Кухня в белых цветах: идеи оформления и советы от ReRooms

У белой кухни много преимуществ. Во-первых, белый — один из самых стильных цветов, который лучше многих других выразит современный характер вашего интерьера. К тому же он гармонично сочетается с любой палитрой, в значит, дает вам полную свободу в отделке, обустройстве и декорировании кухни. А еще он визуально расширяет пространство, что важно для любой комнаты в квартире.

При этом есть риск сделать белую кухню слишком скучной и стерильной. Как этого избежать и как лучше всего оформить кухонный интерьер в белом цвете? Рассказываем об этом во всех подробностях и даем самые полезные советы.

Добавьте ярких акцентов

Самый простой и действенный способ сделать белоснежную кухню более красочной и разнообразной — включить в ее интерьер яркие акценты. Это может быть пестрая мебель, акцентная стена или любые декоративные украшения. Причем использовать можно любой цвет, ведь белый комбинируется с чем угодно.

Фото: hgtv.com

Главное — не переборщить с палитрой и не превратить кухонный интерьер в пеструю хаотичную неразбериху, ведь любые яркие пятна на белом фоне очень заметны и контрастны. Поэтому используйте не больше двух-трех ярких оттенков и равномерно распределите их по комнате, не концентрируя в одном месте.

Сочетайте белый с пастельными оттенками

Если ваша цель — не придать белой кухне яркости и выразительности, а просто расширить ее палитру без сильного визуального эффекта, вам помогут приглушенные пастельные тона. Используйте нежные и лишенные насыщенности оттенки розового, зеленого, бирюзового и других схожих цветов.

Фото: jawaracorpo.com

Это сделает атмосферу на кухне более уютной, расслабляющей, визуально приятной. А еще — сгладит «холодность» белого, которая может сильно проявляться, если хотя бы частично не разбавлять его другими цветами. Даже самый минималистичный белый интерьер нуждается в паре дополнительных оттенков.

Идеальный материал для комбинации с белым — дерево

Белый цвет умеет соседствовать с любой цветовой палитрой, а вот среди отделочных материалов у него есть свой фаворит — это натуральное дерево или его качественная имитация. Деревянной можно сделать столешницу гарнитура, обеденный стол, стулья, поверхность острова или барной стойки — вариантов очень много.ltr">У белой кухни много преимуществ. Во-первых, белый — один из самых стильных цветов, который лучше многих других выразит современный характер вашего интерьера. К тому же он гармонично сочетается с любой палитрой, в значит, дает вам полную свободу в отделке, обустройстве и декорировании кухни. А еще он визуально расширяет пространство, что важно для любой комнаты в квартире.

При этом есть риск сделать белую кухню слишком скучной и стерильной. Как этого избежать и как лучше всего оформить кухонный интерьер в белом цвете? Рассказываем об этом во всех подробностях и даем самые полезные советы.

Добавьте ярких акцентов

Самый простой и действенный способ сделать белоснежную кухню более красочной и разнообразной — включить в ее интерьер яркие акценты. Это может быть пестрая мебель, акцентная стена или любые декоративные украшения. Причем использовать можно любой цвет, ведь белый комбинируется с чем угодно.

Фото: hgtv.com

Главное — не переборщить с палитрой и не превратить кухонный интерьер в пеструю хаотичную неразбериху, ведь любые яркие пятна на белом фоне очень заметны и контрастны. Поэтому используйте не больше двух-трех ярких оттенков и равномерно распределите их по комнате, не концентрируя в одном месте.

Сочетайте белый с пастельными оттенками

Если ваша цель — не придать белой кухне яркости и выразительности, а просто расширить ее палитру без сильного визуального эффекта, вам помогут приглушенные пастельные тона. Используйте нежные и лишенные насыщенности оттенки розового, зеленого, бирюзового и других схожих цветов.

Фото: jawaracorpo.com

Это сделает атмосферу на кухне более уютной, расслабляющей, визуально приятной. А еще — сгладит «холодность» белого, которая может сильно проявляться, если хотя бы частично не разбавлять его другими цветами. Даже самый минималистичный белый интерьер нуждается в паре дополнительных оттенков.

Идеальный материал для комбинации с белым — дерево

Белый цвет умеет соседствовать с любой цветовой палитрой, а вот среди отделочных материалов у него есть свой фаворит — это натуральное дерево или его качественная имитация. Деревянной можно сделать столешницу гарнитура, обеденный стол, стулья, поверхность острова или барной стойки — вариантов очень много.