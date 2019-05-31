Однушка с балконом в стиле лофт

Прихожая занимает 5 метров. Дизайнеры оформили здесь в черно-коричневом оттенке дверь, обувницу-галошницу и раму зеркала. Зеленый пуф повторяет цветовые акценты квартиры, благодаря этому интерьер не кажется разъединенным. В прихожую отлично вписался и встроенный шкаф-купе . На стене около входа дизайнеры разместили крючки для одежды.

Владелец однокомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра попросил дизайнеров оформить ее в в стиле лофт. Этот стиль объединяет грубую обработку помещения, мягкую современную мебель и новейшие технологии в единый ансамбль. При этом клиент пожелал, чтобы интерьер был не слишком грубым. Перед экспертами также стояла задача оптимизировать помещение системами хранения , не загромождая пространство.

Основная комната занимает всего 18 метров, поэтому предстояло максимально оптимизировать пространство. Металлический стеллаж со вставками из светлого дуба не только выполняет прямое функциональное назначение, но и делит комнату на две зоны: спальню и гостиную. Крупные живописные полотна на стенах и на полу в сочетании с одиночными светильниками подчеркивают выбранный стиль. В спальной зоне дизайнеры вместо кровати расположили матрас на подиуме. А разместив на стене антресоль, оптимизировали свободное пространство над спальной зоной. Стена, отделанная декоративным кирпичом, подчеркивает выбранный заказчиком стиль интерьера.



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Балкон

На балконе площадью 3 метра дизайнеры ReRooms решили сделать рабочую зону. Одну стену и пол отделали ламинатом цвета венге, остальные стены — декоративным кирпичом. Обратите внимание на потолок, шкафчик и кресло. Они одного цвета — бирюзового, что тоже создает ощущение единого стиля. Чтобы избежать загромождения пространства, избавились от межкомнатной двери и окна, утеплив при этом балкон.



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Кухня

Кухня в квартире занимает 9,7 метра и требует большого количества систем хранения. Для стиля лофт характерно свободное пространство, поэтому дизайнеры ReRooms встроили шкаф в стену и над дверным проходом расположили антресоль. Обратите внимание на стены: вверху по периметру всей квартиры сделана черная полоса, расширяющая визуально пространство за счет того, что верхняя часть до этой черты окрашена в цвет потолка. Благодаря этому и антресоль на кухне не бросается в глаза. Кухонный фартук выложен плиткой «кабанчик» особой кладкой, что с одной стороны подчеркивает стиль, а с другой — не делает комнату слишком грубой. Обеденную зону выделили светильниками. Вместо картин на стене повесили рисунок в виде карты. Именно эта стена стала акцентной. Выгодно подчеркнул выбранный стиль черный металлический светильник в центре комнаты.



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Санузел

Ванная комната объединена с туалетом и занимает 3 метра. Стены санузла отделаны темно-серой керамогранитной плиткой. Обратите внимание, что все стены квартиры выдержаны в серых тонах — это создает атмосферу, присущую стилю лофт. Дизайнеры предпочли закрыть трубы и сливной механизм унитаза, при этом образовалась полка. Чтобы оптимизировать свободное пространство, на стене расположили полотенцесушитель. Раковину встроили в навесную тумбу, в которой найдется место как для мелочей, так и для крупных вещей. Стеклянная перегородка над ванной визуально не загромождает пространство.



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