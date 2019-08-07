Чем украсить спальню: 20 примеров декора

Не знаете, как сделать спальню ярче? Мы покажем 20 интересных вариантов — многие из них вам точно приглянутся.

Если вы думаете, чем украсить спальню, в этой статье вы найдете ответ. Мы собрали для вас самые яркие и необычные идеи, которые подойдут для спальни любого размера и стилистического направления. Смотрите и вдохновляйтесь!

1. Картины

Может показаться, что это самый банальный способ украшения спальни: берешь картинку, вешаешь ее на стену — и все довольны. Однако это не так, ведь все зависит от того, как подойти к процессу. Выбирайте полотна, выполненные в неординарных техниках, или сделайте акцент на необычной рамке. Тем более картину можно не только повесить, но и поставить на пол — для этого подойдут большие полотна. Для креативных хозяев есть еще один вариант: нарисуйте картину прямо на стене. Не вандализм, а красота.

Фото: housebeautiful.com

Фото: housebeautiful.com

2. Декоративные подушки

Подушками в форме сердечек или неведомых существ уже никого не удивишь, да и интересного здесь ничего нет. А вот текстиль, на котором изображены полотна знаменитых художников, — очень даже интересный вариант. Не обязательно покупать десятки подушек. Мы советуем приобретать чехлы и просто менять их в зависимости от настроения: с вышивкой, бахромой, помпонами и другими украшениями. Немножко этнических ноток тоже будут в тему.

Фото: housebeautiful.com

Фото: housebeautiful.com

3. Обои

Чтобы освежить комнату и придать ей лоска, переклейте обои. Сегодня существует столько моделей, что глаза разбегаются! Вы точно сможете найти что-то для себя. Обои под мрамор, с летающими птицами, с репродукциями знаменитых картин — какие только пожелаете.

Фото: housebeautiful.com

Фото: elledecor.com

4. Прикроватные тумбочки

Прикроватная тумбочка — эффективный элемент в арсенале дизайнера. Вы получите не только практичный предмет мебели, но и классную акцентную деталь. Мы призываем отказаться от обычных квадратных монохромных тумбочек в пользу чего-то более интересного. Чего именно? Например, тумбочка в форме пенька, выполненная из настоящего сруба дерева, — отличный вариант для стиля сканди или кантри. Или же тумбочка, расписанная под гжель, которая может стать и стулом, и журнальным мини-столиком. Многофункциональные предметы мебели приветствуются везде.

Фото: housebeautiful.com

Фото: housebeautiful.com

5. Покрывало

Еще один предмет текстиля, к выбору которого часто подходят не очень ответственно. Чтобы украсить спальню, приглядитесь к кружевным или вязаным покрывалам, которые добавят в комнату интересную фактуру. Особенно интересно выглядят интерьеры, где на цветное постельное белье стелят белоснежные кружевные покрывала и наоборот — получается контрастная цветовая гамма.

Фото: housebeautiful.com

6. Балдахин

Для мечтательных и нежных натур спальню можно украсить балдахином. Эта деталь декора не только красивая, но и практичная: помогает предохранить спальное место от сквозняков, солнечного света, пыли и обеспечивает комфортный сон даже днем.

Фото: housebeautiful.com

7. Светильники

Светильники тоже могут стать полноценным украшением спальни. Но только в том случае, когда вы выбираете неординарные модели. Не обязательно покупать суперсложные лампы, достаточно сделать акцент на чем-то одном: на основании или на абажуре.

Фото: housebeautiful.com

8. Настенная роспись

Для тех, кому наскучили обои, панели и плитки, есть еще один вариант: настенная роспись. С ее помощью можно воплотить в жизнь любую задумку: нарисовать хоть цветочки с птичками, хоть повторить картину Ван Гога. Такую работу лучше доверить профессионалу, тогда результат превзойдет все ваши ожидания. Помните: если стены будут с ярким и часто повторяющимся рисунком, остальной декор спальни нужно выдержать в нейтральных оттенках.

Фото: housebeautiful.com

9. Зеркало

Куда же без зеркала в комнате? Правильно — никуда. Пусть оно будет не только функциональным, но и красивым. Для классических направлений отлично подойдут зеркала с массивными рамами, которые украшены резными элементами. В природных стилях хорошо будут смотреться зеркала неправильных форм с деревянным обрамлением.

