Модный экоинтерьер трешки с желтыми акцентами

Показываем, как превратить типичную трехкомнатную квартиру посреди мегаполиса в личный оазис комфорта.

Интерьер в экостиле появился и набирает популярность в ответ урбанизации мегаполисов и потребительскому мышлению. Современные города становятся все более перегруженными искусственными постройками, в них остается все меньше мест, где можно побыть наедине с природой. Интерьер в экостиле — один из вариантов для тех, кто хочет обзавестись собственным оазисом уюта и комфорта.

Дизайнеры ReRooms получили задание: разработать дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Москве в экостиле. Площадь жилища оказалась больше среднестатистической трешки — 90 квадратных метров, поэтому экспертам было где разгуляться.

Согласно пожеланиям заказчика, трехкомнатную квартиру необходимо было распланировать таким образом, чтобы в одной из комнат расположился кабинет. Для него была отведена комната площадью 16,9 метра — в другой комнате с такой же площадью расположилась спальня. Гостиная заняла самое большое помещение — площадью 21,6 метра, с выходом на лоджию.

Прихожая

Одна из особенностей квартиры — длинная прихожая площадью почти 15 метров. При помощи зонирования это пространство было разделено: часть площади заняла прихожая со шкафом-купе, туалетным столиком, комодом, вешалкой для одежды и настенным креплением для велосипеда.

Поскольку это экостиль, дизайнеры использовали мебель и отделочные материалы натуральных цветов, избегая пластика и неестественных глянцевых поверхностей. Белые стены позволили визуально расширить вытянутое в длину помещение.



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При оформлении прихожей дизайнеры использовали:

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Гостиная

В гостиной экостиль расцвел во всей своей красе: комната получила желтые акценты, которые в сочетании с матовыми белыми стенами визуально делают помещение более светлым и солнечным. Мебель из натуральных материалов, зонирование при помощи настенных реек и контрастные настенные полки придали помещению не только экологичный, но и по-скандинавски минималистичный облик.

Самым ярким акцентом в гостиной стал зеленый стеллаж на одной из стен, раскрывающий тему экостиля.



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Обратите внимание на зону домашнего кинотеатра: вместо телевизора в гостиной установлен проектор с текстильным экраном на стене напротив.

При обустройстве гостиной дизайнеры использовали такую мебель:

Диван Стокгольм 214 26 990 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло Ньюбери 234 8 990 руб.* Купить *Цена может измениться ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК ASTER LOW Подробнее: https://torysun.com/p258709967-zhurnalnyj-stolik-aster.html 21 040 руб.* Купить *Цена может измениться Стол Норд 15 999 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Франк Grey 6 670 руб.* Купить *Цена может измениться

Стеллажи, полки и книжный шкаф изготавливались на заказ в компании BestMebel-Shop .

Кухня

Не менее ярким местом в этой трешке стала кухня. Несмотря на относительно небольшую площадь, всего 8 метров, дизайнерам удалось вместить в сюда и обеденную зону, и всю необходимую бытовую технику, и достаточное количество шкафчиков для хранения кухонной утвари и важных мелочей.

Обратите внимание на интересные решения, которые можно применить в большинстве маленьких кухонь:

столешница на кухонном гарнитуре получила продолжение в виде барной стойки — она может использоваться в качестве обеденного стола, а во всех остальных случаях как рабочая поверхность;

подоконник выполнен из такого же дерева, что и столешница — его можно использовать не только для размещения комнатных растений, но и как дополнительную полезную площадь;

потолок и стены отделаны белой интерьерной краской, кухонный фартук тоже белый, с текстурой под камень;

помимо столешниц, яркими акцентами в кухне служат черные светильники, бытовая техника и зона рядом с дверьми, отделанная грифельной краской.

тему интерьера с желтыми акцентами в кухне продолжают подушки на стульях.



