Однушка с балконом в стиле лофт

Дизайнеры ReRooms очень эффектно преобразили небольшую однушку.
Владелец однокомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра попросил дизайнеров оформить ее в в стиле лофт. Этот стиль объединяет грубую обработку помещения, мягкую современную мебель и новейшие технологии в единый ансамбль. При этом клиент пожелал, чтобы интерьер был не слишком грубым. Перед экспертами также стояла задача оптимизировать помещение системами хранения, не загромождая пространство.
Прихожая
Прихожая занимает 5 метров. Дизайнеры оформили здесь в черно-коричневом оттенке дверь, обувницу-галошницу и раму зеркала. Зеленый пуф повторяет цветовые акценты квартиры, благодаря этому интерьер не кажется разъединенным. В прихожую отлично вписался и встроенный шкаф-купе. На стене около входа дизайнеры разместили крючки для одежды.
Гостиная-спальня
Наше портфолио более 10 000 проектов
Основная комната занимает всего 18 метров, поэтому предстояло максимально оптимизировать пространство. Металлический стеллаж со вставками из светлого дуба не только выполняет прямое функциональное назначение, но и делит комнату на две зоны: спальню и гостиную. Крупные живописные полотна на стенах и на полу в сочетании с одиночными светильниками подчеркивают выбранный стиль. В спальной зоне дизайнеры вместо кровати расположили матрас на подиуме. А разместив на стене антресоль, оптимизировали свободное пространство над спальной зоной. Стена, отделанная декоративным кирпичом, подчеркивает выбранный заказчиком стиль интерьера.
Балкон
На балконе площадью 3 метра дизайнеры ReRooms решили сделать рабочую зону. Одну стену и пол отделали ламинатом цвета венге, остальные стены — декоративным кирпичом. Обратите внимание на потолок, шкафчик и кресло. Они одного цвета — бирюзового, что тоже создает ощущение единого стиля. Чтобы избежать загромождения пространства, избавились от межкомнатной двери и окна, утеплив при этом балкон.
Кухня
Кухня в квартире занимает 9,7 метра и требует большого количества систем хранения. Для стиля лофт характерно свободное пространство, поэтому дизайнеры ReRooms встроили шкаф в стену и над дверным проходом расположили антресоль. Обратите внимание на стены: вверху по периметру всей квартиры сделана черная полоса, расширяющая визуально пространство за счет того, что верхняя часть до этой черты окрашена в цвет потолка. Благодаря этому и антресоль на кухне не бросается в глаза. Кухонный фартук выложен плиткой «кабанчик» особой кладкой, что с одной стороны подчеркивает стиль, а с другой — не делает комнату слишком грубой. Обеденную зону выделили светильниками. Вместо картин на стене повесили рисунок в виде карты. Именно эта стена стала акцентной. Выгодно подчеркнул выбранный стиль черный металлический светильник в центре комнаты.
Санузел
Ванная комната объединена с туалетом и занимает 3 метра. Стены санузла отделаны темно-серой керамогранитной плиткой. Обратите внимание, что все стены квартиры выдержаны в серых тонах — это создает атмосферу, присущую стилю лофт. Дизайнеры предпочли закрыть трубы и сливной механизм унитаза, при этом образовалась полка. Чтобы оптимизировать свободное пространство, на стене расположили полотенцесушитель. Раковину встроили в навесную тумбу, в которой найдется место как для мелочей, так и для крупных вещей. Стеклянная перегородка над ванной визуально не загромождает пространство.
Стоимость этого дизайн-проекта — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, которые применяли дизайнеры при создании интерьера, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники