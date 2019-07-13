НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновения


8290
Получить образец дизайн-проекта

Зеркало — предмет декора, который есть в каждом доме. Мы покажем, как можно сделать для него стильную и необычную раму.

Можно приобрести в специализированном магазине полностью готовое зеркало или просто обрамление для него, а можно сделать раму для зеркала самостоятельно — это позволит не ограничивать фантазию рамками предложений от производителей. Выбирайте размер и форму самого зеркала и один из наших советов.

1. Из ракетки

Для небольшого зеркала обрамлением может стать простая ракетка для тенниса. Такая деталь интерьера отлично подойдет для комнаты ребенка или небольшой ванной. Тут будет более уместна деревянная ракетка — в нее проще установить стекло, которое можно заказать по нужному размеру.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: deskgram.net

2. Из пробок

Для любителей вина или других горячительных напитков с пробками есть отличный способ украсить раму своего зеркала. Выложите пробки по периметру и укрепите их при помощи клея и толстой веревки. Такое решение подходит как для больших, так и для маленьких моделей.

Фото № 2: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: andersonblues.com

3. Из старых брусков

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Если у вас где-то завалялись старые большие доски, не спешите их выбрасывать. Из них может получиться прекрасная рама для большого зеркала. Подобный аксессуар занимает много места, так что его лучше устанавливать в больших помещениях. Кстати, такое зеркало идеально подойдет для лофта.

Фото № 3: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: futuristarchitecture.com

4. Из бумажных трубочек

Интерьеру с яркими деталями и необычной стилистикой подойдет зеркало с рамой из бумажных разноцветных трубочек. Это могут быть скрученные листы газет, книг, журналов и листовок. Работа кропотливая, но результат вас не разочарует.

Фото № 4: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: ideaboz.com

5. Из каната

Чтобы сделать раму для круглого зеркала своими руками, просто обмотайте несколько раз вокруг зеркала толстую веревку — и вы получите изящное обрамление. Конечно, лучше смотрятся круглые модели, но можно поэкспериментировать и с другими формами.

Фото № 5: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: decoratioon.com

6. Из цветной ленты

Яркая рама для зеркала своими руками — легко и просто! Воспользуетесь разноцветной клейкой лентой. Нанесите аккуратно полоски по всему периметру — лишнее можно отрезать ножницами. Такое зеркало хорошо будет смотреться в ярких помещениях на светлом фоне.

Фото № 6: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: abeautifulmess.com

7. Из маленькой плитки

В ванной комнате вполне уместно будет сделать окантовку для зеркала мозаикой. Она может быть как из однотонных плиточек, так и из разноцветных, все зависит от вашего интерьера.

Фото № 7: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: koonlo.com

8. Из монет и гаек

Сделать рамку для зеркала можно используя много монет и шайбочек. Подберите их по размеру и выложите аккуратно на картон или фанеру, затем установите рамки и залейте эпоксидной смолой и потом отполируйте. Когда рамка высохнет, останется вставить зеркало и наслаждаться результатом.

Фото № 8: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: shalomvenetianmirror.com

9. Из напиленных веток

Если вы живете в загородном доме и думаете, из чего сделать рамку для зеркала, — выгляните в окно. Видите ветки, которые можно напилить на маленькие кусочки? А из этих кусочков при помощи клея и фантазии вы сможете сделать отличную раму.

Фото № 9: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: amatterofstyle.eu

10. Из шнуров

Для небольшого декоративного зеркала можно сплести раму из толстых шнуров. Такой аксессуар благодаря своей компактности и универсальности может найти себе место в помещении любого стиля.

Фото № 10: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: pixball.com

11. Из прищепок

Маленькое зеркало можно украсить большим количеством прищепок. Они сделают из зеркала композицию, похожую на цветок. Для усиления этого эффекта прищепки можно сделать цветными.

Фото № 11: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: decoratorist.com

12. Из проволоки

Эффект цветка может создать на зеркале и толстая металлическая проволока. Но этим не ограничиваются ее возможности. Проволока — очень пластичный материал, поэтому из нее можно сделать рамку на любой вкус.

Фото № 12: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: .amatterofstyle.eu

13. Эффект окна

Если зеркало отделать деревом не только по периметру, но и положить пересекающиеся рейки на саму поверхность стекла, создается эффект окна. Такое решение потребует от вас умения работать с деревом, так что если не уверены в своих силах, лучше воспользоваться помощью специалиста.

Фото № 13: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: decorelated.com

14. Из фотографий

Для обрамления зеркала воспользуйтесь памятными фотографиями из альбомов. Само зеркало поместите в обычную деревянную раму, а по периметру стекла наклейте все фотографии, которые посчитаете подходящими.

Фото № 14: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: pixball.com

15. С лампочками

Сделать себе зеркало с подсветкой, как в гримерках телезвезд, не так сложно, как кажется. Для его изготовления вам понадобится широкая деревянная рама, несколько цоколей и лампочек. Проделайте отверстия под каждый цоколь на равном расстоянии и закрепите их. Добавьте шнур с вилкой — готово!

Фото № 15: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: chendeshop.com

16. Обновление

Громадная старая облезшая рама с зеркалом может показаться вам хламом. Но не спешите с выводами. Приложите совсем немного усилий и вдохните новую жизнь в эту вещь. Зеркало, скорее всего, придется заменить, а вот раме можно придать новый облик, немного обработав ее.

Фото № 16: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: aviarydecor.com

17. Из ракушек

Если у вас накопилось большое количество привезенных с моря ракушек, предлагаем собрать их вместе вокруг вашего зеркала. Из них получится прекрасная рамка в морском стиле.

Фото № 17: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: beachgrasscottage.com

18. Из ткани 

Довольно оригинальным решением для отделки рамы будет ткань в тон остальной мебели в комнате. Так зеркало гармонично впишется в интерьер.

Фото № 18: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: homeplaneur.com

19. Из цветов

Зеркало в женской спальне можно оформить бутонами цветов. Натуральные цветы долго не простоят, а вот качественные искусственные прекрасно подойдут для этой роли.

Фото № 19: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: bedroomfurniture.club

20. Из рамы для картины

И не забывайте об обычной картинной раме. Ее можно использовать для зеркала в классических интерьерах, где она будет смотреться солидно.

Фото № 20: Декор рамы для зеркал — 20 идей для вдохновенияФото: akimgal.pw

#идеи для дома#хендмейд#декор и аксессуары
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#идеи для дома#Мебель#декор и аксессуары
Чехлы на стулья как функциональный элемент декора
#Отделочные материалы#Спальня#идеи для дома#Гостиная
Обои с птицами в интерьере: фотообзор лучших примеров
#Ванная#идеи для дома#декор и аксессуары
Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идей
#Отделочные материалы#идеи для дома#Гостиная
10 цветовых решений для летнего интерьера гостиной
#Отделочные материалы#идеи для дома#декор и аксессуары
25 самых необычных потолков в интерьере
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия