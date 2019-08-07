Чем украсить спальню: 20 примеров декора

Не знаете, как сделать спальню ярче? Мы покажем 20 интересных вариантов — многие из них вам точно приглянутся.
Если вы думаете, чем украсить спальню, в этой статье вы найдете ответ. Мы собрали для вас самые яркие и необычные идеи, которые подойдут для спальни любого размера и стилистического направления. Смотрите и вдохновляйтесь!
1. Картины
Может показаться, что это самый банальный способ украшения спальни: берешь картинку, вешаешь ее на стену — и все довольны. Однако это не так, ведь все зависит от того, как подойти к процессу. Выбирайте полотна, выполненные в неординарных техниках, или сделайте акцент на необычной рамке. Тем более картину можно не только повесить, но и поставить на пол — для этого подойдут большие полотна. Для креативных хозяев есть еще один вариант: нарисуйте картину прямо на стене. Не вандализм, а красота.
2. Декоративные подушки
Подушками в форме сердечек или неведомых существ уже никого не удивишь, да и интересного здесь ничего нет. А вот текстиль, на котором изображены полотна знаменитых художников, — очень даже интересный вариант. Не обязательно покупать десятки подушек. Мы советуем приобретать чехлы и просто менять их в зависимости от настроения: с вышивкой, бахромой, помпонами и другими украшениями. Немножко этнических ноток тоже будут в тему.
3. Обои
Чтобы освежить комнату и придать ей лоска, переклейте обои. Сегодня существует столько моделей, что глаза разбегаются! Вы точно сможете найти что-то для себя. Обои под мрамор, с летающими птицами, с репродукциями знаменитых картин — какие только пожелаете.
4. Прикроватные тумбочки
Прикроватная тумбочка — эффективный элемент в арсенале дизайнера. Вы получите не только практичный предмет мебели, но и классную акцентную деталь. Мы призываем отказаться от обычных квадратных монохромных тумбочек в пользу чего-то более интересного. Чего именно? Например, тумбочка в форме пенька, выполненная из настоящего сруба дерева, — отличный вариант для стиля сканди или кантри. Или же тумбочка, расписанная под гжель, которая может стать и стулом, и журнальным мини-столиком. Многофункциональные предметы мебели приветствуются везде.
5. Покрывало
Еще один предмет текстиля, к выбору которого часто подходят не очень ответственно. Чтобы украсить спальню, приглядитесь к кружевным или вязаным покрывалам, которые добавят в комнату интересную фактуру. Особенно интересно выглядят интерьеры, где на цветное постельное белье стелят белоснежные кружевные покрывала и наоборот — получается контрастная цветовая гамма.
6. Балдахин
Для мечтательных и нежных натур спальню можно украсить балдахином. Эта деталь декора не только красивая, но и практичная: помогает предохранить спальное место от сквозняков, солнечного света, пыли и обеспечивает комфортный сон даже днем.
7. Светильники
Светильники тоже могут стать полноценным украшением спальни. Но только в том случае, когда вы выбираете неординарные модели. Не обязательно покупать суперсложные лампы, достаточно сделать акцент на чем-то одном: на основании или на абажуре.
8. Настенная роспись
Для тех, кому наскучили обои, панели и плитки, есть еще один вариант: настенная роспись. С ее помощью можно воплотить в жизнь любую задумку: нарисовать хоть цветочки с птичками, хоть повторить картину Ван Гога. Такую работу лучше доверить профессионалу, тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Помните: если стены будут с ярким и часто повторяющимся рисунком, остальной декор спальни нужно выдержать в нейтральных оттенках.
9. Зеркало
Куда же без зеркала в комнате? Правильно — никуда. Пусть оно будет не только функциональным, но и красивым. Для классических направлений отлично подойдут зеркала с массивными рамами, которые украшены резными элементами. В природных стилях хорошо будут смотреться зеркала неправильных форм с деревянным обрамлением.
10. Шторы
Правильно подобранные шторы в спальню — уже половина успеха. А правильно украшенные шторы — целая победа. Например, в стиле минимализм, где декор не очень-то и приветствуется, не помешает добавить пару маленьких деталей, которые украсили бы помещение. Можно выбрать шторы с едва заметным рисунком или же с добавлением кружева, которое будет откидывать красивые тени в солнечную погоду. А можно пришить к ткани бахрому или кисточки.
11. Ковер
При нейтральных стенах и предметах мебели яркий ковер поможет оживить атмосферу комнаты. Можно сделать акцент либо на насыщенных цветах, создавая тем самым контраст, либо на оригинальном рисунке — подойдет абстракция или геометрические узоры.
12. Яркие цвета
Спальню можно украсить не только с помощью текстиля или предметов декора, но и с использованием яркой цветовой гаммы. Посмотрите вокруг. Видите много белых пятен и скучных фактур? Значит, пришло время менять интерьер к лучшему! Пусть стены будут не бежевые, а нежно-розовые или персиковые. Старые чехлы на мебель тоже замените: выбирайте нежные фактуры, например бархат или вельвет ярко-фиолетового цвета.
13. Мраморные нотки
Мрамор — уникальный камень, который способен привнести в любую комнату и в любой стиль нотки шика и изысканности. Это могут быть обои с характерным рисунком, чехлы на мебель, предметы декора (посуда, светильники, картины). Главное — знать меру, потому что большое количество мраморного декора не пойдет интерьеру на пользу.
14. Симфония узоров
Чтобы самостоятельно создать такой интерьер, как на фотографии ниже, нужны хороший вкус и дизайнерское чутье, так как сочетать различные узоры очень сложно. Однако посмотрите, как стильно и нежно выглядит спальня. Например, чтобы создать монохромный интерьер, подбирайте все предметы с различными оттенками одного цвета (голубой, ультрамариновый, васильковый, кобальтовый). Что касается узоров, придерживайтесь одной тематики, например растительной. Пусть на ковре, обоях и мебели будет растительный рисунок приблизительно одного размера, но разной композиции.
15. Шкуры животных
Такой элемент декора сделает дизайн спальни роскошнее и богаче, став ее ярким акцентом. Шкуры животных будут уместно смотреться не только в этнических стилях, но и во многих современных, например в эклектике или ар-деко. Чтобы добиться вышеупомянутого эффекта, не обязательно приобретать настоящие шкуры, подойдут и искусственные.
16. Неоновые краски
Неоновые цвета начинают возвращаться в моду: многие модельеры придумывают невероятные по красоте коллекции именно в неоновых оттенках. Они же проникают и в сферу дизайна. Украсьте спальное место яркими подушками или одеялом, подобрав в цвет предметы декора для цельной картинки.
17. Живые растения
Живые растения — настоящее спасение для интерьера спальни. Они не только делают дизайн более динамичным, но и приносят большую пользу: очищают воздух. Если комната имеет большую площадь, присмотритесь к массивным растениям, если же спальня небольшая, подойдут растения меньшего размера. Сделайте акцент на горшках и вазах. Не хватает места на полу или на полках? Прикрепите растения к потолку или стенам, используя милые кашпо.
18. Украшаем потолок
Украшать нужно не только то, что находится у нас под носом, но и то, что над головой. Обязательно уделите внимание декорированию потолка. Многоярусные конструкции, отделка ламинатом, парящий потолок — классные варианты, которые преобразят вид вашей спальни.
19. Винтажные вещи
Если в чулане завалялись старые вещи, не торопитесь их выкидывать — может быть, там есть что-то необычное, что станет украшением вашей спальни. Старые сундуки, потертые чемоданы, вазы и многое другое окажется полноценным декоративным элементом комнаты. Такие вещи можно найти и на блошиных рынках.
20. Светодиодные инсталляции
Хочется добавить декор, который напоминал бы оформление ночных клубов? Светодиодные инсталляции — то, что вам нужно. Особенно уместно такой аксессуар будет выглядеть в стилях лофт и поп-арт, дополненный ярким текстилем и фактурной отделкой стен.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники