НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

30 идей для выбора фотопринтов на обоях


2047
Получить образец дизайн-проекта

Забудьте про обычные обои. Сегодня вы увидите, что не выходя из квартиры можно смотреть на Эверест и гулять в чаще диких джунглей.

Фотопечать, как это становится понятно из названия, представляет собой нанесение изображений на полотно обоев при помощи специальных принтеров. При выборе хорошего фотоателье с качественным оборудованием вы получите обои с яркими красками, которые с точностью передадут понравившееся вам изображение. Любите море или горы больше всего на свете? Такие обои помогут воплотить самые смелые мечты, и ваша комната из обычной превратится, например, в берег Тихого океана или же в горы Эверест. 

Фото № 1: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Такие обои наносятся на стены при помощи обычного клея, однако есть и самоклеющиеся полотна. Их монтаж настолько прост, что вы справитесь с ним самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Фотопечать, как правило, наносится на бумажные или виниловые обои различной фактуры. Для поддержания их в чистоте достаточно протирать полотно мягкой тряпочкой. 

Фото № 2: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Популярность фотопечати заключается в том, что она выглядят более живо, добавляет ярких эмоций в интерьер. При выборе пестрых изображений есть возможность скрыть мелкие дефекты стен, что невозможно при использовании обычных обоев.

Фото № 3: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Идеи использования фотопечати на стенах и потолке

Главная роль фотообоев — украсить интерьер и привлечь внимание. Чтобы в помещении у вас не рябило в глазах, лучше украсить только одну стену, сделав ее тем самым акцентной, а другие оставить нейтральными, например оформить белой или бежевой краской. 

Фото № 4: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Идей использования фотопечати в интерьере настолько много, что всего мы и не перечислим, это как пытаться описать каждую соломинку в стоге сена. Давайте посмотрим на самые оригинальные и яркие идеи.

Животные

Речь идет не о собачках и кошечках, а о более редких и необычных животных. Используете в интерьере шкуру тигра? Тогда почему бы не изобразить его на стене в гостиной? Для любителей чего-то розового отлично подойдут обои с фламинго. Только посмотрите, как величественно и стильно выглядит птица на белом фоне. Загляденье. 

Фото № 5: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: artlab.co.za

Комиксы

Такой вариант подойдет не только для любителей остросюжетных рассказов про супергероев, но и для обывателей, ничего в этом не смыслящих. Акцентная стена с комиксами — атрибут для создания интерьера в стиле поп-арт. Причем чем ярче и необычнее изображение, тем лучше. Однако не забываем, что остальной интерьер должен быть нейтральным. Подобные обои также станут отличным украшением для стиля лофт, соседствуя с кирпичными или бетонными стенами.

Фото № 6: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: betterdecoratingbible.com

Имитация камней

Только посмотрите, как захватывающе выглядит комната! Создается ощущение, что мы попали в пещеру с сотнями кристаллов, красиво переливающихся при свете фонаря. Чтобы интерьер выглядел гармоничным, используйте мебель с розовыми оттенками, а в качестве аксессуаров — вещи из меди, которые будут повторять цвет обоев.

Фото № 7: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: betterdecoratingbible.com

Еще один нежный вариант — обои с мраморным рисунком. Будто кто-то взял и превратил ваши стены в настоящий мрамор с неповторимым узором.

Фото № 8: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: betterdecoratingbible.com

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 9: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Космос 

Куда же без него! Правильно, никуда. Представьте, как классно лежать по ночам и представлять, что ты летишь на космическом корабле, а мимо тебя проносятся десятки звезд и планет. Чтобы усилить эффект присутствия, повесьте на стену светильники, которые будут красиво подсвечивать рисунок в темное время суток.

Фото № 10: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Обои с космической тематикой подойдут не только для спальни, но и для кухни. Поместите вашу персональную вселенную в нишу потолка и украсьте точечными светильниками, которые будут имитировать настоящие звезды.

Фото № 11: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Лес

Давайте будем оригинальны и вместо классических солнечных пейзажей выберем что-то более таинственное и чарующее. Стволы деревьев, покрытые ярко-зеленым мхом, станут отличным дополнением к белоснежной ванной комнате. Однако для этого помещения нужно выбирать специальные полотна, устойчивые к влаге и перепадам температуры. 

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 12: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralsyourway.com

Оформляя гостиную, выбор можно остановить на скандинавском лесе, окутанном густым туманом. Глядя на такие обои, непроизвольно делаешь глубокий вдох, словно пьешь свежий воздух утреннего леса. Дополните интерьер живыми растениями и деревянными элементами декора для создания природного интерьера.

Фото № 13: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: dornob.com

Полотна знаменитых художников 

Любите ходить на выставки и рассматривать полотна знаменитых художников? Создайте из своей комнаты выставочный зал и поселите в нем один из шедевров изобразительного искусства. На эту роль отлично подойдут полотна Ван Гога. Для гармоничной композиции используйте в интерьере те же цвета, что и на картинах. Так полотно словно оживет и расплескает свои краски у вас в комнате.

Фото № 14: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: muralswallpaper.co.uk

Граффити

Вариант для творческих и смелых людей, которые не боятся яркого интерьера. Такие обои поражают количеством сюжетных линий в пределах одного полотна. Мы советуем использовать подобные изображения в больших помещениях и только при нейтральной обстановке. Иначе вы сойдете с ума.

Фото № 15: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: amazon.com

Горы

Полная противоположность предыдущему варианту — изображение гор. Умиротворяющий пейзаж каменных гигантов создает необыкновенный интерьер, в котором поначалу после ремонта хочется часами сидеть и разглядывать каждый холмик и камушек. Подобная картинка хорошо сочетается с белоснежным интерьером, в котором есть деревянные детали.

Фото № 16: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: freshome.com

Фрески

Для создания классического интерьера не обязательно тратить огромные суммы, чтобы создать на стене фреску. Достаточно приобрести обои и нанести на них любимый рисунок. Сидя за столом, вы увидите, что в стене открыт портал в другой мир, в который так и хочется шагнуть и погрузиться в приключения.

Фото № 17: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Растения 

Ну и классический вариант — изображение цветов и растений. Однако мы всегда ратуем за создание ярких и оригинальных интерьеров, поэтому от скучных фотографий с розочками лучше отказаться. Отдавайте предпочтение насыщенным и необычным сюжетам. Например, создайте в комнате настоящую оранжерею с тропическими растениями. 

Фото № 18: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Фото № 19: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Фото № 20: 30 идей для выбора фотопринтов на обояхФото: livingetc.com

Примеры использования фотопринтов в интерьере 


livingetc.com
1/10

livingetc.com
2/10

livingetc.com
3/10

freshome.com
4/10

freshome.com
5/10

freshome.com
6/10

muralswallpaper.co.uk
7/10

freshome.com
8/10

dhgate.com
9/10

muralswallpaper.co.uk
10/10
#Отделочные материалы#идеи для дома
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#Золотой цвет#идеи для дома
Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цвета
#Отделочные материалы#белый цвет#Черный цвет#идеи для дома
С чем сочетаются черно-белые обои в интерьере
#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
Шкуры животных как элемент декора: 20 ярких интерьеров
#Отделочные материалы#идеи для дома#Мебель
Состаренное дерево в интерьере: 16 необычных идей
#детская#Спальня#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеров
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия