, создается эффект окна. Такое решение потребует от вас умения работать с деревом, так что если не уверены в своих силах, лучше воспользоваться помощью специалиста.

Фото: decorelated.com

14. Из фотографий

Для обрамления зеркала воспользуйтесь памятными фотографиями из альбомов. Само зеркало поместите в обычную деревянную раму, а по периметру стекла наклейте все фотографии, которые посчитаете подходящими.

Фото: pixball.com

15. С лампочками

Сделать себе зеркало с подсветкой, как в гримерках телезвезд, не так сложно, как кажется. Для его изготовления вам понадобится широкая деревянная рама, несколько цоколей и лампочек. Проделайте отверстия под каждый цоколь на равном расстоянии и закрепите их. Добавьте шнур с вилкой — готово!

Фото: chendeshop.com

16. Обновление

Громадная старая облезшая рама с зеркалом может показаться вам хламом. Но не спешите с выводами. Приложите совсем немного усилий и вдохните новую жизнь в эту вещь. Зеркало, скорее всего, придется заменить, а вот раме можно придать новый облик, немного обработав ее.

Фото: aviarydecor.com

17. Из ракушек

Если у вас накопилось большое количество привезенных с моря ракушек, предлагаем собрать их вместе вокруг вашего зеркала. Из них получится прекрасная рамка в морском стиле.

Фото: beachgrasscottage.com

18. Из ткани

Довольно оригинальным решением для отделки рамы будет ткань в тон остальной мебели в комнате. Так зеркало гармонично впишется в интерьер.

Фото: homeplaneur.com

19. Из цветов

Зеркало в женской спальне можно оформить бутонами цветов. Натуральные цветы долго не простоят, а вот качественные искусственные прекрасно подойдут для этой роли.

Фото: bedroomfurniture.club

20. Из рамы для картины

И не забывайте об обычной картинной раме. Ее можно использовать для зеркала в классических интерьерах, где она будет смотреться солидно.