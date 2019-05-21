Спальня в стиле пин-ап: яркие идеи от ReRooms

ReRooms показывает восемь шагов к созданию спальни в стиле пин-ап, а также делится яркими фотоидеями и подборкой идеальных аксессуаров для пин-ап-интерьера.

Интерьер спальни в стиле пин-ап — это отличный вариант для современных модниц, которые ценят лаконичные формы и элегантную винтажность, но в то же время не представляют свои будни без ярких красок. Если вам сложно представить себе такой стиль в интерьере, представьте сдержанное ретропомещение с гламурными нотками, затем мысленно разукрасьте мебель и аксессуары в яркие оттенки, добавьте на стены несколько постеров из американского глянца образца середины XX века и расставьте акценты при помощи декора той эпохи — и у вас сформируется правильное представление об этом направлении.

Стиль пин-ап возник в 1940-е годы в американской модной индустрии, постепенно перебравшись в глянец, шоу-бизнес и рекламу. Он ассоциируется с сексуальностью, эротичностью, соблазнительностью и раскрепощенностью. Этот стиль выбирали такие секс-символы, как Мэрилин Монро, Бетти Пейдж и Бетти Бросмер, известные как самые знаменитые пин-ап-герлз в истории. Направление было настолько популярным, что не могло не перейти и в дизайн помещений — американцы и европейцы при оформлении своих жилищ стали ориентироваться на глянцевые обложки и развороты, повторяя яркие черты стиля в своих интерьерах.

Если вы подумываете оформить спальню в стиле пин-ап, ReRooms расскажет, как это сделать, и поделится подборкой аксессуаров, которые подчеркнут выбранное направление в интерьере.

8 признаков спальни в стиле пин-ап

Чтобы создать спальню в стиле пин-ап, придерживайтесь этих интерьерных рекомендаций и правил.

Спокойная основа. Пин-ап-интерьеры раскрываются в деталях, поэтому базовое оформление помещения должно быть нейтральным — лучше всего оформлять стены и потолок монотонно при помощи интерьерной краски светлых белых, бежевых, кремовых, розовых, голубых оттенков или обоев без броского принта. Простота и воздушность. Мебель и аксессуары в стиле пин-ап имеют простые формы. Для направления характерны плавные силуэты — в пин-апе нет места сложной геометрии. Правильные принты. Текстиль и акцентные аксессуары в нашем интерьерном направлении обычно имеют простые принты — обратите внимание на крупный горошек, полоску, клетку, неброские зигзаги, а также подумайте о флористичных и анималистичных рисунках. Многоуровневое освещение.Сегодня профессиональные дизайнеры стараются продумывать многоуровневую систему освещения для всех интерьерных стилей, и в пин-апе этому нужно уделить особое внимание. Направление приветствует напольные винтажные торшеры с аккуратными тканевыми абажурами, а также гламурные винтажные люстры, настольные лампы и настенные светильники. Меховые акценты. Еще одна свойственная пин-ап-интерьерам черта — пушистые пледы, коврики и обивка мебели. Настенный декор. Одно из главных правил — наличие на стенах ярких постеров и коллажей в стиле пин-ап, абстрактных картин, гламурных рисунков. Например, можно разместить портреты ярких представительниц стиля: Бетти Грейбл, Риты Хейворт, Брижит Бардо или Аниты Экберг. Чтобы они выглядели аккуратно, их следует поместить в рамку под стекло. Силуэты картин и зеркал. Пин-апу присуща простая геометрия — выбирайте для постеров и картин прямоугольные или овальные рамы. Яркие акценты. Изначально спокойному интерьеру тон пин-апа зададут яркие акценты — обращайте внимание на декор, мебель и аксессуары в голубых, алых, розовых, мятных, желтых, фиолетовых оттенках.

11 ярких идей для спальни в стиле пин-ап

А теперь ReRooms публикует фотоидеи и подборку декораций и аксессуаров, которые стоит взять на заметку, если вы мечтаете о пин-ап-спальне.

1. Большая гламурная кровать с мягким изголовьем

Центральным элементом интерьера спальни может стать кровать с массивным изголовьем. Здесь есть несколько вариантов:

выбрать модель, изголовье которой имеет нейтральную тканевую обивку, и раскрасить ее при помощи яркого постельного белья;

подобрать вариант с ярким изголовьем, а затем сгладить яркий оттенок нейтральным постельным комплектом.

Фото: harpichome.com

2. Меховой пуф

В период расцвета пин-апа был популярен мех — его использовали для обивки буквально всего, даже стен и диванов. Меховой пуф в спальне — отличный способ отдать дань той эпохе.

Фото: pbteen.com

3. Яркое кресло или диван

Кресло или диван с простым силуэтом — постоянные спутники нашего интерьерного направления. Выбирайте мягкую мебель в ярких желтых, красных, синих, мятных или фиолетовых оттенках.

Фото: etsy.com

4. Зеркало с подсветкой

В пин-ап-интерьерах много зеркал в массивных прямоугольных или овальных рамах. Отличная идея — разместить массивное зеркало с лампочками.

Фото: homedecorgardenmobel.cf

5. Яркие стеклянные вазы

Пестрые стеклянные вазы также дополнят спальню в стиле пин-ап — этому интерьерному направлению присущи легкость, кокетливость и воздушность, и с созданием такой атмосферы отлично справляются цветы в оригинальных вазах. Можно приобрести готовые дизайнерские решения, а можно заняться хендмейдом — взять в руки кисть и украсить характерными для стиля яркими узорами обычные банки и бутылки.

Фото: shelterness.com

6. Туалетный столик с зеркалом

Туалетный столик — важный атрибут спальни в стиле пин-ап. Кокетливые красотки той эпохи проводили за ним много часов каждый день.

Фото: shelterness.com

7. Мягкие коврики и пледы

Сделать интерьер пушистым можно при помощи меховых ковриков и пледов. В этом интерьерном направлении такие аксессуары актуальны как нигде.

Фото: overstock.com

8. Постеры с пин-ап-герлз на стенах

Разместите на стенах пин-ап-постеры и фотографии легендарных красоток 1940—1960-х — они могут как быть ключевым цветным акцентом в интерьере, так и дополнять уже сформировавшуюся цветовую гамму. А если идея с постерами вам не импонирует, может быть, стоит подумать о том, чтобы нарисовать знаменитые силуэты прямо на акцентной стене?

Фото: apartmenttherapy.com

9. Яркие шторы с ретропринтом

Правильный пин-ап-интерьер могут дополнить шторы — обратите внимание на яркие варианты в крупный горох или полоску. В спальне лучше всего будут смотреться струящиеся шторы из легких воздушных тканей. А если не можете определиться с цветом, выбирайте шторы в тон к доминирующему контрастному оттенку в интерьере.

Фото: stzvps.info

10. Тематический декоративный текстиль

Настоящим украшением для спальни могут стать декоративные подушки и панно в духе того времени. Главное — не переборщить с такими акцентами, чтобы не нарушить одно из основных правил: помещение должно быть визуально просторным и не перегруженным.

Фото: redbubble.com

11. Гаджеты из прошлого века

Довершить пин-ап-интерьер и раскрыть его во всей красе помогут старинные гаджеты и аксессуары. Разместите в спальне винтажный проводной телефон, декоративную печатную машинку или старинный виниловый проигрыватель. Но и здесь важно не перейти грань разумного: разместите в интерьере один-два винтажных элемента, чтобы не загромождать помещение и не превращать его в ретрокладовку.