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Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьера


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Хотите придать своей квартире по-настоящему восточный чарующий облик? Тогда выбирайте экзотический интерьер в марокканском стиле. А мы поможем вам с оформлением и покажем главные особенности.

Содержание

Специфика марокканского интерьера в том, что он сочетает в себе черты не только восточной, но и азиатской и африканской культур. Поэтому в итоге получается очень богатый, яркий и пестрящий деталями стиль оформления. С его помощью можно превратить жилище в теплый и экзотичный уголок, в котором легко забыть о суете мегаполиса. 

Как правильно создать домашний интерьер в марокканском стиле? Рассказываем про его главные черты и иллюстрируем яркими фотопримерами.  

1. Восточные узоры

Первое и главное, что ярко характеризует выбранный стиль, — различные восточные узоры: на стенах, мебели, текстиле, даже на полу или потолке. Они отличаются яркой палитрой и витиеватой цикличной структурой. Их можно нарисовать от руки или выложить при помощи мозаики — одного из самых любимых материалов марокканского стиля. 

Фото № 1: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: sharonleal.me

2. Сочетание спокойных и ярких тонов

Свою специфику имеет и цветовая палитра. Основная отделка состоит из спокойных цветов: белого, бежевого, песочного или терракотового. И одновременно она разбавляется пестрыми пятнами, состоящими из красных, фиолетовых, изумрудных оттенков. При этом важно, чтобы общая гамма комнаты была гармоничной и естественной, без нарочитого контраста. 

Фото № 2: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: todosaben.es

3. Ниши и арки

Чем меньше дверей в квартире, выполненной в марокканском стиле, тем лучше — восточный экзотический интерьер больше жалует высокие арки и широкие открытые пролеты между комнатами. А еще важной деталью выступают ниши и фигурные углубления в стенах: в них размещаются мягкие сиденья, декоративные украшения или мебель — например кровать с тумбочками, как на фото ниже. Это помогает организовать дополнительное зонирование в комнате. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: meurebulico.com

4. Много текстиля ручной работы

Восточные интерьеры традиционно изобилуют тканевыми предметами. Это могут быть подушки в текстильных чехлах, диваны и банкетки с мягкими сиденьями, ковры, разнообразные пуфики и так далее. При этом хорошо, если текстильные изделия будут сделаны вручную или по индивидуальному заказу — марокканский стиль любит всяческий хендмейд. 

Фото № 4: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: hogyan-kell.com

5. Резная натуральная мебель

Мебель в восточной квартире, как правило, имеет каркас из натуральных пород дерева. И не обычный, а с резными фигурными узорами — как пуфик с деревянным основанием на фото ниже. Но, создавая в жилище марокканский стиль оформления, лучше не оставлять банкетку или скамейку полностью деревянной и «голой» — обязательно добавьте мягкие сиденья или узорчатые подушки.

Фото № 5: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: designfusion.me

6. Большие ковры

Один из главных атрибутов восточного интерьера — это, конечно же, большой ковер в гостиной, с арабской вязью или другими характерными узорами. Его можно разместить на полу, на стенах, даже закрепить на потолке. Ковер должен органично вписываться в дизайн комнаты и практически сливаться с оформлением, так что не выбирайте изделие слишком контрастных цветов — пусть ковер повторяет основные оттенки интерьера. 

Фото № 6: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: mkumodels.com

7. Фигурные медные светильники

Роскошным люстрам марокканский стиль предпочитает более скромные светильники, выполненные из меди и имеющие корпус с мелкими отверстиями для создания мягкого приглушенного света. Им в пару можно добавить красивые стеклянные лампы, оформленные в восточной стилистике. Важно учесть: в марокканском интерьере не нужно вешать одну большую люстру в качестве главного источника света — стиль больше любит точечное освещение по зонам. 

Фото № 7: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: hogyan-kell.com

8. Характерный декор

Для украшения интерьера в марокканском стиле подойдет множество различных атрибутов: резные полупрозрачные ширмы, глиняные расписные вазы ручной работы, зеркальные широкие пиалы для фруктов и сладостей и прочий аналогичный декор. Резная деревянная мебель, ковры и светильники тоже выполняют декоративную функцию в таком оформлении. 

Фото № 8: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: kelioniuakademija.lt

9. Кровать с балдахином

В спальне в марокканском стиле обязательно установите широкую кровать с большим и роскошным балдахином. Этот элемент поможет наиболее ярко выразить восточный характер жилища, особенно в сочетании с остальными атрибутами, а также украсит вашу кровать. Ткань для балдахина лучше выбирать светлых оттенков, чтобы кровать выглядела визуально еще больше и шире, — марокканский стиль любит громоздкую мебель. 

Фото № 9: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: architecturaldigest.com

10. Шторы с драпировками 

Чтобы занавесить окна в экзотическом марокканском интерьере, понадобятся плотные тяжелые портьеры с драпировками и подвязками. Шторы лучше сделать пестрыми, в тон ярким акцентам гостиной или спальни, а еще важно позаботиться о наличии на ткани восточных узоров — интерьер станет более характерным. Однако можно повесить на окна и легкие полупрозрачные занавески, если комната небольшая и требует много естественного света.

Фото № 10: Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьераФото: hogyan-kell.com 

#этнический интерьер#марокканский стиль интерьера#интерьер в восточном стиле
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