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При обустройстве кухни использовались:

Стул Midea white 2 900 руб.* Купить *Цена может измениться КУХНЯ ИЗ МДФ КРАШЕНОГО / ПВХ «ЛОНГФОРД» 21 500 руб.* Купить *Цена может измениться Полка «Сканди» 319 руб.* Купить *Цена может измениться

Спальня

Самым зеленым уголком квартиры стала спальня. Живые растения, светло-зеленые акцентные стены, текстиль с тропическим принтом, люстра в форме куста с золотыми ветвями и эффектный темно-зеленый подвесной светильник — все элементы интерьера гармонично взаимодействуют друг с другом. Комната выглядит просторной и аккуратной благодаря белой мебели и шкафу-купе с зеркальными дверьми.



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Дизайн спальни в экостиле был создан при помощи этих предметов:

Тиккурила EURO SMART 2 краска водная для интерьеров (Подробнее: http://kraskinadivane.ru/catalogue/lkm/tikkurila-evro-2-kraska-vodnaya-dlya-intererov) 929 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-купе Эконом-260-240 Белый 2 зеркала 4 двери 27 750 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративное зеркало в раме 1 999 руб.* Купить *Цена может измениться подвесных светильников Markslojd Bombay 4 392 руб.* Купить *Цена может измениться напольного пробкового покрытия от компании “Европол” 1 708 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра Heracleum 18 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Подходящие комоды изготовила на заказ компания BestMebel-Shop .

Кабинет

В этом просторном, на первый взгляд полупустом кабинете есть все необходимое для продуктивной работы. Интерьер рабочей зоны оформлен минималистично, как того требует экостиль, и выдержан в естественной цветовой гамме.

Визуально расширить пространство и не перегрузить его помогли:

белые стены, гармонично сочетающиеся с белой люстрой и фасадом стеллажа;

столешница в тон напольному покрытию;

серый диван, подобранный в тон к занавескам на окне и обивке офисного стула;

абстрактные картины в черно-белой цветовой гамме, расположившиеся на шкафу.



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При оформлении интерьера кабинета дизайнеры сделали выбор в пользу этих предметов:

Кресло вращающееся Flo 4 999 руб.* Купить *Цена может измениться Диван Майя 31 999 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра MW-Light Форест 13 750 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной светильник Elektrostandard 1070 GX53 WH белый 508 руб.* Купить *Цена может измениться Стол "Board" 9 590 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная и санузел

Ванная и санузел в этой трешке раздельные, но эксперты ReRooms решили оформить их в похожей цветовой гамме: светлые стены, яркие акценты при помощи плитки печворк, мебель из дерева.

Казалось бы, здесь все настолько минималистично и практично, что говорить особо не о чем. Однако и в этих помещениях использованы дизайнерские приемы, благодаря которым комнаты выглядят именно так:

уборная и ванная в квартире — узкие, поэтому их стены отделаны прямоугольной плиткой;

еще одна оптическая иллюзия — верхняя часть стен отделана контрастной по отношению к плитке краской, что наполняет помещение цветом и делает его визуально просторнее;

сантехника и бытовая техника подобраны в белом цвете, поэтому они растворяются в стенах и не перегружают интерьер.



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При оформлении ванной и санузла использовались эти предметы и материалы:

Декоративное зеркало в раме 1 599 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало Акватон Ария 50 белое 3 593 руб.* Купить *Цена может измениться Комплект Roca Victoria ПЭК 893100000 инсталляция + унитаз + сиденье+ кнопка 15 190 руб.* Купить *Цена может измениться Коллекция плитки LB-Ceramics Вестанвинд 901 руб.* Купить *Цена может измениться Коллекция плитки Cersanit Manhattan 830 руб.* Купить *Цена может измениться Мини-раковина 45 см Laufen Pro S 8.1596.1.000.104.1 2 980 руб.* Купить *Цена может измениться Акриловая ванна Triton Мишель 180 L 24 660 руб.* Купить *Цена может измениться