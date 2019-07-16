Как оформить место для сидения в прихожей: 11 стильных идей

Шкаф есть во многих прихожих, и он как раз может послужить прекрасным местом для расположения сиденья. Если шкаф встроенный , в нем делается изящная ниша и на ее нижней плоскости укладываются подушки. Заднюю стенку разумно использовать для крючков. Изящная подсветка добавит привлекательности этой конструкции.

Шкаф есть во многих прихожих, и он как раз может послужить прекрасным местом для расположения сиденья. Если шкаф встроенный , в нем делается изящная ниша и на ее нижней плоскости укладываются подушки. Заднюю стенку разумно использовать для крючков. Изящная подсветка добавит привлекательности этой конструкции. каждом коридоре можно найти место, чтобы присесть. На самом деле это большое упущение хозяев. Ведь обуться самому, а тем более обуть ребенка гораздо легче сидя, чем стоя. Или ожидать в дверях нерасторопных членов семьи перед выходом опять же приятнее сидя. Мы считаем, что сиденье должно быть обязательным атрибутом как маленькой, так и большой прихожей. К тому же коридор — это первое место, куда попадают гости, и впечатление от интерьера складывается именно там. Поэтому нужно обдумать варианты оформления всех деталей, и место для сидения не исключение.

Не в каждом коридоре можно найти место, чтобы присесть. На самом деле это большое упущение хозяев. Ведь обуться самому, а тем более обуть ребенка гораздо легче сидя, чем стоя. Или ожидать в дверях нерасторопных членов семьи перед выходом опять же приятнее сидя. Мы считаем, что сиденье должно быть обязательным атрибутом как маленькой, так и большой прихожей. К тому же коридор — это первое место, куда попадают гости, и впечатление от интерьера складывается именно там. Поэтому нужно обдумать варианты оформления всех деталей, и место для сидения не исключение.

Не менее интересно может смотреться составной шкаф. В нем выделяется целая панель, которая чаще всего представлена низкими тумбочками с сиденьями и вешалкой с полками над ней.

2. Вешалка-сиденье

Для небольших прихожих будет хорошим решением вешалка с сиденьем: она не занимает много места и довольно функциональна. Каркас из металлических труб имеет преимущество перед деревянными по прочности и изящности, тем более металлические крючки будут крепко держаться. Полку под сиденьем можно использовать в качестве подставки под обувь, только не забудьте тщательно выбрать материал, из которого будет сделана эта полка, чтобы в мокрую погоду она не деформировалась.

Фото: theclassyhome.com

3. Сиденье в нише

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В узких прихожих место для сидения можно встроить так, как представлено на фото ниже. Между стенами помимо сиденья вполне уместится пара ящиков для вещей и полка для обуви. Стену над этим элементом интерьера рационально отдать под вешалки и полки над ними.

Фото: live.mtm-content-studio.com

Если в прихожей есть ниша с окном, там получится прекрасное место для сидения, а если ниша глубокая, туда можно будет еще поставить сумки или посадить ребенка, пока вы одеваетесь или раздеваетесь. Кстати, хорошо будут там смотреться крупные аксессуары, например корзины или мягкие игрушки.

Фото: deringhall.com

4. Сиденье на тумбочке

Для того чтобы превратить низкую тумбу или обувницу в удобное место для сидения, положите туда несколько подушек. Если подушки будут небольшие, они органично впишутся в интерьер в стиле минимализм. Кожа в качестве материала обивки будет служить вам долго благодаря своей износостойкости, к тому же она замечательно отталкивает влагу, что актуально в прихожей. Можно также положить одну длинную подушку, чтобы она покрывала всю площадь верхней поверхности, тогда тумбочка будет смотреться как полноценная кушетка.

5. Кресло и диван

Если размеры прихожей позволяют, туда можно поставить даже диван. На нем спокойно разместятся несколько человек — это огромный плюс для большой семьи. Диван можно дополнить креслом, а если оформить его в другом цвете, оно придаст контраста и яркости помещению. В небольшой прихожей придется поставить только кресло, но даже один яркий предмет мебели может приятно оживить интерьер всего коридора.

6. Лавка

В интерьере в стиле кантри или прованс хорошо будет смотреться лавка. Она выглядит просто и со вкусом. К тому же лавка уместна и в больших, и в маленьких прихожих. Обычная деревянная подойдет для строгих интерьеров, под ней может располагаться полка для хранения вещей или обуви. Лавка с мягкими и светлыми сиденьем и спинкой добавит уюта помещению. В качестве аксессуаров на ней можно использовать подушки или покрывало.

7. Пуф и оттоманка

Если диван и кресло слишком большие для прихожей, можно выбрать пуф или оттоманку. Они меньше по размерам, но не менее привлекательны и удобны. Оттоманка благодаря своей длине может вместить несколько человек, это ее преимущество перед одноместными пуфами, но последние можно использовать в количестве двух или трех, а при необходимости и больше. Обивочный материал нужно выбирать тщательно, так как на такой мебели он может быстро износиться.

8. Сиденье с корзинами для хранения

Простая в исполнение идея для сиденья в прихожей — лавка с корзинами для хранения под ней. Такой элемент интерьера прекрасен тем, что у него множество вариантов конструкции, он может быть любой длины, сиденья могут быть из любого материала: хоть из дерева, хоть из ткани, а корзины — круглые или квадратные, деревянные или металлические. Кстати, корзины можно подписать именами каждого члена семьи, чтобы дети всегда знали, где оставлять свою обувь, да и взрослые не забывали держать вещи в одном месте.

9. Стул и табурет

В самой маленькой прихожей всегда можно поставить хотя бы обычный табурет — он займет мало места и принесет много пользы. Если все же места хватает, удобнее будет стул, на спинку которого всегда можно повесить сумку.

10. Тумба со встроенным сиденьем

Для интерьера прихожей можно подобрать тумбочку со встроенным сиденьем. Пример вы можете увидеть на фото. Светлая тумба из искусственно состаренного дерева, с яркой столешницей и креслом посередине, выглядит просто потрясающе. К тому же это очень удобно и хорошо экономит пространство.

11. Ящик, сундук, аксессуар

Если вы не знаете, что использовать в качестве места для сидения в прихожей, попробуйте оформить необычные вещи, например, отреставрируйте старый ящик или сундук. В них можно будет хранить одежду или обувь. Есть множество вариантов таких необычных «хранилищ» в мебельных магазинах, их всегда можно сделать и на заказ.