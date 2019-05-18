Марокканский стиль: 10 особенностей экзотического интерьера

Хотите придать своей квартире по-настоящему восточный чарующий облик? Тогда выбирайте экзотический интерьер в марокканском стиле. А мы поможем вам с оформлением и покажем главные особенности.
Специфика марокканского интерьера в том, что он сочетает в себе черты не только восточной, но и азиатской и африканской культур. Поэтому в итоге получается очень богатый, яркий и пестрящий деталями стиль оформления. С его помощью можно превратить жилище в теплый и экзотичный уголок, в котором легко забыть о суете мегаполиса.
Как правильно создать домашний интерьер в марокканском стиле? Рассказываем про его главные черты и иллюстрируем яркими фотопримерами.
1. Восточные узоры
Первое и главное, что ярко характеризует выбранный стиль, — различные восточные узоры: на стенах, мебели, текстиле, даже на полу или потолке. Они отличаются яркой палитрой и витиеватой цикличной структурой. Их можно нарисовать от руки или выложить при помощи мозаики — одного из самых любимых материалов марокканского стиля.
2. Сочетание спокойных и ярких тонов
Свою специфику имеет и цветовая палитра. Основная отделка состоит из спокойных цветов: белого, бежевого, песочного или терракотового. И одновременно она разбавляется пестрыми пятнами, состоящими из красных, фиолетовых, изумрудных оттенков. При этом важно, чтобы общая гамма комнаты была гармоничной и естественной, без нарочитого контраста.
3. Ниши и арки
Чем меньше дверей в квартире, выполненной в марокканском стиле, тем лучше — восточный экзотический интерьер больше жалует высокие арки и широкие открытые пролеты между комнатами. А еще важной деталью выступают ниши и фигурные углубления в стенах: в них размещаются мягкие сиденья, декоративные украшения или мебель — например кровать с тумбочками, как на фото ниже. Это помогает организовать дополнительное зонирование в комнате.
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4. Много текстиля ручной работы
Восточные интерьеры традиционно изобилуют тканевыми предметами. Это могут быть подушки в текстильных чехлах, диваны и банкетки с мягкими сиденьями, ковры, разнообразные пуфики и так далее. При этом хорошо, если текстильные изделия будут сделаны вручную или по индивидуальному заказу — марокканский стиль любит всяческий хендмейд.
5. Резная натуральная мебель
Мебель в восточной квартире, как правило, имеет каркас из натуральных пород дерева. И не обычный, а с резными фигурными узорами — как пуфик с деревянным основанием на фото ниже. Но, создавая в жилище марокканский стиль оформления, лучше не оставлять банкетку или скамейку полностью деревянной и «голой» — обязательно добавьте мягкие сиденья или узорчатые подушки.
6. Большие ковры
Один из главных атрибутов восточного интерьера — это, конечно же, большой ковер в гостиной, с арабской вязью или другими характерными узорами. Его можно разместить на полу, на стенах, даже закрепить на потолке. Ковер должен органично вписываться в дизайн комнаты и практически сливаться с оформлением, так что не выбирайте изделие слишком контрастных цветов — пусть ковер повторяет основные оттенки интерьера.
7. Фигурные медные светильники
Роскошным люстрам марокканский стиль предпочитает более скромные светильники, выполненные из меди и имеющие корпус с мелкими отверстиями для создания мягкого приглушенного света. Им в пару можно добавить красивые стеклянные лампы, оформленные в восточной стилистике. Важно учесть: в марокканском интерьере не нужно вешать одну большую люстру в качестве главного источника света — стиль больше любит точечное освещение по зонам.
8. Характерный декор
Для украшения интерьера в марокканском стиле подойдет множество различных атрибутов: резные полупрозрачные ширмы, глиняные расписные вазы ручной работы, зеркальные широкие пиалы для фруктов и сладостей и прочий аналогичный декор. Резная деревянная мебель, ковры и светильники тоже выполняют декоративную функцию в таком оформлении.
9. Кровать с балдахином
В спальне в марокканском стиле обязательно установите широкую кровать с большим и роскошным балдахином. Этот элемент поможет наиболее ярко выразить восточный характер жилища, особенно в сочетании с остальными атрибутами, а также украсит вашу кровать. Ткань для балдахина лучше выбирать светлых оттенков, чтобы кровать выглядела визуально еще больше и шире, — марокканский стиль любит громоздкую мебель.
10. Шторы с драпировками
Чтобы занавесить окна в экзотическом марокканском интерьере, понадобятся плотные тяжелые портьеры с драпировками и подвязками. Шторы лучше сделать пестрыми, в тон ярким акцентам гостиной или спальни, а еще важно позаботиться о наличии на ткани восточных узоров — интерьер станет более характерным. Однако можно повесить на окна и легкие полупрозрачные занавески, если комната небольшая и требует много естественного света.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники