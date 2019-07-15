18 стильных спален с угловым шкафом

Функциональные особенности шкафа зависят от наполнения, вида дверей и способа установки. Поэтому внимательно изучите все особенности конструкций, чтобы выбрать именно то, что нужно вашей спальне. Сначала давайте изучим главное отличие, на которое все первым делом обращают внимание при выборе шкафа: конструкция дверей. По этому критерию шкафы бывают двух видов: с распашными дверцами и раздвижными.

Функциональные особенности шкафа зависят от наполнения, вида дверей и способа установки. Поэтому внимательно изучите все особенности конструкций, чтобы выбрать именно то, что нужно вашей спальне. Сначала давайте изучим главное отличие, на которое все первым делом обращают внимание при выборе шкафа: конструкция дверей. По этому критерию шкафы бывают двух видов: с распашными дверцами и раздвижными.

Угловой шкаф для спальни — отличное решение проблемы хранения. Несмотря на то что такие шкафы выглядят довольно компактно, они очень вместительны. Обычно они оснащены большим количеством ящиков, полок и других внутренних элементов, которые позволят грамотно организовать хранение . Угловой шкаф подойдет для комнаты любого размера, важно лишь подобрать правильную модель. О них и поговорим подробно.

Это классика, которой очень легко пользоваться. Дверцы легко ремонтируются, их можно самостоятельно украшать и перекрашивать. Однако такой модели нужно место, чтобы вы могли полностью открыть дверь. В маленьких комнатах его может не быть.

Фото: homedit.com

Раздвижные модели

Отличный вариант для маленькой комнаты. Такие дверцы существенно экономят пространство, хорошо вписываются в современный стиль интерьера. Но недостатки у конструкции тоже есть. Раздвижные шкафы плохо сочетаются с классическими стилями.

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Фото: staceyalickman.com

У разных форм угловых шкафов размеры и параметры отличаются друг от друга. Нужно выбирать именно тот вариант, который вписывается в ваш интерьер.

Шкаф, имеющий г-образную форму, считается классическим и самым распространенным. Он отлично экономит место и даже способен визуально увеличить комнату, если оборудовать дверцы зеркалами.

Фото: officesupply.com

Если у вас маленькая спальня, выбирайте шкаф с вогнутой конструкцией. Он будет выглядеть компактнее обычного, а вмещать много вещей.

Фото: decorits.com

Радиусный угловой шкаф-купе подойдет в большую спальню. Его дверцы имеют форму полукруга, поэтому такая модель будет хорошо смотреться в более строгих стилях интерьера, например в ампире и ар-деко.

Фото: decorpuzzle.com

Еще один вариант углового шкафа-купе для большой спальни — трапециевидная модель. Минус в том, что ее сложно собирать. Но огромное количество места для хранения окупает недостатки.

Фото: decoist.com

Треугольный шкаф похож на предыдущий вариант, но обладает еще большими габаритами и, соответственно, занимает много места в спальне. Однако после сборки вы получите не просто шкаф, а целую гардеробную.

Фото: marieclaire.f

Бывают и пятиугольные угловые шкафы-купе. В спальне они занимают еще больше места, поэтому приходится прибегать к дизайнерским ухищрениям, чтобы постараться сделать их визуально меньше.

Фото: smalldesignideas.com

Важно учитывать и особенности установки шкафа. Особенно тогда, когда в спальне уже сделан ремонт и стоит другая мебель. Существует всего два вида установки угловых шкафов. Однако они кардинально отличаются друг от друга.

Первый вариант — встраивание в заранее созданную нишу. Такие шкафы тоже экономят место в комнате, но собирать их непросто. Минус, который отмечают многие пользователи: невозможно передвигать шкаф, а также менять конфигурацию. Для этого придется разбирать и собирать его заново.

Фото: interioremodel.com

Второй вариант — корпусный шкаф. Подойдет тем, кто любит менять интерьер и периодически переставлять мебель в квартире. Такой шкаф намного проще собирается. Его легко декорировать и перекрашивать, особенно если вам нравится создавать из предметов мебели арт-объекты.

Фото: trend4homy.com

Наполнение углового шкафа

Угловые шкафы в спальне могут иметь разнообразную «начинку». Некоторые фирмы предлагают покупателю собрать шкаф самостоятельно из тех элементов, которые ему нужны.

Обычно большую часть шкафа занимают полки. На них удобно хранить одежду и постельные принадлежности. Полки могут быть стационарными и выдвижными. Второй вариант подходит для очень глубоких шкафов, откуда сложно доставать вещи.

Фото: uhlfeldergoldleaf.com

Полки бывают открытыми и закрытыми. В первом случае они представляют собой стеллаж, во втором — закрытую систему хранения за дверцами шкафа.

Фото: smalldesignideas.com

Второй по популярности элемент — выдвижные ящики. В них удобно хранить белье, носки и прочие небольшие предметы.

Фото: handmadeweekly.com

Альтернативой ящикам могут стать металлические или пластиковые ящики-сетки. Они лучше проветриваются, поэтому в них удобно хранить обувь.

Фото: www.ikea-family.ru

В угловой части шкафа чаще всего размещается штанга, на которой удобно хранить платья, юбки, брюки.

Фото: fourpencils.com

Открытые витрины подходят больше для хранения декоративных элементов, посуды, украшений. Некоторые располагают в витринах предметы из своих коллекций.

Фото: ikea.com

На небольшой антресоли шкафа — полке, расположенной на самом верху, — удобно хранить вещи, которые вы достаете редко, например сезонную одежду или сумки.

Фото: mybedlinen.com

Дополнительными элементами также могут быть специальные держатели для брюк или отсеки для галстуков, украшений, очков и часов. Например, как в этом угловом шкафу на фото:

Фото: ikea.com

Какой угловой шкаф вы бы выбрали для своей спальни? Делитесь с нами идеями!