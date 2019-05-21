Спальня в стиле пин-ап: яркие идеи от ReRooms

ReRooms показывает восемь шагов к созданию спальни в стиле пин-ап, а также делится яркими фотоидеями и подборкой идеальных аксессуаров для пин-ап-интерьера.
Интерьер спальни в стиле пин-ап — это отличный вариант для современных модниц, которые ценят лаконичные формы и элегантную винтажность, но в то же время не представляют свои будни без ярких красок. Если вам сложно представить себе такой стиль в интерьере, представьте сдержанное ретропомещение с гламурными нотками, затем мысленно разукрасьте мебель и аксессуары в яркие оттенки, добавьте на стены несколько постеров из американского глянца образца середины XX века и расставьте акценты при помощи декора той эпохи — и у вас сформируется правильное представление об этом направлении.
Стиль пин-ап возник в 1940-е годы в американской модной индустрии, постепенно перебравшись в глянец, шоу-бизнес и рекламу. Он ассоциируется с сексуальностью, эротичностью, соблазнительностью и раскрепощенностью. Этот стиль выбирали такие секс-символы, как Мэрилин Монро, Бетти Пейдж и Бетти Бросмер, известные как самые знаменитые пин-ап-герлз в истории. Направление было настолько популярным, что не могло не перейти и в дизайн помещений — американцы и европейцы при оформлении своих жилищ стали ориентироваться на глянцевые обложки и развороты, повторяя яркие черты стиля в своих интерьерах.
Если вы подумываете оформить спальню в стиле пин-ап, ReRooms расскажет, как это сделать, и поделится подборкой аксессуаров, которые подчеркнут выбранное направление в интерьере.
8 признаков спальни в стиле пин-ап
Чтобы создать спальню в стиле пин-ап, придерживайтесь этих интерьерных рекомендаций и правил.
Спокойная основа. Пин-ап-интерьеры раскрываются в деталях, поэтому базовое оформление помещения должно быть нейтральным — лучше всего оформлять стены и потолок монотонно при помощи интерьерной краски светлых белых, бежевых, кремовых, розовых, голубых оттенков или обоев без броского принта.
Простота и воздушность. Мебель и аксессуары в стиле пин-ап имеют простые формы. Для направления характерны плавные силуэты — в пин-апе нет места сложной геометрии.
Правильные принты. Текстиль и акцентные аксессуары в нашем интерьерном направлении обычно имеют простые принты — обратите внимание на крупный горошек, полоску, клетку, неброские зигзаги, а также подумайте о флористичных и анималистичных рисунках.
Многоуровневое освещение.Сегодня профессиональные дизайнеры стараются продумывать многоуровневую систему освещения для всех интерьерных стилей, и в пин-апе этому нужно уделить особое внимание. Направление приветствует напольные винтажные торшеры с аккуратными тканевыми абажурами, а также гламурные винтажные люстры, настольные лампы и настенные светильники.
Меховые акценты. Еще одна свойственная пин-ап-интерьерам черта — пушистые пледы, коврики и обивка мебели.
Настенный декор. Одно из главных правил — наличие на стенах ярких постеров и коллажей в стиле пин-ап, абстрактных картин, гламурных рисунков. Например, можно разместить портреты ярких представительниц стиля: Бетти Грейбл, Риты Хейворт, Брижит Бардо или Аниты Экберг. Чтобы они выглядели аккуратно, их следует поместить в рамку под стекло.
Силуэты картин и зеркал. Пин-апу присуща простая геометрия — выбирайте для постеров и картин прямоугольные или овальные рамы.
Яркие акценты. Изначально спокойному интерьеру тон пин-апа зададут яркие акценты — обращайте внимание на декор, мебель и аксессуары в голубых, алых, розовых, мятных, желтых, фиолетовых оттенках.
11 ярких идей для спальни в стиле пин-ап
А теперь ReRooms публикует фотоидеи и подборку декораций и аксессуаров, которые стоит взять на заметку, если вы мечтаете о пин-ап-спальне.
1. Большая гламурная кровать с мягким изголовьем
Центральным элементом интерьера спальни может стать кровать с массивным изголовьем. Здесь есть несколько вариантов:
выбрать модель, изголовье которой имеет нейтральную тканевую обивку, и раскрасить ее при помощи яркого постельного белья;
подобрать вариант с ярким изголовьем, а затем сгладить яркий оттенок нейтральным постельным комплектом.
2. Меховой пуф
В период расцвета пин-апа был популярен мех — его использовали для обивки буквально всего, даже стен и диванов. Меховой пуф в спальне — отличный способ отдать дань той эпохе.
3. Яркое кресло или диван
Кресло или диван с простым силуэтом — постоянные спутники нашего интерьерного направления. Выбирайте мягкую мебель в ярких желтых, красных, синих, мятных или фиолетовых оттенках.
4. Зеркало с подсветкой
В пин-ап-интерьерах много зеркал в массивных прямоугольных или овальных рамах. Отличная идея — разместить массивное зеркало с лампочками.
5. Яркие стеклянные вазы
Пестрые стеклянные вазы также дополнят спальню в стиле пин-ап — этому интерьерному направлению присущи легкость, кокетливость и воздушность, и с созданием такой атмосферы отлично справляются цветы в оригинальных вазах. Можно приобрести готовые дизайнерские решения, а можно заняться хендмейдом — взять в руки кисть и украсить характерными для стиля яркими узорами обычные банки и бутылки.
6. Туалетный столик с зеркалом
Туалетный столик — важный атрибут спальни в стиле пин-ап. Кокетливые красотки той эпохи проводили за ним много часов каждый день.
7. Мягкие коврики и пледы
Сделать интерьер пушистым можно при помощи меховых ковриков и пледов. В этом интерьерном направлении такие аксессуары актуальны как нигде.
8. Постеры с пин-ап-герлз на стенах
Разместите на стенах пин-ап-постеры и фотографии легендарных красоток 1940—1960-х — они могут как быть ключевым цветным акцентом в интерьере, так и дополнять уже сформировавшуюся цветовую гамму. А если идея с постерами вам не импонирует, может быть, стоит подумать о том, чтобы нарисовать знаменитые силуэты прямо на акцентной стене?
9. Яркие шторы с ретропринтом
Правильный пин-ап-интерьер могут дополнить шторы — обратите внимание на яркие варианты в крупный горох или полоску. В спальне лучше всего будут смотреться струящиеся шторы из легких воздушных тканей. А если не можете определиться с цветом, выбирайте шторы в тон к доминирующему контрастному оттенку в интерьере.
10. Тематический декоративный текстиль
Настоящим украшением для спальни могут стать декоративные подушки и панно в духе того времени. Главное — не переборщить с такими акцентами, чтобы не нарушить одно из основных правил: помещение должно быть визуально просторным и не перегруженным.
11. Гаджеты из прошлого века
Довершить пин-ап-интерьер и раскрыть его во всей красе помогут старинные гаджеты и аксессуары. Разместите в спальне винтажный проводной телефон, декоративную печатную машинку или старинный виниловый проигрыватель. Но и здесь важно не перейти грань разумного: разместите в интерьере один-два винтажных элемента, чтобы не загромождать помещение и не превращать его в ретрокладовку.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники