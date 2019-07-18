Кухня в белых цветах: идеи оформления и советы от ReRooms

Хотите создать на кухне одновременно стильный, светлый и уютный интерьер? Тогда сделайте ее белой! Рассказываем, почему кухня в белом цвете — это здорово, а также делимся советами и лайфхаками по ее оформлению.
У белой кухни много преимуществ. Во-первых, белый — один из самых стильных цветов, который лучше многих других выразит современный характер вашего интерьера. К тому же он гармонично сочетается с любой палитрой, в значит, дает вам полную свободу в отделке, обустройстве и декорировании кухни. А еще он визуально расширяет пространство, что важно для любой комнаты в квартире.
При этом есть риск сделать белую кухню слишком скучной и стерильной. Как этого избежать и как лучше всего оформить кухонный интерьер в белом цвете? Рассказываем об этом во всех подробностях и даем самые полезные советы.
Добавьте ярких акцентов
Самый простой и действенный способ сделать белоснежную кухню более красочной и разнообразной — включить в ее интерьер яркие акценты. Это может быть пестрая мебель, акцентная стена или любые декоративные украшения. Причем использовать можно любой цвет, ведь белый комбинируется с чем угодно.
Главное — не переборщить с палитрой и не превратить кухонный интерьер в пеструю хаотичную неразбериху, ведь любые яркие пятна на белом фоне очень заметны и контрастны. Поэтому используйте не больше двух-трех ярких оттенков и равномерно распределите их по комнате, не концентрируя в одном месте.
Сочетайте белый с пастельными оттенками
Если ваша цель — не придать белой кухне яркости и выразительности, а просто расширить ее палитру без сильного визуального эффекта, вам помогут приглушенные пастельные тона. Используйте нежные и лишенные насыщенности оттенки розового, зеленого, бирюзового и других схожих цветов.
Это сделает атмосферу на кухне более уютной, расслабляющей, визуально приятной. А еще — сгладит «холодность» белого, которая может сильно проявляться, если хотя бы частично не разбавлять его другими цветами. Даже самый минималистичный белый интерьер нуждается в паре дополнительных оттенков.
Идеальный материал для комбинации с белым — дерево
Белый цвет умеет соседствовать с любой цветовой палитрой, а вот среди отделочных материалов у него есть свой фаворит — это натуральное дерево или его качественная имитация. Деревянной можно сделать столешницу гарнитура, обеденный стол, стулья, поверхность острова или барной стойки — вариантов очень много.ltr">У белой кухни много преимуществ. Во-первых, белый — один из самых стильных цветов, который лучше многих других выразит современный характер вашего интерьера. К тому же он гармонично сочетается с любой палитрой, в значит, дает вам полную свободу в отделке, обустройстве и декорировании кухни. А еще он визуально расширяет пространство, что важно для любой комнаты в квартире.
При этом есть риск сделать белую кухню слишком скучной и стерильной. Как этого избежать и как лучше всего оформить кухонный интерьер в белом цвете? Рассказываем об этом во всех подробностях и даем самые полезные советы.
Добавьте ярких акцентов
Самый простой и действенный способ сделать белоснежную кухню более красочной и разнообразной — включить в ее интерьер яркие акценты. Это может быть пестрая мебель, акцентная стена или любые декоративные украшения. Причем использовать можно любой цвет, ведь белый комбинируется с чем угодно.
Главное — не переборщить с палитрой и не превратить кухонный интерьер в пеструю хаотичную неразбериху, ведь любые яркие пятна на белом фоне очень заметны и контрастны. Поэтому используйте не больше двух-трех ярких оттенков и равномерно распределите их по комнате, не концентрируя в одном месте.
Сочетайте белый с пастельными оттенками
Если ваша цель — не придать белой кухне яркости и выразительности, а просто расширить ее палитру без сильного визуального эффекта, вам помогут приглушенные пастельные тона. Используйте нежные и лишенные насыщенности оттенки розового, зеленого, бирюзового и других схожих цветов.
Это сделает атмосферу на кухне более уютной, расслабляющей, визуально приятной. А еще — сгладит «холодность» белого, которая может сильно проявляться, если хотя бы частично не разбавлять его другими цветами. Даже самый минималистичный белый интерьер нуждается в паре дополнительных оттенков.
Идеальный материал для комбинации с белым — дерево
Белый цвет умеет соседствовать с любой цветовой палитрой, а вот среди отделочных материалов у него есть свой фаворит — это натуральное дерево или его качественная имитация. Деревянной можно сделать столешницу гарнитура, обеденный стол, стулья, поверхность острова или барной стойки — вариантов очень много.
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Вдобавок можно использовать не один, а сразу несколько оттенков дерева: посветлее и потемнее. Они могут помочь, например, в условном зонировании кухни на обеденную зону и зону готовки. В белом интерьере такое разделение пространства при помощи разных оттенков будет очень заметным и эффективным.
Оформите контрастный фартук
Центральный и самый заметный элемент любой кухни — это гарнитур. А значит, чтобы разбавить белый интерьер и сделать его более живым, можно украсить кухонный гарнитур ярким эффектным фартуком. Причем даже лучше будет сделать его контрастным по отношению ко всей кухне — например, с черными деталями. Чтобы и белый цвет, и фартук взаимно выделялись на фоне друг друга.
Однако придется позаботиться о том, чтобы яркий фартук был на виду и не закрывался кухонным инвентарем на крючках и полках. Самое важное оставить можно, а вот все остальное лучше убрать в другое место.
Расставьте цветы и растения
В качестве ярких акцентов можно избрать и природный, натуральный декор: в виде цветов с красивыми бутонами. Они не только украсят белый кухонный интерьер, но и сделают комнату более уютной, создадут комфортную домашнюю атмосферу.
Подойдут не только красочные яркие цветы, но и обычные зеленые растения. Это более минималистичный и современный вариант природного декора. А букеты цветов в вазах лучше всего впишутся в классические, традиционные кухни.
Проследите, чтобы было много света
Белому интерьеру обильный естественный свет будет не менее полезен, чем комнате в темных приглушенных тонах. Большие окна, пропускающие много света, сделают белый еще светлее и усилят его цветовой эффект. А для кухни это важно еще и потому, что на ней станет гораздо удобнее и комфортнее заниматься готовкой.
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Нельзя забывать и про искусственное освещение: светильников тоже должно хватать, причем во всех функциональных зонах кухни. Однако лучше не выбирать слишком желтые лампы, они могут испортить белый кухонный интерьер.
Установите красивую мебель
На белом фоне все предметы выделяются и контрастируют, и этой особенностью надо воспользоваться. Поставьте на кухню красивый дизайнерский стол или изящные барные стулья — они всегда будут на виду благодаря белому интерьеру и станут настоящим украшением вашей кухни.
Относится это и к самостоятельному декору: например, картины или красивые часы на белой стене станут более заметными, а их влияние на интерьер комнаты усилится.
Разнообразьте интерьер с помощью пола
Если хочется оставить стены и мебель на кухне максимально белыми, то выделяющимся можно сделать пол. Например, постелить деревянный ламинат, который будет гармонично сочетаться с белой отделкой.
Такое напольное покрытие поможет создать на кухне более контрастный и современный интерьер — особенно если подобрать ламинат из темного дерева.
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3-к квартира – 49 990 руб.
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04. Ведомость сантехники