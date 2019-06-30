30 идей для выбора фотопринтов на обоях

Фотопечать, как это становится понятно из названия, представляет собой нанесение изображений на полотно обоев при помощи специальных принтеров. При выборе хорошего фотоателье с качественным оборудованием вы получите обои с яркими красками, которые с точностью передадут понравившееся вам изображение. Любите море или горы больше всего на свете? Такие обои помогут воплотить самые смелые мечты, и ваша комната из обычной превратится, например, в берег Тихого океана или же в горы Эверест.

Фото: muralsyourway.com

Такие обои наносятся на стены при помощи обычного клея, однако есть и самоклеющиеся полотна. Их монтаж настолько прост, что вы справитесь с ним самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Фотопечать, как правило, наносится на бумажные или виниловые обои различной фактуры. Для поддержания их в чистоте достаточно протирать полотно мягкой тряпочкой.

Фото: livingetc.com

Популярность фотопечати заключается в том, что она выглядят более живо, добавляет ярких эмоций в интерьер. При выборе пестрых изображений есть возможность скрыть мелкие дефекты стен, что невозможно при использовании обычных обоев.

Фото: muralsyourway.com

Идеи использования фотопечати на стенах и потолке

Главная роль фотообоев — украсить интерьер и привлечь внимание. Чтобы в помещении у вас не рябило в глазах, лучше украсить только одну стену, сделав ее тем самым акцентной, а другие оставить нейтральными, например оформить белой или бежевой краской.

Фото: livingetc.com

Идей использования фотопечати в интерьере настолько много, что всего мы и не перечислим, это как пытаться описать каждую соломинку в стоге сена. Давайте посмотрим на самые оригинальные и яркие идеи.

Животные

Речь идет не о собачках и кошечках, а о более редких и необычных животных. Используете в интерьере шкуру тигра? Тогда почему бы не изобразить его на стене в гостиной? Для любителей чего-то розового отлично подойдут обои с фламинго. Только посмотрите, как величественно и стильно выглядит птица на белом фоне. Загляденье.

Фото: artlab.co.za

Комиксы

Такой вариант подойдет не только для любителей остросюжетных рассказов про супергероев, но и для обывателей, ничего в этом не смыслящих. Акцентная стена с комиксами — атрибут для создания интерьера в стиле поп-арт. Причем чем ярче и необычнее изображение, тем лучше. Однако не забываем, что остальной интерьер должен быть нейтральным. Подобные обои также станут отличным украшением для стиля лофт, соседствуя с кирпичными или бетонными стенами.

Фото: betterdecoratingbible.com

Имитация камней

Только посмотрите, как захватывающе выглядит комната! Создается ощущение, что мы попали в пещеру с сотнями кристаллов, красиво переливающихся при свете фонаря. Чтобы интерьер выглядел гармоничным, используйте мебель с розовыми оттенками, а в качестве аксессуаров — вещи из меди, которые будут повторять цвет обоев.

Фото: betterdecoratingbible.com

Еще один нежный вариант — обои с мраморным рисунком. Будто кто-то взял и превратил ваши стены в настоящий мрамор с неповторимым узором.