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Однушка с балконом в стиле лофт


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Дизайнеры ReRooms очень эффектно преобразили небольшую однушку.

Владелец однокомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра попросил дизайнеров оформить ее в в стиле лофт. Этот стиль объединяет грубую обработку помещения, мягкую современную мебель и новейшие технологии в единый ансамбль. При этом клиент пожелал, чтобы интерьер был не слишком грубым. Перед экспертами также стояла задача оптимизировать помещение системами хранения, не загромождая пространство. 

Прихожая

Прихожая занимает 5 метров. Дизайнеры оформили здесь в черно-коричневом оттенке дверь, обувницу-галошницу и раму зеркала. Зеленый пуф повторяет цветовые акценты квартиры, благодаря этому интерьер не кажется разъединенным. В прихожую отлично вписался и встроенный шкаф-купе. На стене около входа дизайнеры разместили крючки для одежды.


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Гостиная-спальня 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Основная комната занимает всего 18 метров, поэтому предстояло максимально оптимизировать пространство. Металлический стеллаж со вставками из светлого дуба не только выполняет прямое функциональное назначение, но и делит комнату на две зоны: спальню и гостиную. Крупные живописные полотна на стенах и на полу в сочетании с одиночными светильниками подчеркивают выбранный стиль. В спальной зоне дизайнеры вместо кровати расположили матрас на подиуме. А разместив на стене антресоль, оптимизировали свободное пространство над спальной зоной. Стена, отделанная декоративным кирпичом, подчеркивает выбранный заказчиком стиль интерьера.


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Балкон 

На балконе площадью 3 метра дизайнеры ReRooms решили сделать рабочую зону. Одну стену и пол отделали ламинатом цвета венге, остальные стены — декоративным кирпичом. Обратите внимание на потолок, шкафчик и кресло. Они одного цвета — бирюзового, что тоже создает ощущение единого стиля. Чтобы избежать загромождения пространства, избавились от межкомнатной двери и окна, утеплив при этом балкон.


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Кухня 

Кухня в квартире занимает 9,7 метра и требует большого количества систем хранения. Для стиля лофт характерно свободное пространство, поэтому дизайнеры ReRooms встроили шкаф в стену и над дверным проходом расположили антресоль. Обратите внимание на стены: вверху по периметру всей квартиры сделана черная полоса, расширяющая визуально пространство за счет того, что верхняя часть до этой черты окрашена в цвет потолка. Благодаря этому и антресоль на кухне не бросается в глаза. Кухонный фартук выложен плиткой «кабанчик» особой кладкой, что с одной стороны подчеркивает стиль, а с другой — не делает комнату слишком грубой. Обеденную зону выделили светильниками. Вместо картин на стене повесили рисунок в виде карты. Именно эта стена стала акцентной. Выгодно подчеркнул выбранный стиль черный металлический светильник в центре комнаты.


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Санузел 

Ванная комната объединена с туалетом и занимает 3 метра. Стены санузла отделаны темно-серой керамогранитной плиткой. Обратите внимание, что все стены квартиры выдержаны в серых тонах — это создает атмосферу, присущую стилю лофт. Дизайнеры предпочли закрыть трубы и сливной механизм унитаза, при этом образовалась полка. Чтобы оптимизировать свободное пространство, на стене расположили полотенцесушитель. Раковину встроили в навесную тумбу, в которой найдется место как для мелочей, так и для крупных вещей. Стеклянная перегородка над ванной визуально не загромождает пространство.


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Стоимость этого дизайн-проекта — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, которые применяли дизайнеры при создании интерьера, вы можете в итоговой ведомости.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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