30 идей для выбора фотопринтов на обоях

Забудьте про обычные обои. Сегодня вы увидите, что не выходя из квартиры можно смотреть на Эверест и гулять в чаще диких джунглей.
Фотопечать, как это становится понятно из названия, представляет собой нанесение изображений на полотно обоев при помощи специальных принтеров. При выборе хорошего фотоателье с качественным оборудованием вы получите обои с яркими красками, которые с точностью передадут понравившееся вам изображение. Любите море или горы больше всего на свете? Такие обои помогут воплотить самые смелые мечты, и ваша комната из обычной превратится, например, в берег Тихого океана или же в горы Эверест.
Такие обои наносятся на стены при помощи обычного клея, однако есть и самоклеющиеся полотна. Их монтаж настолько прост, что вы справитесь с ним самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Фотопечать, как правило, наносится на бумажные или виниловые обои различной фактуры. Для поддержания их в чистоте достаточно протирать полотно мягкой тряпочкой.
Популярность фотопечати заключается в том, что она выглядят более живо, добавляет ярких эмоций в интерьер. При выборе пестрых изображений есть возможность скрыть мелкие дефекты стен, что невозможно при использовании обычных обоев.
Идеи использования фотопечати на стенах и потолке
Главная роль фотообоев — украсить интерьер и привлечь внимание. Чтобы в помещении у вас не рябило в глазах, лучше украсить только одну стену, сделав ее тем самым акцентной, а другие оставить нейтральными, например оформить белой или бежевой краской.
Идей использования фотопечати в интерьере настолько много, что всего мы и не перечислим, это как пытаться описать каждую соломинку в стоге сена. Давайте посмотрим на самые оригинальные и яркие идеи.
Животные
Речь идет не о собачках и кошечках, а о более редких и необычных животных. Используете в интерьере шкуру тигра? Тогда почему бы не изобразить его на стене в гостиной? Для любителей чего-то розового отлично подойдут обои с фламинго. Только посмотрите, как величественно и стильно выглядит птица на белом фоне. Загляденье.
Комиксы
Такой вариант подойдет не только для любителей остросюжетных рассказов про супергероев, но и для обывателей, ничего в этом не смыслящих. Акцентная стена с комиксами — атрибут для создания интерьера в стиле поп-арт. Причем чем ярче и необычнее изображение, тем лучше. Однако не забываем, что остальной интерьер должен быть нейтральным. Подобные обои также станут отличным украшением для стиля лофт, соседствуя с кирпичными или бетонными стенами.
Имитация камней
Только посмотрите, как захватывающе выглядит комната! Создается ощущение, что мы попали в пещеру с сотнями кристаллов, красиво переливающихся при свете фонаря. Чтобы интерьер выглядел гармоничным, используйте мебель с розовыми оттенками, а в качестве аксессуаров — вещи из меди, которые будут повторять цвет обоев.
Еще один нежный вариант — обои с мраморным рисунком. Будто кто-то взял и превратил ваши стены в настоящий мрамор с неповторимым узором.
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Космос
Куда же без него! Правильно, никуда. Представьте, как классно лежать по ночам и представлять, что ты летишь на космическом корабле, а мимо тебя проносятся десятки звезд и планет. Чтобы усилить эффект присутствия, повесьте на стену светильники, которые будут красиво подсвечивать рисунок в темное время суток.
Обои с космической тематикой подойдут не только для спальни, но и для кухни. Поместите вашу персональную вселенную в нишу потолка и украсьте точечными светильниками, которые будут имитировать настоящие звезды.
Лес
Давайте будем оригинальны и вместо классических солнечных пейзажей выберем что-то более таинственное и чарующее. Стволы деревьев, покрытые ярко-зеленым мхом, станут отличным дополнением к белоснежной ванной комнате. Однако для этого помещения нужно выбирать специальные полотна, устойчивые к влаге и перепадам температуры.
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Оформляя гостиную, выбор можно остановить на скандинавском лесе, окутанном густым туманом. Глядя на такие обои, непроизвольно делаешь глубокий вдох, словно пьешь свежий воздух утреннего леса. Дополните интерьер живыми растениями и деревянными элементами декора для создания природного интерьера.
Полотна знаменитых художников
Любите ходить на выставки и рассматривать полотна знаменитых художников? Создайте из своей комнаты выставочный зал и поселите в нем один из шедевров изобразительного искусства. На эту роль отлично подойдут полотна Ван Гога. Для гармоничной композиции используйте в интерьере те же цвета, что и на картинах. Так полотно словно оживет и расплескает свои краски у вас в комнате.
Граффити
Вариант для творческих и смелых людей, которые не боятся яркого интерьера. Такие обои поражают количеством сюжетных линий в пределах одного полотна. Мы советуем использовать подобные изображения в больших помещениях и только при нейтральной обстановке. Иначе вы сойдете с ума.
Горы
Полная противоположность предыдущему варианту — изображение гор. Умиротворяющий пейзаж каменных гигантов создает необыкновенный интерьер, в котором поначалу после ремонта хочется часами сидеть и разглядывать каждый холмик и камушек. Подобная картинка хорошо сочетается с белоснежным интерьером, в котором есть деревянные детали.
Фрески
Для создания классического интерьера не обязательно тратить огромные суммы, чтобы создать на стене фреску. Достаточно приобрести обои и нанести на них любимый рисунок. Сидя за столом, вы увидите, что в стене открыт портал в другой мир, в который так и хочется шагнуть и погрузиться в приключения.
Растения
Ну и классический вариант — изображение цветов и растений. Однако мы всегда ратуем за создание ярких и оригинальных интерьеров, поэтому от скучных фотографий с розочками лучше отказаться. Отдавайте предпочтение насыщенным и необычным сюжетам. Например, создайте в комнате настоящую оранжерею с тропическими растениями.
Примеры использования фотопринтов в интерьере
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники