Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьера

Специфика марокканского интерьера в том, что он сочетает в себе черты не только восточной, но и азиатской и африканской культур. Поэтому в итоге получается очень богатый, яркий и пестрящий деталями стиль оформления. С его помощью можно превратить жилище в теплый и экзотичный уголок, в котором легко забыть о суете мегаполиса.

Как правильно создать домашний интерьер в марокканском стиле? Рассказываем про его главные черты и иллюстрируем яркими фотопримерами.

1. Восточные узоры

Первое и главное, что ярко характеризует выбранный стиль, — различные восточные узоры: на стенах, мебели, текстиле, даже на полу или потолке. Они отличаются яркой палитрой и витиеватой цикличной структурой. Их можно нарисовать от руки или выложить при помощи мозаики — одного из самых любимых материалов марокканского стиля.

Фото: sharonleal.me

2. Сочетание спокойных и ярких тонов

Свою специфику имеет и цветовая палитра. Основная отделка состоит из спокойных цветов: белого, бежевого, песочного или терракотового. И одновременно она разбавляется пестрыми пятнами, состоящими из красных, фиолетовых, изумрудных оттенков. При этом важно, чтобы общая гамма комнаты была гармоничной и естественной, без нарочитого контраста.

Фото: todosaben.es

3. Ниши и арки

Чем меньше дверей в квартире, выполненной в марокканском стиле, тем лучше — восточный экзотический интерьер больше жалует высокие арки и широкие открытые пролеты между комнатами. А еще важной деталью выступают ниши и фигурные углубления в стенах: в них размещаются мягкие сиденья, декоративные украшения или мебель — например кровать с тумбочками, как на фото ниже. Это помогает организовать дополнительное зонирование в комнате.