Фото: housebeautiful.com

10. Шторы

Правильно подобранные шторы в спальню — уже половина успеха. А правильно украшенные шторы — целая победа. Например, в стиле минимализм, где декор не очень-то и приветствуется, не помешает добавить пару маленьких деталей, которые украсили бы помещение. Можно выбрать шторы с едва заметным рисунком или же с добавлением кружева, которое будет откидывать красивые тени в солнечную погоду. А можно пришить к ткани бахрому или кисточки.

Фото: housebeautiful.com

11. Ковер

При нейтральных стенах и предметах мебели яркий ковер поможет оживить атмосферу комнаты. Можно сделать акцент либо на насыщенных цветах, создавая тем самым контраст, либо на оригинальном рисунке — подойдет абстракция или геометрические узоры.

Фото: housebeautiful.com

12. Яркие цвета

Спальню можно украсить не только с помощью текстиля или предметов декора, но и с использованием яркой цветовой гаммы. Посмотрите вокруг. Видите много белых пятен и скучных фактур? Значит, пришло время менять интерьер к лучшему! Пусть стены будут не бежевые, а нежно-розовые или персиковые. Старые чехлы на мебель тоже замените: выбирайте нежные фактуры, например бархат или вельвет ярко-фиолетового цвета.

Фото: housebeautiful.com

13. Мраморные нотки

Мрамор — уникальный камень, который способен привнести в любую комнату и в любой стиль нотки шика и изысканности. Это могут быть обои с характерным рисунком, чехлы на мебель, предметы декора (посуда, светильники, картины). Главное — знать меру, потому что большое количество мраморного декора не пойдет интерьеру на пользу.

Фото: housebeautiful.com

14. Симфония узоров

Чтобы самостоятельно создать такой интерьер, как на фотографии ниже, нужны хороший вкус и дизайнерское чутье, так как сочетать различные узоры очень сложно. Однако посмотрите, как стильно и нежно выглядит спальня. Например, чтобы создать монохромный интерьер, подбирайте все предметы с различными оттенками одного цвета (голубой, ультрамариновый, васильковый, кобальтовый). Что касается узоров, придерживайтесь одной тематики, например растительной. Пусть на ковре, обоях и мебели будет растительный рисунок приблизительно одного размера, но разной композиции.

Фото: housebeautiful.com

15. Шкуры животных

Такой элемент декора сделает дизайн спальни роскошнее и богаче, став ее ярким акцентом. Шкуры животных будут уместно смотреться не только в этнических стилях, но и во многих современных, например в эклектике или ар-деко. Чтобы добиться вышеупомянутого эффекта, не обязательно приобретать настоящие шкуры, подойдут и искусственные.

Фото: decozilla.com

16. Неоновые краски

Неоновые цвета начинают возвращаться в моду: многие модельеры придумывают невероятные по красоте коллекции именно в неоновых оттенках. Они же проникают и в сферу дизайна. Украсьте спальное место яркими подушками или одеялом, подобрав в цвет предметы декора для цельной картинки.

Фото: decozilla.com

17. Живые растения

Живые растения — настоящее спасение для интерьера спальни. Они не только делают дизайн более динамичным, но и приносят большую пользу: очищают воздух. Если комната имеет большую площадь, присмотритесь к массивным растениям, если же спальня небольшая, подойдут растения меньшего размера. Сделайте акцент на горшках и вазах. Не хватает места на полу или на полках? Прикрепите растения к потолку или стенам, используя милые кашпо.

Фото: housebeautiful.com

Фото: onekindesign.com

18. Украшаем потолок

Украшать нужно не только то, что находится у нас под носом, но и то, что над головой. Обязательно уделите внимание декорированию потолка. Многоярусные конструкции, отделка ламинатом, парящий потолок — классные варианты, которые преобразят вид вашей спальни.

Фото: onekindesign.com

Фото: onekindesign.com

19. Винтажные вещи

Если в чулане завалялись старые вещи, не торопитесь их выкидывать — может быть, там есть что-то необычное, что станет украшением вашей спальни. Старые сундуки, потертые чемоданы, вазы и многое другое окажется полноценным декоративным элементом комнаты. Такие вещи можно найти и на блошиных рынках.

Фото: idealhome.co.uk

20. Светодиодные инсталляции

Хочется добавить декор, который напоминал бы оформление ночных клубов? Светодиодные инсталляции — то, что вам нужно. Особенно уместно такой аксессуар будет выглядеть в стилях лофт и поп-арт, дополненный ярким текстилем и фактурной отделкой стен.