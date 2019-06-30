Письменный стол для школьника: дизайн и примеры в интерьере

Самое важное, что нужно знать о детском столе, — размер и конструкция сильно влияют на состояние здоровья ребенка: на осанку, зрение и спину. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на посадку. Ее определить можно следующим образом: столешница по высоте должна быть на уровне линии солнечного сплетения сидящего ребенка. Локоть опущенной руки в таком положении должен быть ниже столешницы на 5 сантиметров. Между коленями и краем стола — расстояние в 10—15 сантиметров. Плечи должны быть в естественном положении, когда ребенок кладет руки перед собой на стол.

Рабочий стол для школьника — в первую очередь помощник в учебе, а не модный предмет обстановки. Поэтому руководствоваться при его выборе нужно практическими доводами. Стол не должен отвлекать ребенка от учебы, должен подходить по физическим характеристикам и уже потом подходить к интерьеру. В идеале все это должно сочетаться, поэтому давайте разбираться в технологии выбора стола.

Если говорить о длине стола, то столешница не должна быть меньше одного метра. Это нужно для того, чтобы локти ребенка не свешивались, а полностью помещались на столе.

Фото: sainsponsel.com

Ширину стола для школьника выбирайте такой, чтобы на ней помещались все предметы для учебы: развернутые учебники, тетради и раскрытый пенал. Эксперты приводят следующие нормы ширины стола:

для первоклассника — 60 сантиметров;

для учеников старшей школы — 80 сантиметров;

при расположенном на столе компьютере — 80—100 сантиметров (экран должен стоять на расстоянии как минимум 40 сантиметров от глаз).

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Ноги должны стоять ровно, а отделение для них — быть просторным и комфортным. Его оптимальные размеры — 50 х 50 сантиметров. Если выбираете стол на несколько лет, купите подставку под ноги: они не должны свисать со стула или не доставать до пола.

При таком количестве нюансов мы советуем брать ребенка с собой в магазин, чтобы удостовериться, что ему комфортно будет сидеть за новым столом. К тому же стол должен ему нравиться, чтобы хотелось учиться и делать за ним уроки.

Фото: followthecolours.com.br

Виды письменных столов для дома

Прямоугольная модель

Ученический стол для дома в форме прямоугольника — самый распространенный бюджетный вариант. Такой стол не обязательно подбирать в специальных отделах, его можно найти и в обычном магазине мебели. Эта модель отлично подойдет для небольшой комнаты, так как можно выбрать вариант без надстроек, а полки подобрать под получившуюся конструкцию отдельно.

Фото: nancyonthehomefront.com

Компьютерный стол

Не каждый компьютерный стол подойдет в качестве письменного стола для школьника. Если вы решили остановиться именно на этом варианте, ищите модель с большой столешницей, чтобы на ней поместились и учебники, и монитор.

Фото: samsclub.com

Угловой письменный стол

Угловой стол для школьника — отличный вариант, который подходит для маленьких комнат. Благодаря большому количеству полок и эргономичности конструкции модель сэкономит много места.

Фото: decorfacil.com

Стол-трансформер

Если вы хотите брать стол на десяток лет, задумайтесь о покупке стола-трансформера. Такие письменные столы для школьников актуальны в течение всех лет обучения в школе, так как их можно настроить под рост ребенка.

Фото: decorexpro.com

Встроенный стол

Встроенный стол для школьника для дома — тоже неплохое решение, так как он способен выполнять несколько функций. Это может быть продолжение подоконника или элемент многофункциональной мебельной конструкции. Такой стол проще всего вписать в стиль интерьера, так что о нем нужно подумать на этапе планировки комнаты.

Фото: roshak.me

Функциональность и практичность стола — важные факторы

Не последнюю роль в выборе стола играют дополнительные места для хранения: различные полки, ящики, ниши для компьютера. Заранее посчитайте, сколько вам понадобится приспособлений для хранения учебников, книг, тетрадей и прочих вещей. Например, полноценный стол с полками для школьника сможет избавить от покупки дополнительной тумбочки или навесной полки. А это, в свою очередь, убережет от лишних трат и сэкономит место в комнате.

Фото: simplidecor.com

Рабочий стол для двоих детей: варианты дизайна

Если у вас в семье несколько детей, придется покупать два школьных стола для дома, чтобы дети могли заниматься одновременно. Есть несколько вариантов обустройства подобного рабочего места: один длинный стол, два одинаковых рядом или напротив друг друга. Расположение будет зависеть от размера и планировки комнаты.

Фото: bluoceaninteriors.com

Перед тем как отправляться в магазин за покупкой, тщательно измерьте габариты комнаты и оцените, удастся ли разместить здесь желаемую конструкцию. Это особенно важно, когда места мало и нужно учесть каждый сантиметр. При подборе стола для двоих детей старайтесь соблюдать все рекомендации правильной посадки для каждого ребенка.

Фото: isarchitecture.com

А какой рабочий стол для школьника выбрали бы вы? Делитесь с нами идеями в комментариях.