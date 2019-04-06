Модный экоинтерьер трешки с желтыми акцентами

Показываем, как превратить типичную трехкомнатную квартиру посреди мегаполиса в личный оазис комфорта.
Интерьер в экостиле появился и набирает популярность в ответ урбанизации мегаполисов и потребительскому мышлению. Современные города становятся все более перегруженными искусственными постройками, в них остается все меньше мест, где можно побыть наедине с природой. Интерьер в экостиле — один из вариантов для тех, кто хочет обзавестись собственным оазисом уюта и комфорта.
Дизайнеры ReRooms получили задание: разработать дизайн-проект трехкомнатной квартиры в Москве в экостиле. Площадь жилища оказалась больше среднестатистической трешки — 90 квадратных метров, поэтому экспертам было где разгуляться.
Согласно пожеланиям заказчика, трехкомнатную квартиру необходимо было распланировать таким образом, чтобы в одной из комнат расположился кабинет. Для него была отведена комната площадью 16,9 метра — в другой комнате с такой же площадью расположилась спальня. Гостиная заняла самое большое помещение — площадью 21,6 метра, с выходом на лоджию.
Прихожая
Одна из особенностей квартиры — длинная прихожая площадью почти 15 метров. При помощи зонирования это пространство было разделено: часть площади заняла прихожая со шкафом-купе, туалетным столиком, комодом, вешалкой для одежды и настенным креплением для велосипеда.
Поскольку это экостиль, дизайнеры использовали мебель и отделочные материалы натуральных цветов, избегая пластика и неестественных глянцевых поверхностей. Белые стены позволили визуально расширить вытянутое в длину помещение.
При оформлении прихожей дизайнеры использовали:
Гостиная
В гостиной экостиль расцвел во всей своей красе: комната получила желтые акценты, которые в сочетании с матовыми белыми стенами визуально делают помещение более светлым и солнечным. Мебель из натуральных материалов, зонирование при помощи настенных реек и контрастные настенные полки придали помещению не только экологичный, но и по-скандинавски минималистичный облик.
Самым ярким акцентом в гостиной стал зеленый стеллаж на одной из стен, раскрывающий тему экостиля.
Обратите внимание на зону домашнего кинотеатра: вместо телевизора в гостиной установлен проектор с текстильным экраном на стене напротив.
При обустройстве гостиной дизайнеры использовали такую мебель:
Стеллажи, полки и книжный шкаф изготавливались на заказ в компании
Кухня
Не менее ярким местом в этой трешке стала кухня. Несмотря на относительно небольшую площадь, всего 8 метров, дизайнерам удалось вместить в сюда и обеденную зону, и всю необходимую бытовую технику, и достаточное количество шкафчиков для хранения кухонной утвари и важных мелочей.
Обратите внимание на интересные решения, которые можно применить в большинстве маленьких кухонь:
- столешница на кухонном гарнитуре получила продолжение в виде барной стойки — она может использоваться в качестве обеденного стола, а во всех остальных случаях как рабочая поверхность;
- подоконник выполнен из такого же дерева, что и столешница — его можно использовать не только для размещения комнатных растений, но и как дополнительную полезную площадь;
- потолок и стены отделаны белой интерьерной краской, кухонный фартук тоже белый, с текстурой под камень;
- помимо столешниц, яркими акцентами в кухне служат черные светильники, бытовая техника и зона рядом с дверьми, отделанная грифельной краской.
- тему интерьера с желтыми акцентами в кухне продолжают подушки на стульях.
При обустройстве кухни использовались:
Спальня
Самым зеленым уголком квартиры стала спальня. Живые растения, светло-зеленые акцентные стены, текстиль с тропическим принтом, люстра в форме куста с золотыми ветвями и эффектный темно-зеленый подвесной светильник — все элементы интерьера гармонично взаимодействуют друг с другом. Комната выглядит просторной и аккуратной благодаря белой мебели и шкафу-купе с зеркальными дверьми.
Дизайн спальни в экостиле был создан при помощи этих предметов:
Подходящие комоды изготовила на заказ компания
Кабинет
В этом просторном, на первый взгляд полупустом кабинете есть все необходимое для продуктивной работы. Интерьер рабочей зоны оформлен минималистично, как того требует экостиль, и выдержан в естественной цветовой гамме.
Визуально расширить пространство и не перегрузить его помогли:
белые стены, гармонично сочетающиеся с белой люстрой и фасадом стеллажа;
столешница в тон напольному покрытию;
серый диван, подобранный в тон к занавескам на окне и обивке офисного стула;
абстрактные картины в черно-белой цветовой гамме, расположившиеся на шкафу.
При оформлении интерьера кабинета дизайнеры сделали выбор в пользу этих предметов:
Ванная и санузел
Ванная и санузел в этой трешке раздельные, но эксперты ReRooms решили оформить их в похожей цветовой гамме: светлые стены, яркие акценты при помощи плитки печворк, мебель из дерева.
Казалось бы, здесь все настолько минималистично и практично, что говорить особо не о чем. Однако и в этих помещениях использованы дизайнерские приемы, благодаря которым комнаты выглядят именно так:
уборная и ванная в квартире — узкие, поэтому их стены отделаны прямоугольной плиткой;
еще одна оптическая иллюзия — верхняя часть стен отделана контрастной по отношению к плитке краской, что наполняет помещение цветом и делает его визуально просторнее;
сантехника и бытовая техника подобраны в белом цвете, поэтому они растворяются в стенах и не перегружают интерьер.
При оформлении ванной и санузла использовались эти предметы и материалы:
В качестве потолочного покрытия для всех помещений использовались сатиновые бесшовные натяжные потолки в белом матовом цвете от
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники